Сыграет ли Азмун? Россия готовится к игре с Кипром

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«Соккер.ру» представляет соперника и напоминает задачи сборной России на матч, в котором нужно завоевать путевку на Евро-2020.

«Не очко обычно губит, а к одиннадцати туз Артем», как традиционно поет про свои перспективы в сборной России иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун. А если без шуток на тему оговорки спортивного менеджера федерального масштаба, то один пункт в таблицу превратит оставшиеся матчи России в отборе к Евро-2020 в спарринги.

Значит, важно понять, как играет Кипр, выбрав правильную модель поведения в гостях. И с помощью хорошего настроя после веселой и результативной игры против Шотландии добраться до заветного результата. Не стоит ждать выезд в Сан-Марино, чтобы гарантировать путевку на Евро-2020. А ничья с Бельгией пусть будет задачей, но уже вне контекста общей.

Тактические связки и составы команд

Марио Фернандес и Дмитрий Баринов проходили восстановительные процедуры в отеле, вместе с командой не занимались. Но нет информации, что точно не сыграют, ведь травмы не отправили их в расположения клубов. С другой стороны, у Черчесова есть вариант и справа в защите, и в центре поля.

Тактика действий сборной России на Кипре не изменится, для перемен нет оснований. Крайне важным был и остается диспетчер Головин, который в сборной отрывается, коллекционируя победы сериями, ведь в «Монако» пока аналогичной возможности не имеет. Александр в ударе, ждем его на поле.

Конечно, в теории Черчесов может поберечь силы парочки основных футболистов, но разве Станислав Саламович верит, что проявление неуважения к Кипру поможет? Даже дома с ними было непросто. Таблица киприотов совсем не радует, но гордость никто у игроков из родины европейских оффшоров не отнимет. И десяток тысяч фанатов помогут!

Плюс у них не старый тренер с амбициями, израильтянин Бен Шимон работает с 2017 года. Концепцию выстроил: ради сильных соперников обычно перестраиваются на «5-3-2», и хотя редко помогает, жизнь соперникам утяжеляет. Что по составу? Вратарь Панаги вернулся в основу, а вот в обороне лишь один стабильный защитник – Лайфис.

Его напарники меняются, и еще правого бека тренер тоже активно ищет. Хавбек Артиматас мог бы стать находкой, если Меркиса не возвращать на фланг, а вот слева Иоанну – основной исполнитель, хотя тоже универсал, ведь в центре играл. Но у Кипра мало квалифицированных хавбеков, поэтому ждем опытного Костакиса Артиматаса в центре, а рядом – Кусулоса.

Хотя тут будут варианты, ведь оппонент тасует состав, выбирая исполнителей и их позиции под соперника. Разве что в атаке все просто. У капитана Сотириу 10 голов в 38 играх за сборную. А вот рядом с ним появлялись Эфрем, Георгиу, Питтас и Папулис, меняя друг друга. В начале отбора чаще всего на поле видели первого, а теперь играют другие. Кипр не станет рисковать дома, дабы не уступить с неприличным счетом – выпустят лучших игроков.

Как и Черчесов, хотя у него есть варианты не только справа и в центре. Схему менять вряд ли станут, «4-2-3-1» останется. Гильерме, Семенов и Джикия сохранят места, справа Фернандеса может заменить Караваев или Игнатьев, слева выбор стандартный – Кудряшов или Жирков. Юрий может сыграть в атаке, но Черышева тоже стоит выпустить побегать. Ионов справа застолбил место, когда нет братьев Миранчуков, и позиции Головина и Дзюбы не обсуждаются.

Интриги по тактике и составам особых нет, разве что Кипр сыграет «4-4-2». А Баринова может подменить Ахметов, хотя эта перестановка, если Оздоев будет с Головиным в ударе – не проблема. К тому же, Ильзат провел больше матчей в отборе, чем Дмитрий, так что плюс-минус – ничего нового. Что в этом случае хорошо, а не плохо.

Ориентировочные составы

Сборная Кипра (5-3-2): Панаги – Минтиккис (Меркис), Меркис, Лайфис, Кирияку, Иоанну – Кусулос, Артиматис, Кости – Сотириу, Папулис (Питтас).

Сборная России (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев (Караваев), Семенов, Джикия, Кудряшов (Жирков) – Оздоев, Ахметов – Ионов, Головин, Черышев (Жирков) – Дзюба.

Факты накануне матча

- сборная России обыграла 4:0 Шотландию, как вы знаете, и это шестой успех подряд в официальном матче. Разница мячей радует глаз – 21:1, и останавливаться не нужно, пусть в отборе для выхода на Евро и сталось набрать один пункт;

- это первая за 20 лет серия из шести побед подряд. Предыдущую прервали в 1999 году ничьей против Украины с тем самым голом Шевченко-Филимонова. Тогда обыграли Францию в гостях 2:3, но в остальном соперники были того же порядка, что сейчас;

- Россия и Кипр в футболе встречались четыре раза. Трижды в официальных матчах – победы 4:0, 1:0 и ничья 1:1 на Кипре, а еще разок на острове сыграли в полуфинале товарищеского турнира в 2003 году (победа гостей 0:1). Но в единственном гостевом официальном матче была ничья 1:1 - стоит учесть;

- дома Кипр проигрывает довольно редко. Например, за два последних года только Бельгия (отбор Евро) и Норвегия (Лига Наций) одерживали над ними победы в гостях. Классическая домашняя команда, которая раскрепощается в родных стенах;

- соперник в 2017 году обыграл дома Боснию и Герцеговину, в прошлом году их не смогли обставить болгары (1:1), а Словения с Мевлей на поле вообще проиграла - 2:1. Впрочем, Казахстан с ними на острове свел все к 1:1, а этот счет Россию устроит, как и победа 0:2 – так сыграла Бельгия;

- приготовьтесь, что первый тайм вряд ли решит исход встречи. Сборная России долго запрягает на выезде – один раз вели в гостях до перерыва в десяти последних матчах, а киприоты наоборот хорошо держатся – не уступали в двух из каждых трех случаев много лет, хотя могли обменяться голами за 45 минут. А во втором тайме их нужно дожимать;

- Александр Сергеевич не ходит на Черную речку в составе сборной – речь о Головине, который в отборе Евро-2020 забил мяч, сделал три ассиста, заработал пенальти и создал автогол соперника. Но у диспетчера пока нет результативной передачи против Кипра – нужно добавить в общий список;

- Дзюба забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи в отборе к Евро. Такой показатель делает его вторым снайпером всех групп – Эран Захави из Израиля забил 10 мячей в 7 сыгранных матчах, а Кейн отличился 7 раз, но сыграл пока всего 5 матчей. В любом случае, у Дзюбы сказочная статистика;

- Артем забил 23 гола в футболке сборной России. В последнее время часто отдает воинское приветствие в ее составе, поэтому собрал достаточно мячей, чтобы обойти Павлюченко (21 гол) и выйти на чистое третье место по голам в национальной команде. Выше только Бесчастных – 26 голов, и Кержаков – 30. Учитывая, что впереди еще игры против Кипра, Бельгии и Сан-Марино, то Дзюба может подобраться к лидерам еще ближе до конца года.

Прогноз «Соккер.ру»: результат будет приемлемым, ничья или победа. Не обязательно речь о легкой или уверенной по счету победе, но сборная России серьезнее, чем команда Кипра, и нужно пользоваться преимуществом.

Не забывая о том, какой соперник упрямый – дома огорчали парочку очень сильных сборных. Но Черчесову нужно сегодня завоевать путевку на Евро, а это значит – игра будет серьезной, с полной отдачей.