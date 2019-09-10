Серебряный дебют сборной Чехии

10 сентября 2019, 15:46

Как проиграть сборной Люксембурга и стать второй команды Европы - в рассказе «Соккер.ру».

В 1993 году Чехословакия мирно распалась на две страны – Чехию и Словакию. Развод соседей затронул все сферы жизни, в том числе и спортивную. Разделилась и футбольная сборная. На её месте возникли две команды, которым предстояло принять участие в чемпионате Европы 1996 года.

После развода

Ещё единую сборную в силу инерции и для краткости называем игроков единой сборной чехами, хотя и словаки славно потрудились ради общего дела. Успех 1962 года был бы немыслим без Вильяма Шройфа, Яна Поплухара, Адольфа Шерера и Титуса Бубеника. В Мексику на чемпионат мира 1970 года вообще отправилась фактически словацкая сборная, усиленная несколькими чехами. В составе чемпионов Европы 1976 года наблюдалось примерное равенство. Только в начале 90-х чехи стали доминировать в единой команде. Отсюда и разные судьбы команд после «развода». Словацкая сборная довольно долго оставалась на периферии, а чешская команда «выстрелила» сразу. Правда, не без помощи словака. Точнее чехословака, к которым стоит отнести тренера Душана Угрина.

Угрин родился и вырос в Словакии, но футболистом и тренером стал во второй части страны. И на момент раздела Чехословакии он тренировал пражскую «Спарту», с которой он выиграл два чемпионских титула и Кубок страны. И когда возникла сборная Чехии, возглавить её предложили именно Угрину. На выбор повлияло мнение последнего тренера сборной Чехословакии Вацлава Ежека. Того, самого, что в 1976 году привёл чехословаков к европейскому золоту.

При жеребьёвке отборочного турнира сборная Словакии угодила в группу 1 со сборными Франции, Румынии, Польши, Израиля и Азербайджана. Чехи отправились в группу под номером 5 в компанию к командам Голландии, Норвегии, Белоруссии, Люксембурга и Мальты. Словаки заняли третье место и в Англию не попали. Поэтому оставим их и поговорим о чешской сборной.

Конфуз в Великом Герцогстве

В первом матче чехи разгромили сборную Мальты 6:1. Но ответный визит на средиземноморский архипелаг принёс разочарование. Мальтийцы ощетинились и добились почётной для себя, не для соперника, нулевой ничьи. Зато 0:0 в Роттердаме можно было занести в актив команде Угрина. Весной 1995 чешская сборная сначала положила на лопатки команду Белоруссии 4:2, а потом разобралась с голландцами Гуса Хиддинка. На гол Вима Йонка был дан мощный ответ в виде точных ударов Томаша Скухравы, Вацлава Немечека и Патрика Бергера – 3:1. Но весь эффект был перечёркнут поражением в Люксембурге 0:1. Дело даже было не в том, что чехи были отброшены на третье место. Турнирную ситуацию можно было исправить. Сам факт проигрышу футбольному карлику был унизителен. Всё лето шли разговоры о целесообразности, даже о необходимости увольнения Угрина.

Ничья в Осло, выстраданная благодаря голу Яна Сухопарека, не ослабила поток критики. После семи игр норвежцы уверенно возглавляли таблицу с 20 очкам. У чехов 12, у голландцев на очко меньше. Но финиш команде Угрина удался на славу – три победы в трёх матчах, в том числе и над сборной Великого Герцогства со счётом 3:0. Сборная Чехии набрала 21 очко и стала первой. Сборные Голландии и Норвегии набрали по 20 очков. Но разница мячей оказалась у подопечных Гуса Хиддинка, и в Англию поехали именно они. Норвежцам пришлось смотреть чемпионат Европы по телевизору.

Возможно, словосочетание «группа смерти» вошло в обиход после жеребьёвки Евро-96. Так назвали группу С, куда угодили вице-чемпионы мира итальянцы, немцы, чьё самолюбие было ранено провалом на ЧМ -94, и сборная России, блестяще проведшая отборочную кампанию. Чехам, при всём уважении к ним, отводилась роль поставщика очков. При этом им частенько вспоминали конфузы с командами Мальты и Люксембурга. Кроме того, Душан Угрин удивил тем, что не внёс в заявку сильнейшего на тот момент нападающего страны Томаша Скухравы. Рослый, длинноволосый форвард потерял (из-за травмы) игровую практику в лиссабонском «Спортинге», а вместе с ней и место в главной команде страны. Не нашлось места в заявке и нападающему «Спарты» Хорсту Зиглу, игравшему и забивавшему в отборочном турнире.

Состав сборной Чехии в финальной стадии чемпионата Европы: Вратари: 1. Петр Коуба («Спарта»). 16. Павел Срничек («Ньюкасл»). 22. Ладислав Майер («Слован» Либерец). Защитники: 3. Ян Сухопарек («Спарта»), 4. Мирослав Кадлец («Кайзерслаутерн»), 12. Любош Кубик («Петра» Дрновице), 15. Михал Горняк («Спарта»), 19. Карел Рада («Сигма»). Полузащитники: 2. Радослав Латал («Шальке-04»). 4. Павел Недвед («Спарта»), 6. Вацлав Немечек («Серветт»), 7. Иржи Немец («Шальке-04»), 8. Карел Поборски («Славия»), 11. Мартин Фридек («Спарта»), 13. Радек Бейбл («Славия»), 14. Патрик Бергер («Боруссия» Дортмунд), 20. Павел Новотны («Славия»). Нападающие: 9. Павел Кука («Кайзерслаутерн»), 10. Радек Друлак («Петра» Дрновице ), 11. Владимир Шмицер («Славия»), 18. Мартин Котулек («Сигма»). 21. Милан Кербр («Сигма»).

Ворота были доверены Петру Коубе. Дальше располагались три защитника – в центре Мирослав Кадлец, а «пристяжные» – Михал Горняк и Ян Сухопарек. Четыре полузащитника – Павел Недвед слева, Радослав Латал справа, в центре Радек Бейбл и Иржи Немец. Два атакующих полузащитника, даже полунападающих Патрик Бергер и Карел Поборски. И выдвинутый вперёд Павел Кука.

Нежданно-негаданно

Стартовый матч со сборной Германии порадовал тех, кто предрекал чешской команде роль статистов. Кристиан Циге и Андреас Мёллер еще в первом тайме обеспечили победу Манншафт. Сборная Чехии ничем особым себя не проявила.

Сенсация произошла во втором туре, когда сборная Чехии обыграла команду Италии. Будущая звезда Серии А Недвед распечатал ворота итальянцев на 6 минуте. Вице-чемпионы мира тянуть с ответом не стали. Через 12 минут Энрико Кьеза восстановил равенство. Однако на гол Бейбла у команды Арриго Сакки аргументов не нашлось. Чехи взяли не просто три очка, они ещё получили преимущество за счёт победы в личной встрече. На случай равенства очков.

Третий матч со сборной России получился богатым на голы. Наша команда уступала 0:2, отыгралась, вышла вперед, но все же пропустила в конце - 3:3. Эта результативная ничья вполне удовлетворила чешскую сторону. Сборная Чехии оказалась выше в турнирной таблице за счёт личной встречи.

К чехам стали присматриваться. Хорошую прессу получили светловолосые полузащитники Павел Недвед и Радек Бейбл, чернявый технарь Владимир Шмицер, но наибольшее число аплодисментов сорвал похожий на Леонида Агутина Карел Поборски. Полузащитника чешской сборной завербовали в «Манчестер Юнайтед» по ходу турнира.

Гол-парашют Поборски рассудил сборные Чехии и Португалии в четвертьфинале. Команда Душана Угрина неожиданно пробилась в полуфинал. Уже огромный успех. Но захотелось большего, и в полуфинале Чехия все же одолела сборную Франции с молодым Зиданом.





Пусть в серии пенальти, какая разница. И вот финал. Участники примерно такие же, как и в 1976. Только Германия нынче оказалась объединенной, а от Чехословакии осталась лишь половина. Шансы немцев на победу выглядели чуть предпочтительнее, из уважения к именам их игроков. Однако все помнили, что крайне сложно дважды обыграть одного и того же соперника в быстротечном турнире.

Как же отличался этот матч от первого с участием Германии и Чехии. От команды, игравшей под девизом «Чего изволите» не осталось и следа, чешская сборная всерьез замахнулась на европейское золото. И на 58-й минуте открыла счет. Итальянский судья Пайретто усмотрел нарушение в действиях Заммера против Поборски и назначил пенальти. Чем навлек на себя гнев германцев, доказывавших, что если Заммер и нарушал футбольный кодекс, то за пределами штрафной. Тщетно. Арбитр поставил мяч на точку, а Патрик Бергер отправил его в угол ворот.

И тут вышел Оливер Бирхофф. Фогтс не очень доверял форварду итальянского «Удинезе», но положение становилось безвыходным. И надо же было так угадать с заменой. Через 6 минут после своего появления на поле Бирхофф восстановил равновесие в счете. Штрафной. Закрученный навес в исполнении Циге. Чешский вратарь Коуба затормозил на выходе, и Бирхофф головой отправил мяч в сетку. Основное время закончилось вничью 1:1. А через пять минут после возобновления игры зрители наконец-то увидели обещанный золотой гол, который иначе называют внезапной смертью. В исполнении все того же Бирхоффа. Теперь уже чехи наседали на Пайретто, уверяя судью, что Оливер находился в офсайде. Но тот посчитал аргументы чешских футболистов недостаточно весомыми и указал на центр поля. Сборная Германии в третий раз стала сильнейшей на континенте. Но чехи, вопреки всем ожиданиям взявшие серебро высочайшей пробы, заслужили не меньшего уважения.

Но подкрепить свой успех чешская сборная не смогла. На чемпионат мира 1998 она не попала. Равно, как и сборная Словакии, игравшая с бывшими согражданами в одной группе. Эта неудача привела к отставке Душана Угрина. Многие из серебряной команды разъехались по зарубежным клубам. Кто-то проявил себя с наилучшей стороны – Недвед, Бергер, Бейбл, Шмицер, Кука. Кто-то, как Коуба не смог найти себя на чужбине. Сумбурной оказалась заграничная карьера Поборски. Карел поиграл в «Манчестер Юнайтед», «Бенфике», «Лацио». Слово «поиграл» здесь очень органично.