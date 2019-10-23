ГлавнаяБлогиОбзор матчей ФНЛ

Олимп-Первенство ФНЛ-2019/20. 19-й тур. «Шинник»- «Балтика» – 0:2

вчера, 22:09

Олимп-Первенство ФНЛ-2019/20. 19-й тур. «Шинник»- «Балтика» – 0:2

Обзор матча

ТРИНАДЦАТЬ МАТЧЕЙ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ В ФНЛ

Балтийцы провели свой двадцать девятый матч против ярославского «Шинника». До 19-ого тура в матчах против своего соперника калининградцы одержали 7 побед, 8 матчей окончились ничейным результатом и 13 поражений от хозяев. Последний свой матч команды сыграли 10.03.2019 со счётом 1:0 в пользу «Шинника»

 

В первом тайме счёт открыл Ильнур Альшин. Мяч от плеча вратаря предательски для хозяев заскочил в ворота, тем самым команда «Балтика» вышла вперёд(28'). После ещё нескольких опасных моментов, команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу гостей.

Второй тайм начался бодро. Ян Казаев, после великолепной подачи Алихана Шаваева, ударом головой удвоил преимущество своей команды(50'). Ярославцы побежали отыгрываться, но им даже не удалось размочить счёт. Победа команды «Балтика» 2:0

 

                                                                         СТАТИСТИКА МАТЧА

ШИННИК — БАЛТИКА

                                     СОХРАНИЛИ ПЯТУЮ СТРОЧКУ ТАБЛИЦЫ ФНЛ

Своей победой «бело-синие» сохранили пятое место в таблице. В активе «Балтики» 32 набранных очков в 19-ти матчах.

 Балтика занимает 5-ое место в таблице ФНЛ

                                  Календарь «ФК БАЛТИКА»

Следующий свой матч Калининградцы проведут дома против команды «Торпедо»

Стадион: Калининград (Калининград) 27.10 16:00

 

Поделиться
Другие материалы по теме
На матче «РБ Лейпциг» — «Зенит» ожидается 40 тыс. болельщиков
Вчера, 13:42 Комментарии15
Болельщик на парашюте прервал матч Серии А
20 октября ВидеоКомментарии9
На матче «Оренбург» - «Крылья Советов» ожидается 4500 зрителей
20 октября Комментарии6
На матче «Зенит» - «Ростов» ожидается до 55 тысяч зрителей
19 октября Комментарии29
Инсинье проигнорировал юного болельщика в футболке «Ювентуса»
18 октября Комментарии9
ОфициальноУЕФА запретил болельщикам «Аякса» посещать гостевой матч с «Челси»
18 октября Комментарии19
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100