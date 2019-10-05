Империя Фергюсона пала. Клуб пора строить с нуля

Нули против АЗ, нулевая серия на выезде, нулевой прогресс главного тренера. «Соккер.ру» злит, что в МЮ бездействуют.
Менеджеры «дьяволов» несколько лет фактически ничего не делают, кроме преимущественно непоследовательных трансферов. Шестое место становится родным, но теперь не гарантированным. Пора бы в одном из самых богатых клубов планеты устроить революцию. Нужно упрямо действовать и продумать ходы, некоторые из которых понятны даже извне.
Не верить сказкам о рае
Сейчас среди фанатов МЮ – и в России, и в Англии, проскакивает мысль, что Сульшер уже начал то, что делал Фергюсон – добрался до дна, как шотландец в 1990 году, когда МЮ плюхнулся на 13-е место. Основание? Упал в таблице, наигрывает молодняк. Мол, через три года станут чемпионами в АПЛ, или хотя бы вернутся к футболу, который позволяет пробить в створ ворот АЗ в еврокубках. Вот только Погба – не Кантона. А МС и «Ливерпуль» намного сильнее, чем конкуренты Фергюсона – «Арсенал» и «Лидс». Рая не будет, «дьяволы» сейчас плюшевые, их уже из ада выгнали за скучность и тусклость.
Уволить Эда Вудворда
У него есть секс-видео американских миллиардеров, владеющих МЮ? Почему до сих пор у руля? Без выполнения этого пункта все остальные бессмысленные. «Манчестер Юнайтед» давно переигрывают в футбол команды уровня «Саутгемптона» и «Вест Хэма», однако корень всех проблем – человек, который принял решение, что превращение в «Арсенал» из шестого места – приемлемая стратегия для клуба уровня «Манчестер Юнайтед». Вудворд в футболе не разбирается, вряд ли кто-то смог потратить в истории игры сотни миллионов фунтов бездарнее. Просчеты есть у всех, но дилетантов на подобном уровне мало. Эд – представитель редкостного вида.
Новый босс – новый тренер
Уволив Вудворда, нужно найти нового генерального (спортивного) директора, а уже под его модель ведения клуба вверх подбирать тренера. Если бы у владельцев акций «Манчестер Юнайтед» было цельное понятие о футболе и кадровый вкус, то в клубе давно были, например, Андреа Берта – спортивный директор «Атлетико», и одновременно Диего Симеоне – тренер «матрасников». Или Массимо Аллегри, ведь Берта – тоже итальянец. Имея на бровке чемпионского тренера, можно покусать фаворитов хотя бы разок, как сделал Конте. Лучше, чем ничего, особенно если титул проложил бы дорогу в команду топ-игрокам. Сейчас такие не верят в проект МЮ.
Не слушать «экспертов»
Гари Невилл на полном серьезе заявил, что Сульшеру нужно еще три-четыре трансферных окна, чтобы МЮ вышел на новый уровень и мог конкурировать с лидерами АПЛ. Также было сказано, что может понадобиться «около 900 млн. фунтов». Теперь понятно, почему Невилл оказался бездарным тренером – наивно считает, что только деньги нужны для успехов. Не говорите ему, что «Ливерпуль» за 6.5 трансферных лет отдал 770 миллионов евро, а «Манчестер Юнайтед» - 1 миллиард 50 миллионов. Уже вложили после Фергюсона достаточно, чтобы схема заработала, будь дело в деньгах, а не в тех, кто их тратит, и в кого вкладывают. По трансферному балансу (разница между расходами и доходами) последних 5 лет получается, что МЮ вбухал в состав чистыми 500 млн. фунтов, а «Ливерпуль» теперь вообще в плюсе! Какие 900 млн. фунтов, если полмиллиарда потеряно?
Не бояться менять состав
Нужно сначала заработать, а потом – тратить. Первым делом отпустить тех, у кого хромает мотивация. Новый контракт с Де Хеа, учитывая условия – глупейшая сделка для карьеры испанца. Погба тупо тратит время в МЮ. Полузащитник со зверскими возможностями в клубе, где тренер будет держать его в узде, как Дешам в сборной, добился бы большего, а не получал мелкие травмы и упреки в том, что прически Полю важнее футбола. Также нужно агрессивнее работать с теми, кто не делает игру сильнее и не прибавляет. Рохо, Фред, Лингард, нынешний Матич, Линделеф и Эшли Янг – парни для 10-го клуба АПЛ, но не для МЮ, если воскрешать умерщвленные амбиции.
Отыскать нового Роналду
Сложнейшая задача, но она в списке. Мбаппе, надеюсь, хватит ума отказаться. Тяжело угадать, кто спасет, но нужно, МЮ – клуб мессий, вроде Шмейхеля, Кантона или Криштиану. Хотя лидеру также нужны великие напарники. Новый Руни уже есть в лице Рэшфорда? Не смешите, Маркус – нормальный футболист, но в 21 год Уэйн умел гораздо больше, дышал силой и потенциалом, а форвард МЮ продолжает играть только против тех, кого считает сложным соперником – «Челси», «Лестера» или «Арсенала», и то не всегда удачно. Но нужен новый Фердинанд, если считать Магуайра новым Видичем, нужен новый Скоулз, а главное – необходим человек масштаба Роналду. Зрелый мастер, вроде Гризманна, обойдет нынешний МЮ десятой дорогой, что Антуан и сделал. Нужна ставка на молодого человека. На поверхности кандидатура Санчо, но 19-летнего паренька сможет подготовить только большой тренер, а Сульшер – не такой. У него бы и Неймар в АПЛ провалился.
Не давать много времени
Разумеется, когда нет и намеков на прогресс. Посмотрите на работу Клоппа. Юргена критиковали, когда проиграл финал Лиги Европы «Севилье», критиковали, когда уступил в финале ЛЧ, ведь параллельно снова не взял АПЛ. Но постепенно «Ливерпуль» менялся, прибавлял. Получили выдающуюся по игре команду, которая стала новым успешным символом после легенд поколения Стамбула. МЮ нужна смена поколению Москвы – финала ЛЧ-2008, поэтому нельзя брать тренеров, которые требуют время на раскачку и миллиард фунтов для обеспечения результата. Сульшер не выигрывает в 10 подряд выездных матчах – худший результат с 1989 года.
Не пора ли признать, что Вудворд поспешил подсунуть временному наставнику длительный контракт? Требовать поблажек для менеджеров одного из самых могущественных клубов планеты – большая глупость. Тем более, скидку не заслужили. На игру команды Сульшера влияют травмы? Не больше, чем в других клубах. Также норвежец сам одобрил нынешний состав, собирался верить в молодежь – МакТоминей и Джеймс явно не худшие в составе МЮ. Клуб не сделал все, чтобы выгодно продать Погба – а с ним нельзя перестроить полузащиту, ведь мечтает уйти.
Менеджмент «Манчестер Юнайтед» полностью виноват в том, что с клубом происходит. А Сульшер – в качестве футбола. Сейчас «дьяволы» представляют собой середняка с невероятным бюджетом и безумными зарплатами. Мотивировать людей, которым годами платят за поражения и фактически за тренировки, невозможно. Ведь результат не влияет на отношение менеджмента к исполнителям – в клубе можно сидеть годами, как Мата. Хуан давно забыл о личном прогрессе и футболе былого космического уровня.
МЮ деградировал настолько, насколько вообще можно скатиться, когда у тебя годовой бюджет в районе 800 млн. евро. У клуба нет целей и стратегии. Что делать с Погба? «Манкунианцы» понятия не имеют, как сделать его продуктивным на 100 %. Вера в Сульшера как нового Фергюсона? Норвежца в любой момент могут заменить, как только появится желающий связаться с Вудвордом. Трансферы осмысленные? Не смешите. Все настолько уныло, что злая шутка о желании Венгера возглавить «Манчестер Юнайтед» уже не кажется такой уж бредовой.
Морально и тренер, и Погба, и Де Хеа, и многие другие футболисты слишком слабые для настоящего чемпионского возвращения МЮ. Соперники это понимают и стабильно отбирают у команды очки. Большим клубам нужна поставленная игра – ее нет, и нужно внушать страх. Бояться вот этого «Юнайтед» давно стало моветоном в футболе.