Недосягаемая бронза

сегодня, 14:00

«Соккер.ру» рассказывает о том, как соперник «Спартака» в Кубке России « КАМАЗ », едва не стал призёром чемпионата страны.

В девяностые годы именно « КАМАЗ » был сильнейшей командой Татарстана и представлял республику в высшей лиге. «Рубин» в те времена боролся за выживание в первой. В 1993 году клуб автогиганта пробился в элиту и закрепился в ней. Дважды - в 1993 и 1995 году « КАМАЗ » защищал честь страны на Универсиадах. Через клуб из Набережных Челнов прошло немало сильных футболистов. Пять лет челнинцы провели в компании сильнейших и лишними там не были.

Рабочая команда

Немало поигравшим в союзной высшей лиге Николаю Колесову, Владимиру Кобзеву, Владимиру Пивцову, Игорю Куракину и Александру Никифорову « КАМАЗ » помог продлить игровое долголетие. Для бывших игроков сборной СССР Ахрика Цвейбы и Ивана Яремчука команда с берегов Камы стала коротким, но важным этапом в карьере, и пунктом пересадки в зарубежные клубы. Многие футболисты раскрутились в Челнах. Для Платона Захарчука, Евгения Варламоав, Руслана Нигматуллина, Евгения Дурнева « КАМАЗ » стал трамплином. Другие - Виктор Панченко, Роберт Евдокимов, Владимир Клонцак запомнились в первую очередь, как игроки камской команды.

« КАМАЗ » был во многом авторским проектом Валерия Четверика, одного из основателей и бессменного тренера автозаводцев. В семидесятые годы Валерий Васильевич приехал в Набережные Челны. Успел поиграть за местный клуб «Турбина», потом устроился слесарем на автогигант. 11 ноября 1981 года начальнику цеха технических средств обучения Вадиму Паслову и комсоргу Валерию Четверику было поручено создать заводскую футбольную команду. Которая бы играла в первенстве города. Валерий Четверик, поигравший во второй лиге, стал её тренером.

За несколько лет заводской коллектив добился немалых успехов. Стал чемпионом Набережных Челнов, потом Татарской АССР. В 1988 году команда Валерия Четверика добилась права играть во второй лиге. «Торпедо», именно так назывался клуб Челнов, не потерялся и в профессиональном футболе. Через пару лет автозаводцы играли в буферной зоне и мечтали о первой лиге.

Мечта эта осуществилась в 1992 году. После распада СССР челнинцы попали в российскую первую лигу, где уверенно заняли первое место в центральной зоне. Так за 10 лет был проделан гигантский путь от цеховой команды до представителя элитного дивизиона.

Более того, « КАМАЗ » не потерялся и в высшей лиге. Начало было тяжёлым. Весной девяносто третьего челнинцы проигрывали всем подряд и плелись в конце. Но затем освоились. Уверенно заиграл в воротах перешедший из ЦСКА Платон Захарчук. Рядом с опытным Ахриком Цвейбой вырос в сильного защитника двоюродный брат Платона - Евгений Варламов. Не потерялся в элите Владимир Клонцак. Душой команды был неувядаемый Борисыч - Николай Колесов. Бывший нападающий «Динамо» и «Кубани» выполнял огромный объём в опорной зоне. Роберт Евдокимов успел попасть на карандаш селекционерам ведущих клубов. И конечно же бесподобен был бомбардир Виктор Панченко. Этот « КАМАЗ » обыгрывал «Локомотив» и ЦСКА , громил «Торпедо» и владикавказский «Спартак», бился с «Динамо». Итогом стало десятое место в чемпионате, а Панченко стал лучшим бомбардиром первенства - 21 гол.

Валерий Четверик считал, что это не предел возможностей. Что в новом сезоне его команда способна добиться большего. И оказался прав. Год 1994 стал лучшим в истории автозаводцев.

Вспомним тот « КАМАЗ ». В команду пришёл, но не закрепился опытный вратарь Юрий Шишкин. Сыграв на старте в нескольких не самых удачных встречах он отправился в Самару, где нашёл свою команду. В ворота автозаводцев вернулся Платон Захарчук, сильно проявивший себя в предыдущем сезоне. Но по ходу чемпионата Платону довелось столкнуться с молодым и амбициозным соперником. Воспитанник казанского футбола Руслан Нигматуллин сразу обратил на себя внимание - и реакцией, и гибкостью, и внешним сходством с Ринатом Дасаевым.

Центр обороны составили Евгений Варламов и капитан команды Владимир Клонцак. Справа играл Александр Горбачёв, слева - Алимджон Рафиков. Ахрик Цвейба уже уехал в Японию. По ходу сезона покинули коллектив двукратный чемпион СССР в составе «Днепра» Сергей Пучков и бывший капитан «Металлиста» Сергей Кузнецов. Опорный полузащитник - 38-летний Николай Борисович Колесов. Рядом с ним одессит Владислав Зубков, ближе к атаке Евгений Дурнев и Роберт Евдокимов. Могли усилить команду воспитанник «Спартака» Глеб Панфёров и Виталий Миленин из «Ельца». Иван Яремчук и старший брат Юрия Никифорова Александр играли нечасто, но полезно. В атаке партнёром Виктора Панченко был либо нападающий сборной Молдавии, воспитанник «Черноморца» Борис Тропанец, либо бывший торпедовец Владимир Кобзев. Ещё один известный по матчам за «Торпедо» футболист Андрей Талалаев был травмирован и играл редко. Также в число резервистов входили Кирилл Вараксин и Сергей Ковалёв.

Экзамен на зрелость

« КАМАЗ » начинал сезон в Москве, и сделал это неудачно. Сначала проиграл 0:1 ЦСКА , потом пропустил три безответных мяча от «Торпедо». Но первый домашний матч с владикавказским «Спартаком» заставил забыть об этих проигрышах. В воротах североосетинской команды побывало шесть безответных мячей. Пять из них пришлись на долю Виктора Панченко. Серебряный призёр предыдущего первенства «Ротор» был куда аккуратней в обороне. Но и он покинул Набережные Челны побеждённым. Единственный гол на счету Панченко. « КАМАЗ » уже пятый. Затем был разгромлен со счётом 4:0 тюменский «Динамо-Газовик». Панченко на этот раз взял паузу. Но дважды отличился Дурнев, по голу провели Евдокимов и Тропанец, а Иван Яремчук сыграл, как в лучшие свои годы. Автозаводцы поднялись на третье место.

Победную серию команда Четверика продолжила в Екатеринбурге, где обыграла «Уралмаш» за счёт пенальти Тропанца. Далее обыгран дома нижегородский «Локомотив». Захарчук не пробиваем уже 450 минут. Платон продержался ещё 56 минут, пока не капитулировал в Самаре. Но Евдокимов спас гостей от поражения и сохранил за автозаводцами третье место. Выше только столичные «Спартак» и «Динамо». Следующий матч команде Четверика предстояло сыграть именно с динамовцами, которых тренировал сам Константин Иванович Бесков.

На поле в Набережных Челнах вышли Игорь Добровольский и Игорь Симутенков, Андрей Чернышов и Дмитрий Черышев, Омари Тетрадзе и Юрий Ковтун. Весьма звёздный коллектив. Но уже на девятой минуте гости оказались в роли догоняющих. Зубков дальним ударом застиг врасплох Андрея Сметанина. Во втором тайме начал сказываться более высокий класс гостей. Олимпийский чемпион Сеула Добровольский выскочил один на один с Захарчуком и сравнял счёт. Затем быструю атаку «бело-голубых» завершил Симутенков. Но Варламов спас « КАМАЗ » от поражения. Экзамен был сдан.

И с «Локомотивом» челнинцы смотрелись достойно. Ничья 0:0 имени Сергея Овчинникова, спасшего «железнодорожников» в нескольких эпизодах. Позади треть чемпионата, « КАМАЗ » держался третьим, а беспроигрышная серия достигла девяти встреч. Можно было помечтать о бронзе. Тем более что экватора чемпионата челнинцы достигли третьими.

Но календарь был таков, что матч первого клуба со «Спартаком» был перенесён. «КАМАЗу» предстояло дважды встретиться с чемпионом за одну неделю. 23 июля в Набережных Челнах, а 27 - в Москве.

В Челнах « КАМАЗ » дал бой сильнейшей команде страны, даром что пропустил на 18-й минуте. Отличился Илья Цымбаларь. Но хозяева искали шансы у ворот гостей, и на 61-й минуте Колесов отобрал мяч у самого Виктора Онопко и сравнял счёт. Однако спартаковцы подтвердили свой высокий класс. Олег Надуда вывел «красно-белых» вперёд, а Мухсин Мухамадиев поставил точку - 3:1.

Трудная осень

В московском матче обе команды вдруг сменили вратарей. В воротах «Спартака» появился Дмитрий Тяпушкин, а в составе «КАМАЗа» вышел 20-летний Руслан Нигматуллин. И первым своё мастерство продемонстрировал спартаковец, спасший чемпиона после удара Варламова. В середине первого тайма Цымбаларь вывел Николая Писарева к воротам гостей, и тот переиграл Нигматуллина. Но забить больше Руслан не позволил. И хотя « КАМАЗ » потерпел второе поражение, третье место осталось за ним. И московская премьера Нигматуллина удалась. Руслана стали называть вторым Дасаевым, да и его переход в «Спартак» выглядел делом ближайшего будущего.

Руслан хорошо действовал и в игре с «Динамо», но его команда уступила. Удар Симутенкова с 11-метров был неберущимся, а Юрий Ковтун забил едва ли не самый красивый гол в карьере. Словно заправский форвард обыграл в штрафной Рафикова и вогнал мяч в дальний от Нигматуллина угол. Панфёров один мяч отыграл, но спасти « КАМАЗ » не смог.

Хет-трик Панфёрова принёс победу над «Жемчужиной» 4:2. Позади 20 туров - две трети дистанции. « КАМАЗ » - третий. Блеск бронзы всё ближе и ближе. Но в игре с «Локомотивом» команда развалилась - 0:3 плюс отбитый Нигматуллиным пенальти. Но уже чувствовалось, силы на пределе.

Судьбоносным оказался матч в Камышине. Выиграй челнинцы, и глядишь заветное третье место было бы их. Ничья оставляла всё как есть. Но в конце встречи арбитр Андрей Будогосский назначил 11-метровый в ворота «КАМАЗа». Роберт Евдокимов не сдержался и высказал судье всё, что о нём думал. За что и увидел красную карточку. Разгневанный Четверик хотел увести команду с поля. Но не стал этого делать. Пенальти был реализован, « КАМАЗ » проиграл и пропустил вперёд «Ротор». Но это ещё не всё. Евдокимову впаяли пять матчей дисквалификации (за 7 туров до финиша), а самой команде техническое поражение 0:3.

Без Роберта « КАМАЗ » не выиграл ни разу - 4 ничьих и 2 проигрыша. И всего три гола. Челнинцы пропустили вперёд не только «Ротор», но и «Локомотив». О бронзе можно было забыть. Последний матч автозаводцы откровенно провалили - проиграли 0:4 «Ротору». Ещё и владикавказский «Спартак» пропустили на пятое место. Остались и без медалей, и без путёвки в Кубок УЕФА . Шестое место стало лучшим результатом в истории клуба. Но счастье было где-то рядом.

Через год « КАМАЗ », уже « КАМАЗ -Чаллы» отошёл на девятое место. Нигматуллин перебрался в «Спартак», а Панченко пропустил весь сезон из-за травмы. Закончил карьеру Борисыч - Николай Колесов. Зато на Универсиаде студенческая сборная России, составленная из игроков «КАМАЗа», стала третьей. Но автозавод урезал финансирование, Четверику, который к тому времени был не только тренером, но и гендиректором, приходилось искать источники финансирования. Республиканские власти стали уделять больше внимания «Рубину».