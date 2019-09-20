Разгромы россиян: от пяти и больше

вчера, 10:55

Черный четверг и поражения «Краснодара» и ЦСКА с десятью пропущенными мячами на двоих заставили порыться в старых ранах. «Соккер.ру» вспоминает самые крупные проигрыши.

«Базель» - «Краснодар» - 5:0

2019 год, Лига Европы, групповой этап

Собственно, возьмем в число крупных поражений не классическую разницу в три мяча, а в пять и больше. Потому что если брать три мяча, то список получится очень большим. А начнем с матча в Базеле, где был унижен нынешний лидер чемпионата России. Тут нет смысла особо пояснять – есть конкретные подробные мысли по этому матчу.

«Бавария» - «Ростов» - 5:0

2016 год, Лига чемпионов, групповой этап

«Ростов» дебютировал в Лиге чемпионов в очень непростой компании. В целом смотрелся достойно. Но без провальных матчей не обошлось. «Бавария», которая способна укатывать даже грандов, прошлась в Мюнхене по дружине тогда еще Курбана Бердыева. Сказался класс «Баварии». Но на выезде, кстати, она все равно «Ростову» проиграла – 2:3.

ПСВ – «Сибирь» - 5:0

2010 год, Лига Европы, 4-й отборочный раунд

Не все вспомнят, но и «Сибирь» в какой-то момент так удачно выстрелила, что оказалась в Лиге Европы. Правда, путешествие не было долгим. Голландский гранд разобрался с новосибирской командой на своем поле. Тогда, кстати, два мяча забил хорошо нам знакомый Балаж Джуджак, еще один мяч на счету Маркуса Берга, который сейчас в «Краснодаре». Но интересно, что и здесь дома сибиряки были успешнее – 1:0.

«Ливерпуль» - «Спартак» - 5:0

2002 год, Лига чемпионов, групповой этап

Времена более далекие, но оттого не менее болезненно вспоминать их. Ведь это тот легендарный с негативной точки зрения групповой турнир, который «Спартак» закончил с шестью поражениями в шести матчах и разницей мячей 1:18. Этот матч с «Ливерпулем» внес весомый вклад в эту антирекордную разницу. Этот разгром спартаковцам еще долго вспоминали. До новых приключений, о которых чуть позже.

«Валенсия» - «Черноморец» - 5:0

2001 год, Кубок УЕФА , 1/64 финала

Первое такое поражение российских клубов в 21-м веке. «Черноморец», можно сказать, был обречен в том противостоянии. «Валенсия» в тот момент переживала подъем и была гораздо сильнее себя нынешней, например. А «Черноморец» по итогам того сезона даже вылетел из высшего дивизиона чемпионата России. Это крупное поражение стало одним из символов развала.

«Алания» - «Рейнджерс» - 2:7

1996 год, Лига чемпионов, отборочный раунд

На выезде «Алания» проиграла более достойно, если так можно сказать – 1:3. Поэтому попыталась сыграть в атакующий футбол дома, чтобы отыграться. Получилось, как видно, не очень. Два мяча забить удалось, но в ответ получили семь. Это одно из самых крупных домашних поражений для российских клубов вообще. В той встрече блистали Маккойст и Лаудруп. Последний оформил дубль, а первый – хет-трик, причем открыл счет уже на первой минуте.

«Локомотив» - «Бавария» - 0:5

1995 год, Лига чемпионов, 1/32 финала

Прошлый век, древние, как кажется, времена. А «Локомотивом» и тогда руководил Юрий Семин. Его команде удалось неожиданно обыграть дружину Шолля и Клинсманна на выезде со счетом 1:0. Тогда верилось в чудо многим, но в Москве «Бавария» жестоко отомстила, забив пять безответных мячей. Так что описанный выше опыт «Ростова» с пятью голами от «Баварии» - не новинка для российских клубов.

«Динамо» - «Айнтрахт» - 0:6

1993 год, Кубок УЕФА , 1/32 финала

А вот и самое крупное домашнее поражение российских клубов в еврокубках. Этот антирекорд принадлежит «Динамо», которое с треском проиграло немецкому «Айнтрахту» на своем поле в сентябре 1993 года. Кстати, во втором матче динамовцы победили со счетом 2:1, но это не помогло, разумеется. Франкфуртская команда в том розыгрыше смогла дойти до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла «Зальцбургу». А до этого еще «Айнтрахтом» были пройдены «Днепр» и «Депортиво».

«Марсель» - ЦСКА – 6:0

1993 год, Лига чемпионов, групповой этап

Вчерашний разгром ЦСКА – не самый болезненный в еврокубках. Бывало и пострашнее. Конечно, трудно сравнивать статус турниров и силу соперников. Тогдашний «Марсель» - это не нынешний «Лудогорец». Интересно, что то унижение ЦСКА произошло всего через несколько месяцев после победы армейцев над «Барселоной». А вот «Марсель» не удалось одолеть и в домашнем матче. В Москве случилась ничья – 1:1.

«Ливерпуль» - «Спартак» - 7:0

2017 год, Лига чемпионов, групповой этап

Противники «Спартака» любят шутить о том, что красно-белые – мастера по антирекордам. Вот и крупнейшее поражение в истории российского футбола в еврокубках им принадлежит. Причем оно еще свежо в памяти, ведь случилось недавно – в 2017 году. Невероятный «Ливерпуль» Юргена Клоппа тогда уже сформировался как грозная европейская сила, которая в будущем выкристаллизуется в победу в Лиге чемпионов. А в том розыгрыше «красные» отдельно покуражились над красно-белыми, устроив на «Энфилде» разгром со счетом 7:0. Причем «Спартак» тогда в целом турнир проводил не так уж и плохо – ту же «Севилью» бил как следует. А в историю все равно вошел вот с этим матчем.