Головокружение и успехи

сегодня, 17:58

Дер Дер-Класикер в одни ворота, новое крушение ПСВ , осечка «Витесса» - в обзоре «Соккер.ру».

Одиннадцатый тур чемпионата Нидерландов получился более ярким, чем ожидалось. Столько голов, неожиданных результатов и главный итог - отрыв «Аякса». Пусть пока шесть очков. Но что-то подсказывает, чемпиона вряд ли кто сможет догнать.

Модный счёт 4:0

Как бы не были прекрасен «Аякс» и безобразен «Фейеноорд» их матч всегда будет гвоздём программы. На этот раз победа амстердамцев была предсказуема. Очень больно разобранной выглядела команда Япа Стама. А тут ещё девятилетие самого чёрного дня в истории «Фейе» - 24 октября 2010-го они были биты ПСВ с результатом 0:10. Некоторые смельчаки предрекали повторение.

И надо сказать, события первого тайма вели к именно такому сценарию. Первая осмысленная атака «Аякса» привела к голу. Николас Тальяфико запустил в отрыв по левому флангу Промеса, Квинси отдал Душану Тадичу, тот вывел Хакима Зиеша на ударную позицию. Кеннет Вермеер среагировал на удар, но мяч всё же вполз за линию ворот. Не успел «Фейеноорд» прийти в себя, как подоспел гол Тальяфико. Правда, потом забили гости, но гол Йенса Торнстры был отменён. Потом отличился Давид Нерес, Донни ван Беек вовремя подставил свою светлую голову. К перерву набежало 4:0. Но «Аякс» проявил гуманность к поверженному сопернику и не стал его втаптывать в грязь. Ограничился четырьмя голами. С них и этого хватит.

ПСВ , битый неделю назад в Утрехте, принимал «Алкмар», который тоже провалился в прошлом туре. С первых минут у хозяев всё пошло как-то не так. Усама Идрисси и Майрон Боаду спокойно проникали в штрафную эйндховенцев, и только неточность при завершении атак не позволила им забить быстрые мячи в равных составах. В середине первого тайма полузащитник Райан Томас едва не сделал калекой своего коллегу из АЗ Фредрика Мидтшо. Новозеландца выгнали вон с поля. Игровое и численное преимущество гостей в конце первого тайма стало материальным. Боаду за минуту забил сразу два мяча в ворота Йеруна Зута. После перерыва не часто забивающие Йонас Свенссон и Дани де Вит оформили разгром вице-чемпиона. Более того, благодаря этой победе «Алкмар» догнал ПСВ и «Витесс», а благодаря лучшей разнице мячей вышел на второе место.

Счёт 4:0 оказался довольно модным. Например, «Хераклес» с таким же результатом разгромил «Зволле», благодаря чему сделал разницу мячей положительной.

С небес на землю

А теперь о «Витессе», который был героем прошлого тура, выдав под руководством Леонида Слуцкого лучший старт в истории. За неделю много чего произошло. Леонид Викторович сначала наехал на «Ротор», не особо стесняясь в выражениях. Потом на тренировке полузащитник Ришедли Базур послал самого Слуцкого куда подальше, за что и был отлучён от основы. Вряд ли обстановку внутри команды можно было назвать здоровой. И даже с таким неказистым соперником, как «Ден Хааг» команда из Арнема не справилась. Даром, что играла дома. В самом начале встречи 17-летний Крисенсио Саммервилл и опытнейший Лекс Иммерс забили по голу в ворота «орлов», чем обеспечили «аистам» гостевую победу. «Витесс» получил звонкий щелчок по носу и упустил возможность выйти на чистое второе место. Теперь приходится тесниться с ПСВ и «Алкмаром». И надо сказать, что в борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов «Витесс» далеко не фаворит.

«Утрехт», воодушевлённый победой над ПСВ , не впал в эйфорию, а взял и обыграл в Роттердаме «Спарту» с результатом 2:1. Победный гол на счету Адама Махера, переживающего в новом клубе некий подъём. Бывший полузащитник сборной Голландии не только забивает нужные мячи, он ещё цементирует всю середину поля. И, конечно, стоит похвалить молодого вратаря Мартина Паса, записавшего в свой актив очередной успешный матч.

Такой же счёт 2:1 был вписан в итоговый протокол матча в Тилбурге. «Виллем II» одолел застрявший на дне «Ваалвейк» 2:1. У новичка Эредивизие всего одно очков в 11 матчах, и выбраться из этой ямы клубу из Северного Брабанта будет чрезвычайно сложно.

Спад и способы выхода из него

Другой новичок «Твенте» наконец-то прервал серию из поражений и красиво вышел из кризиса. Ещё в первом тайме в воротах «Эммена» побывало три мяча. Два из них на счету Хариса Вукчича. После перерыва хозяева позволили себе забить, но в конце получили право аж на два пенальти. Первый из них Айтор Канталапьедра запорол, но во втором случае был точен - 4:1.

Столь же убедительна и безжалостна была «Фортуна», разгромившая соседа по нижней части таблицы «Венло». Три гола записал на свой счёт Марк Димерс. Выигрыш со счётом 4:1 позволил «Фортуне» набрать девять очков и несколько поправить свои дела, ещё недавно казавшиеся скорбными. Перед командой из Ситтарда замаячила перспектива выбраться из зоны переходных матчей. С «Венло», напротив, творится что-то неладное. Команда проиграла пять встреч подряд с общим счётом 2:16.

В туре была зафиксирована всего одна ничья. Не выявили победителя «Херенвен» и «Гронинген». В конце первого тайма полузащитник хозяев Хихам Файт заставил капитулировать Серджо Падта. Но после перерыва в ворота «Херенвена» был назначен 11-метровый. Чарлисон Беншоп отличился в третьем матче подряд.

Но пока Беншоп с четырьмя голами не входит в список самых метких игроков. Тут по-прежнему впереди всех Донуэлл Мален, потом с шестью голами идут Душан Тадич, Квинси Промес (оба из «Аякса»), Усами Идрисси, Майрон Боаду (оба - «Алкмар»), Вангелис Павлидис из «Виллема II», Брайан Линссен из «Витесса» и сразу два футболиста «Твенте» Харис Вучич и Айтор Канталапьедра.