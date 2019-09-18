Помним! Они ушли слишком рано…

вчера, 17:29

Сегодня ушел из жизни Фернандо Риксен, и «Соккер.ру» вспоминает футболистов из РПЛ , которые покинули наш мир слишком рано…

Важно помнить тех, кто уже не с нами. Не менее важно, вспоминая ребят, коим не повезло, сильнее ценить те минуты, часы, дни, месяцы и годы, что у нас есть. В день, когда мужественная семья Риксена с ним попрощалась, вспомним тех, кого нельзя забывать. К сожалению, молодыми ушли многие футболисты российских клубов.

Сергей Перхун ( ЦСКА )

Трагический случай подчеркивает, как повезло Петру Чеху после его страшного столкновения с игроком атаки! А Сергею фатально не повезло. Перхун объективно был отличным молодым голкипером, мог стать частью успешной команды «армейцев», но не успел наиграться, поскольку трагически столкнулся с форвардом «Анжи» Будуновым и умер в больнице от оттека мозга. Украинскому вратарю было всего 23 года, а вторая дочь родилась уже после смерти отца…

Джейкоб Лекхето («Локомотив»)

«Яша», как его называли в Москве, ушел в 34 – в 2008 году, уже одиннадцать лет прошло, быстро время пролетело. Защитник и хавбек бывал в символической сборной сезона – списках 33 лучших, и дважды был чемпионом России. В ЮАР официально не заявляли, что Джейкоб умер от последствий СПИДа, но информацию и не опровергали. В РФ «африканские» темпы прироста больных, лишнее напоминание – беречь себя.

Ленар Гильмуллин («Рубин»)

Выходил на поле с капитанской повязкой в молодежной сборной России, играл за «Рубин». Поскольку ему было всего 22 года, когда погиб, то легко мог за год-другой закрепиться в основе команды Бердыева и завоевать чемпионские медали. И в сборной сыграть на фланге мог. Погиб после аварии – Ленар был пассажиром мотоцикла, который нашли в кювете…

Сергей Филиппенков ( ЦСКА )

Полузащитник выступал за многие российские клубы – «Черноморец», «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Арсенал». Начинал в родном Смоленске, там же и закончил карьеру футболиста. А вот умер в 44 года, когда работал тренером «Зенита» из Пензы. Бывший хавбек ЦСКА получил инфаркт на футболе, во время товарищеского матча команды, которую возглавлял…

Илья Цымбаларь («Спартак», «Локомотив», «Анжи»)

Замечательный футболист, который умел на поле все, что нужно для его позиции. Также говорят, что Илья Владимирович был славным парнем. Одессит из «Спартака», игрок сборных и Украины, и России – во второй выступал намного дольше, выиграл с «красно-белыми» 6 чемпионских медалей и 4 Кубка. В декабре 2013 умер из-за проблем с сердцем в родной Одессе – Цымбаларь ушел в 44, очень и очень рано.

Андрей Гусин («Крылья Советов», «Сатурн»)

Уже двух из знаменитой команды Лобановского нет в живых – кроме Гусина, еще и Валентина Белькевича. Но Андрей, в отличие от его коллеги по центру поля в «Динамо», играл также в России. Вспоминаем футболистов РПЛ , и грех забывать Андрея, ведь со многими дружил, осталось трое детей, а погиб на кольцевом треке, где катался на мотоцикле. Опасный досуг, Гусин ушел в 41. Вчера как раз была 5 годовщина...

Сергей Шустиков («Торпедо», ЦСКА , ФК «Москва»)

Причины смерти врачи близким называли разные, но обыденные – инфаркт, инсульт, или тромб оторвался. Шустиков начал карьеру в «Торпедо» - родился в Москве, потом уехал в Испанию, вернулся в ЦСКА , снова отправился за рубеж – после Сантандера оказался в «Осасуне». Хавбек и защитник доигрывал в ФК «Москва», а позже был известен как помощник Слуцкого в ЦСКА . Умер в 45 лет в 2016 году.

Энтони «Лаки» Изибор («Динамо»)

Из высокого нигерийца не получился Нванко Кану из «Динамо», но за москвичей играл не один сезон, хотя и не отличался высокой результативностью. Но вспоминаем форварда, ведь в 2013 году из Африки сообщили, что «Лаки» умер в 36 лет. Говорят, заболел, имея ВИЧ , и организм не справился. В мире столько важных нерешенных проблем, а деньги по-прежнему тратят не на поиски лекарств, а на тупые войны.

Кристиан Тудор («Алания», ФК «Москва»)

«Аланию», быть может, в будущем возродят, но бывший нападающий клуба этого не увидит. Тудор умер в 2013 году в 30 лет. В столь раннем возрасте у него был цирроз печени. И хотя эта болезнь не всегда связана с алкогольной зависимостью, в случае с румыном причина именно в ней. Тяжело спасти человека, который помогает вредным привычкам себя убить. Но причина никак не влияет на сожаления – ушел из жизни 30-летний парень.

Юрий Тишков («Торпедо», «Динамо», «Рубин»)

Карьера у нападающего не сложилась. Играл за «Торпедо», мог заменить ушедшего в Серию А Колыванова в «Динамо», но получил жуткую травму – открытый перелом малой берцовой кости, оправиться толком не сумел. Рано закончил карьеру, зато получил юридическое образование, стал футбольным агентом и комментатором. Но 11 января 2003 года на него напали с ножом, убили с особой жестокостью – 29 ударов. Преступление до сих пор не раскрыто, Юрию был 31 год, готовился заключить контракты с Аршавиным, Денисовым, Кержаковым и Быстровым.

Артем Безродный («Спартак»)

Три года назад Безродный вышел на пробежку и не вернулся, а ведь бывшему хавбеку «Спартака» было лишь 37 лет. У полузащитника, который родился и умер в украинском городе Сумы, карьера не сложилась – Артем не отказывал друзьям, любил женщин и погулять, развлечься. В результате недобрал в футболе, хотя разок даже сыграл за сборную России. Безродный пытался восстановиться, изменить способ жизни, ведь был очень молод, но не судилось…

Фернандо Риксен («Зенит»)

Было всего 43 года, молодой мужик! Жаль, что голландец умер так рано, жаль, что настолько мучительно угасал. В 2013 году Фернандо диагностировали редкую и коварную болезнь – боковой амиотрофический склероз. Его жена Вероника Веселова вместе с родными и близкими со всех сил поддерживали бывшего хавбека «Зенита», Фернандо продержался в шесть раз дольше, чем предполагали врачи. А теперь пусть спит спокойно…