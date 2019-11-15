Чёрт медведя не боится? Сборная России не очень здорово играет с Бельгией

вчера, 07:51

«Соккер.ру» представляет статистику встреч сборных России и Бельгии в преддверии отборочного матча Евро-2020.

В субботу, 16 ноября, сборная России в предпоследнем матче отборочного цикла Евро-2020 дома сыграет с Бельгией. Если союзная отечественная сборная достаточно успешно противостояла бельгийцам (+4=0-1 / 10:5), то ее преемница, команда России, ни разу в своей истории обыграть соперника не сумела (+0=2-4 / 6-12). Вспоминаем 6 предыдущих встреч сборной России с лидером нынешнего рейтинга ФИФА - знаковых и просто интересных событий в этих матчах случилось достаточно.

Как сборная России готовилась к Евро-1996 на глазах Арриго Сакки

Товарищеский матч, 1996 / Бельгия - Россия 0-0

Единственный случай в истории противостояния команд, когда сборная России опережала Бельгию в рейтинге сборных. Весной 1996-го наша команда забралась аж на 3-е место топ-листа, уступая только Бразилии и Германии.

Под руководством Олега Романцева Россия готовилась к Чемпионату Европы в Англии, а за игрой нашей команды вживую прилетел наблюдать один из тренеров сборной Италии, нашего будущего соперника по группе, но репетиции серьезной битвы не получилось. Наши футболисты избегали жестких стыков, не желая получить травму накануне крупного турнира, бельгийцы делали то же самое, но по другим причинам - на Евро они не вышли, впереди их ждал отпуск, а болельщики, расстроенные неудачей в отборе, не заполнили стадион и наполовину - ради кого или чего терять здоровье?

Кстати, ворота нашей сборной в том матче защищал её нынешний главный тренер Станислав Черчесов.

Как сборная России вылетала с ЧМ -2002

Чемпионат мира 2002, групповая стадия, 3 тур / Бельгия - Россия 3-2

Очередная наша, следующая за ошибкой Филимонова в игре с Украиной, национальная футбольная травма. Несмотря на достаточно скромное положение в рейтинге мировых сборных - перед началом мундиаля в Японии и Корее мы были на 28-м месте, - команда Романцева уверенно преодолела отбор, заняв первое место в группе, и явно рассчитывала на выход в плей-офф форума. Календарь сборной России тоже благоволил - очередность соперников примерно соответствовала их силе и статусу. Уверенно обыграв Тунис 2-0 благодаря голам Титова и Карпина, мы получили обидное поражение от японцев 0-1. Но вспоминать промах Бесчастных не было времени, нужно было в третьем матче сражаться за путевку в мировой топ-16 с Бельгией. Шансы, благо, были высокие - нас вполне устраивала ничья, а «красные дьяволы», до этого с трудом преодолевшие квалификацию, а на самом ЧМ успевшие подарить очки даже Тунису, страх не внушали.

Вышло ужасно. В первом тайме на российских футболистов давило чувство ответственности, боязнь совершить ошибку, а если так - жди беды. Она и пришла, уже на 7-й минуте, когда Валем пробил обводящим в ближнюю «девятку» - без шансов для стенки и вратаря. Во второй 45-минутке стало веселее - наша команда сначала сравняла счет благодаря усилиям Хохлова, Сычева и Бесчастных, а потом устроила карусель ошибок у своих ворот. Комментатор Уткин сетовал - «Уж эту Бельгию мы обязаны были проходить!», эксперт Бубнов предрекал смену поколений. После 1-3 шансов на плей-офф у России оставалось так же мало, как волос на голове Онопко - лишь неугомонный Сычев один мяч успел отквитать.

Формально именно Бельгия тогда отправила нас домой.

Как РФС привез в Воронеж звезд футбола

Товарищеский матч, 2010 / Россия - Бельгия 0-2

Главная «фишка» этого матча в том, что он прошел в Воронеже. Люди славного города, явно соскучившиеся по большому футболу, получили шанс лицезреть как состоявшихся, так и восходящих звезд: Компани, Ван Бюйтена, Аршавина, Азара, Лукаку. Стадион болел как надо, а вот поле во второй половине ноября на стареньком стадионе было слишком жестким. Покрытие, вместе с Акинфеевым, и стало соавтором гола Лукаку на 2-й минуте: Игорь неудачно ногой обработал дробящий мяч и в цейтноте принял неверное решение - попытался сохранить владение через короткий пас; Азар мяч перехватил и покатил гиганту Ромелу на пустые ворота.

Сборная России Дика Адвоката здорово двигалась, создавала угрозы, но внятного завершения ей не хватало. Зато бельгийцам на завершение грех жаловаться - простейший длинный пас к линии штрафной Акинфеева, Васин, как мяч-попрыгун, отскочил от Лукаку и вынимайте - 0-2.

Как сборная Капелло страдала в Бразилии от жары и Ориги

Чемпионат мира 2014, групповая стадия, 2 тур / Бельгия - Россия 1-0

Примерно тогда к нашей команде приклеился ярлык «самой скучной команды чемпионата мира». Сборная Капелло действительно играла не очень ярко, но, как не крути, до поры показывала результат - отобралась же на мундиаль в Бразилии. А там...явно могла рассчитывать на большее, чем получила.

В первом туре российская команда разделила очки с Кореей (1-1) - кого-то ведь до сих пор мучают флешбэки с участием Самедова или Акинфеева? Стратегически в игре с Бельгией нас устраивала ничья - и мы ее едва не получили. Три четверти матча сборная России не уступала одному из фаворитов турнира - Мертенс «кошмарил» Комбарова, но Файзулин, Кокорин и Ещенко в ответ угрожали Куртуа, паритет. В концовке наши ребята не выдержали южноамериканской жары и сдали в движении, а бельгийцы нашли силы прибавить, в основном за счет Азара и Ориги, который вышел со скамейки для того, чтобы забить. Чемпионат мира, Бельгия, снова «-1».

Впрочем, судьба России на том турнире решалась в следующем матче с Алжиром - мы сыграли вничью 1-1 и ближайшим рейсом отправились домой.



Как Черчесов понял, что в защите рассчитывать может только на Игнашевича

Товарищеский матч, 2017 / Россия - Бельгия 3-3

Сборная России уже под руководством Станислава Черчесова гастролировала по стране и во всю готовилась к домашнему чемпионату мира. Важность сочинской игры с Бельгией оценить пришлось много месяцев спустя - возможно, именно после той игры Черчесов понял, что без Игнашевича у нас ничего не получится.

Начали мы по-хозяйски, реализовав стандарт уже на 3-й минуте, отличился Васин, но затем пришло затмение. Полуторный состав бельгийцев раз за разом ставил нашу оборону в неудобное положение, особенно страдала экспериментальная связка центральных - Нойштедтер и Васин. Роман упустил Бентеке и завалил того в штрафной - пенальти, Виктор дважды проиграл тому же Бентеке верховую борьбу (в первом случае скорее забыл в нее вступить), а сборная к перерыву устроилась на 1-3. Во втором тайме, к чести российских футболистов, они собрались и сравняли счет. Бельгийцы принялись тасовать состав, но сработали более точечные замены Черчесова - голы забили свежие Алексей Миранчук и Бухаров.

Как сборная России на старте нынешнего отбора чуть не пропустила 5 голов

Отборочный турнир к ЧЕ -2020 / Бельгия - Россия 3-1

Нынешний отборочный турнир мы начали как раз с выезда в Бельгию. Неудача в Лиге Наций настраивала наших парней на битву, но битвы не вышло. «Дьяволы» подтвердили и статус неудобного для команды России соперника и статус одной из элитных мировых сборных, могли забить и четыре и пять - наши защитники выносили мяч с «ленточки», спасала штанга, - но ограничились тремя. Головин матч не доиграл из-за удаления, а единственный гол сборной России в большей степени стал «заслугой» Куртуа.

После того поражения мало кто мог подумать, что следующие 7 официальных встреч дружина Черчесова выиграет с общим счетом 26-1 и к середине ноября будет претендовать на домашний реванш с бельгийцами и первое место в группе. Тем не менее, это так.