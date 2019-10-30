Карпин в гостях у Тедеско, «Ростов» - у «Спартака». 4 вопроса перед зарубой на «Открытии»

сегодня, 09:55

В четверг на «Открытии» в первом матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом». Громкая афиша, море ожиданий. Обо всем по порядку.

«Спартаку» придется предлагать свою игру

«Ростов» образца нынешнего сезона завоевал звание атакующей команды, забивной и яркой - это так, но атакующий акцент в современном футболе невероятно слабо связан с владением мячем. С начала сезона команда Карпина провела 3 выезда против топ-соперников и всякий раз использовала выездную схему «отдай мяч-получи пространство на чужой половине-пользуйся им». Против «Локо» ростовчане владели мячом приличные 42% игрового времени (победа 1-2). Против ЦСКА - всего 27% (победа 0-3). Против «Зенита» - 40% (поражение 6-1). Итак, у «Ростова» есть логичная и обкатанная выездная модель.

Если бы «Ростов» играл дома или ему, скажем, нужно было отыгрываться, можно было ждать иного сценария, но пока что все идет к тому, что дончане предложат «Спартаку» инициатву и будут внимательно следить за тем, что из этого выйдет.

Дело в том, что у «Спартака» Тедеско есть пока всего 1 модель: также отдать владение (45% в домашней игре с «Рубином» и 38% в гостевой с «Локо») и максимально быстро за счет расположения игроков вдоль вертикальной оси поля выходить в контратаку. «Ростов» впервые задаст Тедеско на его московском этапе карьеры необходимость сыграть в позиционной атаке. Так что из этого выйдет?

Бакаева против Норманна. Как Бэтмен против Джокера

Бакаев в тяжелые минуты спасает свой Готэм отменной техникой и передачами, а Норманн - один из лучших разрушителей нашей футбольной Вселенной. Зелимхан третий в РПЛ по количеству успешных обводок за матч (2,8, выше только Вандерсон и Бериша), делит первое-второе место в лиге по количеству ключевых передач за матч (т.е. передач под удар; 3, как и у Ан. Миранчука), делит второе-третье место по ассистам (6, как и у Ионова; у Дзюбы 8). Короче говоря, спартаковец один из лучших обостряющих игрок в России. Норманн по праву считается одним из лучших опорников РПЛ : физика, позиционная грамотность, цепкость и солидный первый пас.

С «Локо» Зелимхан действовал на позиции едва ли не центрального атакующего хава - т.е. виртуально в зоне ответственности Норманна. Попробует ли Тедеско «спрятать» своего Бэтмена в глубине (как против «Рубина») или на фланге (где Бакаев действовал при Кононове)? И если нет, то кто из футболистов в очной борьбе окажется круче?

Карпин против «Спартака» пока что «в плюсе»

Валерий Георгиевич тренирует дончан с конца 2017-го года, за это время «Ростов» сыграл со «Спартаком», родным для Карпина клубом, 6 раз. Дважды матчи, правда, носили неофициальный характер (поражение 1-2 в Кубке Матч Премьер и победа 2-0 в Кубке Париматч).

В официальных встречах с красно-белыми баланс у ВГК положительный: +2=1-1. При этом единственное поражение случилось в самом первом противостоянии, весной 2018-го.

Как у Тедеско дела с кубковыми турнирами?

Не секрет, что характер кубковых противостояний на вылет и матчей в рамках круговой системы значительно отличается. Понятия «кубковый тренер» или «кубковая команда» имеют право на жизнь.

Доменико стал вторым в Бундеслиге - это всем известно, но ведь и в Кубке Германии «Шальке» Тедеско выглядел здорово. В первом сезоне под руководством итало-немца кобальтовые преодолели 4 стадии, обыграв в т.ч. «Вольфсбург» и «Кёльн», а остановились лишь на стадии полуфинала - «Айнтрахт» из Франкфурта, ведомый нынешним форвардом «Реала» Йовичем наводил тогда шерох не только в Лиге Европы (0-1). Во второй год в «Шальке» Тедеско успел пройти 3 раунда Кубка, а затем оставил команду Хубу Стевенсу, вылетевшиму на следующей же стадии (1/4, 0-2 от «Вердера»).

Был у Тедеско и опыт игры на вылет в Лиге чемпионов. На групповом этапе оставив позади себя «Галатасарай» и «Локомотив», «Шальке» попал под «Ман Сити» - 2-3 дома и 0-7 в Англии.