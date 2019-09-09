Когда в товарищах согласья нет

вчера, 18:16

«Соккер.ру» рассказывает об одной из сильнейших версий сборной СССР , не оправдавшей ожиданий болельщиков.

Третье место советской команды на московской Олимпиаде было воспринято в стране, как досадная, очень досадная неудача. Без золота советских футболистов праздник казался неполным. Но горевать было некогда. Вскоре начинался отборочный турнир чемпионата мира 1982. Константин Бесков остался на посту старшего тренера национальной команды, сохранив аналогичный пост в «Спартаке».

Наши футболисты пропустили два чемпионата мира - 1974 и 1976 и два чемпионата Европы - 1976 (выбыли в четвертьфинале) и 1980 (не вышли из группы). Критиковали сборную безжалостно. А ещё, что было больнее, сравнивали с хоккейной сборной. И поговорка о трёх бедах нашей страны - дорогах, дураках и футбольной сборной родилась именно в конце семидесятых. Пропустить очередной крупный турнир наша сборная не имела права. Тем более, что условия отбора стали менее жёсткими. В финальной стадии принимали участие не 16 команд, а 24.

Триумфальный марш

Теперь у Константина Ивановича были развязаны руки. Он мог вернуть в команду футболистов, заигранных на предыдущих чемпионатах мира. Ведь игроки, выходившие на поле в отборочных матчах, не имели права участвовать в олимпийском футбольном турнире. А это Олег Блохин, Леонид Буряк, Давид Кипиани. При этом Бесков отказался от Валерия Газзаева, неудачно сыгравшего на Олимпиаде и Фёдора Черенкова, который был одним из лучших в рядах олимпийцев. Премьера новой сборной состоялась уже в конце августа в Будапеште. Сильная венгерская сборная была разгромлена со счётом 4:1. По мячу забили Олег Блохин, Тенгиз Сулаквелидзе, Леонид Буряк и 18-летний спартаковец Сергей Родионов.

Сборная СССР попала в третью отборочную группу, где её главным соперником считалась команда Чехословакии. В 1976 сборная ЧССР стала чемпионом Европы, выбив наших в полуфинале. 1980 год оказался очень успешным для чехов и словаков. Первая сборная завоевала бронзовые медали европейского первенства, а олимпийцы выиграли золото московской Олимпиады. Многие олимпийские чемпионы пополнили главную команду. Из группы напрямую выходили две команды, и вмешаться в спор за путёвки могла сборная Уэльса. Валлийцы разгромили англичан в чемпионате Великобритании 4:1, а потом, ещё в июне, взяли мощный старт в отборочном турнире, забив четыре безответных мяча в ворота исландцев. Причём в Рейкьявике. Четвёртым соперником, как вы уже догадались, была сборной Исландии. Именно с ней нашим футболистам предстояло сыграть оба осенних матча 1980 года. И пятый участник группы номер три - слабенькая в ту пору сборная Турции.

Встреча в столице Исландии оказалась довольно тяжёлой для советской сборной. На 20 минуте Леонид Буряк, один из лучших пенальтистов нашего футбола, не реализовал 11-метровый. Его удар отбил Торстейн Бьярнасон. За десять минут до перерыва Юрий Гаврилов после выверенной передачи Сергея Андреева поразил ворота островитян. Но развить успех не получилось, а за 16 минут до конца хозяева отыгрались. Ринат Дасаев отбил мяч прямо на ногу Аурни Свейнссону, и тот не упустил момент. Но тут Олег Блохин взял игру на себя и выложил мяч под удар Андрееву - 1:2. Начало положено.

Через месяц с небольшим команды встретились в Москве. Тут уж наша команда проявила себя во всех красе - 5:0. По два мяча забили Сергей Андреев и Хорен Оганесян, ещё один добавил Владимир Бессонов. Единственная неприятность, - жёлтая карточка Вагиза Хидиятуллина, вторая в отборочном турнире. Сыграть в весеннем матче с валлийцами Вагиз уже не мог.

Валлийцы же разгромили турок 4:0, а потом нанесли поражение чехословацкой сборной. И на зимний перерыв сборная Уэльса ушла лидером группы. Сборные Исландии и Турции вряд ли могли помешать нашей сборной отобраться на чемпионат мира, а вот «драконы», в составе которых появился нападающий «Ливерпуля» Иан Раш, были настроены очень серьёзно.

В конце ноября сборная СССР отправилась в турне по Южной Америке. Предстояло сыграть несколько встреч с бразильскими командами, а венчал поездку товарищеский матч с чемпионами мира аргентинцами. В их составе уже блистал Диего Марадона. Константин Бесков вызвал несколько новых футболистов - полузащитников Александра Тарханова ( ЦСКА ) и Игоря Пономарёва («Нефтчи»), защитника киевлян Виктора Каплуна, нападающего «Зенита» Сергея Швецова. Вернулся в сборную защитник московского «Динамо» Александр Бубнов. Снова был вызван Фёдор Черенков. А вот ушедшего из «Спартака» в ЦСКА Хидиятуллину места в команде не нашлось. Швецову предстояло опекать Марадону. Один раз Диего ускользнул и забил мяч. Но в целом 20-летний футболист со своей задачей справился. Той зимой Сергей перешёл со скандалом из «Зенита» в «Спартак».

Кстати о «Спартаке». Бескова укоряли, что он привлекал в сборную много игроков из своей команды. И в какой-то момент Константин Иванович поддался давлению извне. От одних спартаковцев - Черенкова, Шавло, Швецова он отказался, другие, например, капитан «Спартака» и сборной Олег Романцев и Сергей Родионов стали вызываться эпизодически. Романцев ещё и травму получил, а пока Олег Иванович лечился, место левого защитника занял киевлянин Анатолий Демьяненко.

Уже весной 1981 в сборной преобладали динамовцы Киева и Тбилиси. Что было вполне логично, - киевляне - чемпионы страны, тбилисцы прекрасно выступали в Кубке кубков и в итоге завоевали его. Возможно, именно поэтому спортивные чиновники решили усилить тренерский штаб Валерием Лобановским и Нодаром Ахалкаци.

Весной сборная СССР провела один отборочный матч - со сборной Уэльса в Рексхэме. В составе нашей команды дебютировал минчанин Сергей Боровский, который отлично отработал в обороне. Матч завершился нулевой ничьей, что было неплохо. Пока сборная СССР шла третьей, набрав 5 очков в трёх встречах. Валлийцы убежали далеко - 9 очков, но в пяти играх. У сборной Чехословакии 6 очков, после четырёх встреч. Развязка должна была наступить осенью.

С турками в Москве расправились играючи - 4:0. По мячу забили Александр Чивадзе, Анатолий Демьяненко, Олег Блохин и Рамаз Шенгелия. В стартовом составе вышли 6 киевлян - Владимир Лозинский, Сергей Балтача, Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов, Леонид Буряк и Олег Блохин, три тбилисца - Александр Чивадзе, Виталий Дараселия и Рамаз Шенгелия, два спартаковца Ринат Дасаев и Юрий Гаврилов. На замену вышли ростовчанин Сергей Андреев и Хорен Оганесян из «Арарата».

Ум хорошо, а три лучше?

После этой игры было решено, что сборной СССР будут руководить сразу три старших тренера - Константин Бесков, Валерий Лобановский («Динамо» Киев) и Нодар Ахалкаци («Динамо» Тбилиси). Бесков считался главным в этом трио, однако распределение полномочий было отложено до «лучших времён». На носу были четыре важнейших встречи.

Сборная Турции снова подверглась разгрому. Теперь уже в Измире со счётом 3:0. Шенгелия забил один мяч, Блохин - два. Сразу три команды набрали по 9 очков. Но наши сыграли на матч меньше, чем валлийцы и чехословаки.

Со сборной Чехословакии играли в Тбилиси. 75 тысяч зрителей рукоплескали Рамазу Шенгелии, забившему оба мяча в ворота гостей. Для выхода на чемпионат мира оставалось сделать один шаг. Тем более, что скоро предстоял ответный матч со сборной Уэльса. Тоже в Тбилиси.

Уже к двадцатой минуте всё было решено. Виталий Дараселия забил первый мяч, Олег Блохин второй. Во втором тайме Юрий Гаврилов поставил точку. Сборная СССР гарантировала первое место в группе и поездку в Испанию. После долгого перерыва наша команда вернулась в компанию сильнейших.

Последний отборочный матч ничего не решал. Для наших. Но сборной Чехословакии нужно было хотя бы очко. Они его и заработали - ничья 1:1. На роскошный гол Олега Блохина хозяева ответили пенальти, реализованным Антонином Паненкой. Сборная Чехословакии тоже пробилась в финальную стадию чемпионата мира, а команда Уэльса осталась за бортом.

Наша страна соскучилась по большому футболу и жила ожиданием спортивного праздника. Все новости о Мундиале (это слово тогда пополнило наш лексикон и укоренилось в нём). Популярен был талисман чемпионата апельсинчик Наранхито. Чемпионат ждали с оптимизмом. Несмотря на то, что первым соперником сборной СССР были бразильцы. Их тоже не особо боялись. Ведь не так давно, летом 1980 сборная СССР обыграла кудесников мяча на «Маракане».

Никто не догадывался, что между тремя старшими тренерам возникли противоречия. И во взглядах на тактику, и в вопросах комплектования. Первый тревожный звонок прозвенел вскоре после обнародования расширенного списка. Давид Кипиани был взбешён, не обнаружив себя в числе кандидатов. Тбилисец летом 1981 сломал ногу и долго лечился. Но к весне 1982 Кипиани восстановился и смотрелся очень неплохо. А тут такой поворот. Блестящий мастер вспылил и объявил об уходе. Не только из сборной, из футбола вообще. В тридцать один год! И никто не сделал шаг навстречу, не уговорил Давида не делать опрометчивый шаг.

За месяц с небольшим до чемпионата в игре с «Металлистом» сломал кость стопы Леонид Буряк. Тем не менее, тренерский штаб включил полузащитника киевлян в сборную. Видимо, оставалась надежда, что Леонид успеет восстановиться.

За воротами сборной осталось немало спартаковцев - Сергей Шавло, Фёдор Черенков, Сергей Швецов, даром, что они смотрелись очень неплохо. Не нашлось места армейцам Александру Тарханову и Игорю Пономарёву. Зато Константин Бесков примирился с Вагизом Хидиятуллиным и вернул его в команду. Но незадолго до отправки в Испанию сборная проводила контрольный матч со вторым составом. Корректнейший Фёдор Черенков нечаянно нанёс травму Хидиятуллину. Да ещё какую. Вагиз потом три года не играл. Но, тем не менее, защитник ЦСКА оказался в списке 22 избранных.

Травма Буряка и уход Кипиани не могли не сказаться на атакующей мощи нашей сборной. Увеличивалась нагрузка на Юрия Гаврилова. Можно было усилить, ведь под рукой имелись Фёдор Черенков, Александр Тарханов, Игорь Пономарёв, тот же Курбан Бердыев, про которого забыл тренерский штаб. Но триумвират предпочёл включить заявку травмированных Буряка с Хидиятуллиным.

Полностью состав сборной СССР выглядел так:

Вратари: Ринат Дасаев («Спартак»), Виктор Чанов («Динамо» Киев), Вячеслав Чанов («Торпедо» Москва).

Защитники: Тенгиз Сулаквелидзе, Александр Чивадзе (оба «Динамо» Тбилиси), Сергей Балтача, Анатолий Демьяненко (оба «Динамо» Киев), Сергей Боровский («Динамо» Минск), Вагиз Хидиятуллин ( ЦСКА ), Олег Романцев («Спартак»).

Полузащитники: Андрей Баль, Владимир Бессонов, Леонид Буряк (все «Динамо» Киев), Юрий Гаврилов («Спартак»), Виталий Дараселия («Динамо» Тбилиси), Хорен Оганесян («Арарат»), Юрий Суслопаров («Торпедо» Москва).

Нападающие: Рамаз Шенгелия («Динамо» Тбилиси), Олег Романцев, Вадим Евтушенко (оба «Динамо» Киев), Сергей Родионов («Спартак»), Сергей Андреев ( СКА ).

Всего 22 игрока. Из них двое травмированных - Буряк и Хидиятуллин. Ещё трое в Испанию не поехали и были готовы присоединиться к команде, если будет на то необходимость - Виктор Чанов, Романцев и Евтушенко. Всего 17 игроков. Нищий Сальвадор делегировал 20 игроков, а страна Советов всего 17. И ведь был же выбор игроков. Возможно, сборной СССР не хватило на испанских полях Черенкова или Тарханова.

Признать неудовлетворительным

Сборная СССР играла в группе VI с командами Бразилии, Новой Зеландии и Шотландии. Начинали в Севилье с бразильцами. Теле Сантана привёз в Испанию очень мощную команду. Но советские футболисты её не испугались. Андрей Баль дальним ударом застал врасплох вратаря южноамериканцев Валдира Переса , и наши повели в счёте. Испанский судья Лама Кастильо не решился поставить пенальти в ворота сборной Бразилии за снос Шенгелии.

Во втором тайме преимущество бразильцев стало более чем заметным. Ринат Дасаев то и дело выручал. Но и он был бессилен против удара Сократеса на 74 минуте. Судья снова пожадничал, не назначил 11-метровый за «волейбол» в исполнении Луизиньо. А в конце игры одна из атак сборной Бразилии завершилась пушечным ударом Эдера. Сборная СССР проиграла 1:2, но оставила хорошее впечатление.

Сборная Новой Зеландии не доставила хлопот. Наши обыграли соперника на классе. Гаврилов, Блохин и Балтача забили по мячу, обеспечив крупную победу 3:0. После двух туров на второе место претендовали сразу две команды - сборные СССР и Шотландии. Но разница мячей - 4:2 против 5:5 давала преимущество нашим. В очной встрече сборную СССР устраивала и ничья.

Очень тяжёлым выдался матч в Малаге. С первых минут Дасаев пришлось выручать. Но на 15 минуте и он был бессилен после досадной ошибки нашего капитана Александра Чивадзе. Джо Джордан вышел один на один с Ринатом и открыл счёт. В первом тайме счёт не изменился, а это совершенно не устраивало сборную СССР .

Но во втором тайме наши отыгрались. Очень важно, что счёт сравнял Чивадзе. Александр исправился за ошибку в первом тайме. А потом Рамаз Шенгелия вывел сборную СССР вперёд. Население нашей страны в этот момент выдохнуло. Советская команда приблизилась к выходу из группы. Но Грэм Сунесс, вогнавший мяч в угол рикошетом от штанги, заставил пережить несколько минут стресса. Выстояли наши. Ничья 2:2 стала пропуском во второй групповой этап.

Следующими соперниками были сборные Бельгии и Польши. Причём бельгийцы казались более опасными. Серебряные призёры чемпионата Европы в Испании обыграли чемпионов мира аргентинцев и опередили сборную Венгрии. Поляки невзрачно провели встреч со сборными Италии и Камеруна (две нулевых ничьи) отвели душу на перуанцах 5:1. Однако тогда наши болельщики верили, что из такой группы можно и нужно выходить в полуфинал. А это, минимум бронзовые медали, которых у сборной СССР не было с 1966 года.

Но на беду бельгийцев получил травму их основной вратарь Жан-Мари Пфафф. Тренер Ги Тис не угадал с его сменщиком. Тео Кюстерс нервничал, ошибался и не смог помешать Збигневу Бонеку забить три мяча. Сборная Польши выиграла 3:0, чем обозначила свои претензии на выход из группы. И озадачила нашу сборную. Теперь сборной СССР нужно было либо громить бельгийцев с разницей более чем в три мяча или обыгрывать поляков. А лучше и то и другое.

На этот раз бельгийский тренер Тис угадал с вратарём. Жаки Мунарон не нервничал, как Костер и пропустил всего один мяч. Хорен Оганесян забил один из самых красивых голов чемпионата. Но победа 1:0 вынуждала сборную СССР играть на победу в игре с польской командой.

Тренер «бяло-червоних» Антоний Пехничек тщательно изучил игру советской команды. Атака сборной СССР была нейтрализована. Треугольник Блохин - Шенгелия - Гаврилов распался на части. Выход Андреева и Оганесяна должного эффекта не принёс. В итоге ничья с самым скучным счётом. Поляки вышли в полуфинал, а сборная СССР в минорном настроении покинула Испанию.

Как выяснилось потом, не сработал триумвират великих тренеров. Треснуло его единство в самый неподходящий момент. Каждый гнул свою линию. Команда распалась на группировки. Тбилисцы держались обособлено, говорили между собой по-грузински и слушали только Ахалкаци. Киевляне прислушивались к Лобановскому. И когда сборной нужно было собраться в кулак, чтобы одержать столь нужную победу, ничего не вышло. Растопыренная пятерня вместо кулака. Три великих советских тренера не смогли сработаться, и шанс выстрелить на чемпионате мира был упущен.

С одной стороны, наша команда заняла место с 5 по 8. Вместе со сборными Бразилии, Англии и Австрии. Неплохо. На последнем чемпионате мира сборная России тоже попала в восьмёрку и потом купалась в лучах славы. Все игроки получили звания заслуженных мастеров. Сборную СССР критиковали на чём свет стоит. Изощрялась пресса, не только спортивная. Блохин, Шенгелия, Гаврилов вдруг из прекрасных мастеров превратились в неумех и зазнаек. По стране гулял глупый анекдот, как футболист сборной (назывались разные имена) гримировался под дедушку, дабы остаться неузнанным и избежать народного гнева. Но был распознан бабушкой, в которую загримировался Бесков.

Критика была жёсткой, грубой и неадекватной. Но жизнь продолжалась. На носу были отборочные матчи чемпионата Европы. Выступление признали неудовлетворительным. Практику совмещения постов в клубе и сборной - порочной. Константин Бесков ушёл, Нодар Ахалкаци тоже. Тренером стал Валерий Лобановский, оставивший киевское «Динамо». Который вопреки ожиданиям не перетащил в сборную всех киевлян (это будет позже), а сохранил ту команду, которой не хватило одного гола на Мундиале. Что из этого вышло, вы уже читали. Не попала наша сборная на чемпионат Европы.