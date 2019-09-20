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Разгромы россиян: от пяти и больше

вчера, 10:55

Черный четверг и поражения «Краснодара» и ЦСКА с десятью пропущенными мячами на двоих заставили порыться в старых ранах. «Соккер.ру» вспоминает самые крупные проигрыши.

«Базель» - «Краснодар» - 5:0

2019 год, Лига Европы, групповой этап

Собственно, возьмем в число крупных поражений не классическую разницу в три мяча, а в пять и больше. Потому что если брать три мяча, то список получится очень большим. А начнем с матча в Базеле, где был унижен нынешний лидер чемпионата России. Тут нет смысла особо пояснять – есть конкретные подробные мысли по этому матчу.

«Бавария» - «Ростов» - 5:0

2016 год, Лига чемпионов, групповой этап

«Ростов» дебютировал в Лиге чемпионов в очень непростой компании. В целом смотрелся достойно. Но без провальных матчей не обошлось. «Бавария», которая способна укатывать даже грандов, прошлась в Мюнхене по дружине тогда еще Курбана Бердыева. Сказался класс «Баварии». Но на выезде, кстати, она все равно «Ростову» проиграла – 2:3.

ПСВ – «Сибирь» - 5:0

2010 год, Лига Европы, 4-й отборочный раунд

Не все вспомнят, но и «Сибирь» в какой-то момент так удачно выстрелила, что оказалась в Лиге Европы. Правда, путешествие не было долгим. Голландский гранд разобрался с новосибирской командой на своем поле. Тогда, кстати, два мяча забил хорошо нам знакомый Балаж Джуджак, еще один мяч на счету Маркуса Берга, который сейчас в «Краснодаре». Но интересно, что и здесь дома сибиряки были успешнее – 1:0.

«Ливерпуль» - «Спартак» - 5:0

2002 год, Лига чемпионов, групповой этап

Времена более далекие, но оттого не менее болезненно вспоминать их. Ведь это тот легендарный с негативной точки зрения групповой турнир, который «Спартак» закончил с шестью поражениями в шести матчах и разницей мячей 1:18. Этот матч с «Ливерпулем» внес весомый вклад в эту антирекордную разницу. Этот разгром спартаковцам еще долго вспоминали. До новых приключений, о которых чуть позже.

«Валенсия» - «Черноморец» - 5:0

2001 год, Кубок УЕФА, 1/64 финала

Первое такое поражение российских клубов в 21-м веке. «Черноморец», можно сказать, был обречен в том противостоянии. «Валенсия» в тот момент переживала подъем и была гораздо сильнее себя нынешней, например. А «Черноморец» по итогам того сезона даже вылетел из высшего дивизиона чемпионата России. Это крупное поражение стало одним из символов развала.

«Алания» - «Рейнджерс» - 2:7

1996 год, Лига чемпионов, отборочный раунд

На выезде «Алания» проиграла более достойно, если так можно сказать – 1:3. Поэтому попыталась сыграть в атакующий футбол дома, чтобы отыграться. Получилось, как видно, не очень. Два мяча забить удалось, но в ответ получили семь. Это одно из самых крупных домашних поражений для российских клубов вообще. В той встрече блистали Маккойст и Лаудруп. Последний оформил дубль, а первый – хет-трик, причем открыл счет уже на первой минуте.

«Локомотив» - «Бавария» - 0:5

1995 год, Лига чемпионов, 1/32 финала

Прошлый век, древние, как кажется, времена. А «Локомотивом» и тогда руководил Юрий Семин. Его команде удалось неожиданно обыграть дружину Шолля и Клинсманна на выезде со счетом 1:0. Тогда верилось в чудо многим, но в Москве «Бавария» жестоко отомстила, забив пять безответных мячей. Так что описанный выше опыт «Ростова» с пятью голами от «Баварии» - не новинка для российских клубов.

«Динамо» - «Айнтрахт» - 0:6

1993 год, Кубок УЕФА, 1/32 финала

А вот и самое крупное домашнее поражение российских клубов в еврокубках. Этот антирекорд принадлежит «Динамо», которое с треском проиграло немецкому «Айнтрахту» на своем поле в сентябре 1993 года. Кстати, во втором матче динамовцы победили со счетом 2:1, но это не помогло, разумеется. Франкфуртская команда в том розыгрыше смогла дойти до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла «Зальцбургу». А до этого еще «Айнтрахтом» были пройдены «Днепр» и «Депортиво».

«Марсель» - ЦСКА – 6:0

1993 год, Лига чемпионов, групповой этап

Вчерашний разгром ЦСКА – не самый болезненный в еврокубках. Бывало и пострашнее. Конечно, трудно сравнивать статус турниров и силу соперников. Тогдашний «Марсель» - это не нынешний «Лудогорец». Интересно, что то унижение ЦСКА произошло всего через несколько месяцев после победы армейцев над «Барселоной». А вот «Марсель» не удалось одолеть и в домашнем матче. В Москве случилась ничья – 1:1.

«Ливерпуль» - «Спартак» - 7:0

2017 год, Лига чемпионов, групповой этап

Противники «Спартака» любят шутить о том, что красно-белые – мастера по антирекордам. Вот и крупнейшее поражение в истории российского футбола в еврокубках им принадлежит. Причем оно еще свежо в памяти, ведь случилось недавно – в 2017 году. Невероятный «Ливерпуль» Юргена Клоппа тогда уже сформировался как грозная европейская сила, которая в будущем выкристаллизуется в победу в Лиге чемпионов. А в том розыгрыше «красные» отдельно покуражились над красно-белыми, устроив на «Энфилде» разгром со счетом 7:0. Причем «Спартак» тогда в целом турнир проводил не так уж и плохо – ту же «Севилью» бил как следует. А в историю все равно вошел вот с этим матчем.

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Все комментарии
yk2ru
yk2ru
   646 / 989
сегодня в 00:22
Игорь Акинфеев рекордами впишет свое имя на все времена!
andreistb
andreistb
вчера в 22:40
Что ругать всякое бывает,А вот футболисты хоть помнят что мы с Португальцами ведём борьбу 2 - или 3- от России команды в следующем году будут играть в ЛЧ если вы так будете играть и дальше только позорить свою страну то к вам и на стадионы никто ходить не будет.
SPRX
SPRX
вчера в 19:14
Решили размазать г-но тонким слоем?
Что типа не одни только тут лузеры, они всегда были...
Такая себе манипуляция данными!
Recsar26
Recsar26
вчера в 18:22
Прошу заметить, как бы не наговаривали, что Зенит никакой в гостях ЛЧ... Но 5 никто не отгружал.
Не_По_Сеньке_Шапка
Не_По_Сеньке_Шапка ответил Риелтор с берегов Невы
   39 / 989
вчера в 17:39
Так твои же свиноклоны здесь и раздувают. Теперь всем доказывают что запах от 7 мячей Ливерпуля более приятный чем пятёрка от лудогорца Желание чтобы и Локо и Зенит проиграли понятно, в этом случаи вы как сторожилы и опытные коллекционеры ( у вас запахи и с кипра, польши и прочих сент галенов) опять начнёте всем прогонять что из всех из этой погребной ямы, от вас лучше всех пахнет, поэтому вы самые великие и народные.
слушай, не надо тут приумножать и фантазировать , 90% местных коне-бомжей постоянно судачат об «удачах» Спартака,
они не свою команду пытаются вознести, а чужую опустить!
Эдакий принцип— Нагадить! Не буду их перечислять, ты их сам знаешь!!
ANDREW60
ANDREW60
вчера в 16:23
Проиграть Лудогорцу,да ещё с таким счётом - это невиданный позор.Стыдно за ЦСКА.
Игорьку пора на заслуженный отдых.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Не_По_Сеньке_Шапка
   124 / 989
вчера в 16:10
я вообще-то желаю что бы кони или бомжи влетели со счётом 8:0 , может тогда глоры угомоняться и тема угаснет!
Так твои же свиноклоны здесь и раздувают. Теперь всем доказывают что запах от 7 мячей Ливерпуля более приятный чем пятёрка от лудогорца
Желание чтобы и Локо и Зенит проиграли понятно, в этом случаи вы как сторожилы и опытные коллекционеры ( у вас запахи и с кипра, польши и прочих сент галенов) опять начнёте всем прогонять что из всех из этой погребной ямы, от вас лучше всех пахнет, поэтому вы самые великие и народные.
radist_21
radist_21
   357 / 989
вчера в 15:01
Кто бы что не писал,но вчера мы с конями обос..сь по полной,и теперь это 62о нужно отмывать оставшимися играми,по другому не будет!
d_fincher
d_fincher
   35 / 989
вчера в 14:49
Кто бы что не говорил, а проиграть Ливерпулю не то же самое, что Лудогорцу. Да и таблица тогда по очкам предполагала идти в атаку, на чем Ливерпуль и поймал. А вот что мешало ЦСКА переиграть Лудогорец - загадка. Наверно рябь. От голосов болельщиков, вещающих про Спартак. Что-ж, теперь вам будет наука, фанаты ЦСКА: НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ - САМ ЛУДОГОРЦУ ПРОИГРАЕШЬ.

Так-то.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   339 / 989
вчера в 14:42
все влетали - только разницу надо понимать от кого ты 5-6-7 мячей получаешь, а кого просто покупаешь. стыдно за проект
kastites
kastites
   91 / 989
вчера в 14:37
спартак и здесь рекордсмен
Nick Ch
Nick Ch
   445 / 989
вчера в 14:19
Ливерпуль не Лудогорец конечно, но приятнее не становится
DXTK
DXTK
   176 / 989
вчера в 14:12
А что тут делает только матч Краснодара и Базеля? где 5 голов за один тайм в ворота армейцев которые установили рекорд вместе с Акинфеевым. ...... в ЛЧ 43 уже есть, теперь старт в ЛЕ.

PS а подобные статьи лишь показать что вы то не одни такие, смотрите Спартак Локо и Ростов также пятерку вынимали...... только уровень соперников

Бавария сильнейший клуб Германии, класс уровень выше. - Ливерпуль, всегда является европейским грандом, хоть и титула давно не брали.
Черноморец проиграл Валенсии, на рубеже веков летучие мыши были очень сильны.

и сравнивать с поражениями и ставить в один ряд от Базеля и Лудогорца.

PS последняя фраза. А в историю все равно вошел вот с этим матчем. что-то о рекорде в 25 лет ЦСКА не написали, выбить Барсу чтобы влететь Марселю, это кстати прямо как Краснодар, выбить Порту, чтобы влететь от Олимпиакоса 0-4 и Базеля 0-5.
Дима Головашич
Дима Головашич
   126 / 989
вчера в 14:10
Семёрка была настолько же хороша, как и четвёрка в ворота МС, Порту и Барселоны.
А Лудогорец и Базель это, простите, уже слишком.
Не_По_Сеньке_Шапка
Не_По_Сеньке_Шапка
   39 / 989
вчера в 14:05
Самое смешное, что после таких голов, как вчера Игорян пустил первым, коне/бомжи еще имеют наглости сравнивать с Ринатом Дасаевыем !))))))
Один смех ))))
Акинфеев средненький вратарь по мировым меркам, и ему ой как далеко до легенды Рината Дасаева!
Не_По_Сеньке_Шапка
Не_По_Сеньке_Шапка
   39 / 989
вчера в 13:57
я вообще-то желаю что бы кони или бомжи влетели со счётом 8:0 ,
может тогда глоры угомоняться и тема угаснет!
Не_По_Сеньке_Шапка
Не_По_Сеньке_Шапка ответил Дмитрий 218 Б
   39 / 989
вчера в 13:52
Но и кони не далеко ушли
из коней сделали болгары вчера второсортную колбасу, основной ингредиент — туалетная бумага))))
Не_По_Сеньке_Шапка
Не_По_Сеньке_Шапка ответил mangoх12
   39 / 989
вчера в 13:49
спартачек и тут лидер
о!!!
отошел от вчерашнего болгарского ПОЗОРИЩА ))))
зигзаг
зигзаг
   245 / 989
вчера в 13:48
И зениту от белорусов влетело в том году так , что первым пришлось уплачивать энную сумму чтобы выкрутиться от позора
BenderBender
BenderBender
   194 / 989
вчера в 13:48
Кони теперь флагман российского позора.
BenderBender
BenderBender ответил mangoх12
   194 / 989
вчера в 13:47
Теперь лидер - кони.
ekliziast
ekliziast ответил mangoх12
   312 / 989
вчера в 13:22
спартачек и тут лидер
Пиши что думаешь , но думай , что пишешь.
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б ответил mangoх12
   612 / 989
вчера в 13:18
спартачек и тут лидер
Но и кони не далеко ушли
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   598 / 989
вчера в 13:17
Разгром Краснодара оценочные суждения
Разгром ЦСКА дно пробито
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   370 / 989
вчера в 13:17
рекорд у Спартака, но Ливерпуль Клоппа это все-таки не Лудогорец, а Энфилд не Лудагорец Арена
mangoх12
mangoх12
   15 / 989
вчера в 12:31
спартачек и тут лидер
Oliver S
Oliver S
   436 / 989
вчера в 12:14
"Кони с Краснодаром влетели, влетели ужасно, но чтобы перевести стрелки и заставить юзеров как можно быстрее забыть эти влёты забацаю статью, где упомяну Спартак и их поражение от Ливерпуля. Авось прокатит."
Да, Сергей Иванов?
wingback
wingback
   145 / 989
вчера в 11:55
Семёрка была хороша...
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   400 / 989
вчера в 11:55
спартак уже не считают за команду )
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   53 / 989
вчера в 11:45
Раньше были армейцами, а стали Лудагорцами... 😁 😁 😁 😁 😁
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