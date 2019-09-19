Подтверждение полномочий

вчера, 01:07

«Соккер.ру» рассказывает, как «Реал» под руководством Хосе Вильялонги выиграл свой второй Кубок чемпионов.

Несмотря на известные издержки, первый розыгрыш Кубка чемпионов удался. Интересная и демократичная схема, яркие матчи, сенсации, прекрасный финал. Турнир было решено сделать традиционным. Во втором розыгрыше изъявили желание участвовать ещё представители шести стран - Чехословакии, Болгарии, Румынии, Люксембурга, Турции и Англии. Но не «Вулверхэмптон», ставший катализатором всего процесса, а «Манчестер Юнайтед», выигравший чемпионский титул.

Копа в помощь

Несмотря на то, что большая часть соцлагеря делегировала своих чемпионов в международные соревнования, СССР снова остался в стороне. Равно, как и московское «Динамо». Одной из причин стала Олимпиада в Мельбурне, проводившаяся в конце ноября – начале декабря.

«Реалу» предстояло провести защиту титула клубного чемпиона Европы. Тем более что финал второго Кубка чемпионов должен был пройти в Мадриде, на «Сантьяго Бернабеу». Но перед молодым тренером Хосе Вильялонгой стояла не менее важная задача – вернуть звание чемпиона Испании, утраченное в 1956 году.

Летом ряды «королевского клуба», и без того сильные, пополнила новая звезда. Лидер «Реймса», сильнейший футболист Франции Раймон Копа. До сих пор неизвестно точно, сколько же «Реал» заплатил за бывшего шахтёра, потерявшего два пальца в забое. Видимо, много, раз «Реймс» согласился отпустить Копа в Мадрид. Кроме француза, «Реалом» был арендован защитник «Сарагосы» Мануэль Торрес. Влились в команду несколько выпускников собственной академии - полузащитник Хуан Сантистебан, защитник Педро Касадо. Ушли два человека – третий вратарь Хуан Гарсия и нападающий Карлос Села.

Ворота по-прежнему находились в ведении Хуана Алонсо, несмотря на не самую лучшую игру в финале Кубка чемпионов. Но Хавьер Берсалуче всё чаще стучался в основу. Линия обороны не претерпела больших перемен – Анхель Атьенса, Маркитос Алонсо и Рафаэль Лесмес. Два Хоакина – Олива и Наварро выходили на поле нечасто. Интересна судьба Мануэля Торреса. Футболист появился на поле лишь дважды, но один из этих матчей пришёлся на финал Кубка чемпионов.

В средней линии теперь играли три футболиста. Новичок Хуан Сантистебан вытеснил из основы Мигеля Муньоса и стал напарником Хосе Марии Сарраги в опорной зоне. Раймон Копа был освобождён от оборонительной работы и занимался творчеством. Муньос и Хосе Бесерриль играли нечасто, Роке Ольсен ещё реже, а Луис Моловни и вовсе не выходил на поле.

Потерял игровую практику и герой финала Хосе Эктор Риаль. Натурализованный аргентинец был вытеснен Энрике Матеосом, который играл чуть глубже выдвинутого вперёд Альфредо Ди Стефано. Справа по-прежнему играл Хосеито, слева Пако Хенто. Нападение мог усилить Рамон Марсаль. О существовании Элиодоро Кастаньо Вильялонга, похоже, забыл.

Как примирить двух великих для общей пользы?

Кубок чемпионов брал старт только в октябре. Но мадридцы начинали кампанию в ноябре. А в сентябре «Реал» разгромил со счётом 6:0 «Кондаль» (хет-трик Ди Стефано, дубль Хенто), а потом растерял немало очков – ничьи с «Эспаньолом» и «Севильей», проигрыш «Осасуне». Благодаря чему сразу провалился на восьмое место. От пристальных глаз не ускользнула антипатия, возникшая между Ди Стефано и Копа. Две звезды иной раз не замечали друг друга.

Но пришёл октябрь, а вместе с ним и победы. Вильялонга сумел, если не примирить двух великих игроков, то хотя бы научил видеть друг друга на поле. Что не замедлило сказаться на результатах. «Реал» одержал пять побед подряд. Среди побеждённых оказались оба «Атлетико» – мадридский и чемпион страны из Бильбао.

В Кубке чемпионов тем временем прошли матчи предварительного раунда. Стоит отметить мощный старт «Манчестер Юнайтед», разгромившего «Андерлехт» 2:0 и 10:0. Взял барьер в лице «Порту» чемпион Испании «Атлетико» (во времена Франко так назывался клуб из Бильбао). Единственная неожиданность, даже не сенсация, произошла в противостоянии дортмундской «Боруссии» и чемпиона Люксембурга «Споры». Немцы выиграли первый матч 4:3, но уступили во втором 1:2. Голы, забитые в гостях, ещё не давали преимущества, поэтому понадобилась третья встреча. Тут уж «Боруссия» разозлилась не на шутку – 7:0.

Первым соперником «Реала» стал венский «Рапид». Ди Стефано и Марсаль забили по два мяча, но и австрийцы нашли, чем ответить – гола Роберта Динстера и Карла Гиснера – 4:2. Перед поездкой в Вену мадридцы заехали в гости к «Барселоне» и проиграли 0:1. Но это было ещё по-божески. В столице Австрии клубный чемпион был на грани краха. Эрнст Хаппель, ставший потом великим тренером, к перерыву забил три мяча в ворота Алонсо. Спас мадридцев легендарный Ди Стефано, отыгравший один гол. Понадобилась переигровка, в которой Копа забил свой первый мяч в составе «королевского клуба». Голы Раймона и Хенто, а также отличная игра вратаря Берсалуче помогли «Реалу» выйти победителем в противостоянии с «Рапидом» и пройти в четвертьфинал. На встречу с новым чемпионом Франции «Ниццей». Прошёл в четвертьфинал и «Атлетико», преодолевший сопротивление венгерского «Гонведа», за который ещё играл Ференц Пушкаш.

Бег с барьерами

В чемпионате Испании «Реал» сумел оторваться от преследователей, поэтому мог позволить себе иной раз расслабиться. Например, проиграть «Севилье» или землякам из «Атлетико». Преследователи приближались, отдалялись, но догнать не могли. «Ницца» на «Сантьяго Бернабеу» не оказала сопротивления, проиграв 0:3. Да и у себя на Лазурном берегу французы выглядели слабее «королевского клуба» – 2:3. «Реал» взял ещё один барьер и вышел в полуфинал. Его соперником стал «Манчестер Юнайтед», сломивший сопротивление «Атлетико». Проиграв в Бильбао 3:5, чемпионы Англии взяли реванш на «Олд Траффорд» - 3:0. Вторую пару полуфиналистов составили чемпион Италии «Фиорентина» и сильнейший клуб Югославии «Црвена Звезда».

К апрелю «Реал» успел оторваться от «Барселоны» на четыре очка. Во многом благодаря победе на «Сантьяго Бернабеу» за счёт гола Хосеито. Немного на первый взгляд. Но за два тура до финиша четыре очка преимущества практически гарантировали победу в чемпионате.

Редко игравший Риаль вышел против «Манчестер Юнайтед» и, как выяснилось, не напрасно. Именно он забил первый мяч в этом тяжёлом матче. Эффектно, красиво, в прыжке «рыбкой» после навеса Копа. Затем Ди Стефано наказал вратаря гостей Рэя Вуда за неоправданный выход из ворот - 2:0. Томми Тейлор затолкал мяч в ворота Алонсо. Но Матеос вскрыл оборону англичан и установил окончательный счёт 3:1.

В промежутке между матчами с МЮ «Реал» выиграл обе оставшихся встречи – у «Сарагосы» и «Сельты», после чего официально стал чемпионом. Теперь можно было ехать в Англию. В первом тайме Копа и Риаль завершили две стремительные атаки гостей, чем загнали «красных дьяволов» в угол. Оба раза в роли ассистента выступил Ди Стефано. Во втором тайме Томми Тэйлор и Бобби Чарльтон отыграли оба пропущенных гола. Англичане продолжали атаковать. В конце встречи новичок мадридцев Торрес уронил в своей штрафной Данкана Эдвардса. Пенальти? Но испанский защитник изобразил немыслимые страдания, и французский судья счёл его потерпевшим, назначив свободный удар. К Торресу не спеша направились врачи «Реала». Видя такое дело, англичане схватили испанца и понесли его с поля. Но примчались игроки «гостей и вцепились в товарища. Перетягивание футболиста прервал финальный свисток. Ничья 2:2 вывела в финал „Реал“. Вторым финалистом стала „Фиорентина“.

Кубок Генералиссимуса (так именовался Кубок Испании во времена Франко) „Реалу“ снова не покорился. „Барселона“ перешла дорогу в четвертьфинале. Ничья в Мадриде 2:2 и жёсткая порка на „Камп Ноу“ - 1:6. Но про эту неприятность вскоре забыли. Ведь через десять дней предстоял финальный бой Кубка чемпионов с „Фиорентиной“.

Взломанный замок

Возглавляемые Фульвио Бернардини „фиалки“ сначала выиграли чемпионат Италии (это событие требует отдельного рассказа), а потом дошли до финала Кубка чемпионов. „Фиорентина“ прошла шведский „Норчёпинг“, швейцарский „Грассхоппер“, югославскую „Црвену Звезду“. Может, без особого шика и блеска, но грамотная и дисциплинированная итальянская команда не собиралась выбрасывать белый флаг. Даром что матч проходил в вотчине „Реала“ в присутствии 124 тысяч зрителей.

Бернардини отрядил в оборону более половины личного состава. Долгое время у мадридцев не получалось ничего. Только во втором тайме чемпионы Испании создали несколько опасных моментов у ворот Джулиано Сарти. Но на 70 минуте редуты флорентийцев пали. В их ворота был назначен пенальти. Матеос просочился сквозь насыщенную оборону и был сбит при входе в штрафную. Однако перед тем, как устремиться к воротам, испанец успел залезть в офсайд. Голландский судья Лео Хорн этого не заметил.

К мячу подошёл Альфредо Ди Стефано. Вратарь Сарти прыгнул вперёд на несколько метров. Угол обстрела сократил максимально, но отбить удар не смог. Итальянцам пришлось раскрыться, перестроиться, пойти вперёд крупными силами. Что было на руку „Реалу“. Хенто забил второй мяч и снял все вопросы – 2:0. Кубок чемпионов остался у „Реала“.

Хосе Вильялонга торжествовал. За два года тренер-самоучка выиграл два Кубка чемпионов и чемпионат Испании. После этого подполковник в отставке посчитал, что вправе требовать прибавки. Но Сантьяго Бернабеу счёл запросы друга чрезмерными, и Вильялонга покинул президентский кабинет, а потом - „Реал“, громко хлопнув дверью. Он затем добился успехов с мадридским „Атлетико“, но венцом работы стала победа сборной Испании на Кубке Европы 1964 года. Возможно, Вильялонга добился бы большего. Но в 53 года он умер от сердечного приступа.

Новым тренером „Реала“ стал аргентинец Луис Карнилья, сделавший „Ниццу“ чемпионом Франции. Но главные победы южноамериканца были впереди.