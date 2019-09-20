Разгромы россиян: от пяти и больше

Черный четверг и поражения «Краснодара» и ЦСКА с десятью пропущенными мячами на двоих заставили порыться в старых ранах. «Соккер.ру» вспоминает самые крупные проигрыши.
«Базель» - «Краснодар» - 5:0
2019 год, Лига Европы, групповой этап
Собственно, возьмем в число крупных поражений не классическую разницу в три мяча, а в пять и больше. Потому что если брать три мяча, то список получится очень большим. А начнем с матча в Базеле, где был унижен нынешний лидер чемпионата России. Тут нет смысла особо пояснять – есть конкретные подробные мысли по этому матчу.
«Бавария» - «Ростов» - 5:0
2016 год, Лига чемпионов, групповой этап
«Ростов» дебютировал в Лиге чемпионов в очень непростой компании. В целом смотрелся достойно. Но без провальных матчей не обошлось. «Бавария», которая способна укатывать даже грандов, прошлась в Мюнхене по дружине тогда еще Курбана Бердыева. Сказался класс «Баварии». Но на выезде, кстати, она все равно «Ростову» проиграла – 2:3.
ПСВ – «Сибирь» - 5:0
2010 год, Лига Европы, 4-й отборочный раунд
Не все вспомнят, но и «Сибирь» в какой-то момент так удачно выстрелила, что оказалась в Лиге Европы. Правда, путешествие не было долгим. Голландский гранд разобрался с новосибирской командой на своем поле. Тогда, кстати, два мяча забил хорошо нам знакомый Балаж Джуджак, еще один мяч на счету Маркуса Берга, который сейчас в «Краснодаре». Но интересно, что и здесь дома сибиряки были успешнее – 1:0.
«Ливерпуль» - «Спартак» - 5:0
2002 год, Лига чемпионов, групповой этап
Времена более далекие, но оттого не менее болезненно вспоминать их. Ведь это тот легендарный с негативной точки зрения групповой турнир, который «Спартак» закончил с шестью поражениями в шести матчах и разницей мячей 1:18. Этот матч с «Ливерпулем» внес весомый вклад в эту антирекордную разницу. Этот разгром спартаковцам еще долго вспоминали. До новых приключений, о которых чуть позже.
«Валенсия» - «Черноморец» - 5:0
2001 год, Кубок УЕФА, 1/64 финала
Первое такое поражение российских клубов в 21-м веке. «Черноморец», можно сказать, был обречен в том противостоянии. «Валенсия» в тот момент переживала подъем и была гораздо сильнее себя нынешней, например. А «Черноморец» по итогам того сезона даже вылетел из высшего дивизиона чемпионата России. Это крупное поражение стало одним из символов развала.
«Алания» - «Рейнджерс» - 2:7
1996 год, Лига чемпионов, отборочный раунд
На выезде «Алания» проиграла более достойно, если так можно сказать – 1:3. Поэтому попыталась сыграть в атакующий футбол дома, чтобы отыграться. Получилось, как видно, не очень. Два мяча забить удалось, но в ответ получили семь. Это одно из самых крупных домашних поражений для российских клубов вообще. В той встрече блистали Маккойст и Лаудруп. Последний оформил дубль, а первый – хет-трик, причем открыл счет уже на первой минуте.
«Локомотив» - «Бавария» - 0:5
1995 год, Лига чемпионов, 1/32 финала
Прошлый век, древние, как кажется, времена. А «Локомотивом» и тогда руководил Юрий Семин. Его команде удалось неожиданно обыграть дружину Шолля и Клинсманна на выезде со счетом 1:0. Тогда верилось в чудо многим, но в Москве «Бавария» жестоко отомстила, забив пять безответных мячей. Так что описанный выше опыт «Ростова» с пятью голами от «Баварии» - не новинка для российских клубов.
«Динамо» - «Айнтрахт» - 0:6
1993 год, Кубок УЕФА, 1/32 финала
А вот и самое крупное домашнее поражение российских клубов в еврокубках. Этот антирекорд принадлежит «Динамо», которое с треском проиграло немецкому «Айнтрахту» на своем поле в сентябре 1993 года. Кстати, во втором матче динамовцы победили со счетом 2:1, но это не помогло, разумеется. Франкфуртская команда в том розыгрыше смогла дойти до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла «Зальцбургу». А до этого еще «Айнтрахтом» были пройдены «Днепр» и «Депортиво».
«Марсель» - ЦСКА – 6:0
1993 год, Лига чемпионов, групповой этап
Вчерашний разгром ЦСКА – не самый болезненный в еврокубках. Бывало и пострашнее. Конечно, трудно сравнивать статус турниров и силу соперников. Тогдашний «Марсель» - это не нынешний «Лудогорец». Интересно, что то унижение ЦСКА произошло всего через несколько месяцев после победы армейцев над «Барселоной». А вот «Марсель» не удалось одолеть и в домашнем матче. В Москве случилась ничья – 1:1.
«Ливерпуль» - «Спартак» - 7:0
2017 год, Лига чемпионов, групповой этап
Противники «Спартака» любят шутить о том, что красно-белые – мастера по антирекордам. Вот и крупнейшее поражение в истории российского футбола в еврокубках им принадлежит. Причем оно еще свежо в памяти, ведь случилось недавно – в 2017 году. Невероятный «Ливерпуль» Юргена Клоппа тогда уже сформировался как грозная европейская сила, которая в будущем выкристаллизуется в победу в Лиге чемпионов. А в том розыгрыше «красные» отдельно покуражились над красно-белыми, устроив на «Энфилде» разгром со счетом 7:0. Причем «Спартак» тогда в целом турнир проводил не так уж и плохо – ту же «Севилью» бил как следует. А в историю все равно вошел вот с этим матчем.
Что типа не одни только тут лузеры, они всегда были...
Такая себе манипуляция данными!
Что типа не одни только тут лузеры, они всегда были...
Такая себе манипуляция данными!
они не свою команду пытаются вознести, а чужую опустить!
Эдакий принцип— Нагадить! Не буду их перечислять, ты их сам знаешь!!
они не свою команду пытаются вознести, а чужую опустить!
Эдакий принцип— Нагадить! Не буду их перечислять, ты их сам знаешь!!
Игорьку пора на заслуженный отдых.
Игорьку пора на заслуженный отдых.
Желание чтобы и Локо и Зенит проиграли понятно, в этом случаи вы как сторожилы и опытные коллекционеры ( у вас запахи и с кипра, польши и прочих сент галенов) опять начнёте всем прогонять что из всех из этой погребной ямы, от вас лучше всех пахнет, поэтому вы самые великие и народные.
Желание чтобы и Локо и Зенит проиграли понятно, в этом случаи вы как сторожилы и опытные коллекционеры ( у вас запахи и с кипра, польши и прочих сент галенов) опять начнёте всем прогонять что из всех из этой погребной ямы, от вас лучше всех пахнет, поэтому вы самые великие и народные.
Так-то.
Так-то.
PS а подобные статьи лишь показать что вы то не одни такие, смотрите Спартак Локо и Ростов также пятерку вынимали...... только уровень соперников
Бавария сильнейший клуб Германии, класс уровень выше. - Ливерпуль, всегда является европейским грандом, хоть и титула давно не брали.
Черноморец проиграл Валенсии, на рубеже веков летучие мыши были очень сильны.
и сравнивать с поражениями и ставить в один ряд от Базеля и Лудогорца.
PS последняя фраза. А в историю все равно вошел вот с этим матчем. что-то о рекорде в 25 лет ЦСКА не написали, выбить Барсу чтобы влететь Марселю, это кстати прямо как Краснодар, выбить Порту, чтобы влететь от Олимпиакоса 0-4 и Базеля 0-5.
PS а подобные статьи лишь показать что вы то не одни такие, смотрите Спартак Локо и Ростов также пятерку вынимали...... только уровень соперников
Бавария сильнейший клуб Германии, класс уровень выше. - Ливерпуль, всегда является европейским грандом, хоть и титула давно не брали.
Черноморец проиграл Валенсии, на рубеже веков летучие мыши были очень сильны.
и сравнивать с поражениями и ставить в один ряд от Базеля и Лудогорца.
PS последняя фраза. А в историю все равно вошел вот с этим матчем. что-то о рекорде в 25 лет ЦСКА не написали, выбить Барсу чтобы влететь Марселю, это кстати прямо как Краснодар, выбить Порту, чтобы влететь от Олимпиакоса 0-4 и Базеля 0-5.
А Лудогорец и Базель это, простите, уже слишком.
А Лудогорец и Базель это, простите, уже слишком.
Один смех ))))
Акинфеев средненький вратарь по мировым меркам, и ему ой как далеко до легенды Рината Дасаева!
Один смех ))))
Акинфеев средненький вратарь по мировым меркам, и ему ой как далеко до легенды Рината Дасаева!
может тогда глоры угомоняться и тема угаснет!
может тогда глоры угомоняться и тема угаснет!
отошел от вчерашнего болгарского ПОЗОРИЩА ))))
отошел от вчерашнего болгарского ПОЗОРИЩА ))))
Разгром ЦСКА дно пробито
Разгром ЦСКА дно пробито
Да, Сергей Иванов?
Да, Сергей Иванов?