Дрессированные «львы»

вчера, 15:41

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Мюнхен 1860» в первый и единственный раз выиграл Бундеслигу.

Сегодня футбольный Мюнхен ассоциируется, прежде всего, с «Баварией», - самым титулованным клубом Германии. Но ведь в городе есть ещё и «Мюнхен 1860». Это сейчас «львы» болтаются в третьей Бундеслиге и славятся лишь оригинальными футболками, выпускаемыми к Октоберфесту. А когда-то «Мюнхен» котировался выше своих соседей. Великий Франц Беккенбауэр с детства мечтал о голубой футболке со львом, ставшим на дыбы, и был огорчён, когда «Мюнхен» забраковал юношу.

Безбородый Карабас-Барабас

«Мюнхен» раньше «Баварии» попал в Бундеслигу, раньше пробился в еврокубки. И чемпионом тоже стал раньше. Вот о чемпионском сезоне мы и поговорим. Но за два года до чемпионства «львы» выиграли Кубок Западной Германии, а в сезоне 1964-65 едва не выиграли Кубок кубков. Выбив из розыгрыша «Люксембург», «Порту», «Легию» и «Торино», баварцы на «Уэмбли» уступили «Вест Хэму» 0:2. А ведь могли стать первым немецким клубом, выигравшим европейский трофей.



Работал с мюнхенцами Максимилиан Меркель. Очень авторитетный австро-германский специалист. Но при этом тренерский талант спокойно уживался с сумасбродством, даже самодурством. Меркель относился к футболистам как к рабам. Заставлял их тренироваться по три раза в день, давал сумасшедшие нагрузки. Во время летних сборов он увозил команду в Альпы и там гонял их горными тропами. После занятий игроки валились замертво. Но зато на протяжении сезона футболисты «Мюнхена» оказывались самыми выносливыми.

Меркель был довольно общителен с прессой и не производил впечатление «дрессировщика». Вполне культурный и респектабельный человек. Но вдали от посторонних глаз он превращался в жестокого надсмотрщика, не терпящего возражений. Когда тренер сборной ФРГ Зепп Гербергер покинул свой пост, игрокам Манншафт сообщили, что новым тренером станет «бесноватый Макс». Многие были готовы уйти из национальной команды, лишь бы не общаться с ним. И как же обрадовались футболисты западногерманской команды, узнав, что преемником Гербергера назначен его помощник Гельмут Шён. А Меркель остался дрессировать «львов».

Двойник советского маршала и сербский король

Летом 1965 года ряды финалистов Кубка кубков покинули три возрастных футболиста. Защитник Стеван Бена присоединился к «Ганноверу». Альфред Пика перебрался в «Шальке», а нападающий Энгельберт Краусс вернулся в «Киккер». Всем троим было за 30, и им уже было тяжело бегать кроссы по альпийским склонам. Зато был готов поработать с «бесноватым Максом» полузащитник Желько Перушич из загребского «Динамо». Главным же приобретением стал лидер дортмундской «Боруссии» Фридхельм «Тимо» Конецка, автор первого гола в истории Бундеслиги. Увести лучшего, ещё не совсем возрастного (27 лет) игрока у прямых конкурентов - было высшим пилотажем. Конецка, пришедший в футбол из забоя, нагрузок не боялся. Крутого нрава Меркеля тоже, мог и ответить. Да и сам Макс старался быть учтивым в общении со старым знакомым. Именно Меркель в 1958 году привёл шахтёра в «Боруссию» и ему доверил место в основе. Он же и наградил Фридхелма прозвищем Тимо. Изначально было «Тимошенко» – из-за внешнего сходства с Маршалом Советского Союза Семёном Константиновичем Тимошенко. Но потом длинное «Тимошенко» сократилось до «Тимо». Которое стало вторым, а может и первым именем знаменитого немецкого нападающего. Вплоть до своего добровольного ухода из жизни в 2012 году Конецка отзывался на Тимо.



Еще одной звездой «Мюнхена» был его вратарь Петар Раденкович, он же Ради. В 1956 году 22-летний Петар противостоял сборной СССР в финале Олимпиады в Мельбурне. Молодой голкипер был очень огорчён проигрышем югославов. Он считал себя виноватым в голе Анатолия Ильина и даже хотел бросить футбол. Но товарищи уговорили этого не делать. Но в сборной Югославии Раденкович больше не играл. Возможно, напрасно. Оказавшись в Германии, - стране, где всегда знали толк во вратарях, Петар стал звездой образованной в 1963 году Бундеслиги. «Будь как Ради - будь королём» - распевалось на улицах Мюнхена после удачных матчей «львов». Серб не только был хозяином в собственной штрафной, он мог выходить далеко в поле и начинать атаки. Ради был незаменим, ибо второй вратарь Вильфред Тепе просидел всю карьеру в запасе.



Линию обороны составляли Бернд Пацке, Ганс Райх и Манфред Вагнер. В резерве два Рудольфа – Цайзер и Штайнер. Два полузащитника – Желько Перушич и Петер Гроссер были незаменимы. Третьим к ним чаще выходил Отто Лутторп. Также Меркель мог рассчитывать на Вильфреда Коларса и Ганса Кюпперса. Коларс был игроком оборонительного плана, а Кюпперс с Гроссером тяготели к атаке. И четыре нападающих, часто выходившие одновременно –Тимо Конецка слева, Альфред Хайс справа, Рудольф Бруннермайер и Ганс Ребеле в центре. Также числился, но практически не играл пятый форвард Людвиг Брюндль по прозвищу «Буби».

Два разных круга

Чемпионат сезона-1965/66 начался с мюнхенского дерби. Новичок Бундеслиги «Бавария» сдавала экзамен четвёртой команде предыдущего сезона. Не сдала. Конецка забил на первой минуте своего дебютного матча. Этот гол стал для Тимо не только одним из самых быстрых, но едва ли не самым курьёзным. Вратарь Зепп Майер ударом от ворот попал пониже спины собственному защитнику Дитеру Данцеру, а мяч отскочил к лидеру «львов».

Затем «Мюнхен» разгромил в гостях других соседей – «Нюрнберг» 4:1, - хет-трик Бруннермайера и гол Конецки. Тимо забил три мяча из пяти в ворота «Ганновера». Проигрыш «Кайзерслаутерну» 0:3 и домашняя ничья со «Штутгартом» несколько спустили «1860» с небес на землю. Но в следующих 11 матчах «львы» одержали 10 побед и лишь раз сыграли вничью с «Айнтрахтом» из Брауншвейга. «Мюнхен» - первый. Но на втором месте соседка «Бавария», завершившая первый круг с отставанием в три очка.

Но наступил новый 1966 год, а вместе с ним наступил и спад. В следующих семи матчах одна победа, четыре ничьих два поражения. Весьма увесистых – 0:3 от осмелевшей «Баварии» и 1:3 от «Кёльна». Как следствие - потеря первого места, на которое выбралась бывшая команда Конецки дортмундская «Боруссия». Две победы и оглушительные 2:5 во Франкфурте. Плюс вылет из Кубка в виде 0:4 от «Вердера». В Кубке ярмарок «Мюнхен» дошёл до четвертьфинала, убрав с пути шведский «Мальмё», турецкий «Гёзтепе» и швейцарский «Серветт». Но встретился на дороге «Челси». Пришлось уступить – 2:2 дома и 0:1 в Лондоне. Что же произошло с «царями зверей»? Выдохлись? Зря их Меркель дрессировал на альпийских склонах?

Но освободившись от дел европейских «Мюнхен» снова воспрянул духом. Три победы позволили обойти «Баварию» и догнать «Боруссию». При равенстве очков дортмундцы были чуть впереди за счёт разницы мячей +39 против +38. Но за три тура до финиша «Мюнхен» сыграл вничью в Карлсруэ. А «чёрно-золотые» обыграли «Кёльн». Выиграй «Боруссия» в Бремене, никто бы уже не догнал. Но она проиграла, и даже домашняя ничья с гладбахской «Боруссией» позволила мюнхенцам сравняться с лидером по количеству очков.

В 33-м туре претенденты на серебряную салатницу играли в Дортмунде. «Боруссия» давила, но Раденкович творил в воротах что-то невообразимое. В свою очередь Конецка угодил под плотную опеку бывших одноклубников. Тимо «конвоировали» два, а то и три игрока. Но этим воспользовался Бруннермайер, не оставивший шансов Гансу Тилковски. Шла 66-я минута. Хозяева пошли вперёд всей командой и получили ещё один гол – от Гроссера. 2:0 в пользу «Мюнхена». За тур до финиша «львы» вернули себе первое место. Два очка преимущества, да и разница +40 против +37. «Боруссия» уже не верила в свой теоретический шанс и безвольно проиграла «Айнтрахту» во Франкфурте. Только разница мячей позволила ей оказаться выше «Баварии» в турнирной таблице - +34 и +33 соответственно.

«Мюнхен 1860» в последнем туре заключил мир с «Гамбургом» и финишировал первым. Впервые в истории клуб стал чемпионом. «Львы» блистательно провели первый круг и неважно второй. Тимо Конецка забил 26 мячей, но стал лишь вторым в споре бомбардиров. Тут преуспел Лотар Эммерих из Дортмунда.



В то время казалось, что «львы» пришли надолго. Но уже в следующем сезоне всесильному Максимилиану Меркелю пришлось уйти. «Бесноватый Макс» решил избавиться от Петара Раденковича, посчитав, что приглашённый из «Герты» Вольфганг Фариан перспективней серба. В результате Меркель настроил против себя всех – и болельщиков, и руководство. Тренеру пришлось уйти. Его с распростёртыми объятиями приняли в «Нюрнберге». А что из этого получилось, вы уже читали в этом блоге. В рассказе про «Нюрнберг».