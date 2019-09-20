Европейский хет-трик «Реала»

вчера, 21:50

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о первых розыгрышах еврокубков. Сегодня вы узнаете, как мадридский «Реал» в третий раз подряд выиграл Кубок европейских чемпионов.

Два первых розыгрыша Кубка чемпионов завершились победами «Реала». Более того, Хосе Вильялонга вернул мадридцам утраченный титул чемпиона Испании. Но вскоре после победы над «Фиорентиной» Вильялонга покинул команду. Официальная версия - уход тренера-триумфатора в школу физического воспитания в Толедо. Не забудем, что отставной подполковник Вильялонга пришёл в «Реал» как тренер по физподготовке и только волею случая угодил в старшие.

Были неофициальные версии. Например, ссора давних друзей Сантьяго Бернабеу и Хосе Вильялонги, когда последний запросил чересчур большую зарплату. Говорили, что Вильялонга побил горшки с Хуаном Ипиньей, бывшим полузащитником и тренером мадридцев, занимавшим высокую должность в клубе. Ипинья как-то заявил, что Вильялонга частенько пользовался его советами. Молва заметно преувеличила это заявление, и появились те, кто утверждал что это Ипинья был фактическим тренером «Реала». История потом всё рассудила - Вильялонга успешно работал не только в «Реале», причём далеко не физруком. Ипинья возглавлял «Севилью» и «Атлетико» из Бильбао, но больше года не продержался ни в одном из коллективов.

Ипинья рассчитывал снова возглавить «Реал», но у Сантьяго Бернабеу были иные планы. Но бразилец Отто Глория не захотел покидать «Бенфику», сославшись на обязательства перед клубом. Реально было заполучить Эленио Эрреру, успешно трудившегося в «Севилье». Президент андалусийцев Рамон Санчес Писхуан, оказывавший покровительство аргентинцу, умер, а новое руководство Эрреру, напротив, не жаловало. Но в «Севилье» не хотели отпускать тренера к конкурентам и хитро обустроили «бракоразводный процесс», что «Маг» не мог возглавить иной испанский клуб после ухода из прежней команды. Эррера уехал в Португалию переждать время в скромном «Белененсеше» и вернулся в Испанию через год. Но не в «Реал», а в «Барселону». И сразу же выиграл первый Кубок ярмарок. Вы могли об этом прочитать.

Здравствуйте, сеньор Йи-Йо

Место тренера «Реала» к тому времени занимал аргентинец Луис Карнилья по прозвищу Йи-Йо. Йи-Йо - это производное от итальянского варианта имени. В «Ницце» аргентинца называли сначала на итальянский момент Луиджи, потом Джиджи, которое уже перековали в Йи-Йо. Тренерский опыт Карнильи был невелик - два года в «Ницце». Но бывший нападающий сделал свой клуб чемпионом Франции, да и в противостоянии с «Реалом» в Кубке чемпионов «орлята» выглядели достойно. Однако «Ницца» увлеклась делами европейскими и провалилась в домашнем первенстве с 1 места на 13-е. Карнилью поблагодарили за работу и отпустили на все четыре стороны.

Новый тренер сразу принёс новые традиции. С одной стороны он сократил до минимума дистанцию между ним и игроками. Жил на сборах с футболистами, питался с ними «из одного котла», бегал кроссы и таскал железо в тренажёрном зале. Но при этом Йи-Йо был весьма требователен, не допускал панибратства и не стеснялся перекраивать звёздный состав на своё усмотрение.

Присел на лавочку вратарь Хуан Алонсо. Его место занял соотечественник тренера Рохелио Домингес. Здоровый, плечистый, с хорошим выбором позиции. Вообще-то Бернабеу собирался приобрести лучшего вратаря Аргентины Амадео Каррисо из «Ривер Плейта» и был, мягко говоря, удивлён, когда с подачи Карнильи прибыл Домингес, выступавший за «Расинг». Инициатор приобретения был вызван в кабинет президента. «Не беспокойтесь, шеф. Это лучший вратарь Аргентины. После Каррисо». Сантьяго Бернабеу напомнил Карнилье, что за каждую ошибку своего протеже тренер будет платить некую сумму в клубную кассу из своего кармана. Но Йи-Йо не обеднел. Домингес оказался очень сильным вратарём, выигравшим немало трофеев для «Реала». К тому же Рохелио был моложе на пять лет Амадео, в отличие от «Тарзана» находился на пике своей карьеры.

Надёжного Маркитоса Алонсо в центре обороны заменил другой южноамериканец - уругваец Хосе Сантамария. И это тренерское решение Карнильи оказалось удачным, защита стала ещё прочнее. А вот попытка поменять местами Альфредо Ди Стефано и Раймона Копа оказалась неудачной. И вовсе не из-за неэффективности. Стареющий аргентинец оказался недоволен своим переводом в полузащиту и пошёл лично к Бернабеу, который не мог отказать в аудиенции главной звезде мирового футбола. Конфликт мог расколоть коллектив, привести к изоляции Копа и сделать команду неуправляемой. Поэтому Карнилья получил приказ сверху - вернуть всё, как было.

Официально завершил карьеру Луис Моловни, окончательно был вытеснен из состава Хуаном Сантистебаном другой прославленный авторитет Мигель Муньос, тормозивший по мнению Карильи переход из обороны в атаку. Ушёл в «Кордобу» соотечественник тренера Роке Ольсен. Йи-Йо всё же сделал рокировку в атаке и выдвинул Раймона Копа в нападение, поменяв его местами с Хосеито. Бывший правый крайний стал правым полусредним.

Что же получилось в итоге. Основной вратарь Рохелио Домингес. Хуан Алонсо переместился в запас, а Хавьер Берсалуче - ещё дальше. Основная тройка защитников - Анхель Атьенса, Хосе Сантамария и Рафаэль Лесмес. Маркитос появлялся на поле теперь не всегда, а Мануэль Торрес и вовсе вернулся в свою «Сарагосу». Пара опорников: Хуан Сантистебан и Хосе Мария Саррага. В резерве помимо Мигеля Муньоса Хосе Рубио, Антонио Руис и Исидро Брунет. Очень редко появлялся на поле Хосе Бесерриль.

Эктор Риаль и Рамон Марсаль составляли пару полусредних нападающих, даже можно сказать, атакующих полузащитников. Отодвинутый назад Хосеито больше лечился, чем играл. Ударную тройку составили справа налево - Раймон Копа - Альфредо Ди Стефано - Пако Хенто. В запасе Энрике Матеос и Элиодоро Кастаньо, ушедший по ходу сезона в «Бетис».

Отвлечёмся немного от дел испанских и получим вводные по третьему Кубку чемпионов. Число участников достигло 24. Присоединились клубы из ГДР («Висмут»), Северной Ирландии («Гленавон») и просто Ирландии («Шемрок Роверз»). Турки не успели вовремя заявить «Бешикташ» и остались без Кубка чемпионов. Зато испанцы получили аж два места, - «Реал» был и чемпионом и действующим обладателем трофея. Одну из вакансией заполнил вице-чемпион Испании «Севилья».

Во второй раз организаторы прибегли к жеребьёвке , впервые - к посеву участников. 23 команды (для «Реала» было сделано исключение) распределили в три корзины по географическому принципу - Запад Европы, Центр и Восток. Это было сделано для того, чтоб сократить транспортные расходы, - на первом этапе клубы получали в соперники представителя своего региона.

После первого раунда, в котором не участвовал «Реал», отсеялись несколько сильных клубов - французский «Сент-Этьен», португальская «Бенфика», австрийский «Рапид». Последний дал бой «Милану». Проиграв на «Сан-Сиро» 1:4, чемпион Австрии взял реванш с результатом 5:2. Правило преимущества гола, забитого на чужом поле, ещё не применялось. Поэтому соперники встретились в третий раз в Цюрихе. «Милан» выиграл 4:2 и проследовал в одну восьмую финала. В одном случае и трёх матчей не хватило. Восточногерманский «Висмут» и польская «Гвардия» обменялись ничьими. Третья встреча, проходившая в Берлине, оборвалась на сотой минуте, - вышло из строя освещение. Было решено бросить жребий, который оказался благосклонен к немцам.

Матчи 1/8 финала начинались в последний день октября 1957 года. «Реал» к тому времени сыграл семь туров испанского чемпионата и уверенно лидировал - 5 побед и 2 ничьи, разница мячей 18:2. Крепко досталось «Севилье» (6:0) и «Барселоне» (3:0). Можно было приступать к делам европейским. Первым соперником «Реала» стал бельгийский «Антверпен». Дубль Ди Стефано принёс победу в гостевом матче 2:1. В промежутке между двумя матчами с бельгийцами «Реал» проиграл одноклубникам из Хихона 0:3, но расправился с басками - «Реал Сосьедад» был обыгран 2:1, а «Атлетико» получил шесть безответных голов. Такой же счёт 6:0 был зафиксирован и в ответной встрече с «Антверпеном». «Реал» вышел в четвертьфинал, где получил в соперники «Севилью». Впервые в истории турнира лицом к лицу сошлись представители одной страны. Интрига подогревалась тем, что андалусийцев к тому времени тренировал Хосе Вильялонга.

Чёрная полоса началась незадолго до Рождества. «Реал» вдруг проиграл в гостях «Сельте». Потом ничья в мадридском дерби с «Атлетико», поражения от «Сарагосы» и «Осасуны». Спад сразу же отразился на таблице - «Реал» отступил на третье место, пропустив вперёд столичный «Атлетико» с «Барселоной». «Сливочные» было обозначили выход из кризиса, разгромив «Гранаду» 4:0. Но последовал визит в Севилью, где два четвертьфиналиста Кубка чемпионов встречались в рамках чемпионата Испании.

Испанские разборки в европейском масштабе

«Севилья» вышла вперёд на 33 минуте после удара Хосе Гарсии по прозвищу «Пепильо». Через пять минут Хуан Алонсо, защищавший ворота мадридцев, капитулировал во второй раз - уже перед Лореном Пересом. Первый тайм за андалусийцами. В самом начале второй половины игры нечасто игравший Хосеито один гол отыграл. Попытки «Реала» отыграться перечеркнул пенальти, безупречно исполненный Хуаном Арсой. Ди Стефано также с 11-метрового сократил отставание. Но не более того. «Реал» проиграл 2:3 и сидел на третьем месте, отставая от «Атлетико» на 4 очка.

Через три дня соперники сошлись снова. Но уже на «Сантьяго Бернабеу» в четвертьфинале Кубка чемпионов. Вильялонга полагал, что он всё знает про «Реал». Но ещё в первом тайме стало ясно - быть «Севилье» битой. Преимущество было полным, и счёт 2:0 не отражал реальной картины. По мячу забили антиподы Ди Стефано и Копа. Вскоре после перерыва Марсаль забил третий мяч, чем разозлил защитника гостей Марселино Кампаналя. Возникла стычка, оба драчуна отправились с поля долой. В игре 10 на 10 «Реал» выглядел ещё более убедительно. Бедный вратарь гостей Хосе Мария Бусто вытащил из ворот еще пять мячей. Итого 8:0. Ответный матч превратился в формальность. Вильялонга после этой встречи ушёл в отставку, и через две недели андалусийцами руководил Сальвадор Артигас.

Разгром «Севильи» и бывшего тренера вдохновил мадридцев на подвиги - четыре яркие победы подряд. Выигрыш в Барселоне с результатом 2:0, и «сливочные» уже вторые. Споткнулся «Атлетико» на Канарах, и «Реал» первый. Ничья в ответной встрече с «Севильей» (2:2) не решала ничего. «Королевский клуб» вышел в полуфинал.

Четвертьфинальные матчи Кубка чемпионов были омрачены трагедией в Мюнхене. Самолёт, на котором «Манчестер Юнайтед» возвращался из Белграда, потерпел крушение. Среди погибших было 8 футболистов и три представителя тренерского штаба. Тренер Мэтт Бассби и большая часть игроков выжили, но получили повреждения.

Предложение завершить розыгрыш Кубка чемпионов и вручить трофей «Манчестер Юнайтед» поддержки не нашло. Турнир продолжился. Наскоро собранный вторым тренером Джимми Мёрфи коллектив сумел обыграть «Милан» в первом полуфинале 2:1. Но на «Сан-Сиро» чемпион Англии был разгромлен 0:4.

«Реалу» же достался венгерский «Вашаш», для которого выход в полуфинал был уже успехом. Хет-трик Ди Стефано и гол Марсаля принесли мадридцам победу с результатом 4:0. В Будапеште венгры огрызнулись, выиграли 2:0 и получили моральное удовлетворение. Мадридцы же в третий раз подряд вышли в финал, который было решено провести в Брюсселе.

Вечер трудного дня

В чемпионате Испании «Реал» довольно долго бодался с «Атлетико». Чемпион сумел оторваться от соседей на три очка, сумел сохранить этот отрыв вплоть до очной встречи, запланированной на 29 тур. Гол Риаля позволил «Реалу» добиться столь нужной ничьей и подтвердить чемпионские полномочия. Можно было ехать в столицу Бельгии на «матч века». Вот так пафосно называла финал Кубка чемпионов европейская пресса.

Миланцы не забыли, как «Реал» прошёл их в полуфинале самого первого розыгрыша. Рубка была жестокой. Соперники не жалели друг друга, лупили по ногам. Но первого гола пришлось ждать почти час. Лидер миланцев Хуан Альберто Скьяффино столько натерпелся от земляка Сантамарии, что едва не покинул поле на носилках. Но остался и на 59 минуте с линии ударом со штрафного поразил ворота Домингеса. Но Ди Стефано доказал, как не правы те, кто записал его 31-летнего в старики. Обыграл Нильса Лидхольма и точно пробил 1:1. «Милан» ответил через 5 минут голом аргентинца Эрнесто Грильо. Не успели итальянцы обрадоваться, как Риаль, славящийся умением забивать нужные мячи, восстановил равновесие. В основное время ничья 2:2.

Развязка наступила на 107 минуте. Ди Стефано вновь выиграл единоборство у Нильса Лидхольма и сбросил мяч Хенто. Пако прошёл и пробил. То ли удар хорош, то ли вратарь «Милана» Нарчизио Сольдан плох. Но мяч влетел в сетку. «Реал» выиграл 3:2 и в третий раз подряд выиграл Кубок европейских чемпионов. Луис Карнилья стал первым южноамериканским тренером, выигравшим столь представительный турнир в Старом свете.

Взять ещё и Кубок Генералиссимуса не получилось. В финале «Реал» уступил «Атлетико» из Бильбао. «Львы» забили два мяча в первом тайме, а потом вывели из строя Хосеито. Замен тогда не было, и большую часть встречи чемпион играл фактически в меньшинстве. Хосеито мог только присутствовать на поле.

А в следующем сезоне в составе «Реала» появился знаменитый венгр Ференц Пушкаш, вынужденный покинуть родину. Но об этом сезоне «королевского клуба» как-нибудь в другой раз.