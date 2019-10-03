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ЦСКА закрепился на последнем месте

вчера, 23:15

«Соккер.ру» сожалеет, что армейцам не удалось исправить ситуацию в группе Лиги Европы: вслед за разгромом в Болгарии армейцы потерпели домашнее поражение от «Эспаньола».

Дело ясное, что дело гиблое

Проиграв второй матч подряд на старте группового раунда, ЦСКА усугубил и так не самое радужное турнирное положение и турнирное же настроение, сформированное разгромом со счетом 1:5 в первом туре, когда «Лудогорец» затоптал армейцев во втором тайме. Хотелось верить, что в домашней игре с «Эспаньолом» команда Виктора Ганчаренко наберет очки, однако каталонский клуб из зоны вылета Ла Лиги с прижатым к стенке тренером Давидом Гальего вывернулся и приемом из китайского единоборства «вырубил» ЦСКА на «ВЭБ Арене». К голу Ву Лея на последних секундах матча добавил свой мяч тезка главного тренера армейцев с красивой фамилией Кампузано.

И для российского клуба это действительно полный Кампузано. После двух туров у ЦСКА 0 очков, отставание от второй строчки — 4 балла, в рамках одного тура не отыграешь. Есть определенная надежда на то, что в 3-м и 4-м турах играть против «Ференцвароша», самого скромного противника по группе, но венгры тоже способны преподносить сюрпризы. Но турнирная ситуация такова, что только 6 очков в матчах с «Ференцварошем» возродят шансы на выход в плей-офф. И еще один статистический факт, помогающий осознать всю серьезность положения ЦСКА: за 25 лет истории Лиги чемпионов и 10 лет Лиги Европы лишь полтора десятка команд выходили из групп после двух поражений на старте. Это около 2.5% от общего числа счастливчиков. 

Вторые таймы — сущий провал

Очень часто после того, как команды переламывают ход матчей во вторых таймах, мы задаем риторический вопрос: «Да чем их там накормили в перерыве?!» А вот армейцев, похоже, вообще ничем не кормят в раздевалке. Пить тоже не дают, отключают отопление и свет, громко включают душераздирающую музыку и применяют другие методы психологического воздействия. Ирония, да, но почему ЦСКА во вторых таймах как будто подменяют? В Лиге Европы команда Виктора Ганчаренко проиграла два вторых тайма с общим счетом 0:7. Можно припомнить еще игру против «Краснодара», который забил дважды после перерыва, едва не отыгравшись с 0:3.

Для усталости в начале октября вроде бы рановато, значит, нужно искать объяснение в тактической или психологической плоскости. То ли тренерский штаб после хороших по содержанию первых таймов не держит в уме, что противник может поработать в перерыве и подстроиться под игру ЦСКА, то ли сверхмотивации хватает только на первую половину матчей. В принципе, даже по футболистам можно судить: армейцы выходят на матчи всегда заряженным, с горящими глазами, но после перерыва стабильно перегорают, скатываются к академизму, а голое мастерство без сверхнастроя уже не так впечатляет.

Статистика игры с «Эспаньолом»

Удары: 14 (4) — 9 (4)

ЦСКА чуть чаще угрожал воротам, но по ударам в створ равенство, а по опасным моментам и голам превосходство «Эспаньола». Хозяева дважды пропустили, пару раз Игорь Акинфеев выручил в ситуациях, когда гол был близок. Нельзя сказать, что ЦСКА ничего не создал, но моменты армейцев были в основном рваными, суетливыми, либо речь шла об ударах с дальней и средней дистанций. «Эспаньол» в финальных стадиях атак показал более высокий класс.

Владение мячом: 50.3% - 49.7%

Точность передач: 80% - 78%

Поначалу казалось, что ЦСКА будет владеть территориальным превосходством, но в действительности «Эспаньол» не собирался отдавать мяч. Игра прошла в равной борьбе, выиграл тот, кто оказался более умелым в эпизодах. И тот, кто не ошибся, ведь оба гола «Эспаньола» - прямое следствие ошибок защитников ЦСКА. Гогуа и Магнуссон сделали роскошные подарки гостям из Барселоны.

Верховые единоборства: 23 — 15

Заметное, пусть и не подавляющее преимущество в этом компоненте. И оно логично, ведь испанские команды никогда не славились габаритами и мощью, их сила в другом. Жаль, что «красно-синие» не смогли распорядиться этим своим превосходством у чужих ворот, хотя у них было 7 угловых против 2 у «Эспаньола».

Отборы: 10 — 24

А вот это катастрофичные для ЦСКА цифры. Более чем двукратное превосходство «Эспаньола» по отборам означает одновременно и победу прессинга каталонцев над армейцами, хозяев чаще загоняли в «углы», но есть в нем и доля расхлябанности ЦСКА. Футболисты отдали несколько мячей, элементарно замешкавшись.

А ЦСКА вообще нужна Лига Европы?

Если честно, сомнения возникали и раньше, но после двух поражений на старте группового раунда они углубляются. Здесь нужно учесть и хороший ход ЦСКА в РПЛ, где армейцы после 11 туров возглавили турнирную таблицу. В клубе Евгения Гинера очень хорошо умеют расставлять приоритеты, взвешивать «за» и «против», а также считать деньги. Впрочем, здесь даже семи пядей во лбу быть не нужно, чтобы щелкнуть элементарный расклад: попадание в первую двойку в РПЛ (а предпосылки к этому имеются, как показывают результаты) даст армейцам куда больше профита, нежели все прелести плей-офф Лиги Европы.

Для борьбы за победу в турнире нужно иметь большую обойму игроков, а это точно не о ЦСКА, а вылетать после групповой стадии или после первого-второго раунда плей-офф — особой разницы нет. Зато есть разница в подготовке к весенней части сезона, которая окажется решающей. Без Лиги Европы не будет форсирования формы и бешеного графика на входе в весну. «Сосредоточиться на чемпионате» - это же такая знакомая формула! Очень хочется ошибаться, но пока все идет к тому, что ЦСКА завершит евросезон уже в этом календарном году.

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Все комментарии
nik9373
nik9373 ответил Nick Ch
   123 / 991
сегодня в 00:59
Раньше было уверенное четвертое в группах ЛЧ...растём... Как же бесят рассуждения на тему "а нужна ли ЛЕ" - профессионалы должны уважать болельщиков, которые приходят поддерживать свои команды. Или давайте сразу договоримся: вы открыто заявляете, что не будете выкладываться по полной, а мы не будем платить за билеты. Договорились?
Вот именно.Слить ЛЕ чтобы выступать в следующем году в ЛЧ где занять четвёртое место.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 991
сегодня в 00:37
Кто брсит камень в беларуса если армейцы в зиму уйдут в лидерах и с еврокубковой весной? Или без, никто
pam06
pam06
   44 / 991
сегодня в 00:24
По цифрам, вроде как и хорошо играли. А на деле "пешеходы" ... Пока не будет вразумительных скоростей и быстрого принятия решений - толка не будет.
Nick Ch
Nick Ch ответил viv
   141 / 991
сегодня в 00:23
Там Ливерпуль Клоппа на Энфилде, а здесь Лудогорцы и аутсайдеры Ла Лиги в родных стенах...
Nick Ch
Nick Ch
   141 / 991
сегодня в 00:22
Автору статьи, откорректируй название статьи на "ЦСКА И КРАСНОДАР закрепились на четвертых строчках";)
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 991
сегодня в 00:21
Дайте армейцам бенфику и лион и будет вам 4 очка.
Не за что ругать мальчишек, они хотят трофей
MIhail1822
MIhail1822 ответил viv
   569 / 991
сегодня в 00:21
Главное антирекорд спартак 0:7 устоял....
А ЦСКА прям далеко ушел, список то тоже длинный
viv
viv
   39 / 991
сегодня в 00:16
Главное антирекорд спартак 0:7 устоял....
Петрович93
Петрович93
   912 / 991
сегодня в 00:09
Да проиграли по делу. Лидер РПЛ проигрывает испанской команде из зоны вылета. Вот вам и уровень российского футбола. На следующие игры можно не выходить зачем тратить деньги сосредоточатся на РПЛ. Это футбол или еврейская финансовая пирамида. Странно
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   58 / 991
вчера в 23:55
На своем законном месте.
Crooclin
Crooclin
вчера в 23:43
Копыта очень стройные
Ла Ла-Ла Ла-Ла!
Viktor Rocky
Viktor Rocky
   688 / 991
вчера в 23:39
Из группы все равно выйдут
Верю в команду
Nick Ch
Nick Ch
   141 / 991
вчера в 23:35
Раньше было уверенное четвертое в группах ЛЧ...растём...
Как же бесят рассуждения на тему "а нужна ли ЛЕ" - профессионалы должны уважать болельщиков, которые приходят поддерживать свои команды. Или давайте сразу договоримся: вы открыто заявляете, что не будете выкладываться по полной, а мы не будем платить за билеты. Договорились?
Mi6
Mi6
вчера в 23:32
Позорище от хинера/ханчаренко продолжаются. Уже привыкли((.
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