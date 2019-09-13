Остановка в пути

вчера, 22:21

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. На очереди сезон-1997/98.

В предыдущем рассказе, посвящённом МЮ , вы могли прочитать, как выстрелил напоследок Эрик Кантона. Француз решил уйти в расцвете сил и запомниться не заслуженным ветераном, выходящим на замены, а боевым капитаном. Возможно, Король Эрик поторопился. Но решение было принято, и в Манчестере к нему отнеслись с уважением.

Сакральная для клуба футболка с седьмым номером перешла к Дэвиду Бекхэма, чья популярность росла на дрожжах. Капитанская повязка перекочевала на крепкое плечо Роя Кина. А на освободившуюся вакансию был приглашён нападающий «Тоттенхэма» Тедди Шерингем. И это было сенсацией.

Это я, Теддичка

Шерингем на три недели старше Эрика. Это два совершенно разных футболиста. Взрывной, быстрый и весьма техничный француз. И англичанин - медлительный («зато я быстро думаю» говорил сам Тедди), с мячом на Вы, причём на Вы с большой буквы, и с ударчиком так себе. А ещё он, во всяком случае в бытность игроком «шпор», олицетворял собой вселенскую лень. Он мог присутствовать на поле 90 минут и никак не напоминать об этом. Создавалось впечатление, что «Тоттенхэм» играл в меньшинстве. Но Тедди действительно быстро думал, скорее соображал. Он мог мирно пастись в штрафной. Но стоило мячу прилететь к Шерингему, как у ворот соперника возникала опасность. Ибо Тедди знал, где нужно пастись. Один удар, даже, не удар, а тычок мяча таил страшную опасность для вратарей. Он толкал мяч так, что голкипер был бессилен. То в противоход вратарю, то в угол, куда не допрыгнешь, то издевательски в «домик». Мог Шерингем забить и головой. Кивнул - и там. Такими тычками и кивками Тедди к 31 году имел на счету порядка 250 голов. Некрасивых, полудохлых, но от этого не переставших быть полноценными голами.

Но одно дело «Тоттенхэм», а другое - сильнейший клуб Англии, игравший в совсем иной футбол, нежели лондонцы. Впишется ли Тедди в ансамбль Фергюсона? Как примут его новые товарищи? Вписался и не потерялся. Забивать стал меньше, чем в белой футболке с голенастым петухом. Но лишним уж точно не был.

К издержкам можно отнести плохие отношения с Энди Коулом. Футболисты, нередко составлявшие пару нападающих на поле, вне поля между собой не общались. Даже не здоровались. Более того, мнительный Энди весьма своеобразно реагировал на контакты Тедди с прессой. Приведу пример из собственной практики.

В 2000 году «Манчестер Юнайтед» приехал в Киев на матч Лиги чемпионов с «Динамо». Я присутствовал на тренировке, а после завершения занятий подошёл к Шерингему. Мы пообщались с Тедди, после чего я вручил англичанину журнал «Футбол» с его портретом на обложке и заголовком «Это я, Теддичка». Побеседовав с Шерингемом, я отправился к Коулу. Но Энди встретил враждебно и меня, и других журналистов, общавшихся с Тедди. «Идите к своему Шерингему», - довольно злобно произнёс девятый номер МЮ и отправился в раздевалку.

Но вернёмся в 1997 год. Помимо Шерингема ряды «красных дьяволов» пополнил норвежский защитник Хеннинг Берг из «Блэкберна». Норвежского нападающего Эйвинда Нюланда приобрели у «Викинга». Подтянулась к основе группа молодых воспитанников: защитники Уэс Браун, Майкл Клегг, Джон Кёртис, полузащитники Дэнни Хиггинботтэм, Филипп Мюлрэйн, Терри Кук, вратарь Ник Калкин. Из всей этой компании заиграли только Берг и с натяжкой Браун. Из Нюланда не получилось второго Сульшера, а плеяда юношей не стала вторым изданием «птенцов Фергюсона».

Ворота уже шестой год защищал Петер Шмейхель. Датчанину исполнилось 33, но его игра становилась всё лучше и лучше. Ровесник «Высокого Блондина» голландец Раймонд ван дер Гоув обычно сидел на скамейке запасных. Ник Калкин и Кевин Пилкингтон только мечтали о попадании в заявку. Справа в обороне играл Гари Невилл, слева его младший брат Фил потеснил Денниса Ирвина. Ронни Йонсен получил травму колена, поэтому Хеннинг Берг пришёлся ко двору, заменив соотечественника. Берг стал напарником Гарри Паллистера. Помимо Ирвина, Йонсена и Брауна в распоряжении Фергюсона находился ещё и Дэвид Мэй.

Диспетчер «красных дьяволов» Дэвид Бекхэм играл на правом фланге полузащиты. Слева носился неутомимый Райан Гиггз. В роли опорного полузащитника чаще выступал Никки Батт, ибо капитан Рой Кин пропустил почти весь сезон из-за травмы. Ещё один рыжеволосый – Пол Скоулз действовал ближе к нападающим. Получили второй шанс проявить себя (и не использовали) Хорди Кройф и Карел Поборжски. А Бен Торнли и Филипп Мюлрейн – первый. Основная пара нападающих – антагонисты Тедди Шерингем и Энди Коул. Любого из них мог удачно заменить Оле-Гуннар Сульшер. Иногда появлялся на поле ветеран Брайан Макклэр, а норвежец Эйвинд Нюланд скорее числился, нежели играл.

Первый пошёл

Как всегда «Манчестер Юнайтед» ставил перед собой максимальные цели, а именно выиграть четыре домашних турнира и осуществить мечту о победе в Лиге чемпионов. Сезон начался матчем за Черити Шилд с «Челси». Марк Хьюз, вышедший против своей бывшей команды в синей футболке, вывел лондонцев вперёд на 52 минуте. Через четыре минуты Ронни Йонсен сравнял счёт. Послематчевые пенальти лучше выполнили «красные дьяволы». Первый пошёл. Тогда 3 августа ещё никто не знал, что первый трофей окажется последним, добытым в сезоне-1996-97.

Чемпион мощно стартовал в Премьер-Лиге – пять побед в шести турах. Но убежать в отрыв не получилось – «Арсенал» не позволил. Команда Арсена Венгера, быстро вылетевшая из Кубка УЕФА , решила сосредоточиться на внутренних фронтах. «Канониры» преследовали МЮ . А стоило подопечным Фергюсона сыграть пару раз вничью, как лондонцы вырвались вперёд. И находились во главе четыре тура. Потом «красные дьяволы» их обогнали. Однако интрига чемпионата была обозначена. На этот раз перчатку бросил не «Блэкберн» и не «Ньюкасл», а куда более крепкий коллектив. Фергюсон это почувствовал во время очной встречи с парнями Венгера на «Хайбери». Французские гвардейцы «канониров» Николя Анелька и Патрик Виейра забили два мяча в ворота Шмейхеля к исходу первого получаса. Но Тедди Шерингем, уже привыкший к футболке с чёртиком, до перерыва сравнял счёт. И быть ничьей, но в конце встречи Дэвид Платт принёс победу столичному клубу. «Юнайтед» сохранил первое место, но силу «Арсенала» почувствовал.

Много планов и ничего

К этому времени МЮ завершил поход за Кубком Лиги, с ходу проиграв «Ипсвичу» 0:2. Судя по резервному составу, выставленному Фергюсоном на игру с «трактористами», задача выиграть трофей была снята ещё раньше. И действительно. Подумаешь Кубок Лиги. «Юнайтед» мощно шёл в групповом турнире Лиги чемпионов, одержав три победы над «Кошице», «Ювентусом» и «Фейеноордом». Чемпион Англии был близок к тому, чтобы выиграть все шесть встреч и повторить абсолютный рекорд. Но «Юве» испортил картину, выиграв у себя в Турине 1:0.

В ноябре-декабре МЮ мощно отстрелялся, выиграв шесть встреч с общим счётом 16:3. И, видимо, слегка надорвался. В четырёх следующих встречах три поражения. В феврале команда снова разыгралась в первенстве. Но вылетела из Кубка Англии. Проиграв в переигровке хиленькому «Барнсли» 2:3. В чемпионате «красные дьяволы» расправились с «дворнягами» 7:0. Ещё один выстрел мимо цели. Но Алекс Фергюсон был увлечен идеей выиграть Лигу чемпионов, а потому не сильно расстроился вылету из Кубка.

Но всё рухнуло в марте. В Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» оступился в четвертьфинале. Самое обидное, что «красные дьяволы» завершили европейскую кампанию, не проиграв ни одного матча. «Монако» оказался непроходим для сильнейшего клуба Англии. Нулевая ничья на «Луи II» и 1:1 на «Олд Траффорд». Даже отыгрываться пришлось после быстрого гола Давида Трезеге. Один раз Сульшер пробил Фабьена Бартеза, но на большее «красных дьяволов» не хватило. Возможно, в этот вечер Фергюсон загорелся идеей пригласить бритоголового француза в команду.

В промежутке между матчами с «Монако» манкунианцы проиграли борьбу за чемпионство. Уступили в гостях «Шеффилд Юнайтед» 0:2, довольствовались ничьей с «Вест Хэмом», но главное – потерпели поражение в домашнем матче с «Арсеналом». Марк Овермарс принёс «канонирам» не просто три очка. Он вывел лондонцев в лидеры. Команда Венгера свой шанс не упустила и пересекла финишную черту первой. Тем более что «Ливерпуль» с «Ньюкаслом» подсобили, добившись ничьих на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» в итоговой таблице отстал лишь на очко.

Назвать провальным сезон было нельзя. Бывало хуже, причём при Фергюсоне. Но в девяностые годы «Манчестер Юнайтед» высоко поднял планку, поэтому неудачи в Премьер-Лиге и домашних Кубках огорчили болельщиков. Не говоря уже об очередной европейском кампании. Второй Кубок чемпионов никак не хотел даваться в руки «красным дьяволам». А со времени победы команда Мэтта Басби в главном клубном турнире Европы минуло тридцать лет.