Израненный «Норвич» остановил «каток»

сегодня, 10:45

По современным меркам поражение «Манчестер Сити» - уже событие. Особенно если его обыгрывает «Норвич». «Соккер.ру» - о громком проигрыше чемпиона Англии.

Помня о том, как заканчивался прошлый сезон в чемпионате Англии, болельщики, эксперты и сами футболисты с тренерами понимали, что чемпионская гонка между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» началась уже сейчас. Слишком малы шансы, что кто-то из них будет оступаться, если только не в матчах друг с другом.

Это как «Реал» и «Барселона» в прошлые годы, когда даже случайная ничья одной из этих команд была большим шансом для другой, чтобы уйти в отрыв. Перед нынешним туром у «Ливерпуля» и так перед «Манчестер Сити» была небольшая фора в два очка. Свой матч «красные» проводили чуть раньше и смогли одержать волевую победу над «Ньюкаслом» (3:1), хотя пропустили первыми.

Отрыв увеличился до пяти очков, а игрокам «Ливерпуля» можно было расслабиться и посмотреть на игру «Сити» с «Норвичем». Вряд ли кто-то ожидал сенсации – скорее традиционной «укатайки» с разгромом. Мало верили в успех и в самом «Норвиче», как ни странно, потому что сразу шесть игроков основного состава выбыли из строя из-за травм.

А вратарю Тиму Крулу и защитнику Бену Годфри пришлось выходить с едва залеченными или даже незалеченными повреждениями – потому что больше некому. Впрочем, печальное лицо Даниэля Фарке перед игрой могло быть обманным – для «Манчестера». Как стратеги в командах «Формулы-1» «Мерседес» и «Феррари» порой запутывают друг друга при общении по радио со своими пилотами, обсуждая те или иные проблемы с машиной – чтобы соперники, которые тоже слышат радиопереговоры, чуть расслабились или потеряли бдительность.

Вряд ли Фарке играл на этом, но получилось именно так. Оборона «Сити» в матче с «Норвичем» совершила ошибок на несколько игр вперед, с запасом. Причем ошибки одна другой проще и страшнее. С виду это была обычная игра «горожан». Они очень много владели мячом (69 процентов времени, если быть точным), очень много подходили к воротам, часто били даже (25 ударов против семи, причем восемь в створ против трех).

Но не хватало главного – голов. Обескровленный «Норвич» отбивался так, как отбивается раненный, зажатый в угол зверь, который входит в раж и просто кусает всех направо и налево – терять уже нечего, силы на исходе. Трудности мобилизуют. А трудности соперника – расслабляют. Вряд ли защитники «Манчестера» так обычно играют на угловых, как это сделали на 18-й минуте, когда забивал первый мяч Кенни МакКлин.

Ничего, «Ливерпуль» тоже первым пропустил – никто ничего не ощутил. Но через десять минут Тодд Кантвелл отличился второй раз. «Норвич» поймал продолжившую ошибаться оборону «Манчестера» на контратаке, когда защитники неуклюже исполняли офсайдную ловушку. Но даже два мяча форы при игре «Манчестер Сити» с командой, значительно уступающей в классе, это ничто.

Об этом напомнил Серхио Агуэро, сократив отставание в конце первого тайма. Казалось, «Сити» выйдет из раздевалки и уничтожит противника. Но слишком большая вера в это со стороны самих «горожан» не позволила этому случиться. Почти сразу после перерыва «Норвич» забил третий. Причем снова после ошибки. На этот раз персонально напортачил Николас Отаменди, позволивший себя обокрасть.

В принципе, «Сити» собрал в этой игре три результативные ошибки обороны разного типа – наглядное пособие, как играть в защите не нужно. А со стороны «Норвича» - как надо использовать редчайшие шансы. Причем снова отличился голом Теему Пукки. Про этого финна вообще нужно отдельно говорить, потому что он в какой-то сумасшедшей форме. Пукки не зря называли лучшим футболистом АПЛ в августе.

На его счету в этом матче гол и голевая передача, а всего он уже забил шесть мячей и сделал две результативные передачи, причем забивал «Ливерпулю», «Челси», а вот теперь и «Манчестер Сити». Он на таком кураже, что даже в сборной Финляндии в сентябрьских матчах продолжал колотить и отличился двумя голами в двух встречах.

Это поражение для «Манчестер Сити» стало первым в Премьер-Лиге с января. Более того, Хосеп Гвардиола в качестве тренера «горожан» впервые уступил команде, которая только пришла из Чемпионшипа. Впрочем, сам испанец беды большой не видит:

Поздравляю, «Ливерпуль». Ты чемпион… Сейчас сентябрь, и что? Мы оправимся, потренируемся и вновь выйдем на поле. Мы потеряли пять очков. Сейчас нам нужно точно знать, что делать дальше. Поздравляю «Норвич» с победой. Мы должны вынести урок из этого поражения и двигаться дальше. Я не могу сказать, что мы сыграли сегодня плохо. У нас было достаточно моментов, которые мы просто не смогли реализовать. У «Норвича» действительно хорошая команда с прекрасными игроками в составе.

На самом деле в сентябре чемпионство не выигрывается, но проиграть его вполне можно. Надо припомнить, сколько в прошлом сезоне «Ливерпулю» не хватило для титула. Те очки были потеряны вот так же где-то в глубине чемпионата. Сейчас «Манчестер Сити» может флегматично смотреть на таблицу и говорить, что доберет, но совсем иным будет тон Гвардиолы в мае.