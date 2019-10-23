вчера, 22:09

Олимп-Первенство ФНЛ -2019/20. 19-й тур. «Шинник»- «Балтика» – 0:2

Обзор матча

ТРИНАДЦАТЬ МАТЧЕЙ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ В ФНЛ

Балтийцы провели свой двадцать девятый матч против ярославского «Шинника». До 19-ого тура в матчах против своего соперника калининградцы одержали 7 побед, 8 матчей окончились ничейным результатом и 13 поражений от хозяев. Последний свой матч команды сыграли 10.03.2019 со счётом 1:0 в пользу «Шинника»

В первом тайме счёт открыл Ильнур Альшин. Мяч от плеча вратаря предательски для хозяев заскочил в ворота, тем самым команда «Балтика» вышла вперёд(28'). После ещё нескольких опасных моментов, команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу гостей.

Второй тайм начался бодро. Ян Казаев, после великолепной подачи Алихана Шаваева, ударом головой удвоил преимущество своей команды(50'). Ярославцы побежали отыгрываться, но им даже не удалось размочить счёт. Победа команды «Балтика» 2:0

СТАТИСТИКА МАТЧА

ШИННИК — БАЛТИКА

СОХРАНИЛИ ПЯТУЮ СТРОЧКУ ТАБЛИЦЫ ФНЛ

Своей победой «бело-синие» сохранили пятое место в таблице. В активе «Балтики» 32 набранных очков в 19-ти матчах.

Балтика занимает 5-ое место в таблице ФНЛ

Календарь « ФК БАЛТИКА»

Следующий свой матч Калининградцы проведут дома против команды «Торпедо»

Стадион: Калининград (Калининград) 27.10 16:00