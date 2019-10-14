Аллегри, если возглавит МЮ, пригласит в свой штаб Эвра

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить МЮ.
В этом случае он готов включить в свой штаб экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра. Сообщается, что фанаты клуба хотели бы возвращения француза в стан «красных дьяволов».
Вчера Эвра выложил фотографию в социальной сети, где смотрит футбол в компании Аллегри.
Знаешь в чем твоя проблема? Ты ангажирован и необъективен. Ты читал и видел одно, и сейчас пытаешься убедить меня в том, в чем ни у тебя, ни у кого убедить меня не получится. Я прекрасно все вижу и понимаю.
Знаешь в чем твоя проблема? Ты ангажирован и необъективен. Ты читал и видел одно, и сейчас пытаешься убедить меня в том, в чем ни у тебя, ни у кого убедить меня не получится. Я прекрасно все вижу и понимаю.
Так вы все по одной методологии мыслите, будьте чуток умнее. И отношение хорошее к вам будет.
Так вы все по одной методологии мыслите, будьте чуток умнее. И отношение хорошее к вам будет.
Истинные карабахцы живут в Нагорном Карабахе, За Азербайджанские клубы играть могут только псевдокарабахцы, так же как и за шахтёр сейчас играют псевдогорняки.
И ничего оскорбительного тут нет, лишь констатация факта.
Истинные карабахцы живут в Нагорном Карабахе, За Азербайджанские клубы играть могут только псевдокарабахцы, так же как и за шахтёр сейчас играют псевдогорняки.
И ничего оскорбительного тут нет, лишь констатация факта.
Не можешь ты иначе.
Не можешь ты иначе.
Я тебе по фактам всё расписал. Я троллил, но нацию не задевал. Без оскорблений, это вы там мат-перемат устроили с 41ом нации и флага. Сколько раз можно одно и тоже повторять?
Я тебе по фактам всё расписал. Я троллил, но нацию не задевал. Без оскорблений, это вы там мат-перемат устроили с 41ом нации и флага. Сколько раз можно одно и тоже повторять?
На этой ветке алемз начинает провокацию, затем идет реакция. Заметь, до его коммента никакой грязи нет.
И вот я битый час пытаюсь ему донести, что все началось с его коммента, предлагаю ему набраться мужества и признать косяк, но...
Притом он пытается меня обвинить в чем-то. Смешно, честное слово.
На этой ветке алемз начинает провокацию, затем идет реакция. Заметь, до его коммента никакой грязи нет.
И вот я битый час пытаюсь ему донести, что все началось с его коммента, предлагаю ему набраться мужества и признать косяк, но...
Притом он пытается меня обвинить в чем-то. Смешно, честное слово.
Еще раз. Ты начал провокацию- тебе ответили. Вот и все. Доя любого разумного человека все предельно ясно.
Еще раз. Ты начал провокацию- тебе ответили. Вот и все. Доя любого разумного человека все предельно ясно.
Смешно, что заговорил о мужестве сидя за монитором. Мужество проявляется на поле боя или с глазу на глаз, когда обсуждают на подобные темы.
Ты снова просто тупо перевел стрелки, ведь всё ниже мы выяснили. И факты привели. Тебе нужен повод, чтобы уйти от темы. Да Бог с тобой, "уровень" твой я увидел.
Смешно, что заговорил о мужестве сидя за монитором. Мужество проявляется на поле боя или с глазу на глаз, когда обсуждают на подобные темы.
Ты снова просто тупо перевел стрелки, ведь всё ниже мы выяснили. И факты привели. Тебе нужен повод, чтобы уйти от темы. Да Бог с тобой, "уровень" твой я увидел.