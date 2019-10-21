ГлавнаяНовости

Мексиканские фанаты устроили страшное побоище на стадионе

вчера, 11:20

На матче чемпионата Мексики между «Атлетико Сан Луис» и «Керетаро» произошла массовая драка.

Фанаты прервали матч в концовке и использовали в бою с охранниками палки, разбитые бутылки, железные урны. После решения судьи прервать встречу болельщики в ярости выбежали на поле. Игра не была возобновлена.

Ранее и в чемпионате России произошла потасовка на поле. 

Все новости
Поделиться
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kind pennywise
kind pennywise ответил Так Себе Аналитик
   762 / 891
вчера в 12:41
Лол, это же Мексика. Пару дней назад полиция Мексики задержала главу накрокартеля Синалоа и сына "Эль Чапо" Гузмана, так Синалоа устроил погромы, и сына "Эль Чапо" просто отпустили дальше наркотрафиком рулить. Как и в Бразилии, там на первом месте наркотрафик, а потом уже остальной бизнес, поэтому эти страны не могут из первобытного состояния и бандитских войн вылезти.


так их))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   324 / 891
вчера в 11:59
Животные.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   225 / 891
вчера в 11:35
Ужас
311
311
   38 / 891
вчера в 11:35
Что за 77ки, толпой лежачего бить?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 891
вчера в 11:29
Лол, это же Мексика.

Пару дней назад полиция Мексики задержала главу накрокартеля Синалоа и сына "Эль Чапо" Гузмана, так Синалоа устроил погромы, и сына "Эль Чапо" просто отпустили дальше наркотрафиком рулить.

Как и в Бразилии, там на первом месте наркотрафик, а потом уже остальной бизнес, поэтому эти страны не могут из первобытного состояния и бандитских войн вылезти.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100