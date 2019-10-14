Аллегри, если возглавит МЮ, пригласит в свой штаб Эвра

вчера, 21:31

Бывший главный тренер «Ювентуса» может возглавить МЮ .

В этом случае он готов включить в свой штаб экс-защитника «Манчестер Юнайтед» . Сообщается, что фанаты клуба хотели бы возвращения француза в стан «красных дьяволов».

Вчера Эвра выложил фотографию в социальной сети, где смотрит футбол в компании Аллегри.