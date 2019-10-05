Империя Фергюсона пала. Клуб пора строить с нуля

сегодня, 19:00

Нули против АЗ , нулевая серия на выезде, нулевой прогресс главного тренера. «Соккер.ру» злит, что в МЮ бездействуют.

Менеджеры «дьяволов» несколько лет фактически ничего не делают, кроме преимущественно непоследовательных трансферов. Шестое место становится родным, но теперь не гарантированным. Пора бы в одном из самых богатых клубов планеты устроить революцию. Нужно упрямо действовать и продумать ходы, некоторые из которых понятны даже извне.

Не верить сказкам о рае

Сейчас среди фанатов МЮ – и в России, и в Англии, проскакивает мысль, что Сульшер уже начал то, что делал Фергюсон – добрался до дна, как шотландец в 1990 году, когда МЮ плюхнулся на 13-е место. Основание? Упал в таблице, наигрывает молодняк. Мол, через три года станут чемпионами в АПЛ , или хотя бы вернутся к футболу, который позволяет пробить в створ ворот АЗ в еврокубках. Вот только Погба – не Кантона. А МС и «Ливерпуль» намного сильнее, чем конкуренты Фергюсона – «Арсенал» и «Лидс». Рая не будет, «дьяволы» сейчас плюшевые, их уже из ада выгнали за скучность и тусклость.

Уволить Эда Вудворда

У него есть секс-видео американских миллиардеров, владеющих МЮ ? Почему до сих пор у руля? Без выполнения этого пункта все остальные бессмысленные. «Манчестер Юнайтед» давно переигрывают в футбол команды уровня «Саутгемптона» и «Вест Хэма», однако корень всех проблем – человек, который принял решение, что превращение в «Арсенал» из шестого места – приемлемая стратегия для клуба уровня «Манчестер Юнайтед». Вудворд в футболе не разбирается, вряд ли кто-то смог потратить в истории игры сотни миллионов фунтов бездарнее. Просчеты есть у всех, но дилетантов на подобном уровне мало. Эд – представитель редкостного вида.

Новый босс – новый тренер

Уволив Вудворда, нужно найти нового генерального (спортивного) директора, а уже под его модель ведения клуба вверх подбирать тренера. Если бы у владельцев акций «Манчестер Юнайтед» было цельное понятие о футболе и кадровый вкус, то в клубе давно были, например, Андреа Берта – спортивный директор «Атлетико», и одновременно Диего Симеоне – тренер «матрасников». Или Массимо Аллегри, ведь Берта – тоже итальянец. Имея на бровке чемпионского тренера, можно покусать фаворитов хотя бы разок, как сделал Конте. Лучше, чем ничего, особенно если титул проложил бы дорогу в команду топ-игрокам. Сейчас такие не верят в проект МЮ .

Не слушать «экспертов»

Гари Невилл на полном серьезе заявил, что Сульшеру нужно еще три-четыре трансферных окна, чтобы МЮ вышел на новый уровень и мог конкурировать с лидерами АПЛ . Также было сказано, что может понадобиться «около 900 млн. фунтов». Теперь понятно, почему Невилл оказался бездарным тренером – наивно считает, что только деньги нужны для успехов. Не говорите ему, что «Ливерпуль» за 6.5 трансферных лет отдал 770 миллионов евро, а «Манчестер Юнайтед» - 1 миллиард 50 миллионов. Уже вложили после Фергюсона достаточно, чтобы схема заработала, будь дело в деньгах, а не в тех, кто их тратит, и в кого вкладывают. По трансферному балансу (разница между расходами и доходами) последних 5 лет получается, что МЮ вбухал в состав чистыми 500 млн. фунтов, а «Ливерпуль» теперь вообще в плюсе! Какие 900 млн. фунтов, если полмиллиарда потеряно?

Не бояться менять состав

Нужно сначала заработать, а потом – тратить. Первым делом отпустить тех, у кого хромает мотивация. Новый контракт с Де Хеа, учитывая условия – глупейшая сделка для карьеры испанца. Погба тупо тратит время в МЮ . Полузащитник со зверскими возможностями в клубе, где тренер будет держать его в узде, как Дешам в сборной, добился бы большего, а не получал мелкие травмы и упреки в том, что прически Полю важнее футбола. Также нужно агрессивнее работать с теми, кто не делает игру сильнее и не прибавляет. Рохо, Фред, Лингард, нынешний Матич, Линделеф и Эшли Янг – парни для 10-го клуба АПЛ , но не для МЮ , если воскрешать умерщвленные амбиции.

Отыскать нового Роналду

Сложнейшая задача, но она в списке. Мбаппе, надеюсь, хватит ума отказаться. Тяжело угадать, кто спасет, но нужно, МЮ – клуб мессий, вроде Шмейхеля, Кантона или Криштиану. Хотя лидеру также нужны великие напарники. Новый Руни уже есть в лице Рэшфорда? Не смешите, Маркус – нормальный футболист, но в 21 год Уэйн умел гораздо больше, дышал силой и потенциалом, а форвард МЮ продолжает играть только против тех, кого считает сложным соперником – «Челси», «Лестера» или «Арсенала», и то не всегда удачно. Но нужен новый Фердинанд, если считать Магуайра новым Видичем, нужен новый Скоулз, а главное – необходим человек масштаба Роналду. Зрелый мастер, вроде Гризманна, обойдет нынешний МЮ десятой дорогой, что Антуан и сделал. Нужна ставка на молодого человека. На поверхности кандидатура Санчо, но 19-летнего паренька сможет подготовить только большой тренер, а Сульшер – не такой. У него бы и Неймар в АПЛ провалился.

Не давать много времени

Разумеется, когда нет и намеков на прогресс. Посмотрите на работу Клоппа. Юргена критиковали, когда проиграл финал Лиги Европы «Севилье», критиковали, когда уступил в финале ЛЧ , ведь параллельно снова не взял АПЛ . Но постепенно «Ливерпуль» менялся, прибавлял. Получили выдающуюся по игре команду, которая стала новым успешным символом после легенд поколения Стамбула. МЮ нужна смена поколению Москвы – финала ЛЧ -2008, поэтому нельзя брать тренеров, которые требуют время на раскачку и миллиард фунтов для обеспечения результата. Сульшер не выигрывает в 10 подряд выездных матчах – худший результат с 1989 года.

Не пора ли признать, что Вудворд поспешил подсунуть временному наставнику длительный контракт? Требовать поблажек для менеджеров одного из самых могущественных клубов планеты – большая глупость. Тем более, скидку не заслужили. На игру команды Сульшера влияют травмы? Не больше, чем в других клубах. Также норвежец сам одобрил нынешний состав, собирался верить в молодежь – МакТоминей и Джеймс явно не худшие в составе МЮ . Клуб не сделал все, чтобы выгодно продать Погба – а с ним нельзя перестроить полузащиту, ведь мечтает уйти.

Менеджмент «Манчестер Юнайтед» полностью виноват в том, что с клубом происходит. А Сульшер – в качестве футбола. Сейчас «дьяволы» представляют собой середняка с невероятным бюджетом и безумными зарплатами. Мотивировать людей, которым годами платят за поражения и фактически за тренировки, невозможно. Ведь результат не влияет на отношение менеджмента к исполнителям – в клубе можно сидеть годами, как Мата. Хуан давно забыл о личном прогрессе и футболе былого космического уровня.

МЮ деградировал настолько, насколько вообще можно скатиться, когда у тебя годовой бюджет в районе 800 млн. евро. У клуба нет целей и стратегии. Что делать с Погба? «Манкунианцы» понятия не имеют, как сделать его продуктивным на 100 %. Вера в Сульшера как нового Фергюсона? Норвежца в любой момент могут заменить, как только появится желающий связаться с Вудвордом. Трансферы осмысленные? Не смешите. Все настолько уныло, что злая шутка о желании Венгера возглавить «Манчестер Юнайтед» уже не кажется такой уж бредовой.