«Тамбов» - ЦСКА: прогноз от БК Pinnacle

вчера, 09:11

«Тамбов»

Подопечные Александра Григоряна пока проваливают этот сезон. Команда расположилась на предпоследнем месте в РПЛ . Правда до двенадцатой позиции отставание всего лишь в три балла, но их еще нужно как-то завоевать. «Волки» не знают вкуса побед на протяжении пяти встреч.

В последнем туре «Тамбов» сыграл в результативную ничью с «Ахматом» (1:1). Уже в ближайших встречах команде нужно будет сделать все от себя возможное, чтобы реабилитироваться.

ЦСКА

Подопечные Виктора Гончаренко действуют не так здорово, как того хотелось бы. Последняя победа над «Арсеналом» стала второй для команды подряд. ЦСКА на текущий момент расположился на четвертой позиции в чемпионате. При этом отставание от лидера «Зенита» составляет четыре очка. Правда у армейцев из Москвы есть игра в запасе. В случае победы в ней можно будет сократить равенство до одного балла.

Котировки БК Pinnacle на матч «Тамбов» - ЦСКА

Победа Тамбова – 6,88

Ничья – 4,08

Победа ЦСКА – 1,54

Интересные факты

«Тамбов» проиграл 3 игры и две завершил вничью

«Волки» пропускал в 6 из 7 последних матчей

ЦСКА выиграл 5 из 7 последних встреч

Прогноз