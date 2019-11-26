Вожак стаи. О самых влиятельных футболистах РПЛ

сегодня, 13:44

В прошедшем туре РПЛ тезис о том, что отечественное первенство - это соревнование очень близких по уровню команд получило очередную порцию подтверждений; превосходство той или иной команды часто обеспечивают отдельные удачные действия мастеров.

«Локомотив» в очередной раз одержал победу, на этот раз в Саранске, благодаря невероятному Гжегожу Крыховяку, ЦСКА едва ли обыграл бы самарские «Крылья Советов», если бы не фантастически исполненный дальний удар Николы Влашича, «Зенит» не в первый раз в этом сезоне одержал победу «имени Артёма Дзюбы», хотя во втором тайме Казань точно могла рассчитывать на очки. У Тедеско своего «джокера» в рукаве на этот раз не нашлось и «Спартак» потерял важные очки в Екатеринбурге.

Складываем цифры и личные впечатления и говорим о самых влиятельных футболистах российской лиги.

«Крылья Советов»

Начнем с очевидного. За 17 туров самарская команда сочинила всего 18 голов - в 13 из них (72%, 10+3 по системе «гол+пас») напрямую поучаствовал Александр Соболев. Равных форварду по влиянию на результаты команды в России просто нет.

«Зенит»

У «Зенита» по меркам российской лиги почти безупречный состав - казалось бы, незаменимых быть не должно. Но они есть.

Без Барриоса опорную зону при не очень интенсивной игре на внутренней арене могут закрыть Оздоев, Кузяев или Сантос, без Дриусси, как показал отрезок в начале осени, играть сложно, но можно, без Ивановича команда наверняка сбавит в организованности при обороне, но вряд ли гипотетическая потеря серба обернется системным сбоем. Есть еще разноплановый Азмун, но он очень зависим от наличия пространства.

Выходим на первого незаменимого - Ярослава Ракицкого. Его трансфер прошлой зимой вызвал тонну скепсиса, но Ярик быстро освоился и помог команде Семака преобразиться. Главное умение украинца - передача, средняя и длинная, прямая и диагональная. Забыли как «Зенит» страдал с выходом со своей половины поля год назад?

Главным адресатом для передач Ракицкого и конструктором свободного пространства на чужой половине поля является Артём Дзюба, второй незаменимый в команде из Северной столицы. Доказать значимость для сине-бело-голубых Дзюбы помогут цифры - в этом сезоне РПЛ «Зенит» забил 33 мяча, в 19 (10+9 по системе «гол+пас») из них непосредственное участие принял габаритный форвард. Это почти 60%. Важно отметить, что именно «непосредственно» - пересмотрите хотя бы первый гол «Зенита» в последнем матче с «Рубином», где именно Артём «примагнитил» внимание двух центральных защитников Казани и позволил Азмуну завершать из супервыгодной позиции.

«Локомотив»

Команда у Юрия Семина сыгранная, монолитная, а отрезок в сентябре-октябре, когда одновременно выбыли братья Миранчуки, Смолов, Жемалетдинов и другие, вроде бы доказал, что во главе угла у железнодорожников именно система, а не мастерство пары-тройки классных футболистов.

При этом фигура Гжегожа Крыховяка все равно стоят особняком. Победные голы в играх с «Крыльями» (2-1), «Сочи» (3-2), «Зенитом» (1-0) и «Тамбовом» (3-2) принесли «Локо» 12 очков, а голы в двух играх с «Краснодаром» (обе 1-1), добавили команде поляка еще 2 балла. Итого, 14 очков (41% от суммы) красно-зеленым принесли результативные касания Крыховяка.

ЦСКА

«Армейцы» на стыке первой и второй частей чемпионата попали в парадоксальную ситуацию - с одной стороны, команда показала лучший результат в первом круге при тренерстве Виктора Гончаренко, команда мало пропускает (меньше «армейцев» в РПЛ пропустил лишь «Зенит»), с другой стороны - шквал недовольства, связанный со стагнацией молодых футболистов, нестабильная игра выраженная в провальных вторых таймах (5 пропущенных мячей за вторую 45-минутку от «Лудогорца» и 2 - в следующем же матче от «Краснодара» стали апогеем).

Решение парадокса простое. Молодые после удачного года действительно сбавили и без постоянной «накачки» со стороны штаба легко теряют концентрацию, оборона ворот от юного Карпова, Дивеева и Гогуа оставляет большие вопросы. Акинфеев - первый несущий камень, который на дистанции позволяет команде держать планку; его феномен, правда, больше психологический, чем игровой - он внушает спокойствие и уверенность. Второй - Фернандес, незаменимый старожил и фланговый универсал. У русифицированного бразильца 2 гола, один из которых оказался победным и 2 голевых передачи, одна из которых, опять-таки, позволила забить победный мяч.

И герой прошедших выходных Никола Влашич. 7 голов и 4 результативных передачи - 44% голов ЦСКА забиты при непосредственном участии хорвата.

«Ростов»

У дончан целая россыпь мастеровитых игроков - Чистяков, Норманн, Попов, Еременко, Ионов, Шомуродов - и каждый из них в нужный момент может повлиять на игру, сделать результат. Но особо отметим все-таки Матиаса Норманна, Элдора Шомуродова и Алексея Ионова.

Первый настолько цепок, вездесущ, хорош при начале атаки, что не верится, что он достался «Ростову» в 7 раз дешевле, чем, например, Крал «Спартаку» (не в пику чеху - просто не верится). Шомуродов забил 10 раз и отдал 3 голевых паса, поучаствовав тем самым в 43% мячей «Ростова». У Ионова 4 гола и 7 передач, при этом победные голы «Оренбургу», «Локомотиву», «Крыльям» и «Сочи» были забиты как раз после результативных касаний (гол или пас) Алексея, а ничью с «Краснодаром» обеспечили 2 его гола - бесценное качество действовать собранно и четко в самые важные моменты игры.

«Спартак»

Командной игрой при Кононове «красно-белые» похвастаться не могли, результатом тоже. Страшно представить сколько бы очков они собрали, если бы не яркая игра Зелимхана Бакаева и не самоотверженность и страсть Самуэля Жиго.

40% своих мячей «Спартак» провел при прямом участии Бакаева (3 гола и 7 передач). Без вклада Зелимхана не было ни побед над «Крыльями» (2-1 и 2-0), ни разгрома «Локомотива» (3-0), а в Лиге Европы, возможно, и до «Браги» не дотянули бы.

Голы Жиго принесли «Спартаку» 6 очков (победные в ворота «Сочи» и ЦСКА ), но основную пользу француз приносит все-таки у своих ворот, образуя надежное трио с Кутеповым и Джикией (или пару с Джикией). «Красно-белые» за 17 туров пропустили всего 16 голов - столько же, сколько ЦСКА , меньше только у «Зенита».

Комплиментов заслуживает и игра футболистов других клманд, сочинца Джанаева, оренбуржца Деспотовича, краснодарца Мартыновича.