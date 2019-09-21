Пиррова победа «Марселя»

вчера, 17:40

«Соккер.ру» рассказывает о единственной победе французского клуба в Лиге чемпионов.

Бернару Тапи, ставшему хозяином «Марселя» в середине восьмидесятых, удалось сделать клуб сильнейшим во Франции. Но гегемонии в стране Тапи было мало. Перед «Олимпиком» была поставлена задача выиграть Кубок чемпионов. Ведь несправедливо, что турнир, придуманный французом Габриэлем Ано, еще не покорялся французской команде.

«Спарта» в роли черной кошки

В 1991 году «Марсель» был близок к покорению этой цели. Чемпион Франции дошёл до финала, но, будучи фаворитом матча в Бари, не справился с югославской «Црвеной Звездой». Пенальти же лучше выполнили белградцы. Конечно, эта неудача огорчила Тапи. Но в то же время убедила, что клуб развивается в правильном направлении, равно, как выбор главного тренера - пожилого бельгийца Раймона Гуталса, был правильным.

Летом 1991 года в составе чемпиона Франции произошло немало перемен. Драган Стойкович уехал в «Верону», в «Ним» перебрались Вильям Аяш, Филипп Веркрюисс и Эрик Кантона. Лоран Фурнье и Брюно Жермен отправились в «Пари Сен-Жермен», а второй вратарь Гаэтан Юар обосновался в воротах «Бордо». Из ПСЖ пришёл правый защитник Жослен Англома, из бывшей команды Гуталса - «Бордо» сразу два полузащитника Дидье Дешам и Эрик Дюран. Немалых трудов и денег стоило выдернуть из «Монако» ещё одного игрока средней линии Франка Созе. Компанию Крису Уоддлу составил его товарищ по сборной Англии Тревор Стивен, проведший несколько лет в «Рейнджерс». В атаке появился Даниэль Ксереб из «Монако».

«Марсель» снова стал чемпионом, опередив «Монако» Арсена Венгера на шесть очков. Кубок Франции в том сезоне не был доигран из-за трагедии, случившейся на Корсике. В полуфинале марсельцы должны были играть с «Бастией». Встреча вызвала огромный интерес, и в Бастии решили увеличить вместимость трибуны стадиона «Арман Чезари» с 10 тысяч до 18. Но выстроенные наспех деревянные трибуны рухнули и погребли 18 человек. Сотни оказались в больнице.

Но главная цель - выигрыш Кубка чемпионов оказалась не достигнутой. Причём финалист сошёл уже в одной восьмой финала. Первый соперник - «Спора» из Люксембурга затруднений не вызвала - два раза по 5:0. А вот чехословацкая «Спарта» перебежала дорогу. К 60 минуте «Марсель» выигрывал на «Велодроме» 3:0 благодаря голу Криса Уоддла и дублю Жана-Пьера Папена. Но затем игроки хозяев дважды нарушили правила в своей штрафной. Оба 11-метровых были реализованы.

В Праге же провансальцы пропустили два мяча. В конце встречи Абеди Пеле один гол отыграл, но этого было мало. За счёт большего количества голов, забитых в гостях, в четвертьфинал вышла «Спарта».

Гуталс, перешагнувший 60-летний рубеж, сохранил пост главного тренера. Но полкоманды разбежалось. Испанец Рафаэль Мартин Васкес вернулся в «Реал», Тревор Стивен - в «Рейнджерс». Крис Уоддл тоже отправился на родину - в «Шеффилд Уэнсдэй». Ален Богоссян присоединился к «Истру», Жан Тигана пополнил ряды «Монако» - финалиста Кубка кубков. Бразильский защитник Мозер примерил красную футболку «Бенфики», а Франсуа-Омам Бийик после трёх месяцев пребывания на «Велодроме» усилил атаку «Ланса». Не прижился Ксереб, который перешел в «Тулон». Но главной стала потеря Папена. Жан-Пьер принял предложение «Милана».

Новичков был меньше. Вернулся Драган Стойкович. Из «Нанта» пришли полузащитники Марсель Десайи и Жан-Жак Эйдели. Компенсировать потерю Папена должны были Руди Феллер (чемпион мира пришёл из «Ромы») и молодой хорват Ален Бокшич из «Канна». Полузащитник Жан-Марк Феррери получил известность по выступлениям за «Осер». Кроме того «Марсель» обменялся с «Тулузой» вратарями. Ушёл второй голкипер Ален Казанова, на его место прибыл молодой Фабьен Бартез, который по ходу сезона вытеснил опытнейшего Паскаля Ольмета. Зимой на «Велодроме» появился ещё один новобранец, но о нём позже.

21-летний Бартез, чей внешний вид заметно отличался от привычного нам, - волосы на голове, никакой бородки, стал первым номером команды, даром что всю жизнь носил свитер с числом 16. Паскаль Ольмета присел на скамейку. Справа играл Жослен Англома, слева - Эрик Ди Меко. Ветеран Мануэль Аморо играл нечасто. Зато Жан-Жак Эйдели латал дыры, как в средней линии, так и на обоих флангах обороны. Мог сыграть в центре и слева капитан Бернар Казони, но и он утратил место в стартовом составе. В центре действовали два крепких темнокожих футболиста - Базиль Боли и оттянутый назад из средней линии Марсель Десайи. Справа в полузащите Франк Созе, слева - Абеди Пеле. В центре Дидье Дешам и Жан-Филипп Дюран. Для усиления игры имелись Жан-Марк Феррери, Драган Стойкович и Жан-Кристоф Тома. В нападении Руди Феллер и Ален Бокшич. Если кто-то из них уставал, то на поле выходил Феррери.

Битва на два фронта

То, что чемпионат предстоит непростой, стало ясно с первых туров. Многим хотелось свергнуть надоевший «Олимпик» с Олимпа. Многие - это ПСЖ , «Нант», «Монако» и «Осер». После пятого тура «Марсель» шёл только четвёртым, даром что выиграл три встречи, две завершил вничью.

Первого соперника по Лиге чемпионов (а турнир уже был официально преобразован) - североирландский «Гленторан» марсельцы не заметили - 5:0 и 3:0. В чемпионате тем временем команда Гуталса обыграла «Монако». Гол на счету будущей легенды монегасков Дешама. Но ПСЖ и «Нант» располагались выше. Последовавшие два поражения от «Бордо» и «Нанта» отбросили чемпиона на пятое место.

Для попадания в групповой турнир Лиги чемпионов нужно было пройти бухарестское «Динамо». Нули в столице Румынии и 2:0 на «Велодроме» (дубль Бокшича) и путь был открыт. «Олимпик» попал в одну группу с шотландским «Рейнджерс», бельгийским «Брюгге» и ЦСКА , одержавшим героическую победу над «Барселоной» Йохана Кройфа на «Камп Ноу». Игры в группе начинались уже в конце ноября.

В чемпионате же дела шли не очень хорошо. Серия из четырёх ничьих удерживала марсельцев на непривычной пятой позиции. И первый матч в группе завершился мирно. Провансальцы вели на «Айброксе» 2:0 за счет голов Бокшича и Феллера. Но «Рейнджерс» отыгрался - 2:2. «Брюгге» был разгромлен за 25 минут - гол Созе и дубль Бокшича. Дела в чемпионате тоже пошли на лад. Особенно после того, как Бокшич принес «Марселю» победу в Париже. Но выйти в лидеры удалось только в апреле.

А еще до наступления апреля «Марсель» дважды сыграл с ЦСКА . В Берлине, где армейцы принимали соперников по Лиге чемпионов, была зафиксирована ничья 1:1. На гол ганского Пеле у москвичей нашёлся ответ в виде гола Ильшата Файзулина. На «Велодроме» чемпионы Франции устроили последнему чемпиону СССР показательную порку - 6:0. Три мяча в ворота Александра Гутеева положил Франк Созе. По разу отличились Абеди Пеле, Жан-Марк Феррери и Марсель Десайи.

Зимой в составе «Марселя» появился наш человек - олимпийский чемпион Сеула Игорь Добровольский. Но российский полузащитник нечасто попадал в основу. Увы. Но с ЦСКА в берлинском матче Игорь отыграл 58 минут и выглядел вполне сносно.

Согласно регламенту Лиги чемпионов полуфиналы не были предусмотрены. Победители сразу выходили в финал. Кто выиграет турнир в группе А оставалось неясным до последнего тура. «Марсель» и «Рейнджерс» шли без поражений. По две победы и три ничьих. Но в последний игровой день «Олимпик» выиграл в Брюгге за счет гола Бокшича, а ЦСКА выстоял на «Айброксе» 0:0. Во многом, благодаря стойкости армейцев «Марсель» шагнул в финал Лиги чемпионов. Вторым участником матча стал «Милан», выигравший все шесть встреч в группе В.

Весной «Марсель» разыгрался и стал обыгрывать одного соперника по чемпионату Франции за другим. Но интрига сохранялась вплоть до мая. «Нант» отвалился от чемпионской гонки. Но «Монако», «Пари Сен-Жермен» и «Бордо» были рядом и могли низвергнуть гегемона. В начале мая отстал «Бордо». Затем «Монако». Отрыв от парижан увеличился до трех очков. Но пришлось пожертвовать Кубком Франции. В полуфинале марсельцы проиграли «Сент-Этьену». А тем временем приближался финал Лиги чемпионов. Перед поездкой в Мюнхен «Олимпику» предстояло заехать в Валансьен.

Золотые голы Базиля Боли

Эта, рутинная на первый взгляд, встреча стала бомбой, взорвавшей и великий «Марсель», и карьеру Бернара Тапи. Согласно официальной версии, которую потом поддержал суд, «Олимпик» решил не тратить силы перед финалом и предпочел выиграть у «Валансьена» малой кровью. Не бесплатно. Защитник Жан-Жак Эйдели должен был передать деньги игрокам «Валансьена» Жаку Глассманну, Хорхе Бурручаге и Кристофу Роберу, чтобы их команда особо не упиралась и никого не сломала. Всего-то 250 тысяч франков.

Самое интересное, что «Валансьен» не проиграл ту встречу. Ничья 0:0. Но участники потом дали признательные показания, и уже летом закрутился судебный процесс, разрушительный для «Марселя». Но об этом позже.

Финал Лиги чемпионов завершился неожиданно. Незадолго до перерыва Базиль Боли головой отправил мяч в ворота «Милана». Как ни пытался чемпион Италии переломить ход встречи, гол Боли остался единственным. Не помог и выход Папена на 58 минуте. Жан-Пьер рвался в бой против бывшего клуба с первых минут, но Фабио Капелло выпустил в стартовом составе выздоровевшего Марко ван Бастена. И, наверное, просчитался. Впервые в истории Кубок чемпионов уехал во Францию.

Но чемпионат страны еще не завершился. За два тура до финиша «Марсель» опережал ПСЖ на два очка, и в предпоследнем туре соперникам предстояло сыграть на «Велодроме». Le Classique становился финалом чемпионата страны. Венсан Герен уже на седьмой минуте вывел гостей вперёд. Но первый успех парижан оказался последним. Сначала забил Руди Феллер, потом герой финала Боли вывел южан вперед. В начале второго тайма парижане остались в меньшинстве после удаления Рикардо Гомеша. Бокшич отправил в ворота Лама третий мяч. Судьба чемпионского титула была решена. Он остался у «Марселя». Тогда, в мае 1993 года никто в этом не сомневался.

Гром грянул в июне. Глассманн проговорился тренеру «Валансьена» Боро Приморацу, а тот уже разговорился. Было заведено уголовное дело о попытке подкупа соперника. «Марсель» лишили чемпионского титула и исключили из Лиги чемпионов сезона 1993-94. Но отобрать главный европейский трофей не получилось.

Команда начала разбегаться. Но, даже лишившись многих ведущих игроков, «Марсель» занял второе место в чемпионате. Что не помешало изгнанию марсельцев из первого дивизиона. Бернар Тапи отправился в тюрьму. Досталось и другим участникам скандала ОМ - ВА. Эпоха великого «Марселя» кончилась.

До сих пор не утихают споры - «а был ли подкуп»? Уж больно все неестественно выглядело. Тем более что «Валансьен», якобы получивший взятку, не проиграл. С одной стороны приговор суда, основанный на показаниях и результатах следствия. А с другой - уж больно неугоден был Тапи, его команда многим сильным мира сего.