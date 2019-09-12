Хождения по мукам

12 сентября 2019, 16:30

«Соккер.ру» продолжает рассказ о «Манчестер Сити» времён Джо Мерсера и Малькольма Эллисона.

В нашем предыдущем рассказе вы могли узнать, как два не самых здоровых физически тренера сумели не только вылечить «Манчестер Сити», но и сделать «горожан» чемпионами Англии. Теперь вас ждёт продолжение истории. Вскоре после победы в чемпионате подвыпивший Эллисон громогласно заявил, что его команда сможет повторить достижение соседей из «Юнайтед», недавно выигравших Кубок чемпионов. «Трепещите европейские трусы». И вообще «Сити» море по колено.

Послевкусие чемпионства

Летом команду зачем-то повезли в турне по США , не дав игрокам отдохнуть как следует после тяжёлого сезона. Из Америки футболисты вернулись уставшими, злыми, некоторые с травмами, ибо чемпионы Англии были серьёзным раздражителем для местных команд. Две недели отпуска не помогли, скорее наоборот. Конфузом обернулось чествование чемпионов. После торжественной части Малькольм Эллисон увёл команду прямо из-за столов в ... ближайший паб, где чемпионы оторвались по полной.

Этим летом испортились, точнее подпортились, отношения Джо Мерсера и Малькольма Эллисона. Перенесшему инсульт Мерсеру было всё тяжелее и тяжелее рулить процессом. Но он не хотел уходить, ибо считал свою миссию незавершённой. Потерявший одно лёгкое Эллисон считал, что его вклад в победу недостаточно оценён и все лавры достались шефу. Поэтому этот жизнелюб мечтал подсидеть Мерсера и особо не скрывал этого. Панибратские отношения с футболистами могли помочь Большому Мэлу в достижении своей цели.

Проблемы со здоровьем и не вполне адекватный здоровью образ жизни не мешали Малькольму быть востребованным специалистом. Летом 1968 он получил несколько выгодных предложений. И не только от английских клубов. Большого Мэла позвали в «Ювентус». Иной бы отправился пешком в Турин, а Эллисон ответил фразой, ставшей крылатой. «Я лучше буду всемирно известным тренером “Манчестер Сити”, нежели просто тренером всемирно известного “Ювентуса”».

Изменений в составе чемпиона было немного. Из «Хартс» приехал защитник Артур Манн, а из «Бёри» взяли молодого нападающего Бобби Оуэна. Уход четверых резервистов - Клиффа Сира, Стэнли Хорна, Пола Хинса и Криса Джонса большой потерей не стал. Чемпионский состав сохранился.

Больше всего вопросов вызывала вратарская позиция. Если б из Кена Мулерна и Гарри Дауда сделать одного вратаря, то может быть вышло что-то путное. Но каждый по себе из них обладал большими недостатками. Один боялся выходить из ворот, а второй мог провалить встречу на ровном месте. Был ещё юный Джо Корриган. Но его время ещё не пришло.

Линия обороны справа налево - Майк Дойл, Тони Бук, Джо Хеслоп и Глин Пардо. В резерве Томми Бут, Вилли Донаги, Артур Манн, Джек Джеффриес. Полузащита - справа Алан Оукс, слева Ник Саммерби. В центре Колин Белл, он же Нижинский, он же Король. Запасные Стэн Боулз, Майк Бойл, Йан Бойер, Бобби Кеннеди. В атаке те же лица - справа Тони Коулмэн, слева Нил Янг, в центре Фрэнни Ли. Кроме Бобби Оуэна им мог помочь ещё и Крис Гленнон.

В первом матче сезона - за Черити Шилд чемпион лихо разорвал в клочья «Вест Бромвич» 6:1. Новичок Оуэн забил два мяча, как и Фрэнни Ли. Но, видимо, «горожане» бросили на выигрыш этого трофея все силы. В стартовой встрече чемпионата «Сити» проиграл «Ливерпулю» 1:2. В десяти первых турах - всего одна победа. В отсутствие травмированного Бука просела оборона, а вратарь Мулерн не выручал. Его по ходу сезона вытеснил Дауд. Но самое большее разочарование вызвала атака, вдруг ставшая беззубой. Каждый гол «Сити» рожал в муках.

Заставить европейских трусов трепетать тоже не получилось. Домашняя встреча с «Фенербахче» завершилась унылыми нулями. В Стамбуле местные болельщики устроили под окнами гостиницы, где поселились англичане, шумный хоровод. В результате никто не выспался. Однако Коулмэн уже на 11-й минуте вывел гостей вперёд. И тут дал трещину тандем. Мерсер требовал прижаться к воротам, а Эллисон, напротив, гнал команду вперёд. Получилось, кто в лес, кто по дрова. Турки забили два мяча и вышли в следующую стадию Кубка чемпионов. Европейская кампания «Сити» была провалена. Болельщики «Юнайтед» не упустили случая подразнить соседей.

Виновник в неудаче на берегах Босфора был найден в лице Джорджа Хеслопа. Один из героев чемпионского сезона надолго присел на лавочку, а его место занял 19-летний Томми Бут. Который весьма органично вписался в оборону «горожан». А вот лихо начавший Бобби Оуэн как-то потух и выходил на поле от случая к случаю.

Такой ценный Кубок

После вылета из Кубка чемпионов «Сити» стал выздоравливать. Были одержаны несколько побед, в том числе и над будущим чемпионом «Лидсом». Но Эллисон имел неосторожность послать кого-то из судей в известном направлении и был дисквалифицирован. А без него опять что-то сломалось. Мерсер один не тянул.

В какой-то момент в клубе почувствовали, что в чемпионате нечего ловить, а все силы стоит бросить на победу в Кубке Англии. Из Кубка Лиги «горожане» вылетели ещё в октябре. Но к старейшему в мире турнире они отнеслись с полной ответственностью. Сначала обыграли «Лутон», потом в переигровке «Ньюкасл», «Блэкберн», «Тоттенхэм». В полуфинале «Сити» попался «Эвертон», выбивший из розыгрыша «Манчестер Юнайтед». Тяжелейшая встреча. До 87-й минуты на табло бирмингемского «Вилла Парк» висели два нуля. Но юный Томми Бут удачно сходил на подачу углового забил единственный мяч в этой встрече.

Сто тысяч зрителей пришли на «Уэмбли» посмотреть на финал Кубка Англии. Игравший в несколько непривычной красно-чёрной форме «Манчестер Сити» сумел обыграть «Лестер». Победный гол в ворота Питера Шилтона провел Нил Янг, замкнувший прострел Ника Саммерби. Выигрыш Кубка стал утешением для команды, скатившейся с первое место на тринадцатое. «Горожане» получили пропуск в Кубок кубков, а стало быть, шанс навести страх на «тамошних европейских трусов».

Эллисон на какое-то время примирился с Мерсером, но разругался вдрызг с Коулмэном. И даже добился отчисления одного из лидеров и любимца «Мэйн Роуд». Однажды крепко выпивший Большой Мэл встретил в пабе Коулмэна, который уже не мог передвигаться самостоятельно. Тренер обвинил нападающего в злостном нарушении режима. Со стороны избавление от Коулмэна выглядело как изгнание из борделя за разврат. Место крайнего нападающего занял Йан Бойер, которого публика приняла холодно, даже недружелюбно. Словно это он выгнал их кумира.

Молодой Джо Корриган ещё во время предсезонных сборов потеснил Гарри Дауда, так что последний попросился в аренду в «Стокпорт». А у Корригана появилась персональная болельщица Хелен Тёрнер. На протяжении всех 13 лет она регулярно дарила Джо веточку вереска перед каждой игрой. Майк Дойл был передвинут в среднюю линию, Тони Бук переместился на правый фланг обороны, а в центре примирились Томми Бут и Джордж Хеслоп. Стали привлекаться к основе молодые нападающие Фрэнк Карродус и Тони Тауэрс.

Матч за Черити Шилд «Манчестер Сити» проиграл «Лидсу» 1:2. В чемпионате дела тоже пошли не так, как хотели Мерсер с Эллисоном. Но основной упор был сделан на выступления в Европе и Кубок лиги. Слова про европейских трусов никто не забыл.

Танец под дождём

Первым соперником в Кубке кубков стал «Атлетико» (именно так назывался в 1969 году клуб из Бильбао). На стадионе «Сан-Мамес» гости проигрывали 1:3. Но два рейда Бута к воротам Ирибара оказались спасительными. Защитник «горожан» забил сам, а потом вынудил ошибиться баска Луиса Эчеберрию. В ответной игре «Сити» был прекрасен - Дойл в первом тайме, Его Величество Белл и Бойер после перерыва. Первый барьер был взят. Второй - в лице бельгийского «Льерса» был перепрыгнут - 3:0 в гостях, 5:0 дома.

В Кубке Лиги сначала убрали с дороги «Эвертон» 2:0. Между прочим, будущий чемпион. Далее был отправлен в число зрителей лондонский «Куинз Парк Рейнджерс» 3:0. А третьим соперником, уже в полуфинале турнира, был «Манчестер Юнайтед». Незадолго до первой встречи соседи сыграли в чемпионате на «Мэйн Роуд». «Голубая луна» праздновала красивую победу 4:0. Но через две недели «Сити» был не столь убедителен - 2:1. Фрэнни Ли, славившийся умением красиво падать в штрафной, сам заработал 11-метровый, сам же его реализовал и забил победный мяч.

Уязвлённые «красные дьяволы» были очень решительно настроены на ответный матч. А у некоторых «горожан» дрожали коленки. Тогда Эллисон вместо разминки устроил «парад» своей команды перед фанатскими секторами «Юнайтед». Тренер жестами показал болельщикам МЮ , что МС сделает с их любимцами. Эта акция придала уверенности номинальным гостям и развеселила хозяев. «Сити» первым забил, потом пропустил два мяча. Но подопечные Мерсера спаслись из-за ошибки вратаря «Юнайтед» Алекса Степни. «Сити» пробивал свободный. Свободный, а не штрафной. Пропусти вратарь «красных дьяволов» мяч после удара Ли, гол бы не был засчитан. А он отбил этот удар, чем воспользовался Саммерби. Ничья 2:2 вывела в финал «Сити».

«Юнайтед» отомстил в Кубке Англии, разгромив соседей 3:0. Заставил «Сити» сложить полномочия владельца трофея. Финал Кубка Лиги игрался на третий день после встречи 1/4 финала Кубка Кубков. «Манчестер Сити» выстоял в португальской Коимбре против «Академики» - 0:0. Из Португалии команда отправилась прямиком в Лондон, где на «Уэмбли» ей предстояло сыграть с «Вест Бромвичем» в финале Кубка Лиги.

У «дроздов» тогда был свой «Король» - нападающий Джефф Асл, который распечатал ворота Корригана на пятой минуте. Дойлу всё же удалось сравнять счёт. В основное время ничья 1:1. В дополнительное время нечасто забивавший Глинн Пардо вошёл в историю «Манчестер Сити» благодаря победному голу. Финал пропустил Нил Янг, выведенный из основы за слабую игру.

И с «Академикой» пришлось задержаться на полчаса. Те же нули, что и в Португалии. Как же удачно вышел 17-летний Тауэрс, чей первый взрослый гол вывел МС в полуфинал Кубка кубков. А там «Шальке». В Гельзенкирхене немцы имели большой перевес, но забили лишь однажды. Стэн Либуда за 13 минут до финального свистка заставил Корригана капитулировать. Но через две недели команда Мерсера провела свой лучший матч. Возвращённый в состав Янг лез из кожи вон и забил два мяча. Причём оба в первом тайме. Открыл же счёт Дойл. После перерыва Ли и Белл довели преимущество англичан до пяти мячей. И лишь за полторы минуты до конца «горожане» любезно позволили Либуде отыграть один гол. «Манчестер Сити» в финале. Соперником стал «Гурник» из польского города Забже.

Для польских «шахтёров» это была седьмая европейская кампания. Футболисты «Гурника» - вратарь Губерт Костка, защитники Станислав Ослизло, Ежи Горгонь, Стефан Флоренский, полузащитник Збигнев Шолтысик, нападающие Ян Балась, Влодзимеж Любаньский входили в сборную Польши. А у «Сити» выбыл из-за травмы Саммерби. К тому же «горожане» неважно играли в чемпионате Англии и плелись в конце десятки.

Финальный матч проходил в ужасных условиях. На Вену обрушился сильный дождь, распугавший почти всех зрителей. На стадионе «Пратер» остались мокнуть только четыре тысячи англичан и горстка поляков. На 12-й минуте Ли смог просочиться по левому флангу и пробить из-за штрафной. Костка отбил мяч, но туда, где находился Янг - 1:0. Вскоре неудачно упал Дойл, пришлось его заменить на Йана Бойера, который был фланговым игроком, но не опорником. Но на игре «Сити» потеря не сказалась. За три минуты до перерыва Янг отобрал мяч у Флоренского и помчался к воротам. Костке пришлось сбить англичанина. Ли что есть силы пробил по центру ворот. Костка ногой задел мяч, но преградить полёт не смог - 2:0. Во втором тайме «Гурник» устроил осаду ворот Корригана, но больше чем на гол Ослизло не заработал. «Манчестер Сити» выиграл 2:1 и выиграл заветный Кубок. Футболисты устроили танец под дождём, а автор победного гола Ли станцевал на крышке рояля. Любопытно, но Кубок кубков, как и Кубок Англии, «Сити» выиграл в красно-чёрных футболках.

«Манчестер Сити» стал первым английским клубом, выигравшим за сезон два трофея - Кубок Лиги и Кубок кубков. Но европейская победа осталась незамеченной на родине. Вернувшись домой футболисты «Сити» обнаружили, что никто их не встречал, не поздравлял. В газетах тоже ни слова. Только потом в Англии спохватились.

В английском первенстве «Манчестер Сити» занял десятое место. Но это вряд ли огорчило болельщиков, находившихся в эйфории после европейского триумфа. А потом внутри команды разгорелся конфликт. Эллисон стал копать под Мерсера, а тот двумя руками держался и за кресло, и, что удивительно, за помощника. И эти внутренние дрязги в итоге погубили и команду, и карьеры тренеров изрядно подкосили. Мерсер ушёл в «Ковентри», а Эллисон в итоге занял его место. Ненадолго. Большой Мэл уволен после домашнего проигрыша ... «Ковентри» Мерсера.