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Аллегри, если возглавит МЮ, пригласит в свой штаб Эвра

вчера, 21:31

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить МЮ.

В этом случае он готов включить в свой штаб экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра. Сообщается, что фанаты клуба хотели бы возвращения француза в стан «красных дьяволов».

Вчера Эвра выложил фотографию в социальной сети, где смотрит футбол в компании Аллегри.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   35 / 798
сегодня в 00:12
Пфф, выглядишь некрасиво, успокойся уже, эти подрыгивания выглядят жалко. Я тебе все объяснил, и если ты реально не понял, то это плохо только для тебя.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил allemz
   14 / 798
сегодня в 00:12
Теперь с установкой ПВО будут ездить на матчи, ахах))
Аха-ха), лишь бы как хохлы по запаре не хлопнули малазийский боинг)
allemz
allemz ответил Князь сажал врагов на посох
   28 / 798
сегодня в 00:11
Он на бронепоезде. Аха-ха)
Теперь с установкой ПВО будут ездить на матчи, ахах))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил allemz
   14 / 798
сегодня в 00:09
Как ты можешь говорить о человеке, которого не знаешь? Всё еще в зомби-режиме, парень. И как вообще смеешь говорить о необъективности, когда ты сам ошибку свою с оскорблением нации признать не можешь? Мы уже 3 часа на эту дичь потратили, что ты за тип вообще..
Он на бронепоезде. Аха-ха)
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   28 / 798
сегодня в 00:03
Опять 25. Ты про интеллект начал и это был ответ касаемо того, что бедность в вашей стране вполне коррелируема с интеллектом. Знаешь в чем твоя проблема? Ты ангажирован и необъективен. Ты читал и видел одно, и сейчас пытаешься убедить меня в том, в чем ни у тебя, ни у кого убедить меня не получится. Я прекрасно все вижу и понимаю.
Как ты можешь говорить о человеке, которого не знаешь? Всё еще в зомби-режиме, парень. И как вообще смеешь говорить о необъективности, когда ты сам ошибку свою с оскорблением нации признать не можешь? Мы уже 3 часа на эту дичь потратили, что ты за тип вообще..
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   35 / 798
вчера в 23:58
Опять 25. Ты про интеллект начал и это был ответ касаемо того, что бедность в вашей стране вполне коррелируема с интеллектом.
Знаешь в чем твоя проблема? Ты ангажирован и необъективен. Ты читал и видел одно, и сейчас пытаешься убедить меня в том, в чем ни у тебя, ни у кого убедить меня не получится. Я прекрасно все вижу и понимаю.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Глор кабинета
   14 / 798
вчера в 23:55
Ты украинец, а свою Родину поливаешь грязью. С чего ты при этом решил, что можешь давать оценку другим народам?
Моей родины больше нет, так что опять виртуальный выстрел в пустоту. Аха-ха)
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   28 / 798
вчера в 23:53
))) забавно, конечно. Я прекрасно знаком с проблемами в своей стране, но не тебе об этом говорить, когда у самих целый ворох проблем. Зомби, просвещенное мышление- по-моему это ты пишешь будто по методичке.
И не тебе говорить о состоянии экономики Армении (см. ниже). Так ведь?
Так вы все по одной методологии мыслите, будьте чуток умнее. И отношение хорошее к вам будет.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   35 / 798
вчера в 23:51
))) забавно, конечно. Я прекрасно знаком с проблемами в своей стране, но не тебе об этом говорить, когда у самих целый ворох проблем. Зомби, просвещенное мышление- по-моему это ты пишешь будто по методичке.
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   28 / 798
вчера в 23:47
Фашисты, режущие детей и стариков. На том свете они за все ответят.
Причем Эльчибей это начал, а сын Гейдара продолжает его дело. В вашей стране куча проблем во всех сферах. Как пример, социальное неравенство. Преследуется инакомыслие, губят талышей и лезгинов. Ваш диктатор путем войны хочет отвлечь внимание от этих проблем. Вы даже сами не знаете за что погибаете. Выйди из зомби-режима. Будь адекватным человеком с прогрессивными взглядами.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   35 / 798
вчера в 23:44
Фашисты, режущие детей и стариков. На том свете они за все ответят.
Глор кабинета
Глор кабинета ответил Князь сажал врагов на посох
   178 / 798
вчера в 23:44
Глупости. Истинные карабахцы живут в Нагорном Карабахе, За Азербайджанские клубы играть могут только псевдокарабахцы, так же как и за шахтёр сейчас играют псевдогорняки. И ничего оскорбительного тут нет, лишь констатация факта.
Ты украинец, а свою Родину поливаешь грязью. С чего ты при этом решил, что можешь давать оценку другим народам?
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   28 / 798
вчера в 23:43
Любой адекватный человек не одобрит, что оккупацию Карабаха, чтт оккупацию Крыма. Смешно, земля принадлежит одному государству, но приходит другое государство и забирает его самым мерзким путем.
Смешно, что ты сравниваешь Крым с Карабахом. В Карабахе христианское население вырезали пачками, а армяне пришли и вышвырнули вас оттуда.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Глор кабинета
   14 / 798
вчера в 23:40
Уточка вчера ох и вкусная была. Запечённая которая, зря отказался, кто ещё о тебе позаботится, кроме давнего друга, остальные-то над тобой лишь усмехаются)
Ясно, значит тоже виртуальная. Аха-ха)
allemz
allemz
   28 / 798
вчера в 23:40
Нет, ну одно и тоже, ведь бесполезно. Он мне тоже самое вбрасывает. Говорил же, что за нефтебабло интеллект не купишь.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Глор кабинета
   14 / 798
вчера в 23:40
"Псевдокарабахцы" считаю оскорбительным словом.
Глупости.
Истинные карабахцы живут в Нагорном Карабахе, За Азербайджанские клубы играть могут только псевдокарабахцы, так же как и за шахтёр сейчас играют псевдогорняки.
И ничего оскорбительного тут нет, лишь констатация факта.
Глор кабинета
Глор кабинета ответил Князь сажал врагов на посох
   178 / 798
вчера в 23:39
Снова ты мне льстишь) Не можешь ты иначе.
Уточка вчера ох и вкусная была. Запечённая которая, зря отказался, кто ещё о тебе позаботится, кроме давнего друга, остальные-то над тобой лишь усмехаются)
allemz
allemz
   28 / 798
вчера в 23:38
Ох, горбатого не хватает. У юнвы знатно пригорало с него, а ведь тот парень в отличие от "этого" стоит на границе и защищает родину.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   35 / 798
вчера в 23:38
Ясно все с тобой. Подписан по фактам. Здесь не дети сидят, водой и графоманией никого не обманешь.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Глор кабинета
   14 / 798
вчера в 23:37
Один из основателей клоноводства обвиняет кого-то в нескольких аккаунтах. Вот это поворот)
Снова ты мне льстишь)
Не можешь ты иначе.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Глор кабинета
   35 / 798
вчера в 23:37
Любой адекватный человек не одобрит, что оккупацию Карабаха, чтт оккупацию Крыма. Смешно, земля принадлежит одному государству, но приходит другое государство и забирает его самым мерзким путем.
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   28 / 798
вчера в 23:36
https://m.soccer.ru/matches/comments/1155967.shtml На этой ветке алемз начинает провокацию, затем идет реакция. Заметь, до его коммента никакой грязи нет. И вот я битый час пытаюсь ему донести, что все началось с его коммента, предлагаю ему набраться мужества и признать косяк, но... Притом он пытается меня обвинить в чем-то. Смешно, честное слово.
Ты понимаешь, что ты тоже самое пытаешься втюхать, чтобы пальцем тыкнули на тебя и сказали, что ты прав. Самовлюбленный типочек.
Я тебе по фактам всё расписал. Я троллил, но нацию не задевал. Без оскорблений, это вы там мат-перемат устроили с 41ом нации и флага. Сколько раз можно одно и тоже повторять?
Глор кабинета
Глор кабинета ответил allemz
   178 / 798
вчера в 23:35
Юра, если не владеешь ситуацией, то лучше бы воздержался от комментариев. Политическая оценка - оккупация. Только почему-то никак не разрешить конфликт, потому что весь мир знает как на этих землях относились к христианскому населению, вырезая пачками. Население на 90% было армянским. Народ захотел отделиться, власть обещала поставить всех под автомат. Армяне взялись за оружие и пошли отстаивать права карабахских армян, как видишь.
Так я и не лезу в ваш спор. И сразу сказал, что я очень мало про это всё знаю. И что исторически как было - тем более не знаю. Про оккупацию сказал, что не одобряю - но я её правда не одобряю. Крым вот тоже исторически российским всегда был, однако я не одобряю его присоединение к России в 2014-м году. Вот это тоже самое, дружище.
Глор кабинета
Глор кабинета ответил Князь сажал врагов на посох
   178 / 798
вчера в 23:33
Прости, Юрик, что не оправдываю твоих ожиданий. Аха-ха) Ты представь, если бы ты не создавал столько клонов, а занимался бы делом, какую пользу ты мог принести? А так лишь захламляешь сервер на сайте, в следствие чего начали ликвидировать аккаунты с кол-вом банов 100 и выше. Аха-ха) Там уже к стати "зрада" - удаление и гол Роналду.)
Один из основателей клоноводства обвиняет кого-то в нескольких аккаунтах. Вот это поворот)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Глор кабинета
   35 / 798
вчера в 23:32
https://m.soccer.ru/matches/comments/1155967.shtml
На этой ветке алемз начинает провокацию, затем идет реакция. Заметь, до его коммента никакой грязи нет.
И вот я битый час пытаюсь ему донести, что все началось с его коммента, предлагаю ему набраться мужества и признать косяк, но...
Притом он пытается меня обвинить в чем-то. Смешно, честное слово.
allemz
allemz ответил Глор кабинета
   28 / 798
вчера в 23:31
Я тебе честно скажу - не в курсе темы самой по Карабаху. Оккупацию армянами не одобряю, но я знаю лишь самое поверхностное про это всё, поэтому для меня, например, непонятен троллинг от Allemz'а и твои ответы ему. В вашем разговоре для меня нет ни проигравших, ни победителей, мне непонятно зачем вы спорите. Но что касается самой оккупации - я её не одобряю, как и любую другую оккупацию.
Юра, если не владеешь ситуацией, то лучше бы воздержался от комментариев. Политическая оценка - оккупация. Только почему-то никак не разрешить конфликт, потому что весь мир знает как на этих землях относились к христианскому населению, вырезая пачками. Население на 90% было армянским. Народ захотел отделиться, власть обещала поставить всех под автомат. Армяне взялись за оружие и пошли отстаивать права карабахских армян, как видишь.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   35 / 798
вчера в 23:30
Опять вода. Мужество проявляется в разных местах и при разных обстоятельствах, но к тебе это не относится.
Еще раз. Ты начал провокацию- тебе ответили. Вот и все. Доя любого разумного человека все предельно ясно.
Глор кабинета
Глор кабинета ответил Y.N.W.A.
   178 / 798
вчера в 23:28
Нет, я тебе про наш спор. Как считаешь- псевдокарабахцы это безобидный троллинг?
"Псевдокарабахцы" считаю оскорбительным словом.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Inside91
   35 / 798
вчера в 23:27
Не, пусть за слова отвечает. Хотя уже не вывез, и для любого юзера понятно кто он теперь.
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   28 / 798
вчера в 23:27
Твои попытки выглядят жалко. Вот без подколов, серьезно. Я тебя по фактам расписал, но ты постоянно льешь воду. Стрелки и дешевая графомания вот весь твой уровень. Жаль, что не хватило мужества..., но бывает.
Твой каждый коммент повторяется с переводом стрелок. Какие факты? Что? Где? Когда?
Смешно, что заговорил о мужестве сидя за монитором. Мужество проявляется на поле боя или с глазу на глаз, когда обсуждают на подобные темы.

Ты снова просто тупо перевел стрелки, ведь всё ниже мы выяснили. И факты привели. Тебе нужен повод, чтобы уйти от темы. Да Бог с тобой, "уровень" твой я увидел.
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