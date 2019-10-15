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Сантуш: «Украина нас не удивила»

сегодня, 08:40
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча с Украиной в рамках квалификации к Евро-2020. 

Вы сами видели, что происходило на поле до 24-й минуты, какой был счет. Мы начали медленно, я бы даже сказал, прохладно. О нас иногда говорят, что мы — холодная команда. После не столь обнадеживающего начала, мы начали играть.

Что-то пытался сделать Роналду, у кого-то что-то не получалось. Чем-то мы рисковали. А Украина оставалась Украиной. Они начали очень резво и держали в напряжении до окончания матча.

Мы прибавили, начали прикладывать больше усилий. Кому-то не хватало терпения, что-то не дожимали. Украина этим пользовалась. Потом пошли передачи с фланга на флаг, с элементами позиционной игры. Да, мы иногда действовали рискованно. Но в футболе так бывает.

Соперник нас не удивил. Мы все знали и изучали. Дело в том, что возможно, Украина смогла придерживаться выбранной стратегии до конца. Мы тоже старались, но результат вы знаете. И не могу не выделить Ярмоленко в составе Украины.

Также по поводу прошедшего матча высказался защитник португальской сборной Нелсон Семеду

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Все комментарии
Romkurch
Romkurch
   62 / 808
сегодня в 08:55
Сантуша гнать нужно вон.
ekliziast
ekliziast
   257 / 808
сегодня в 08:50
Не удивила , но удавила.
112910415
112910415
   61 / 808
сегодня в 08:46
удивительный комментарий тренера ...
он адекватен ? может быть, в коме ?!
КЭТиК
КЭТиК
   98 / 808
сегодня в 08:42
Просто вышли и обыграли.
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