Мексиканские фанаты устроили страшное побоище на стадионе

На матче чемпионата Мексики между «Атлетико Сан Луис» и «Керетаро» произошла массовая драка.
Фанаты прервали матч в концовке и использовали в бою с охранниками палки, разбитые бутылки, железные урны. После решения судьи прервать встречу болельщики в ярости выбежали на поле. Игра не была возобновлена.
SHOCKING video. Five guys ganging up on one. Wow you’re so tough 🙄This can’t happen in our stadiums. #SanLuis #Queretaro #LigaMXeng pic.twitter.com/kIa5aaXcKj— Francisco Velasco (@FranciscoEfV) 21 октября 2019 г.
Ранее и в чемпионате России произошла потасовка на поле.
так их))
так их))
Пару дней назад полиция Мексики задержала главу накрокартеля Синалоа и сына "Эль Чапо" Гузмана, так Синалоа устроил погромы, и сына "Эль Чапо" просто отпустили дальше наркотрафиком рулить.
Как и в Бразилии, там на первом месте наркотрафик, а потом уже остальной бизнес, поэтому эти страны не могут из первобытного состояния и бандитских войн вылезти.
Пару дней назад полиция Мексики задержала главу накрокартеля Синалоа и сына "Эль Чапо" Гузмана, так Синалоа устроил погромы, и сына "Эль Чапо" просто отпустили дальше наркотрафиком рулить.
Как и в Бразилии, там на первом месте наркотрафик, а потом уже остальной бизнес, поэтому эти страны не могут из первобытного состояния и бандитских войн вылезти.