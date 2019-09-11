Остановленные «рукой Божьей»

вчера, 19:55

«Соккер.ру» рассказывает о сборной Англии, которая могла покорить Мексику. Если бы не Марадона.

Выступление сборной Англии на чемпионате мира 1982 оставила противоречивые впечатления. Блестяще выступив на первом этапе – три победы над командами Франции, Чехословакии и Кувейта, родоначальники футбола бледно выглядели на второй групповой стадии. Две нулевые ничьи – с немцами и испанцами, и прощай полуфинал.

С одной стороны, англичане заняли место с 5 по 8. Так же, как сборные Бразилии, СССР и Австрии. Очень достойный результат для команды, пропустившей два чемпионата мира. Но аппетит приходит во время еды, и после блестящего выступления на первом этапе от «трёх львов» ждали большего.

Дорога Бобби Робсона

Тренер Рон Гринвуд объявил о своём уходе из сборной ещё до начала чемпионата мира. С преемником англичане тоже довольно быстро определились. Конечно же, Бобби Робсон, творивший чудеса со скромным «Ипсвичем». Пусть теперь и с многострадальной сборной пусть проделает что-то подобное.

Однако первая кампания оказалась неудачной. Английская команда не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата Европы-84, пропустила вперёд датчан, ставших главным открытием турнира во Франции. Но оргвыводов не последовало, и на чемпионат мира 1986 года англичане пробивались также под командованием Робсона. Начало 1984 не внушало доверия. Сначала проигрыш французам в товарищеском матче, затем неудачи с командами Уэльса и Шотландии в чемпионате Великобритании. Потом сборная СССР в блестящем стиле обыграла хозяев на «Уэмбли» 2:0 благодаря голам Сергея Гоцманова и Олега Протасова. От уничижительной критики Бобби Робсона спасла победа над бразильцами в полуфинале турнира в Монтевидео. Этот выигрыш смягчил проигрыш уругвайцам в решающей встрече.

Но к официальным матчам Робсон сумел подвести команду в отличном состоянии. Обе осенних отборочных встречи были выиграны с крупным счётом. Сначала на «Уэмбли» была разгромлена финская сборная 5:0. А затем англичане на стамбульском стадионе «Иненю» уничтожили турецкую команду с результатом 8:0.

Весенняя часть отборочной кампании началась с победы в Белфасте. Гола Марка Хэйтли оказалось достаточно для победы над главным соперником по группе – сборной Северной Ирландии. После трёх выигрышей можно было перевести дух и завершить две встречи вничью – на выезде с румынами и финнами.

Летом сборную Англии позвали на турнир в Мексике – своего рода аналог Кубка конфедераций. Там англичане проиграли итальянцам (1:2) и хозяевам предстоящего чемпионата (0:3), но крупно победили западных немцев 3:0. А потом ещё всыпали сборной США в товарищеском матче 5:0. Несмотря на два поражения Бобби Робсон остался доволен поездкой. И дело не только в выявлении слабых мест. Англичане прошли испытание высокогорьем и теперь знали, как нужно себя вести через год. В своём выходе в финальную часть островитяне не сомневались.

Домашняя игра со сборной Румынии также завершилась миром 1:1. С торжествами по случаю выхода из группы пришлось повременить. Но пять безответных мячей в ворота сборной Турции сделали англичан недосягаемыми. В заключительном туре команда Робсона сыграла дома в ничью с североирландской сборной, чем помогла последней стать второй в группе и завоевать пропуск в Мексику.

Перед отправкой на чемпионат мира англичане провели шесть товарищеских встреч. И все шесть выиграли. В том числе и у нашей сборной в Тбилиси. Реванш состоялся благодаря голу Криса Уоддла в середине второго тайма и нереализованному Александром Чивадзе пенальти в первой половине встречи.

Два Гари Стивенса

Сформировался состав команды. Отсеялся такой известный форвард, как Тони Вудкок, немало постаравшийся в отборочном турнире. На первые роли выдвинулся нападающий Гари Линекер, перешедший из «Лестера» в «Эвертон». Появилось немало новых лиц, в том числе и два защитника с одинаковыми именами. Гари Майкл Стивенс из «Эвертона» играл на правом фланге, а делегированный «Тоттенхэмом» Гари Эндрю Стивенс действовал в центре. Их важно было не перепутать между собой и с правым полузащитником Тревором Стивеном. Заиграли в сборной Джон Барнс, Марк Хэйтли, Питер Бирдсли. Оставались в строю и бывалые бойцы, поигравшие четырьмя годами ранее в Испании – вратарь Питер Шилтон, защитники Терри Батчер и Кенни Сэнсом, полузащитники Гленн Ходдл, Крис Уоддл, Брайан Робсон, Рэй Уилкинс.

Полностью состав сборной Англии выглядел так:

Вратари: Питер Шилтон («Саутгемптон»), Крис Вудс («Норвич»), Гари Бэйли («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Гари Майкл Стивенс («Эвертон»), Гари Майкл Стивенс («Тоттенхэм»), Элвин Мартин («Вест Хэм»), Терри Батчер («Ипсвич»), Вив Андерсон («Арсенал»), Терри Фенвик («Куинз Парк Рейнджерс»).

Полузащитники: Гленн Ходдл, Крис Уоддл (оба «Тоттенхэм»), Рэй Уилкинс («Милан»), Брайан Робсон («Манчестер Юнайтед»), Тревор Стивен, Питер Рид (оба «Эвертон»), Стивен Ходж («Астон Вилла»).

Нападающие: Гари Линекер («Эвертон»), Марк Хэйтли («Милан»), Джон Барнс («Уотфорд»), Питер Бирдсли («Ньюкасл»), Керри Диксон («Челси»).

Английские клубы к тому времени уже были уже год как отстранены от европейских турниров. Кстати, футболистов «Ливерпуля», клуба, из-за болельщиков которого и произошло это поражение в правах, в заявке не оказалось. Во-многом из-за того, что в том составе «красных» интерес для сборной представляли только полузащитники Стивен Макмахон, Сэмми Ли и защитник Алан Кеннеди. Остальные игроки не были англичанами – шотландцы, ирландцы, валлиец, родезиец. Два игрока английской сборной родились за пределами Великобритании – Гари Бэйли ( ЮАР ) и Джон Барнс (Ямайка). Но оба начинали свой путь в футбол в Англии, поэтому вряд ли можно их назвать натурализованными.

Луч света в «сонном царстве»

В регламенте чемпионата мира произошли изменения. Число участников осталось прежним – 24, но был упразднён второй групповой этап. В 1/8 финала выходили по две лучшие команды из шести групп плюс ещё четыре команды из тех, кто занял третье место в своём квартете. Жребий отправил сборную Англии в группу F в компанию к командам Польши, Марокко и Португалии. Матчи проходили в Монтеррее. По ходу турнира эту группу прозвали «спящей». Ибо в двух первых турах ещё участники раскошелились на два гола.

Англичане проиграли в стартовом матче португальцам 0:1, а затем разошлись мирно с марокканцами 0:0. Чем загнали себя в сложнейшее положение. Три очка у команды Польши, по два очка у сборных Португалии и Марокко, а у «трёх львов» всего одно. Только победа над сборной Польши позволяла команде Робсона продлить своё пребывание в Мексике.

И тут они проснулись. На 9 минуте Гари Линекер сам начал, раскрутил и сам же завершил ударом в касании с линии вратарской голевую атаку – 1:0. Через пять минут ошибся вратарь «бяло-червоних» Юзеф Млынарчик – дёрнулся на перехват и затормозил. Линекер был беспощаден. Расстроенный Млынарчик продолжал чудить. На 34 минуте серебряный призёр ЧМ -82 вышел на перехват при подаче углового, но выронил мяч. Опять же на ногу Линекеру – 3:0. Этих трёх голов сборной Англии оказалось достаточно и для крупной победы, и для выхода в следующую стадию. В параллельной встрече сборная Марокко нанесла сенсационное поражение команде Португалии 3:1 и стала первой в «спящей группе». Англичане заняли второе место. Поляки прошли в 1/8 финала с третьего места. А португальцы собрали чемоданы и отправились домой.

Теперь на пути сборной Англии оказалась сборная Парагвая, приехавшая на чемпионат мира после долгого перерыва. В групповом турнире южноамериканцы заняли второе место вслед за хозяевами чемпионата, сумев опередить команды Бельгии и Ирака. Поэтому к парагвайцам стоило отнестись очень серьёзно.

Парагвайская сборная очень смело начала матч с родоначальниками футбола. Питеру Шилтону пришлось пару – тройку раз выручить англичан. В какой-то момент «гуарани» увлеклись, прозевали атаку англичан, которую с близкого расстояния завершил Гари Линекер. Вскоре лучший бомбардир «трёх львов» мог и должен забивать. Но удар головой с линии вратарской отбил вратарь Роберто Фернандес. На перерыв ушли при счёте 1:0.

Во втором тайме преимущество сборной Англии стало куда более ощутимым. Парагвайцы не успевали за быстрым перемещением англичан и не брезговали нарушениями правил. Однажды несладко пришлось Линекеру...Гари выпал из игры и лежал на газоне стадиона «Ацтека», пока его товарищи заработали угловой. Робсон собрался было заменить нападающего, но Гари остался в игре. И менее чем через минуту Уоддл пробил по воротам. Фернандес среагировал, но мяч достался «Квазимодо» Бирдсли, который метров с трёх едва не порвал сетку. Линекер разбегался и на 74 минуте забил свой второй в матче и пятый на чемпионате гол. Сборная Англии выиграла 3:0 и вышла в четвертьфинал.

Матч сборных Англии и Аргентины мог украсить финал. Но командам пришлось встретиться раньше. Ещё не остыли угли британско-аргентинской войны за Фолклендские (Мальвинские) острова, завершившейся поражением южноамериканской державы. Боль проигрыша сидела занозой в сердце каждого аргентинца. Футболисты - не исключение. Диего Марадона тем более. И может быть Диего не стал бы жульничать, если б его сборной противостоял иной соперник. Но 51 минуте капитан сборной Аргентины пустил в ход руку, борясь с Шилтоном за мяч. И этой самой рукой протолкнул мяч мимо Питера Шилтона. Напрасно протестовали англичане. Судья из Туниса показал на центр.

Через пять минут Диего сотворил шедевр. Получил мяч в центре поля, на скорости протащил его к воротам, оставив не у дел трёх английских защитника, а потом Шилтона. Свой проход Марадона завершил точным ударом 2:0. Сборная Англии не сдалась и отыграла один гол. Снова отличился Гари Линекер. Но на большее англичан не хватило. Сборная Аргентины выиграла 2:1 и вышла в полуфинал.

Диего Марадона после игры признал, что подыграл себе рукой. «Это была рука Божья», - заявил капитан южноамериканцев. Да что толку. Результат встречи в Мехико остался в силе. Сборная Аргентины в итоге выиграла чемпионат мира. Но и сборная Англии заслужила самых добрых слов за своё выступления на мексиканских полях. Тем более, что Гари Линекер получил Золотую бутсу, как самый меткий футболист турнира