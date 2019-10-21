Мексиканские фанаты устроили страшное побоище на стадионе

вчера, 11:20

На матче чемпионата Мексики между «Атлетико Сан Луис» и «Керетаро» произошла массовая драка.

Фанаты прервали матч в концовке и использовали в бою с охранниками палки, разбитые бутылки, железные урны. После решения судьи прервать встречу болельщики в ярости выбежали на поле. Игра не была возобновлена.

Ранее и в чемпионате России произошла потасовка на поле.