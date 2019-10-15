Жесткая рука в «Лионе»

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В «Лионе» не теряли время, пока сборные выясняли отношения, и нашли нового главного тренера. «Соккер.ру» - о назначении Руди Гарсия.

Руди Гарсия постепенно становится легендой-кочевником во Франции. Этот специалист ярко заявил о себе во время работы с «Лиллем», где трудился главным тренером с 2008 по 2013 год. Он смог сделать «догов» чемпионами Франции в 2011 году, а его команда выделялась на фоне остальных сдержанным стилем, жесткой дисциплиной и организацией.

Примерно этого как раз не хватает «Лиону». Но не все дальше у Гарсия складывалось гладко. Из «Лилля» он отправился в Италию, где проработал почти три года с «Ромой», там его результаты оценивали неоднозначно. Но два сезона подряд он приводил римлян ко второму месту. Что в условиях тотального доминирования «Ювентуса» не так уж и плохо.

В 2016 году Гарсия возглавил «Марсель», вернувшись во Францию. И в «Роме», и в «Марселе» на какой-то стадии работы тренер проявлял себя излишне эмоционально и жестко. Особенно в случаях, когда что-то не получалось, возникали проблемы. Поэтому его манера не всем подходила, а футболисты марсельские и сейчас вспоминают работу с Гарсия не с самой лучшей стороны. Хотя первоначальный эффект его появление дает очень хороший.

Тот же «Марсель» шикарно выступал на первых порах работы Гарсия. Провансальцы обрели поставленную слаженную игру, выдавали беспроигрышные серии. В первую очередь Гарсия поставил надежную оборону, потом добавил остроты в атаке. И все шло в гору, пока не случился какой-то внутренний надлом в коллективе, что и привело к отставке Гарсия в прошлом сезоне. То есть в работе тренера уже можно проследить некую закономерность.

Интересно, как ее воспринимают боссы «Лиона», пригласившие Гарсия. Характер у тренера непростой, как и у президента «Лиона» Жана-Мишеля Ола. Они, между прочим, часто сцеплялись в СМИ друг с другом, особенно в спорах по поводу судейства. А теперь оказались по одну сторону баррикад.

«Мы посмеялись над этим», - вспомнил о спорах Ола, комментируя назначение Гарсия.

Если тренер может публично бороться с опытным президентом клуба, значит, что он отчаянно защищает свою команду. Он победитель, боец, который не стесняется идти в огонь. А нам нужны такие люди в «Лионе». У нас скоро игра с «Марселем». Это большой матч. Руди критиковали, что он не побеждает в важных матчах. Вот у него будет возможность это сделать. Я уже говорил с президентом «Марселя». Он был удивлен нашим выбором, но сказал много хорошего о Гарсия. Также говорил с Мишелем Сейду, у которого Гарсия в «Лилле» работал. В Риме я говорил с его бывшими спортивными директорами. У нас много информации.

Также Ола подтвердил, что были и другие варианты помимо Гарсия. Что подкупает в этом президенте, кстати, так это полная открытость. Он не стал ничего скрывать, как говорил ранее о желании привлечь к работе Жозе Моуриньо, так теперь рассказал и о том, как был выбран Гарсия, и почему его предпочли Лорану Блану, который также фигурировал среди кандидатов и был фаворитом у французской прессы.

Мы провели очень тщательную работу. Для этого я обратился к Жуниньо, нам помогали Жерар Улье и Венсан Понсо. Отобрали четыре-пять кандидатов. Нам нужен был боец, который сможет очень быстро включиться в работу и начать побеждать. И мы коллективно выбрали Руди. Он может сразу приступить к работе, при этом сохранить внутреннюю структуру в клубе, нынешних ассистентов. Поэтому мы сможем комбинировать то, что уже работало хорошо, с тем, чего нам не хватало. Мы дадим Гарсия все ресурсы, чтобы он нас вывел в топ в чемпионате Франции и еврокубках. Были и другие интересные варианты, но прошлое Гарсия, его упорство возымели эффект. Почему он, а не Блан? Это спросите у Жуниньо. Именно он принял окончательное решение. У каждого были свои аргументы. Возможно, вариант с Бланом был бы более безопасным, но мы хотели быстрой интеграции в уже действующую структуру. Не нужно слушать разговоры про то, что у нас с Бланом сорвались переговоры. Я его очень ценю, у нас отличные отношения. Дело в том, что нам нужен быстрый результат. Мы снова хотим оказаться в тройке и продолжить борьбу в Лиге чемпионов. Нам не следует поэтому делать очень много резких изменений и разрывать команду, потому что я доверяю своим футболистам.

Вполне обстоятельное и четкое объяснение. Действительно, если оценивать игровой тонус и текущий потенциал, то у Гарсия он куда очевиднее, чем у Блана, который несколько лет не работал, а его последний опыт связан с ПСЖ , где совсем другие ресурсы, футболисты и задачи. Гарсия еще горяч и включен в борьбу, потому что в прошлом сезоне вовсю бился в Лиге 1. Причем он как раз работал с клубами, чьи возможности сопоставимы с лионскими. Так что сможет более плавно включиться в работу.

Обращает на себя внимание и бережность, с которой Ола и Жуниньо отнеслись к структуре «Лиона». Все знают, что этот клуб, эта империя – бренд сами по себе. Поэтому для Ола важно не разрушать, а корректировать. Не всем руководителям хватает такого подхода. Это не общие слова о «стеночках и забеганиях», о каком-то «лионском духе», а вполне конкретное с менеджерской стороны видение сохраненной структуры для эффективного продолжения работы. Гарсия в «Лионе» - это как минимум интересно. Если талант и вечно могучий потенциал кадров лионских удачно ляжет на способность тренера строить игру, дисциплинировать и организовывать жесткой рукой, может получиться увлекательная смесь.