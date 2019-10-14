Интриги евроотбора

сегодня, 12:37

Отборочный турнир Евро-2020 выходит на финишную прямую. «Соккер.ру» – о раскладах в группах и счастливчиках, уже вышедших на чемпионат Европы.

Группа А

Здесь, по сути, осталась пустая формальность, поскольку сборные Чехии и Англии слишком хорошо себя чувствуют. У них по 12 очков в активе, но у англичан на один матч меньше проведено. Чехи могут опасаться конкуренции со стороны Косово, поскольку у последнего восемь очков и на матч меньше. То есть если сегодня Косово обыграет Черногорию, то следующий матч между Косово и Чехией станет прямой битвой за выход на Евро, и это будет горячо. А мимо в этой группе уже пролетели Черногория и Болгария.

Группа В

Здесь лидерство захватила Украина, которая вот-вот гарантирует себе выход на чемпионат Европы. У нее 16 очков, а у Португалии, которая идет следом – 11. Но у португальцев матч в запасе. Теоретически они могут обойти украинцев, поскольку у них впереди очная встреча, плюс та сама игра в запасе. А за последний шанс выйти на Евро попытается зацепиться Сербия, которая проигрывает Португалии четыре очка. Интригу тут можно найти с большим трудом. Зато неожиданно интересная борьба в самом низу. Литва проигрывает Люксембургу, имея всего одно очко против четырех.

Группа С

Вот где интрига цветет пышным цветом. С грохотом и треском три команды ведут борьбу за два первых места в группе. У Нидерландов и Германии по 15 очков, всего три балла им проигрывает Северная Ирландия, которая стала одним из открытий всего турнира. Конечно, в очных матчах с лидерами североирландцы показали себя не лучшим образом, поэтому мало кто верит, что они способны всерьез навязать борьбу в последних турах. Но сам факт, что они так долго высоко держатся, заслуживает внимания. А у Германии и Нидерландов, если все так сохранится, придется смотреть дополнительные показатели – по ним голландцы лучше – это очные встречи. Мимо Евро уже пролетели в этой группе Белоруссия и Эстония.

Группа D

Здесь интрига еще жива. Да, тоже есть оторвавшиеся, но это не так критично. Ирландия и Дания близки к выходу на чемпионат Европы и делят первое и второе места, имея по 12 очков. Примечательно, что обе команды не знают в отборе поражений, имея по три победы и три ничьи. Их преследует Швейцария, которая отстает на четыре очка, но имеет на одну игру меньше, причем на игру с Гибралтаром, а это автоматически плюс три балла. Так что здесь действительно у трех команд шансы примерно равные, и все решится в последний момент. Хотя определенные точки над i могут быть расставлены уже завтра – швейцарцы примут ирландцев. Зато гарантированно мимо Евро из этой группы идут Грузия и Гибралтар.

Группа Е

Еще одна компания с очень живой интригой. Даже лидирующей Хорватии еще ничего не гарантировано. У нее 14 очков после семи матчей, она на два балла опережает Венгрию и на четыре – Словакию. Но у последней на матч меньше, чем у хорватов и венгров. Так что теоретически там вся троица лидеров может уместиться в двух очках. А кому-то придется выпасть из заветной двойки. Очный матч в рамках этой тройки лидеров остался только один – между Хорватией и Словакией. Уэльс имеет в активе восемь очков и еще может выйти на Евро. Сборная Азербайджана шансов лишилась, но вмешаться в борьбу может, отобрав очки у Словакии и Уэльса, с которыми ей еще играть.

Группа F

Удивительным образом сборная Испании еще не гарантировала себе выхода на Евро из группы, в которой набрала 19 очков в семи матчах. Но это скорее вопрос времени. Потому что испанцы на пять очков опережают Швецию, а та в свою очередь всего на один балл впереди Румынии и на четыре балла впереди Норвегии. То есть тут разборка идет вовсю как минимум за вторую путевку, на которую есть три претендента, потому что мало кто сомневается в способности Испании сохранить преимущество. А уж кто точно ни на что не претендует, так это Мальта и Фарерские острова.

Группа G

Здесь есть одна из четырех команд, уже обеспечивших себе выход на Евро. Это Польша, которая дожала Северную Македонию и с 19 очками после восьми матчей стала недосягаемой для третьей команды в группе. А ниже идет плотная борьба. У Австрии 16 очков, и она – второй фаворит. Преследуют австрийцев Словения и как раз Северная Македония, у которых по 11 очков. Из лишившихся шансов тут только Израиль и Латвия.

Группа H

Так все неплохо складывалось у сборной Исландии в этой группе, но в последних двух турах она проиграла и серьезно осложнила себе жизнь. Теперь у исландцев 12 очков против 18 баллов у Турции и Франции. Последние две команды и должны разыграть путевки на Евро с первого и второго места. У них как раз впереди очный матч. Но он одновременно дает некий шанс исландцам, у которых еще встреча с Турцией есть в запасе. Так что при определенном везении и героическом старании Исландия может рвануть на Евро. А вот у Албании, Андорры и Молдавии этого не получится. Причем Молдавия рискует финишировать ниже Андорры.

Группа I

Оказалось, что именно здесь меньше всего интриги. Уже известны две команды, которые попадут на Евро. Это Бельгия и Россия. Настолько класс этих сборных оказался выше, что никто больше не смог навязать борьбу. Бельгийцы выиграли все восемь матчей к настоящему моменту, а Россия – семь из восьми. Кипр, Шотландия, Казахстан и Сан-Марино оказались статистами.

Группа J

Есть свой угнетатель и в этой группе. Это сборная Италии, которая попала в такую комфортную среду, что выиграла семь матчей из семи и гарантировала себе выход на чемпионат Европы. Получается, всего четыре таких сборных в нынешнем отборе на сегодня. Борьба за вторую путевку будет ожесточенной. Там преимущество у Финляндии, имеющей 12 баллов, но по 10 очков у Армении и Боснии и Герцеговины. Греция имеет скромные пять баллов, а Лихтенштейн – два.