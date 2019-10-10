Малком в лазарете. Форс-мажор или ошибка клуба?

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Петербуржцы могут потерять большие деньги и не получить сильного футболиста основы. «Соккер.ру» анализирует ситуацию.

Снова очень странная травма

Подход в таких случаях может быть цинично-благородным. Если в заявке команды уже есть футболист, у которого проблемы со здоровьем, то его нужно поддерживать и выхаживать. С точки зрения морали легко объяснить желание «Зенита» кормить Виктора Файзулина.

Иногда в частых травмах игроков виноваты тренеры (неправильные упражнения, чрезмерные нагрузки). Или врачи клуба, или хирурги, делавшие операции. Тогда надо платить за ошибки. Но если говорить цинично, то только безумный клуб покупает футболиста с травмой или высоким риском оной.

И если «Зенит» поймали на эту удочку, то Малком вряд ли станет вторым Данни, который рвал «кресты», но возвращался. Плохо, если Рибалта не учится на ошибках, ведь Геннадий Орлов раскрыл секрет провала Маркизио. Клаудио врачи «Ювентуса» сказали, что у него неправильно растет хрящ, но если сделать операцию – можно на пенсию.

Другие инсайдеры уверяли, что уже в день подписания контракта с «Зенитом» на два года увидели проблему, но махнули рукой: «Подлечим». Теперь вот у Малкома странная травма, о которой изначально запретили говорить даже Орлову. Пришлось отдуваться генеральному директору Медведеву – у бразильца повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

И травма, если ее усугубить, поставит крест на карьере 22-летнего футболиста – слова Медведева. Что еще страннее, так это оценка сторонних врачей: никто не говорил об операции при таком повреждении. Или в «Зените» врут, поскольку поняли, что им подсунули парня под лазарет – отсюда операция и восстановление до конца года, или Малкому фатально не повезло встретить Юсупова бедром.

Поверили «Барселоне» и агенту

Разница с историей Маркизио есть – возраст другой. Но настораживает, что Малком и в «Барселоне» пропустил 55 дней с двумя травмами. Кстати, Клаудио ведь закончил карьеру, «Зенит» тогда не справился с оценкой. Легенда «Ювентуса» получил 3.5 млн евро, не считая подъемных, за неполный год жизни в Санкт-Петербурге. Нормальная зарплата за участие в экскурсиях.

Но вернемся к Малкому. Его агент – Луис Фернандо Гарсия, ведет дела Лео Жабы, Жоаозиньо и Раванелли. Проще говоря, прекрасно знает РПЛ . И после того, как Сисиньо постарел и спился, Малком вышел на первое место в списке клиентов агента. Наварить проценты посредник мог только в случае, если бы нашел для «Барселоны» выход – пункт назначения для Малкома.

Понятно, почему каталонцы продали бразильца сразу. У них Дембеле, Фати, Гризманн и Месси на фланги, а еще мечтают о Неймаре, правый вингер не нужен. И деньги Бартомеу мечтал отбить, поэтому предложение «Зенита» - 40 миллионов плюс 5 бонусами, позволило мечтам сбываться. Но если агент и каталонцы догадывались, что у Малкома уже есть скрытые травмы и могут быть явные проблемы – понадобится операция, то история некрасивая.

«Зенит» сам себя подставил с Маркизио. С Малкомом была попытка найти нового Халка под ЛЧ , но ставка изначально странная. Живанилдо – бульдог, буйвол, бык, трудяга и славный малый, который наплевал на карьеру, чтобы заработать много денег для сотни родственников из Бразилии. Малком же совершенно другой типаж – больше наносного, а еще некрасивый финт ушами, когда из «Ромы» сбежал в «Барселону».

Селекция дорого обходится клубу

Вместе с зарплатой Малкома за пять лет и бонусами получаете ставку на 77.5 млн евро. Значительно больше той, что сделали во имя счастливой старости детей Маркизио. Но разве у «Зенита» не было аналогичных проколов раньше? Даже здоровые дорогие новички оказывались ужасными.

Трансферная стоимость Бухарова, заявленная господином Орловым, затем магическим образом уменьшилась. И Гарай по документам дешевле, и народ из «Ростова» бесплатный. И Сутормин оказался футболистом за 50 тысяч рублей. Но если не верить в сказки, то понятно, почему у клуба из Санкт-Петербурга такой огромный бюджет – тратят много и щедро.

За последние годы видели трансферы Малкома, Ракицкого, Сантоса, Мамманы, Паредеса, Барриоса, Азмуна, Краневиттера, Мевли и Эрнани. В финансовом плане отработал вложения только один Леандро, когда его смогли подсунуть шейхам из ПСЖ . Малком и в футбольном смысле является спорной ставкой, как был Паредес. Бразилец может оказаться не готов рубиться на искусственных полях. А в РПЛ , если заиграет, ему быстро станет скучно.

«Зенит» берет денежные обязательства за тех, кто может не вписаться. Деньги в Санкт-Петербурге давно не считают, и могут позволить себе контракты Кокорину и половине состава «Сочи». Но ведь на поле проколов полно! Рядом с очень удачными сделками, вроде решения подписать свободного агента Дзюбу или забрать у «Рубина» Азмуна, есть два десятка тех, в кого верили, а взамен ничего не получили.

В «Зените» не заиграли и не продержались в основе пару лет многие. Например, Маркизио, Новосельцев, Ригони, Маммана, Краневиттер, Мевля, Набиуллин, Терентьев, Заболотный, Панюков, Полоз, Нобоа, Эрнани, Жулиано, Мак, Молло, Цаллагов, Кокорин, Йованович, Маурисио, Юсупов и Ткачук. Сразу 22 футболиста получали зарплату, за многих платили неплохие деньги, а самое главное – это проколы «Зенита» с 2015 года, за четыре полных трансферных сезона!

Подставили Семака и команду в ЛЧ

Не вешаем пока ярлыки на новичков лета, Осорио, Сутормина и Караваева, но Малком метит в стройные ряды Маркизио и Краневиттера. Дело не только в потере сотен миллионов евро, но и в том, что «Зенит» теряет прибыль – проваливался в РПЛ , не играл в ЛЧ , не говоря о плей-офф турнира. Но как можно выполнять задачи на сезон, если только с приходом Рибалты появились обдуманные сделки?

Раньше хаотично хватали людей с паспортами и набирали непонятных иностранцев пачками. Сейчас логики больше – Ракицкий, Барриос и Азмун заиграли, Сантос тоже в полном порядке, то есть количественно удачных сделок больше. Но если «Барселона» обхитрила «Зенит» и всучила контракт игрока, о чьих коварных проблемах с бедром догадывались, то это чистой воды развод.

Малком ведь заявил, что два дня нога болит, потом – перестает. Странная травма и никаких гарантий. Конечно, если бразильца за 20 миллионов позже отдадут в Китай – старшие братья уже выручали, то «Зенит» потеряет не 77.5 млн евро, а меньше. Но если отбросить финансовую сторону, то остается футбольная. Сергей Семак рассчитывал на нового Халка справа, а получил парня, который провалился в Испании и до весны в лазарете.

Нельзя было идти за Малкомом, не изучив данные о персональных качествах – парень может не быть лидером по натуре. Нельзя подписывать рекордного новичка (за Халка и Витселя платили столько же), не убедившись в его физической готовности. «Зенит» рискует местом в плей-офф ЛЧ , раз парень под основу не играет. Но поскольку Малком – часть команды, хотя не для всех фанатов, то его нужно выхаживать и мечтать, что заиграет.

Но если суммировать отношение фанатов, финансовые риски, понимание, что может не вписаться – ни Данни, ни Халк, ни Дриусси, ни Шатов, ни Сутормин не являются классическими вингерами, как Малком, то получаете риск серьезнейшего прокола. Пожалуй, самого масштабного в истории клуба, ведь дорогие новички Халк, Витсель и Данни заиграли, а Паредес недобрал на поле, но принес деньги.

Шестой в списке самых дорогих – Бруну Алвеш, не отбил деньги, но бразильский португалец дважды стал чемпионом России, пускай и «привозил» время от времени голы, чем злил. А вот у Малкома 64 минуты в футболке «Зенита», за которые получит более 3 миллионов евро до нового года! В лазарете до весны оказался парень, на которого рассчитывали в основе, Семак недосчитался бойца.

Рибалта ошибся – стоило договориться об аренде с правом выкупа в случае, если бы провел определенное количество матчей. Нельзя так наивно спонсировать людей из известных клубов, ведь не каждый новичок из топ-5 так физически силен, как Бранислав Иванович.