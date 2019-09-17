Увидеть Париж и победить

вчера, 16:21

«Соккер.ру» рассказывает о самом первом розыгрыше Кубка чемпионов.

Сегодня трудно представить футбол без европейских кубков. Высшим достижением для клубов считается победа в Лиге чемпионов, да и смыслом домашних чемпионатов стала борьба за место в еврокубках. Порою доходит до абсурда. Иная команда, завоевав в сложнейшей борьбе заветную путёвку в предыдущем сезоне, без особого сопротивления и сожаления выбывает на ранних стадиях для того, чтоб сосредоточится на борьбе за … попадание в Лигу Европы.

А ведь в середине 50-х регулярных международных клубных турниров ещё не существовало. Пока в 1954 году французский журналист Габриэль Ано не предложил учредить соревнование, которое бы выявило сильнейшую команду континента. Свои идеи он выложил свои революционные предложения на полосе газеты «Экип», редактором которой он являлся.

Вызов Габриэля Ано

Формальным поводом стали матчи английского «Вулверхэмптона» со «Спартаком» и «Гонведом», в которых «волки» победили 4:0 и 3:2. Эти успехи позволили англичанам задрать нос и назвать «Вулверхэмптон» сильнейшим клубом Европы. Ано публично усомнился. Во-первых, встречи эти носили характер товарищеских. Во-вторых, «волки» принимали соперников дома. И не факт, что они бы смогли выиграть на выезде. Но как выявить сильнейшего «по гамбургскому счёту». Создать турнир, наподобие чемпионата мира, только для клубов. Ано эту идею отверг. Неудобно. Нужно окно в календаре, место для проведения, а самое главное – интересно ли местным зрителям смотреть матчи чужих команд. Поэтому Ано предложил игры на вылет. Но каждый этап состоял из двух матчей – дома и в гостях.

Нельзя сказать, что Кубок чемпионов от начала до конца придуман Ано. Французский журналист взял за основу южноамериканский опыт. Сильнейшие клубы Южной Америки выявляли самого сильного начиная с 1948 года. Но Ано адаптировал формат к европейским условиям, быстро сверстал проект календаря и получил мощную поддержку. «Реалу» и «Милану» хотелось доказать, что они сильнейшие не только у себя лома, но и на континенте.

Основные принципы Ано были таковы. Каждая страна делегирует в турнир только одну команду. Исключение составляет победитель, которому вне зависимости от выступлений в домашнем чемпионате, предоставлялся шанс защитить своё звание. Все клубы, вне зависимости от страны, равны в правах. Посевы, рейтинги и прочие нововведения появились потом, уже после смерти создателя Кубка чемпионов. Третье условие – турнир не должен был быть громоздким. Это позволяло избежать накладок на домашние матчи и перегрузок. Кроме того, соперник, изначально боле слабый, получал шанс обойти фаворита на короткой дистанции. А это уравнивало шансы команд и делало турнир менее предсказуемым. И третье. Матчи Кубка чемпионов по замыслу Ано должны были стать праздником. А праздники в календаре встречаются редко. Если международные матчи будут играться часто, то атмосфера праздника уйдёт, встречи станут рутинными. И чем реже, например, «Реал» с «Миланом» будут пересекаться, тем острее восприятие их противостояния. Слишком частые свидания приедаются.

А теперь сравните турнир, придуманный Ано, с современной Лигой чемпионов и почувствуйте разницу. Многие ли из фундаментальных принципов дожили до наших дней? Вопрос, конечно, риторический.

Один из великих французов

И прежде чем перейти к рассказу о самом первом розыгрыше Кубка чемпионов, стоит остановиться на личности самого Габриэля Ано. В молодости Габриэль был сильным защитником. Входил в сборную Франции, причём дебютировал в её составе 18-летним юношей. Но вскоре грянула первая мировая война. Габриэль попал на фронт, а потом угодил в германский плен. Бежал, вернулся в действующую армию. Когда война закончилась, игроки возрождённой сборной Франции избрали Габриэля своим капитаном. Но Ано вскоре закончил карьеру игрока и начал блестящую карьеру журналиста.

После второй мировой войны Ано снова вернулся в сборную Франции. Уже в роли тренера. Правда, официально эту должность занимал другой человек, то руководил командой именно Ано. После нескольких обидных поражений Габриэль ушёл в отставку и сосредоточился на работе в «Экип». Тут то он и развил бурную деятельность и в итоге создал Кубок чемпионов. Уже существовавший в 1954 году УЕФА отнёсся к предложению Ано без особого энтузиазма, зато ФИФА идея пришлась по вкусу. И в январе европейская футбольная инстанция при благословении мировой приняла решение - Кубку чемпионов быть.

Через год Габриэль Ано, уже главный редактор «Франс футбол», придумал «Золотой мяч», награду присуждаемую лучшему футболисту Европы. Первым лауреатом стал Стэнли Мэтьюз. Ано скончался в 1968 году, успев полюбоваться тем, что он сотворил. И к счастью, он не узнал, во что превратили его изобретения. Особенно турнир. Только сами собственно трофеи остались прежними. Обидно, но ни турнир, ни номинация не носят имени своего создателя. Хотя нынешнему формату Лиги чемпионов больше соответствует имя Леннарта Юханссона. Ано пополнил ряды великих французов - Пьер де Кубертен, Жюль Риме, Ален Делоне, подаривших миру знаменитые соревнования.

Здравствуй, Кубок чемпионов

Первый блин, как водится, частенько получается не совсем таким, каким его хотели бы видеть. Вот и у первого розыгрыша Кубка чемпионов были свои издержки. В соревнованиях приняли участие только 16 клубов. Не все страны решили откликнуться на предложение Ано, в том числе и наша. Так в рядах участников не было московского «Динамо». Вообще, тех, кто вдохновил редактора «Экип» на изобретение, - «Вулверхэмптона», «Спартака» и «Гонведа» в списке не оказалось. СССР включился в розыгрыш только через 10 лет. Англичане не рекомендовали ввязаться в кампанию новому чемпиону «Челси», а Венгрия заменила «Гонвед» другим клубом - «Верёш Лобого» (ныне МТК ). Ференц Пушкаш остался вне соревнований, зато был готов показать себя Европу Нандор Хидегкути. Дания тоже заменила своего чемпиона «Копенгаген» на «Орхус».

Жеребьёвки как таковой не было. Пары были сформированы организаторами, что потом дало повод усомниться в их объективности. Например, «Реал» с «Миланом» сошлись не в финале, а этапом раньше. Финал же в знак уважения к создателю был запланирован в Париже. И поэтому участие в решающей встрече чемпиона Франции «Реймса» было, скажем так, желательным.

На первом этапе были сформированы следующие пары. «Милан» (Италия) - «Саарбрюкен» (Саар). Да, в середине 50-х существовало подобное геополитическое образование, влившееся в 1957 в состав Западной Германии. ФРГ представлял «Рот Вайсс» (Эссен), которому достался шотландский «Хиберниан». Венгерский «Верёш Лобого» играл с бельгийским «Андерлехтом», португальский «Спортинг» с югославским «Партизаном». «Реалу» достался швейцарский «Серветт», венскому «Рапиду» - вице-чемпион Голландии ПСВ («Холланд Спорт» передумал участвовать в первом европейском походе). Французский «Реймс» начинал соревнования матчем с датским «Орхусом», а шведский «Юргорден» - с польской «Гвардией». Первый исторический матч прошёл в Лиссабоне 4 сентября и завершился боевой ничьей 3:3. Вообще первый этап оказался богатым на голы. И на сенсации. Сошли с дистанции оба немецких клуба. Но если «Рот Вайсс» безропотно уступил дорогу чемпиону Шотландии 0:4 и 1:1, то «Саарбрюкен» едва не выбросил из розыгрыша «Милан», выиграв в Италии 4:3. Но в ответной встрече миланцы выиграли 4:1 и шагнули дальше.

«Реал» в Женве столкнулся с ожесточенным сопротивлением «Серветта». Тренер швейцарцев Карл Раппан славился умением ставить «замок». Но Мигель Муньос и Хосе Эктор Риаль подобрали ключи и обеспечили мадридцам победу 2:0. В ответной встрече «замок» обнаружен не был и двери «Серветта» оказались распахнуты - 5:0.

«Реймс» выиграл в Дании 2:0, поэтому в домашней встрече чемпион Франции позволил себе расслабиться. Французы вели 2:0, но любезно разрешили «Орхусу» отыграться 2:2. «Партизан» в Белграде разбил «Спортинг» 5:2. Вышли в четвертьфинал «Рапид», «Верёш Лобого» и «Юргорден».

Четвертьфиналы были вынесены аж на зиму - декабрь и январь. Поэтому их участники могли заняться решением внутренних дел. И далеко не всем это удалось. «Реймс» провалил чемпионат Франции. В итоге «красно-белые» решили сосредоточиться на Кубке чемпионов и скатились с первого места на десятое. «Реал» после двух титулов пропустил вперёд «Атлетико» (Бильбао) и «Барселону».

Какого то определённого еврокубкового дня ещё н было. Соперники сам договаривались, когда им удобнее. Например, «Юргорден» и «Хиберниан» решили все дела за неделю 23 и 28 ноября. В полуфинал вышел клуб из Эдинбурга. «Реймс» и «Верёш Лобого» успели до наступления Нового, 1956 года (14 и 28 декабря). «Реймс» выиграл дома 4:2. В Будапеште французы вели 3:1 и 4:2, но были довольны и ничейному исходу 4:4.

«Реал» аккурат на Рождество - 25 декабря разгромил «Партизан» у себя в Мадриде - 4:0. Два гола на счету Элиодоро Кастаньо, по одному проведи Пако Хенто и Альфредо Ди Стефано. Запас оказался очень ценным, ибо через месяц с небольшим (29 января) в заснеженном Белграде, югославы взяли реванш 3:0. Дважды отличился лучший снайпер турнира Милош Милутинович. Старший брат знаменитого тренера Боры едва не сделал хет-трик. Но «Реал» унёс ноги прямиком в полуфинал.

«Рапид» и «Милан» включились в борьбу 18 января. В Вене соперники обменялись голами. Но 12 февраля чемпион Австрии был уничтожен на «Сан-Сиро» со счётом 7:2. Так определилась четвёрка полуфиналистов. «Реалу» достался в соперники «Милан», а «Реймсу» предстояло сыграть с «Хибз». Повторим. Жеребьёвки не было.

«Реймс», принимавший соперников по Кубку чемпионов в Париже, выиграл первую встречу у шотландцев 2:0 благодаря голам Мишеля Леблона и Рене Блияра. Через две недели Леон Гловацки забил единственный мяч в Эдинбурге и оформил выход «Реймса» в финал. Можно было спокойно подождать соперника, тем более что «Реал» с «Миланом» играли с оттяжкой в две недели.

«Милан» Эктора Пуричелли представлял собой грозную силу. Знаменитое шведское трио Гре-Но-Ли распалось. Гуннар Грён сошел со сцены и Гре упало. Но Но- Гуннар Нордаль и Ли - Нильс Лидхольм остались на трубе. Грёна заменил не мене грозный уругваец, чемпион мира 1950 Хуан Скиаффино. Ворота защищал Лоренцо Буффон по прозвищу «Великолепный».

Начало встречи на «Сантьяго Бернабеу» выдалось бурным. Риаль на седьмой минуте поразил ворота Буффона, но Нордаль ответил через три минуты. Хосеито на 26 снова вывел вперёд мадрицев. «Милан» отыгрался через пять минут после гола Скиаффино. Ещё до перерыва Роке Ольсен в третий раз заставил гостей начать с центра поля. Во втором тайме миланце не только не отыгрались, но и пропустили четвёртый мяч, который записал на свой счёт Альфредо Ди Стефано - 4:2.

В ответной игре «Реал» попытался изобразить из себя ... «Серветт» Карла Раппана. Мадридцы провели весь матч в обороне, отвечая лишь редкими, но резкими выпадами. Одна из них - на 65 минуте обернулась голом Хосеито. «Милан» заработал два пенальти, реализованных Джорджо Даль Монте. Но победы со счётом 2:1 чемпионам Италии оказалось недостаточно. В финал вышел «Реал».

Капитан, подполковник и их армии

А теперь, прежде чем рассказать о главном матче, позвольте остановиться на его участниках. Начнём с «Реймса». Если по имени-отчеству, то со «Стад де Реймс». Свой первый чемпионский титул «красно-белые» выиграли в 1949 году. А через год президент клуба Анри Жермен уговорил одного из лидеров команды, 30-летнего полузащитника Альбера Батте стать старшим тренером. При молодом наставнике «Реймс» ещё дважды (на момент первого финала Кубка чемпионов) занимал первое место в первенстве страны.

Успех «Реймса» был обеспечен приходом из «Анжера» сильнейшего футболиста Франции Раймона Копа. Сын польских иммигрантов Раймонд Копашевский не отличался выдающимися физическими данными - худом, метр шестьдесят девять росту. Но был чрезвычайно быстр, вынослив, очень техничен, а главное - изобретателен. Любил заморочить головы защитникам, а потом выложить мяч под удар кому-нибудь из товарищей. Сам Копа забивал не очень много.

Основной вратарь Поль Синибальди пропустил большую часть сезона 55-56. В споре двух честолюбивых дублёров Марселя Дантеми и Рене-Жана Жаке больше преуспел последний. Жаке мог пропустить и пропускал немало. Но умел выручать в сложнейших ситуациях, что и показали матчи в Будапеште и Эдинбурге. Три основных защитника Симон Зимни (он же Шимон Зимний), капитан Робер Жонке и Рауль Жирадо. В запасе ещё один французский поляк Робер Слатка и ветеран Арман Пенверн. Два опорных полузащитника - Мишель Деблон и Робер Ламартен. Иногда, в том числе в финале, последнего в опорной зоне поменял Слатка. В резерве ветеран Раймон Сисси. Мишель Идальго, в последствии великий французский тренер, играл на правом фланге атаки, на противоположном действовал Жан Темплен, он же Януш Темплиновский. Тройку центральных нападающих составляли Леон Гловацки (Гловацкий), Раймон Копа и Рене Блиар. В резерве тёзка Копа Раймон Бататто. Обратите внимание на количество игроков польского происхождения.

«Реал» в 1955 году возглавил уникальный тренер 35-летний Хосе Вильялонга. Уникальность не возрасте, а в том что этот склонный к полноте человек не имел отношения к футболу. Был офицером, преданным режиму Франко, дослужился до подполковника, а своим попаданием в «Реал» оказался обязан дружбе с другим военным, Сантьяго Бернабеу. Президент «Реала» посчитал, что его звёздным коллективом может командовать кто угодно, в том числе и отставной подполковник. Но Вильялонга оказался вовсе не пустым местом. Он придерживался прогрессивной в ту пору расстановки 3:2:5, умел ладить со всеми игроками и сглаживать острые углы и создавать хороший микроклимат в непростом коллективе. Он был молчалив и неулыбчив, однако предельно вежлив и тактичен. И как показали дальнейшие события, Вильялонга оказался на своём месте в исторический момент.

Ворота «Реала» уже много лет защищал Хуан Алонсо, один из сильнейших голкиперов в истории «королевского клуба». В резерве ветеран Хуанито Гонсалес, Хавьер Берсалуче и Хуан Виса. Основная тройка защитников - Анхель Атьенса, он же Атьенса II. Первым Атьенсой считался его старший брат нападающий Адольфо, к тому времени покинувший «Реал». Далее Маркос Алонсо, он же Маркитос, дедушка полузащитника «Челси» и сборной Испании Маркоса Алонсо, и Рафаэль Лесмес. Резервисты Хоакин Олива и Хоакин Наварро. Основная пара центральных полузащитников в том сезоне Мигель Муньос, в будущем знаменитый испанский тренер, и Хосе Мария Саррага. Луис Моловни пропустил большую часть сезона из-за травмы, а Роке Ольсен (несмотря на датскую фамилию он был аргентинцем), не всегда попадал в стартовый состав. Ещё реже выходили на поле Мануэль Манолин, Энрике Матеос и Карлос Села. И, наконец, роскошная линия атаки. Справа Хосе Иглесиас, он же Хосеито, слева - Пако Хенто по прозвищу «Белая стрела». В центре Элиодоро Кастаньо и Эктор Риаль, а вершиной атакующего треугольника Альфредо Ди Стефано. Легенда «Реала». Недаром, мадридцы потратили столько сил в борьбе с «Барселоной» за аргентинца. В финале Кастаньо не играл, его успешно заменил Рамон Марсаль. Также нередко выходил на поле Хосе Луис Перес Пайя.

Как Риаль прославил «Реал»

Финал проходил в Париже 13 мая 1956 года. К десятой минуте хозяева, а «Реймс» проводил все домашние матчи именно на «Парк де Пренс», выигрывали 2:0 после голов Леблана и Темплена. Второй гол на совести Хуана Алонсо, промахнувшегося на перехвате. И как же вовремя Альфредо Ди Стефано отыграл один мяч и вернул игре интригу. На 30 минуте навес в штрафную французов обернулся голом Риаля - 2:2. «Реал» продолжал давить, оборона «Реймса» скрипела, но держалась. Английский судья отменил гол Хосеито. Пока мадридцы соображали в чём же причина такого решения, «Реймс» провёл контратаку, которую завершил Мишель Идальго. Выручил защитник Маркитос, решившийся помочь атаке. Мяч задел Зимни и благодаря рикошету миновал руки Жаке - 3:3. на 67 минуте. А через 12 минут прорыв Хенто, пас на Риаля и корявенький удар последнего. Мяч задел по дороге Слатку. Снова рикошет. На последней минуте Темплен едва не сломал штангу. Но мяч отскочил в поле. «Реал» выиграл 4:3, а Хосе Вильялонга в 36 лет и 184 дня тренером, завоевавшим первый Кубок чемпионов. Или «ушастый кубок», получивший подобное прозвище из-за массивных рукояток.

Несмотря на многие издержки, новый турнир удался. Было решено сделать Кубок чемпионов ежегодным. Так оно и получилось. Второй розыгрыш оказался более представительным и организованным. Правда, закончился также, как и первый. Но об этом завтра.