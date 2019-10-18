Футбол в политике

сегодня, 10:56

Нынешняя неделя выдалась весьма горячей с точки зрения взаимосвязи спорта и политики. «Соккер.ру» - о трех наиболее ярких историях.

«Мы – не Россия»

Начнем с наименее глобальной истории, но затронувшей русскоязычных любителей футбола наиболее существенно. Поводом для взрыва в медийном и болельщицком пространстве стало интервью нападающего сборной Украины после победы над Португалией (2:1) и досрочного выхода на Евро-2020. Рассказывая о матче, он подчеркнул, что нельзя расслабляться:

Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро. Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно ещё много работать. Если расслабимся — получим пинок.

Безусловно, одна из фраз в интервью не могла не обратить на себя всеобщее внимание. И тут возникли две реакции. Первая: «Да как он смел!» Вторая: «А что такого?» А истина как обычно где-то между этими позициями. С одной стороны, в условиях, когда каждое нарочно или случайно оброненное слово на тему российско-украинских отношений способно спровоцировать взрыв, надо быть осторожнее в высказываниях. Просто из желания сохранять спокойную обстановку вокруг. К тому же задача любой команды – побеждать тех, кто достался волей жребия или турнирной сетки. Сейчас никто не вспомнит, легким был путь Франции к чемпионству. Или Испании. С кем приходилось им играть по пути. Кого это волнует, какой силы соперники доставались, какого статуса. Все считают итоговые позиции и очки.

Сама постановка вопроса с заочным измерением заслуг странна. С другой стороны, а разве кто-то возбудился бы, увидев такую фразу в исполнении футболиста, эксперта или журналиста из России? Ведь если отвлечься от личности говорящего, то нет в этих словах никакой крамолы. Уверенное шествие российской команды по отборочному циклу во многих вселило опасное ощущение эйфории, а слова про «выиграть Евро», которые произносились в шутку, от частого повторения обретают серьезность и уже адресуются в виде вопросов. Излишняя эйфория никогда не шла на пользу российским командам.

Воинское приветствие

Но европейское сообщество слова Яремчука и многочисленные ответы, полетевшие ему с российской стороны, нисколько не волновали. Там занимались более острой политической проблемой – поведением игроков сборной Турции. Милитаризация турецкого общества достигла высокого значения как раз в последние дни, когда Турция начала военную операцию против сирийских курдов. И игроки решили, что футбольное поле – подходящее место для демонстрации поддержки этой операции. Поэтому когда удалось вырвать победу над Албанией (1:0) на последних минутах, они показали в сторону трибун и камер воинское приветствие.

Это возмутило не столько албанцев, сколько европейское общество, которое весьма трепетно относится к проявлению милитаризма. Поэтому Турции вынесли предупреждение, поохали, поахали попутно и пригрозили пальцем. Но через несколько дней турки играли во Франции. Там им удалось героически вырвать ничью со счетом 1:1 в матче, где французы доминировали по всем статьям. Воодушевившись после ответного гола, турки снова помчались повторять свой жест. Политического подтекста в действия турецкой команды добавила министр спорта Франции Роксана Марасиняню, которая потребовала наказать сборную Турции. В регламенте УЕФА есть четкие указания, что футбольное поле – не место для демонстрации тех или иных политических лозунгов и акций. Вопрос лишь в том, насколько чисто юридически и формально эти действия можно связать с военной операцией в Сирии.

Сами по себе эти жесты можно трактовать как угодно. Тот же тоже руку к голове прикладывает. Но без контекста – не придерешься. В случае с Турцией он ясен еще и по дополнительным элементам. Например, в социальных сетях турецкие футболисты поддерживают военную операцию, нагнетая обстановку. Так что УЕФА должен и будет реагировать. Но пока там, видимо, не очень понимают, какого размаха должна быть реакция. Будут ли это санкции в отношении сборной Турции, насколько значимыми они окажутся. Или это будет финансовая дубинка для федерации. Есть даже вариант с лишением Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов. Инструментов немало. Но УЕФА не знает, с какой стороны к теме подступиться.

Не до Класико

А в Испании набирает обороты местный политический скандал, который захлестывает и остальные сферы жизни: от туризма до футбола. В принципе, ничего удивительного, потому что каталонские футбольные клубы как правило имеют активную политическую позицию на тему независимости Каталонии. Казалось, что эта тема улеглась, однако на днях испанский суд вынес весьма суровые приговоры в отношении ряда политиков, которые инициировали проведение в 2017 году референдума об отделении Каталонии. Им дали сроки до 13 лет тюрьмы. Что снова заставило каталонцев выйти на улицу.

А грань между мирными протестами и активными агрессивными действиями радикально настроенных жителей весьма тонка. Конечно, никто не говорит об угрозе жизням людей, которые оказываются в Каталонии, но как минимум логистические проблемы гарантированы, потому что забастовки в аэропорту, метро, перегороженные улицы, десятки тысяч людей на улицах – вот это все плохо располагает к проведению самого горячего матча в Испании – встречи «Барселоны» с «Реалом». Она была запланирована на 26 октября, но испанские власти не надеются, что к этому времени все утрясется и на «Камп Ноу» можно будет безопасно провести матч такого уровня. Поэтому первоначально предлагалось обменяться кругами и провести встречу на «Сантьяго Бернабеу».

Против такого варианта выступили и «Реал», и «Барселона». Каталонский клуб считал, что можно провести игру по расписанию и на «Камп Ноу», а в Мадриде хотели перенести матч на другую дату. Последний вариант и был выбран. Испанская пресса сообщает о переносе на 18 декабря. Пока официального утверждения этого переноса нет. Вот так политика все же вмешивается в футбол. По-разному, в разных местах. Но избежать этого не получится. Слишком большой охват у футбольной и политической тематик, слишком много накладок по аудитории, степени агрессии и соревновательному принципу.