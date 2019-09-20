Длинная, длинная повесть

вчера, 05:15

«Соккер.ру» рассказывает о самом первом розыгрыше Кубка ярмарок – предшественнике Кубка УЕФА и Лиги Европы.

Лигу Европы принято считать младшей сестрой Лиги чемпионов, а на самом деле турниры – ровесники. Их предшественники (Кубок чемпионов и Кубок ярмарок) взяли старт в 1955 году. Причём Кубок ярмарок даже раньше – в июне, а не в сентябре, как детище Габриэля Ано.

Другое дело, что сам статус турнира, его регламент, формула, комплектование претерпели немало изменений, прежде чем УЕФА взял соревнование под своё покровительство в 1971 году. Более того, отправившись в путь тремя месяцами раньше первого Кубка чемпионов, первый Кубок ярмарок финишировал через два года и одиннадцать месяцев. «Реал» уже выиграл два Кубка чемпионов и готовился к третьему финалу, а «Барселона» только овладела своим первым еврокубком.

Этой ярмарки краски

Несколько несерьёзное на первый взгляд название «Кубок ярмарок» возникло потому, что участником первого розыгрыша стали команды из городов, принимавших международные ярмарки. Действовал принцип: один город –одна команда. Больше всех эта норма ударила по Лондону, которому пришлось действительно формировать сборную из игроков многочисленных клубов. По ходу турнира за сборную английской столицы играли посланцы 11 клубов. При этом «Астон Вилла» отказалась отпускать своих футболистов в сборную Бирмингема. «Бирмингем Сити» на время международных матчей менял вывеску. В сборной Барселоны присутствовал один игрок «Эспаньола». Что дало потом «Барселоне» основание считаться самым первым победителем в истории турнира. «Милан», занятый в Кубке чемпионов, взял самоотвод в пользу «Интера».

Итак, в 1955 году участвовать в новом турнире согласились 12 команд: сборные Лондона, Бирмингема, Барселоны, Милана, Вены, Франкфурта-на-Майне, Кёльна, Лейпцига, Копенгагена, Базеля, Лозанны и Загреба. По два коллектива представляли Англию, Швейцарию, ФРГ , по одному – Испанию, ГДР , Австрию, Югославию и Данию. Заметьте, ни одной команды из Франции. Вена и Кёльн передумали, и их осталось десять, разделённых на четыре группы.

Вопреки алфавитному порядку первым стартовал турнир в группе D, где играли Лондон, Франкфурт и Базель. 4 июня «сборная солянка» из Лондона уничтожила Базель в гостях со счётом 5:0. Первый исторический гол забил нападающий «Чарльтона» Эдди Фримани. Итальянец, родившийся в Южной Африке, также подвёл итог матча. После этой встречи Фримани отправился на историческую родину в «Сампдорию». В этой же встрече состоялся первый в истории Кубка хет-трик. Авторство принадлежит нападающему «Арсенала» Клиффу Холтону.

Сыграли, и хорошо. Прошло лето, потом сентябрь. О турнире почти все забыли. И только 26 октября выяснилось, что соревнований никто не отменял. В Лондон приехала сборная Франкфурта, состоявшая как из игроков «Айнтрахта», так и недавно завершивших карьеру ветеранов. Один из таковых, Герхард Кауфольд, забил второй мяч в ворота хозяев и сделал счёт 2:0. Первый гол был за авторством чемпиона мира Альфреда Пфаффа. Но Лондон взял своё после перерыва – делегаты «Фулхэма» отличились – Бедфорд Джеззард забил два мяча, а Бобби Робсон (тот самый) – один. Лондон выиграл 3:2, а турнир в группе D снова впал в анабиоз вплоть до мая 1956 года.

После самоотвода Вены в группе А остались только команды Барселоны и Копенгагена. Команды не поленились выйти на поле «Лес Кортес», служившего домашней ареной «Барсы» на протяжении тридцати лет. «Камп Ноу» только строился. Хозяева играючи расправились с датчанами 6:2. Через четыре месяца соперники встретились в столице Дании, сгоняли ничью 2:2, и Барселона, она же фактически «Барселона», вышла в полуфинал.

В группе С также остались два участника – Лейпциг и Лозанна. 6 марта команда из Восточной Германии разгромила швейцарцев 6:3 и сочла задачу выполненной. Ответный матч прошёл аж 21 октября и тоже оказался ещё более результативным. Лозанна выиграла 7:3 и стала полуфиналистом турнира.

В мае 1956 возобновился турнир в группе В. Джордж Робб из «Тоттенхэма» принёс лондонцам третью победу, на этот раз над Базелем. Дома англичане выглядели куда скромнее – всего 1:0. Но три победы лондонцев ещё ничего не значили. Франкфурт разгромил Базель 5:1 и резко поправил свои дела.

Позже всех, через 11 месяцев после старта турнира в дело вступили команды группы В. Милан, откровенно игравший в сине-чёрных футболках «Интера», не справился на «Сан-Сиро» с Бирмингемом 0:0. Затем оба соперника поочерёдно посетили Загреб, добились там побед с одинаковым счётом 1:0 и отложили спор до зимы. Бирмингем дома разобрался с югославами 3:0 и возглавил таблицу. «Интер» в марте ответил уже счётом 4:0 в матче со всё тем же Загребом. Судьба путёвки в полуфинал решилась в Бирмингеме. Хозяева выиграли 2:1 за счёт дубля Алекса Говена и стали третьими полуфиналистами. «Интеру» оставалось лишь повторять, что «зелен виноград».

Группа D первой начала выяснение отношений, но закончила позже всех. Групповой турнир продлился с 4 июня 1955 по 12 июня 1957 года. Больше двух лет. Борьба обострилась после того, как Франкфурт выиграл у Лондона 1:0. У немцев появился шанс обойти англичан. Нужно было выиграть в Базеле 2:0. Два мяча франкфуртцы в Швейцарии забили. Однако получили в свои ворота шесть от соперника, которому было уже ничего не надо.

Почему же групповой турнир оказался столь длинным? Просто организаторы подстраивались под внутренние календари участников. Кроме того, важно было приурочить матчи к тем самым ярмаркам, а они проходили по своему особому графику. Отсюда и гигантские паузы между встречами. Кроме того, соревнование не всегда вызывало большой зрительский интерес. Значительная часть любителей футбола долгое время не подозревало о существовании самого Кубка ярмарок, полагая что команды играют товарняки. Соревнование обрело стройность уже на стадии полуфиналов, которые проводились в октябре и ноябре пятьдесят седьмого.

Лозанна выиграла первый матч у сборной Лондона 2:1, но на «Стэмфорд Бридж» хозяева взяли реванш 2:0. Первый гол на счету легенды «Челси» Джимми Гривза, второй добавил Клиффорд Холтон из «Арсенала». Второй полуфинал растянулся на три матча. В Бирмингеме соперники выдали искромётный матч. Особенно первый тайм. Англичане дважды выходили вперёд, барселонцы дважды отыгрывались. Потом уже Барселона забила третий мяч, но на перерыв команды ушли при счёте 3:3. Питер Мёрфи, сравнявший счёт, забил и победный гол в ворота сборной Барселоны.

Через две недели Барселона принимала Бирмингем на новеньком «Камп Ноу». Гости отбивались всей командой и были близки к желанной ничьей. Но за 8 минут до конца Ладислао Кубала забил спасительный для каталонцев мяч. Барселонцы устремились забивать второй, но Бирмингем выстоял. Пришлось играть в третий раз. Снова на новой барселонской арене.

Через девять дней Барселона не без труда переиграла Бирмингем. На гол Эваристо Маседы гости ответили точным ударом Питера Мёрфи. Две единицы висели на табло новой арены до 83 минуты. И снова всё решил удар Кубалы. Барселона выиграла и вышла в финал, который состоял из двух матчей. Первый был запланирован в Лондоне на 5 марта, ответный – на 1 мая в Барселоне.

Барселона с кавычками и без

Пора представить финалистов. Барселону, как и «Барселону», тренировал Доменек Балманья. Каталонец по национальности, нападающий «Барсы» в тридцатые годы считался восходящей звездой «сине-гранатовых». Но разразившаяся в Испании гражданская война вынудила Балманью покинуть родные края и перебраться в соседнюю Францию. Однако тоска по родине взяла своё. В 1941 году, несмотря на запрет Франко, Доменек вернулся на родину. Надо сказать, очень вовремя, ибо это были не лучшие для барселонцев годы. Балманья помог клубу избежать вылета в низший дивизион и добраться до финала Кубка ненавистного большинству каталонцев Генералиссимуса. Но в полной мере талант нападающего так и не раскрылся.

Балманья вернулся в «Барселону» в 1956 году, и большая часть кампании в Кубке ярмарок пришлась как раз на его время. Кроме того, в 1957 «Барса» выиграла Кубок страны, разгромив «Реал» в четвертьфинале 6:1. Не всё получалось у «Дона Доминго», но болельщики его любили. В отличие от руководства, которое отправило Балманью в отставку за два тура до финиша и перед вторым финалом Кубка ярмарок.

Ворота барселонцев защищал Антонио Рамальетс, он же «Кот Мараканы», один из самых легендарных вратарей в истории клуба. Да что там клуба. Рамальетс входит в число сильнейших голкиперов Испании. Пять раз Антонио получал приз Саморы – самому надёжному вратарю чемпионата. Понятно, что дублёрам Рамальетса – Педро Эстернсу и Исидро Акосте – приходилось играть нечасто.

Тройку защитников чаще всего составляли будущий капитан чемпионов Европы 1964 Ферран Оливелья, Энрик Женсана и Жоан Сергара. Запасные Жоаким Бруске, а также потерявшие места в основе Густаво Биоско и Исидро Флотас. Сигфрид Грасия начинал как защитник. Но потом был перемещён в опорную зону, в пару к Марти Верхесу. Перед ними располагался Энрике Рибельес, – связующее звено между полузащитой и атакой. Могли усилить среднюю линию Андрес Бош, Франсиско Сампедро и парагваец Эрмес Гонсалес.

И наконец роскошная линия атаки – быстрый, как ветер Хусто Техеда, действующий из глубины поля Луис Суарес – диспетчер и мозговой центр команды, лучший снайпер Эваристо Маседа и, конечно же, Ладислао (Ладислав, Ласло) Кубала. Вечный скиталец во всех отношениях. Поиграл за сборные Чехословакии, Венгрии и Испании. На поле тоже сменил несколько позиций – от выдвинутого вперёд центрфорварда до действующего из глубины поля плеймейкера. Мог закрыть оба фланга. Но вне зависимости от своего места Кубала много забивал и был наряду с Эваристо самым метким в «Барсе». Однако в разгар сезона Ладислао получил травму, и его успешно подменил ещё один парагваец Эулохио Мартинес, обладавший набором уникальных финтов. Уругваец Рамон Вильяверде затыкал дырки в атаке, и на протяжении девяти сезонов делал это весьма успешно.

Лондон Юнайтед

Сборной Лондона руководил Джо Мирс, никого не тренировавший ни до первого розыгрыша Кубка ярмарок, ни после. Зато Мирс проявил себя умелым футбольным функционером, как в родном «Челси», так и в оргкомитете чемпионата мира 1966. Сын и племянник основателей «Челси», игравший в юности в воротах, занял место, на которое никто не претендовал. Ибо в Англии с трудом понимали, что такое сборная Лондона. Мирс не лез в тренировочный процесс. Он видел свою миссию в том, чтобы собрать вместе сильнейших футболистов английской столицы. Всего через команду прошли 54 игрока из 11 столичных клубов – «Арсенала», «Тоттенхэма», «Челси», «Фулхэма», «Вест Хэма», «Куинз Парк Рейнджерс», Чарльтон Атлетик», «Миллоуолл», «Лейтон Ориент», «Кристал Пэласа» и «Брентфорда». Начинали турнир одни игроки, продолжали другие, завершали третьи.

Кто же вышел биться за честь Лондона в первом финальном матче, проходившем на «Стэмфорд Бридж». Опытнейший вратарь «Арсенала» и сборной Уэльса Джек Келси. Защитники Питер Силлетт («Челси» и сборная Англии), Джим Ленгли («Фулхэм», сборная Англии), Кен Кут («Брентфорд»), Морис Норман («Тоттенхэм», в будущем сборная Англии). Полузащитники: Дэнни Бленчфлауэр («Тоттенхэм», сборная Северной Ирландии), Джордж Робб («Тоттенхэм»), Вик Гроувз («Арсенал»), Бобби Смит («Тоттенхэм», сборная Англии), Джимми Гривз («Челси», сборная Англии), Джонни Хейнс («Фулхэм», сборная Англии). Как видим, вполне достойная компания.

Гости вышли на поле без вратаря Рамальетса, опорника Грасии и лидера нападения Кубалы. Лондонцы не скрывали радости по случаю отсутствия в рядах Барселоны последнего. Как выяснилось, напрасно. Заменивший Кубалу Эулохио Мартинес уже на седьмой минуте огорчил собравшихся на «Стэмфорд Бридж» 47 тысяч зрителей. Гривз не стал тянуть с ответом, – через три минуты счёт стал равным. На 35 минуте Техада просочился сквозь английские редуты и вывел барселонцев вперёд. Но Лондон ушёл от поражения после 11-метрового, реализованного Ленгли. Ничья 2:2, разумеется, больше устроила Барселону.

Эррера, снимающий сливки

«Барселона» провела не самый лучший чемпионат Испании. Ненужные поражения отбросили «сине-гранатовых» на третье место. За два тура до финиша Балманья был уволен. На его место был приглашён Эленио Эррера. Большая часть карьеры аргентинского защитника прошла во Франции, но как тренер Эррера сформировался именно в Испании. Вытащил в Примеру «Вальядолид», проработал три гола с мадридским «Атлетико» и дважды сделал «матрасников» чемпионами, засветился в «Малаге» и «Депортиво», на протяжении четырёх лет весьма успешно работал с «Севильей». Трофеев не завоевал, но команду создал хорошую. Засеял поле, но собрать урожай не успел. Умер президент «Севильи», а новый руководитель счёл футбол, который ставил Эррера, скучным и старомодным. Насильно мил не будешь. Эррера расторг контракт и уехал в Португалию, где возглавил третий столичный клуб «Белененсеш». Неизвестно, сколько бы он там проработал, но тут пришло приглашение из Барселоны. И Эррера не смог отказаться.

Финал Кубка ярмарок стал для «Мага» (прозвище аргентинца) вторым в роли тренера барселонцев. Лондонцы, несмотря на не самый успешный для них исход первой встречи, тешили себя иллюзиями. По-прежнему не играл Кубала, да ещё и смена тренера. Можно было воспользоваться. Но уже к десятой минуте стало ясно – не в этот раз. Луис Суарес с интервалом в минуту отправил два мяча в ворота Джека Келси. Но потом гостям удалось сбить атакующий пыл каталонцев. Однако все планы перечеркнул гол Мартинеса, забитый за полторы минуты до перерыва. Отыграть три мяча у такой Барселоны не могла ни одна лондонская команда. Даже «Лондон Юнайтед».

После перерыва в воротах гостей побывало ещё три мяча. Дважды отличился Эваристо, ещё один мяч на счету нечасто забивавшего Верхеса. Шесть – ноль, более чем убедительная победа Барселоны, да и «Барселоны», выигравшей свой первый европейский трофей. Эленио Эррера торжествовал. Радовалась и Каталония, увидевшая зарождение команды, способной бросить вызов бронзовеющему «Реалу».