Сантуш: «Украина нас не удивила»

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал результат матча с Украиной в рамках квалификации к Евро-2020.

Вы сами видели, что происходило на поле до 24-й минуты, какой был счет. Мы начали медленно, я бы даже сказал, прохладно. О нас иногда говорят, что мы — холодная команда. После не столь обнадеживающего начала, мы начали играть.

Что-то пытался сделать Роналду, у кого-то что-то не получалось. Чем-то мы рисковали. А Украина оставалась Украиной. Они начали очень резво и держали в напряжении до окончания матча.

Мы прибавили, начали прикладывать больше усилий. Кому-то не хватало терпения, что-то не дожимали. Украина этим пользовалась. Потом пошли передачи с фланга на флаг, с элементами позиционной игры. Да, мы иногда действовали рискованно. Но в футболе так бывает.

Соперник нас не удивил. Мы все знали и изучали. Дело в том, что возможно, Украина смогла придерживаться выбранной стратегии до конца. Мы тоже старались, но результат вы знаете. И не могу не выделить Ярмоленко в составе Украины.