Невозможное возможно

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«Соккер.ру» рассказывает, как «Кальяри» выиграл свой единственный чемпионский титул.

Остров Сардиния долгое время был одним из самых нефутбольных регионов Италии. Нет, футбол тут любили, но на расстоянии. Были болельщики «Милана», «Ювентуса», «Торино», «Болоньи» и других клубов. А к собственной команде сардинцы относились без особого пиетета. Созданный в 1920 году «Кальяри» обитал в низших дивизионах. Участие в Серии В было уже счастьем.

Раскат грома и другие

Но в начале шестидесятых в клубном офисе появились два молодых и энергичных человека. Президент Энрико Рокка и его заместитель Андреа Аррика, которые в свою очередь привезли на Сардинию уже известного тренера Артуро Сильвестри. Началось и формирование команды. На севере Италии, в заштатной командочке «Леньяно» был найден футболист, которому предстояло стать символом «Кальяри» - 19-летний Луиджи Рива. Он же «Раскат грома», он же «сардинец из Ломбардии». Это благодаря Джиджи в «Кальяри» больше нет футболиста с 11 номером. При этом Риву заметили именно островитяне. Луиджи вполне мог остаться мастером по ремонту лифтов, если б не решился отправиться на Сардинию.

В 1964 «Кальяри» финишировал вторым в Серии В и впервые в истории пробился в элиту. В команде появились интересные игроки. Главной звездой считался не 19-летний Рива, а бразилец Нене, за плечами у которого были «Сантос» и «Ювентус». В сборной Бразилии Клаудио Олиндо де Карвальо (полное имя южноамериканца) почти не играл, там и без него хватало замечательных игроков. В «Юве» бразилец действовал вполне прилично. Но успел разругаться с лидером аргентинцем Омаром Сивори. К тому же туринцы решили купить валлийца Джона Чарльза, и Нене стало тесно в Турине. Зато в Кальяри его приняли с распростёртыми объятиями.

В обороне выделялся невысокий крепыш Марио Мартирадонна, в средней линии рядом с Нене играли бывший веронец, капитан «россоблу» Пьерлуиджи Чера и уроженец Флоренции Риччиотти Греатти. Задача стояла одна – закрепиться в Серии А. Первый круг «Кальяри» провалил, но второй островитяне провели весьма недурно. О чём свидетельствует итоговое пятое место. В следующем сезоне «Кальяри» стал одиннадцатым. Но общее впечатление было хорошим. Подтверждение тому - приглашение тренера Артуро Сильвестри в «Милан». Островитян же возглавил Манило Скопиньо по прозвищу «Философ». Интересный тренер. Но пьющий. Собственно, за этот недостаток его и попросили из «Болоньи».

Под руководством «Философа» сардинцы поднялись на шестое место, пропустив меньше всех в Серии А. Вратарь Адриано Реджинато выдал сухую серию в 712 минут, установив национальный рекорд. Только троим удалось потом превысить это достижение – Дино Дзоффу, Себестьяно России и Джанлуиджи Буффону. Новичок сборной Италии Луиджи Рива с 18 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Также в атаке появился очень способный нападающий Роберто Бонинсенья, приглашённый из «Варезе». Сам же Скопиньо был признан лучшим тренером сезона 1966-67.

«Мустанги» из Чикаго

Но вскоре наступили перемены. В США решили провести футбольный чемпионат. При этом американцы решили импортировать его участников – пригласили 12 европейских клубов, предварительно переименовав их на свой манер. «Кальяри» на лето сменил вывеску на «Чикаго Мустангз». Дюжина команд была разделена на две конференции. Не поленюсь их представить. Запад – «Лос-Анджелес Вулвз» («Вулверхэмптон»), «Сан-Франциско Голден ГэйтсГэйлз» («ДенХааг»), «Чикаго Мустангз» («Кальяри»), «Хьюстон Старз» (бразильский «Бангу»), «Ванкувер РойялКанадианс» («Сандерленд»), «Даллас Торнадо» («Данди Юнайтед»). И Восток: «Вашингтон Уипс» («Абердин»), «Кливленд Стокерз» («Сток Сити»), «Торонто Сити» («Хайберниан»), «Детройт Каугарз» («Гленторан»), «Нью-Йорк Скайлайнерз» (уругвайский «Серро»), «Бостон Роверз» («Шемрок Роверз»). Как вы уже догадались, в скобках истинные названия клубов, а перед скобками временные вывески.

Тренировать «Мустангов» должен был Манило Скопиньо. Но после приезда в США «Философ» сорвался. Однажды он справил нужду возле пятизвёздочного отеля, всё это стало достоянием гласности, разразился скандал, и лучшего тренера года пришлось уволить. «Философа» приютил «Интер», у Эленио Эрреры стало одним помощником больше.

Новым тренером островитян стал уругваец итальянского происхождения Этторе Пурричелли, в прошлом отличный нападающий «Болоньи» и «Милана», известный по прозвищу «Золотая голова». Завершив карьеру, Пурричелли стал помощником Белы Гутмана в «Милане», потом возглавил «россонери» и сделал их чемпионами. Он потом много где трудился, но повторить свой успех не смог. Но репутацией уже обладал. Пурричелли предстояло руководить «Мустангами» в чемпионате США , а потом уже и «Кальяри» в итальянском первенстве. Получилось неважно. В Америке «Чикаго» занял третье место в конференции, оставшись ни с чем. Летом футболисты не отдохнули, вымотались в далёкой Америке и слабо выступили в Серии А: девятое место.

Новый президент «россоблу» Энфизио Корриас первым делом вернул Скопиньо на должность старшего тренера, закрыв глаза на его прегрешения. А также усилил состав. Например, купил у «Фиорентины» вратаря сборной Италии Энрико Альбертози, а также укрепил оборону за счет миланца Джулио Дзиньоли и Джузеппе Томазини («Брешиа»). Среднюю линию усилил ещё один флорентинец Марио Бургнера. И главное. Все желающие купить Риву были посланы куда подальше.

Команда не отличалась дисциплиной, но была довольно дружной. И частенько игроки собирались вместе – «нарушить режим». Особенно на сборах. Однажды ночью, после отбоя к весёлой компании заглянул «Философ». Футболисты так и замерли. Кто с рюмкой в руках, кто с сигаретой во рту. «Налейте и мне что ли», - сказал Скопиньо и уселся за стол.

С одной стороны, пить и курить спортсменам не подобает. Но при этом в распоряжении «Философа» оказался дружный, сбитый и «спитый» коллектив, способный решать серьёзные задачи. Что и показал сезон 1968-69, в котором островитяне оказали достойнее сопротивление «Ювентусу», «Милану» и заняли второе место вслед за «Фиорентиной». Рива из-за травмы сыграл в 18 матчах из 30, но забил 21 мяч и снова оказался самым метким.

Летом 1969 Бонинсенья перешёл в «Интер». Но потеря одного из сильнейших игроков не ослабила островитян. Во-первых, из «Милана» приехали сразу два нападающих Серджо Гори, Анджело Доменгини и плюс защитник Чезаре Поли. А во-вторых, Бонинсенья и Рива, будучи игроками однотипными, иногда мешали друг другу. И «Философ» это заметил.

А теперь подробнее о составе «Кальяри». Энрико или просто Рики Альбертози вытеснил из ворот рекордсмена Адриано Реджинато. Рики отыграл шесть матчей в воротах «Фиорентины» и пробился в сборную Италии. Это он защищал ворота «голубой эскадры» на чемпионате мира 1966, неудачном для итальянцев и Альбертози лично, допустившего грубую ошибку в матче с командой КНДР . На победном для сборной Италии чемпионате Европы 1966 Рики был запасным вратарём, уступив ворота Дино Дзоффу. Переезд из Флоренции на Сардинию помог Альбертози преодолеть наметившийся было спад в карьере. Дублёром оставался уже упомянутый Адриано Реджинато.

Линия обороны справа налево – Джузеппе Томазини, Коммунард Никколай, Марио Мартирадона и Джулио Дзиньоли. В запасе Чезаре Поли и Эральдо Манчин, только что выигравший скудетто с «Фиорентиной». Опорные полузащитники Риччиотти Греатти и капитан команды Пьерлуиджи Чера, главный проводник тренерских идей. Ближе к атаке бразилец Нене. В запасе Марио Бругнера. И три нападающих. По краям – чемпионы Европы – справа Анджело Доменгини, слева Луиджи Рива. В центре Серджо Гори. В запасе Коррадо Настасио. Прошедшие школу «Интера» Доменгини и Гори заметно усилили атаку. Но главной звездой был Луиджи Рива, получивший от журналистов прозвище «Rombodi Tuono». – «Раскат грома». Быстрый, смелый, с волшебной левой ногой. Джиджи мог сотворить гол из ничего. Например, получить мяч спиной к воротам, быстро развернуться, и как пальнуть. Он часто бил через себя, по летящим мячам, в прыжках и забивал. После выхода островитян в Серию А Рива лишь однажды – в самом первом сезоне забил 9 мячей. А потом 11, 13, 21, 20 голов. Дважды становился самым метким. Много забивал бывший монтёр лифтов и в сборной Италии. Результат «Раската грома» - 35 голов в составе национальной сборной до сих пор остаётся рекордом, даром что в атаке «голубой эскадры» играло немало замечательных и результативных нападающих. Рива ежегодно получал приглашения от «Ювентуса», «Милана», «Интера», «Фиорентины», но всякий раз выходил на поле в красно-синей футболке «Кальяри».

Исторический бросок

«Кальяри» начал чемпионат 1969-70 матчем в Генуе против «Сампдории» и добился нулевой ничьи. А затем островитяне выдали серию из четырёх побед. Был обыгран и чемпион страны «Фиорентина», причём во Флоренции. Матч получился довольно скандальным. Пенальти, реализованный Ривой, был весьма сомнителен. Равно, как и решение арбитра не засчитать гол в ворота «россоблу». После матча судье пришлось уносить ноги с помощью полицейских. Однако результат остался в силе, и после пяти туров «Кальяри» лидировал, опережая «Интер» и «Фиорентину» на очко.

С «Интером» островитяне играли следующий матч. Уже на 7 минуте Луис Суарес огорчил зрителей, заполнивших стадион «Амсикора» в городе Кальяри. Но в начале второго тайма Нене сделал счёт равным, и соперники разошлись миром.

Матч в Неаполе был принципиальным для Альбертози. Ведь на противоположном конце поля ворота защищал Дино Дзофф, а Рики мечтал отвоевать место в воротах в преддверии чемпионата мира. Дубль Ривы помог гостям одержать важную победу, а Рики выиграл свою микродуэль у Дино. Затем Нене принёс победу над «Ромой», и отрыв от преследователей вырос до четырёх.

«Кальяри» был близок к тому, чтоб обыграть дома «Ювентус». Гол Доменгина оставался единственным вплоть до 89 минуты. Но уроженец Сардинии (и никогда не игравший за «Кальяри») защитник «Юве» Антонелло Куккуредду испортил землякам праздник – 1:1.

Одиннадцать матчей «Кальяри» прошёл без поражений, но в двенадцатом пришлось покинуть поле побеждённым. Одних островитян обыграли другие – «Палермо». Манило Скопиньо был так зол на судью, что схватил того за шею. За что получил пять месяцев дисквалификации. Тренировать команду мог, а присутствовать на матчах – нет. До конца сезона действиями сардинцев руководил помощник «Философа» Уго Конти.

Вопреки ожиданиям, «Кальяри» не падал. Поражение от «Палермо» оказалось единственным в первом круге. «Россоблу» выиграли первый круг, опередив трёх преследователей «Ювентус», «Интер» и «Фиорентину» на три очка. На Сардинии тем временем начался футбольный бум. На «Амсикору» потянулись жители со всех уголков острова. Прониклись игрой виноградари и пастухи. Даже один криминальный авторитет, находившийся в розыске, не пропускал матчей родной команды, рискуя быть опознанным и арестованным.

Второй круг островитяне начали с разгрома «Сампдории» 4:0. Далее были биты «Виченца» (2:1) и «Брешиа» (4:0). Голы Доменгини и Ривы принесли победу в Риме над «Лацио». Домашняя безголевая ничья с «Фиорентиной» не повлияла на лидерство сардинцев. Но Роберто Бонинсенья подложил свинью бывшим товарищам, забив единственный мяч в их ворот. После проигрыш «Интеру» «красно-синие» вплотную подпустили к себе «Ювентус», да и остальные приблизились. Меньше всех выгод извлёк сам «Интер», к тому времени отставший. И тут такая нужная победа над «Наполи» 2:0. «Юве» тем временем поделил очки с «нерадзурри».

Судьбоносным мог стать матч в Турине с «Ювентусом». Тяжелейшая игра с большим количеством ошибок, в том числе и судейских. Рики Альбертози вовремя не подсказал Коммунард Никколаю, что выходит. Получился точный удар защитника островитян по своим воротам. Рива счёт сравнял. Но судья мало того, что придумал пенальти в ворота «Кальяри», так ещё и перебить заставил, после того как Альбертози отразил первый удар. Справиться со вторым вратарь не смог. В конце игры 11-метровый был поставлен в ворота «старой синьоры». Рива был безупречен – 2:2. Ничья в пользу лидера, которым оставался клуб с Сардинии. Два очка преимущества за шесть туров до финиша. Как сказал после той встречи в Турине Скопинья: «если регламент не изменится, то чемпионами станем мы».

Сдающая чемпионские полномочия «Фиорентина» в следующем туре нанесла удар по чемпионским планам «Юве». А «Кальяри» тем временем дома выиграл у «Вероны» 1:0. Снова Рива отличился. Болельщики после той игры сделали деревянную статую «Раската грома» и пронесли её по улицам самого большого города Сардинии. Ничья в Болонье, реванш в игре с «Палермо». «Ювентус» в трёх очках.

Развязка наступила за два тура до конца. «Юве» проиграл в столице «Лацио» 0:2, а «россоблу» отправил два безответных мяча в ворота «Бари». Всё!!! «Кальяри» стал недосягаем. Чемпионом Италии стала команда, проведшая лишь шесть сезонов в Серии А. А ведь подобный успех в Италии считался невозможным. Даже второе место островитян в предыдущем сезоне выглядело прыжком выше головы.

Рива с 21 голом снова выиграл турнир бомбардиров. Джиджи и ещё четыре его товарища – Энрико Альбертози, Пьерлуиджи Чера, Анджело Доменгини и Серджо Гори вошли в состав сборной Италии для участия в чемпионате мира. Они вернулись из Мексики с позолоченными медалями вице-чемпионов мира. Причём все выходили на поле, а Рики сумел вернуть себе свитер с первым номером и место в воротах.

Из Кубка ярмарок «Кальяри» вылетел уже в 1/16 финала, проиграв восточногерманскому «Карл Цейссу». Кубок Италии тоже взять не удалось. Но эти неудачи были ничем на фоне выигрыша скудетто. Первого и, как оказалось, пока последнего.

Задержаться на вершине «Кальяри» не смог. В следующем сезоне островитяне спустились с первого места на седьмое. В Кубке чемпионов сардинцы прошли сильнейший клуб Франции «Сент-Этьен» 3:1 и 1:0, обыграли в первой встрече мадридский «Атлетико» 2:1, но в столице Испании получили три безответных мяча в свои ворота.

Через два года покинул команду Манило Скопиньо. Он пробовал найти себя в «Роме», но ничего не вышло. И с «Виченцой» что-то не сложилось. Потом «Философ» как-то незаметно сошёл со сцены. Вспомнили о тренере-победителе 25 сентября 1993 года, когда стало известно о смерти Скопиньо.

Луиджи Рива порвал в 1971 году связки на колене. Вылечился, вернулся, оставался верен сардинцам. По-прежнему много забивал, однажды покорил отметку в 20 голов за сезон. Но потом последовал один рецидив травмы, второй. В 32 года Рива решил, что пора заканчивать. Он ушёл, оставшись самой яркой легендой в истории «Кальяри».