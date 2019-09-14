Прыжок из преисподней

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«Соккер.ру» рассказывает о чудесном возвращении «Кайзерслаутерна» из второй Бундеслиги.

«Кайзерслаутерн» - не единственный в мире клуб, сумевший выиграть чемпионский титул сразу после возвращения в элитный дивизион. Можно вспомнить и «Монако», и «Ноттингем Форест», и югославский «Обилич». Но «красные дьяволы» единственные, кому удалось это проделать в Германии. И учитывая специфику Бундеслиги, можно предположить, что вряд ли кто сможет повторить достижение команды Отто Рехагеля в обозримом будущем. Кроме того, «Кайзерслаутерн» долгое время оставался последним представителем сильного чемпионата, сумевшим так триумфально вернуться. Лишь в 2012 году подобного успеха добился «Шлёнск» из Вроцлава. Но, согласитесь, уровни немецкой Бундеслиги и польской Экстраклассы отличаются заметно.

Без штанов, но в шляпе

Рассказ о взлёте «красных чертей» на чемпионский трон будет неполным без предыстории. Случилось так, что весной девяносто шестого года «Кайзерслаутерн» покинул первую Бундеслигу. Это сейчас, когда «чертей» чаще можно видеть во второй Бундеслиге, нежели в первой, подобная драма видится вполне банальной. А тогда «Кайзерслаутерн» вылетал впервые, и событие виделось чрезвычайным.

Ничего не предвещало беды, ибо в предшествовавших вылету сезонах «Кайзер» смотрелся вполне прилично. В девяносто первом он в третий раз (и впервые в формате Бундеслиги) стал чемпионом Германии. Далее пятое место, восьмое, второе с мизерным отставанием от «Баварии», четвёртое. Клуб был беден, но когда команда из небольшого городка купалась в роскоши? Ушли соответственно в «Бешикташ» и «Баварию» Штефан Кунц и Чириако Сфорца? Плохо. Но не настолько, чтобы вылетать.

Но после вполне среднего старта «черти» вдруг угодили в опасную зону. Играла команда спустя рукава, слишком часто завершая матчи в ничью. Эти ничьи во многом и сгубили «Кайзер» - в итоге их набралось восемнадцать - более половины встреч. Отставка Фриделя Рауша в январе не принесла ничего, кроме кратковременного всплеска. Почти весь второй круг команда перебивалась с 17-го на 16-е место под командованием Эрхарда Краутцуна. Неудачи в чемпионате «красные черти» стремились компенсировать выигрышем Кубка Германии, что им в итоге и удалось – в финале был обыгран «Карлсруэ». Но к тому времени «Кайзерслаутерн» уже успел вылететь, завершив сезон шестнадцатым, с отставанием в два очка от «Санкт-Паули». Вот так команда получила Кубок, но покинула элиту.

Встретились два одиночества

Неизвестно, чем бы закончились злоключения «Кайзерслаутерна», если бы его не возглавил Отто Рехагель, не чужой для клуба человек. Как-то забылось, что лучшие годы Рехагеля-игрока прошли именно в «Кайзерслаутерне», здесь он и завершил карьеру. Отто вернулся в город своей молодости в не самый лучший период биографии. В мае девяносто шестого Короля Отто уволили из «Баварии», не дав проработать и года. И неважно, что в своём первом мюнхенском сезоне Рехагель поднял «Баварию» с шестого места на второе и вывел в финал Кубка УЕФА .

Руководство сочло нужным вернуть Джованни Трапаттони, а Рехагеля, сделавшего суперклуб из скромного «Вердера», просто убрали. Лавры победителя Кубка УЕФА достались Францу Беккенбауэру, взвалившему на себя помимо президентских дел и обязанности тренера. Несложно было догадаться, каким оплёванным чувствовал себя Отто Рехагель. Поэтому он довольно быстро согласился возглавить клуб второй Бундеслиги.

И началась работа. Рехагель не был каким-то сторонником палочной дисциплины, но иные игроки «Кайзера» требовали кнута. Поэтому внутри команды был наведён порядок. Глобальных изменений в составе не произошло – ряды пополнили опытный датский защитник Микаэль Шёнберг и юркий бразильский полузащитник Эверсон Родригес или просто Ратиньо («Крысёнок»). Передумал завершать карьеру Андреас Бреме, - герою финала чемпионата мира 1990 года очень хотелось вернуться с «Кайзерслаутерном» в элиту. Зимой, когда «черти» уверенно шли на первой строчке, на помощь к Рехагелю приехал его хороший знакомый по «Вердеру» Уинтон Руфер. Лучший новозеландский футболист был уже не тот, что в Бремене, но свою лепту в дело возвращения внёс. Сама же кампания оказалась несложной, если не считать осеннего отрезка из пяти ничьих. «Кайзерслаутерн» выиграл турнир во второй Бундеслиге, опередив на 10 очков впервые поднявшийся в элиту «Вольфсбург» и столичную «Герту».

Но вернуться в элитный дивизион мало, надо там ещё закрепиться. Иных задач перед Рехагелем и не ставили. Летом продолжилось точечное укрепление состава. Вернулся Сфорца, не нашедший себя ни в «Баварии» после ухода оттуда Короля Отто, ни в «Интере». Из «Штутгарта» пришёл правый полузащитник Андреас Бук, из «Левски» - мощный болгарский центрфорвард Мариан Христов. Из резервного состава Рехагель подтянул к основе рослого черноволосого юношу – тогда имя Михаэль Баллак никому и ничего не говорило. Закончил карьеру и стал прекрасным тренером вратарей Геральд Эрманн. В помощь Андреасу Райнке были куплены венгр Лайош Сюч и вице-чемпион Европы Петр Коуба. Позиция номер один вызывала опасения – гигант Райнке считался одним из самых комических персонажей немецкого вратарского цеха. Мало того, что он испытывал сложности с фиксацией мяча, так он ещё любил чудить на выходах. Но при всей своей несуразности Андреас выиграл конкуренцию у Сюча и Коубы, а единственным из немецких голкиперов стал чемпионом в составе двух разных клубов – «Кайзерслаутерна» и «Вердера».

Король руководит

Отто Рехагель наигрывал две схемы, которые легко трансформировались одна в другую. В воротах Андреас Райнке. При первом варианте с тремя защитниками тройку составляли Харри Кох, Мирослав Кадлец и Микаэль Шёнберг. В опорной зоне действовал Аксель Роос. Правую бровку закрывал Андреас Бук, левую – Марио Вагнер. Пару центральных полузащитников составляли Чириако Сфорца и Ратиньо. Основной парой нападающих были Олаф Маршалл и Мариан Христов. При втором варианте Роос отходил назад, в центр обороны, а Кадлец отправлялся на правый фланг обороны. Ратиньо занимал место опорного полузащитника. Тридцатисемилетний Андреас Бреме нечасто появлялся на поле, он скорее был этаким комиссаром, проводником тренерских идей. 21-летний Михаэль Баллак чаще выходил на замену. Довольно часто доверял место на поле Король Отто опытному нападающему Юргену Рише, реже выходил на поле автор гола в финале Евро-96 Павел Кука. Маршалл пропустил десять встреч из-за травмы, а Христов не отличался стабильностью. Ну и остальные запасные – защитники Оливер Шафер и Рогер Лутц, полузащитник Томас Ридль, нападающий Марко Райх и вратарь, чаще Лайош Сюч, нежели Петр Коуба. Как видим, скамейка была весьма коротка, а выбор исполнителей неказист. Особенно на фоне сильнейших клубов Бундеслиги.

Календарь свёл «Баварию» и «Кайзерслаутерн» уже в первом туре, на мюнхенском «Олимпияштадионе». Стадион был забит до отказа болельщиками чемпиона, желавшими видеть разгром новичков. Но «красные черти» не только грамотно защищались, отражая атаку за атакой. За десять минут до конца встречи Шёнберг после навеса Сфорцы отправил мяч в ворота Оливера Кана – есть первая сенсация.

Затем «Кайзер» обыграл дома «Герту» 1:0, потом увёз очко из Кёльна, разгромил «Шальке» 3:0. Первый мяч Райнке пропустил только в пятом туре от «Бохума», что не помешало его товарищам победить 3:1. После семи туров «красные черти» - лидеры, «Бавария» отстаёт на три очка. Тут то и появились первые мысли – вот бы сейчас закончился чемпионат. Но уже через неделю «Вердер» спустил новичков с небес на землю, обыграв их на «Фриц Вальтер» 3:1. Но и баварцы споткнулись с «Шальке». Чемпионы продолжали терять очки, причём в домашней игре со «Штутгартом» 3:3, и вот команда Рехагеля имеет четыре очка форы после десяти игр.

После первого круга нынешнюю и бывшую команду Рехагеля разделяли все те же четыре очка. И лидерство «Кайзерслаутерна» уже не виделось какой-то стартовой сенсацией. «Черти» показывали добротный и зрелищный футбол, чем-то напоминавший игру рехагелевского «Вердера». Хороши были Сфорца и Ратиньо. Но главным героем стал Олаф Маршалл. 31-летний выходец из ГДР забил 13 мячей в 15 встречах. На финише первого круга Олаф очень некстати получил травму и выбыл на два месяца. Но «Баварию» в стартовом матче второй половины «Кайзер» обыграл и без Маршалла – перед самым перерывом свои ворота поразил Дитмар Хаманн, а за пять минут до конца игры «контрольный выстрел» по воротам Кана нанёс Христов. И всё-таки без Олафа было непросто. Зимние победы давались нелегко, «черти» теряли очки. Маршалл выскочил на поле не долечившись, схлопотал рецидив и снова отправился лечиться. Но и баварцы не отличались стабильностью. Отрыв то сокращался до двух очков, то рос до пяти. А за восемь туров до финиша «Кайзерслаутерн» имел преимущество в восемь очков. Неужели сенсация состоится. Но опытнейший Рехагель понимал, что сейчас начнётся самое тяжёлое.

Оглушительные домашние 0:3 от «Байера», и от восьми очков гандикапа осталось пять. Ничья в Дуйсбурге, и «Бавария» уже на расстоянии выстрела – в трёх очках. Спасённый домашний матч с дортмундской «Боруссией» (1:1), и баварцы совсем рядышком – одно очко. Ничья в Ростоке, но и действующий пока чемпион не досчитался двух очков в игре с «Арминией». А до финиша всего три тура.

Как же вовремя вернулся Маршалл. В домашней игре с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха парни Рехагеля «горели» к 43-й минуте 0:2. И тут Олаф забивает «гол в раздевалку», и всё уже не так печально. В середине второго тайма Маршалл сделал счёт равным. А когда судья встречи поглядывал на часы и готовился дать финальный свисток, «Кайзерслаутерн» забил третий мяч. Надо ли говорить, кто это сделал.

Есть ещё игра в запасе в Билефельде. Но «Арминия», не пожелавшая проигрывать «Баварии», отобрала очки у «Кайзера» - 2:2. Два очка преимущества за два тура. Ситуация в руках «чертей». И они не дрогнули. «Вольфсбург» был бит 4:0 – дубль Маршалла, по голу забили Рише и Вагнер. И тут хорошие новости из Дуйсбурга, где местные «зебры» выстояли против «Баварии» 0:0. А это значит, что «Кайзерслаутерн» недосягаем! Есть четвёртое чемпионство, такое неожиданное и такое дорогое. Девяносто тысяч жителей Кайзерслаутерна гуляли несколько дней.

Понятно, что это чемпионство было прыжком выше головы. Довольно скоро «Кайзерслаутерн» утратил лидирующие позиции. Стал сначала середняком, а потом и вовсе закис. Возродится ли клуб и когда – неизвестно. Но та победа в чемпионате навсегда останется одной из самых ярких страниц в истории клуба.

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