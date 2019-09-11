Остановленные «рукой Божьей»

«Соккер.ру» рассказывает о сборной Англии, которая могла покорить Мексику. Если бы не Марадона.
Выступление сборной Англии на чемпионате мира 1982 оставила противоречивые впечатления. Блестяще выступив на первом этапе – три победы над командами Франции, Чехословакии и Кувейта, родоначальники футбола бледно выглядели на второй групповой стадии. Две нулевые ничьи – с немцами и испанцами, и прощай полуфинал.
С одной стороны, англичане заняли место с 5 по 8. Так же, как сборные Бразилии, СССР и Австрии. Очень достойный результат для команды, пропустившей два чемпионата мира. Но аппетит приходит во время еды, и после блестящего выступления на первом этапе от «трёх львов» ждали большего.
Дорога Бобби Робсона
Тренер Рон Гринвуд объявил о своём уходе из сборной ещё до начала чемпионата мира. С преемником англичане тоже довольно быстро определились. Конечно же, Бобби Робсон, творивший чудеса со скромным «Ипсвичем». Пусть теперь и с многострадальной сборной пусть проделает что-то подобное.
Однако первая кампания оказалась неудачной. Английская команда не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата Европы-84, пропустила вперёд датчан, ставших главным открытием турнира во Франции. Но оргвыводов не последовало, и на чемпионат мира 1986 года англичане пробивались также под командованием Робсона. Начало 1984 не внушало доверия. Сначала проигрыш французам в товарищеском матче, затем неудачи с командами Уэльса и Шотландии в чемпионате Великобритании. Потом сборная СССР в блестящем стиле обыграла хозяев на «Уэмбли» 2:0 благодаря голам Сергея Гоцманова и Олега Протасова. От уничижительной критики Бобби Робсона спасла победа над бразильцами в полуфинале турнира в Монтевидео. Этот выигрыш смягчил проигрыш уругвайцам в решающей встрече.
Но к официальным матчам Робсон сумел подвести команду в отличном состоянии. Обе осенних отборочных встречи были выиграны с крупным счётом. Сначала на «Уэмбли» была разгромлена финская сборная 5:0. А затем англичане на стамбульском стадионе «Иненю» уничтожили турецкую команду с результатом 8:0.
Весенняя часть отборочной кампании началась с победы в Белфасте. Гола Марка Хэйтли оказалось достаточно для победы над главным соперником по группе – сборной Северной Ирландии. После трёх выигрышей можно было перевести дух и завершить две встречи вничью – на выезде с румынами и финнами.
Летом сборную Англии позвали на турнир в Мексике – своего рода аналог Кубка конфедераций. Там англичане проиграли итальянцам (1:2) и хозяевам предстоящего чемпионата (0:3), но крупно победили западных немцев 3:0. А потом ещё всыпали сборной США в товарищеском матче 5:0. Несмотря на два поражения Бобби Робсон остался доволен поездкой. И дело не только в выявлении слабых мест. Англичане прошли испытание высокогорьем и теперь знали, как нужно себя вести через год. В своём выходе в финальную часть островитяне не сомневались.
Домашняя игра со сборной Румынии также завершилась миром 1:1. С торжествами по случаю выхода из группы пришлось повременить. Но пять безответных мячей в ворота сборной Турции сделали англичан недосягаемыми. В заключительном туре команда Робсона сыграла дома в ничью с североирландской сборной, чем помогла последней стать второй в группе и завоевать пропуск в Мексику.
Перед отправкой на чемпионат мира англичане провели шесть товарищеских встреч. И все шесть выиграли. В том числе и у нашей сборной в Тбилиси. Реванш состоялся благодаря голу Криса Уоддла в середине второго тайма и нереализованному Александром Чивадзе пенальти в первой половине встречи.
Два Гари Стивенса
Сформировался состав команды. Отсеялся такой известный форвард, как Тони Вудкок, немало постаравшийся в отборочном турнире. На первые роли выдвинулся нападающий Гари Линекер, перешедший из «Лестера» в «Эвертон». Появилось немало новых лиц, в том числе и два защитника с одинаковыми именами. Гари Майкл Стивенс из «Эвертона» играл на правом фланге, а делегированный «Тоттенхэмом» Гари Эндрю Стивенс действовал в центре. Их важно было не перепутать между собой и с правым полузащитником Тревором Стивеном. Заиграли в сборной Джон Барнс, Марк Хэйтли, Питер Бирдсли. Оставались в строю и бывалые бойцы, поигравшие четырьмя годами ранее в Испании – вратарь Питер Шилтон, защитники Терри Батчер и Кенни Сэнсом, полузащитники Гленн Ходдл, Крис Уоддл, Брайан Робсон, Рэй Уилкинс.
Полностью состав сборной Англии выглядел так:
Вратари: Питер Шилтон («Саутгемптон»), Крис Вудс («Норвич»), Гари Бэйли («Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Гари Майкл Стивенс («Эвертон»), Гари Майкл Стивенс («Тоттенхэм»), Элвин Мартин («Вест Хэм»), Терри Батчер («Ипсвич»), Вив Андерсон («Арсенал»), Терри Фенвик («Куинз Парк Рейнджерс»).
Полузащитники: Гленн Ходдл, Крис Уоддл (оба «Тоттенхэм»), Рэй Уилкинс («Милан»), Брайан Робсон («Манчестер Юнайтед»), Тревор Стивен, Питер Рид (оба «Эвертон»), Стивен Ходж («Астон Вилла»).
Нападающие: Гари Линекер («Эвертон»), Марк Хэйтли («Милан»), Джон Барнс («Уотфорд»), Питер Бирдсли («Ньюкасл»), Керри Диксон («Челси»).
Английские клубы к тому времени уже были уже год как отстранены от европейских турниров. Кстати, футболистов «Ливерпуля», клуба, из-за болельщиков которого и произошло это поражение в правах, в заявке не оказалось. Во-многом из-за того, что в том составе «красных» интерес для сборной представляли только полузащитники Стивен Макмахон, Сэмми Ли и защитник Алан Кеннеди. Остальные игроки не были англичанами – шотландцы, ирландцы, валлиец, родезиец. Два игрока английской сборной родились за пределами Великобритании – Гари Бэйли (ЮАР) и Джон Барнс (Ямайка). Но оба начинали свой путь в футбол в Англии, поэтому вряд ли можно их назвать натурализованными.
Луч света в «сонном царстве»
В регламенте чемпионата мира произошли изменения. Число участников осталось прежним – 24, но был упразднён второй групповой этап. В 1/8 финала выходили по две лучшие команды из шести групп плюс ещё четыре команды из тех, кто занял третье место в своём квартете. Жребий отправил сборную Англии в группу F в компанию к командам Польши, Марокко и Португалии. Матчи проходили в Монтеррее. По ходу турнира эту группу прозвали «спящей». Ибо в двух первых турах ещё участники раскошелились на два гола.
Англичане проиграли в стартовом матче португальцам 0:1, а затем разошлись мирно с марокканцами 0:0. Чем загнали себя в сложнейшее положение. Три очка у команды Польши, по два очка у сборных Португалии и Марокко, а у «трёх львов» всего одно. Только победа над сборной Польши позволяла команде Робсона продлить своё пребывание в Мексике.
И тут они проснулись. На 9 минуте Гари Линекер сам начал, раскрутил и сам же завершил ударом в касании с линии вратарской голевую атаку – 1:0. Через пять минут ошибся вратарь «бяло-червоних» Юзеф Млынарчик – дёрнулся на перехват и затормозил. Линекер был беспощаден. Расстроенный Млынарчик продолжал чудить. На 34 минуте серебряный призёр ЧМ-82 вышел на перехват при подаче углового, но выронил мяч. Опять же на ногу Линекеру – 3:0. Этих трёх голов сборной Англии оказалось достаточно и для крупной победы, и для выхода в следующую стадию. В параллельной встрече сборная Марокко нанесла сенсационное поражение команде Португалии 3:1 и стала первой в «спящей группе». Англичане заняли второе место. Поляки прошли в 1/8 финала с третьего места. А португальцы собрали чемоданы и отправились домой.
Теперь на пути сборной Англии оказалась сборная Парагвая, приехавшая на чемпионат мира после долгого перерыва. В групповом турнире южноамериканцы заняли второе место вслед за хозяевами чемпионата, сумев опередить команды Бельгии и Ирака. Поэтому к парагвайцам стоило отнестись очень серьёзно.
Парагвайская сборная очень смело начала матч с родоначальниками футбола. Питеру Шилтону пришлось пару – тройку раз выручить англичан. В какой-то момент «гуарани» увлеклись, прозевали атаку англичан, которую с близкого расстояния завершил Гари Линекер. Вскоре лучший бомбардир «трёх львов» мог и должен забивать. Но удар головой с линии вратарской отбил вратарь Роберто Фернандес. На перерыв ушли при счёте 1:0.
Во втором тайме преимущество сборной Англии стало куда более ощутимым. Парагвайцы не успевали за быстрым перемещением англичан и не брезговали нарушениями правил. Однажды несладко пришлось Линекеру...Гари выпал из игры и лежал на газоне стадиона «Ацтека», пока его товарищи заработали угловой. Робсон собрался было заменить нападающего, но Гари остался в игре. И менее чем через минуту Уоддл пробил по воротам. Фернандес среагировал, но мяч достался «Квазимодо» Бирдсли, который метров с трёх едва не порвал сетку. Линекер разбегался и на 74 минуте забил свой второй в матче и пятый на чемпионате гол. Сборная Англии выиграла 3:0 и вышла в четвертьфинал.
Матч сборных Англии и Аргентины мог украсить финал. Но командам пришлось встретиться раньше. Ещё не остыли угли британско-аргентинской войны за Фолклендские (Мальвинские) острова, завершившейся поражением южноамериканской державы. Боль проигрыша сидела занозой в сердце каждого аргентинца. Футболисты - не исключение. Диего Марадона тем более. И может быть Диего не стал бы жульничать, если б его сборной противостоял иной соперник. Но 51 минуте капитан сборной Аргентины пустил в ход руку, борясь с Шилтоном за мяч. И этой самой рукой протолкнул мяч мимо Питера Шилтона. Напрасно протестовали англичане. Судья из Туниса показал на центр.
Через пять минут Диего сотворил шедевр. Получил мяч в центре поля, на скорости протащил его к воротам, оставив не у дел трёх английских защитника, а потом Шилтона. Свой проход Марадона завершил точным ударом 2:0. Сборная Англии не сдалась и отыграла один гол. Снова отличился Гари Линекер. Но на большее англичан не хватило. Сборная Аргентины выиграла 2:1 и вышла в полуфинал.
Диего Марадона после игры признал, что подыграл себе рукой. «Это была рука Божья», - заявил капитан южноамериканцев. Да что толку. Результат встречи в Мехико остался в силе. Сборная Аргентины в итоге выиграла чемпионат мира. Но и сборная Англии заслужила самых добрых слов за своё выступления на мексиканских полях. Тем более, что Гари Линекер получил Золотую бутсу, как самый меткий футболист турнира
Английские болельщики ждали, что на чемпионате Европы их команда выступит ещё лучше. Но через два года в ФРГ англичане провалились, проиграв все три матча в группе. Однако в 1990 году Бобби Робсон привёз на чемпионат мира в Италию обновлённую и замечательную команду, которая заняла четвёртое место. А могла оказаться ещё выше.