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Список тренеров Физруков в истории АПЛ.

сегодня, 20:41

Сегодня все часто говорят, об отставке Оле-Гуннара Сульшера с пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Некогда отличный футболист, супер-запасной, как сказал сам Ферги, футболист, который принес «манкунианцам» победу в финале ЛЧ 99 года, но как видим из него тренер совсем некудышный. По началу тренировал «Кардифф Сити», понятно, что назначили его тренером по середине сезона, и рассчитывать на что-то серьезное невозможно с таки клубом, но вердикт однозначен, те покинули элиту, а  это уже минус в его карьере. Сегодня и в «Манчестер Юнайтеде» у него ничего не получает. Хотя, когда он сменил Жозе Моуриньо, клуб выдал впечатляющую серию из побед в том числе прошли камбеком ПСЖ в ЛЧ. И его рассматривали, как хорошую и адекватную замену, как на человеку из системы клуба, как на человека, который сможет исправить положение, встряхнуть и перестроить команду, и они смогут снова бороться за высокие позиции, и трофеи. Однако МЮ с трудом идет на 10-ой строчке, провалив полностью начала сезона, выдав худший старт с 1986 года, и начинаешь задумываться - выходит Сульшер просто обыкновенный физрук. Так что давайте поглядим, кого еще можно в Англии отнести к данному термину. Как всегда я, подготовил свою 10-ку, и сегодня открывает наш список:

Франк Де Бури так голландец был отличным футболистом, но в итоге не стал выдающимся тренером. После успешной работы с «Аяксом», выиграв с ними три подряд титула, а через год еще один зарекомендовал себя как молодого тренера с большими перспективами на будущее в Европе. Но все пошло по другом сценарию, сначала возглавил в итальянской Серии А «Интер», но был снят со своего поста, проведя на посту тренера «Интера» лишь 85 дней, из-за несуразной игры команды. Дальше отправился в АПЛ возглавив «Кристал Пэлас», но спустя 78 дней он был уволен после четырёх поражений в четырёх стартовых матчах чемпионата Англии, при этом его подопечные не забили ни одного гола. Это худший показатель среди всех клубов в высшем дивизионе страны за 93 года. А сам Де Бур также установил антирекорд Премьер-Лиги по продолжительности работы. 

Стив Макларен - в свое время Макларен был помощником Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», однако в 2001 году начал свою собственную карьеру тренера возглавив «Мидлсбро». Если до этого «смоги» постоянно не могли надолго удержаться в лиге, он же исправил это, превратя клуб в крепкого середняка чемпионата, который даже смог выиграть кубок Лиги в 2004 году. Ведь до этого «боро» несколько раз проигрывал свои финалы два в кубке лиги 97 и 98 года, а также финал КА в том же 97-ом, тем самым впервые клуб под его руководством дебютировал в еврокубках, а в 2006 году дошли до финала Кубка Уефа. Также Макларен часто превлекал молодых футболистов к основе клуба . 

Но стоили ему стать тренером сборной Англии, как она не попала на Евро 2008, пропустив вперед себя сборную России и Хорватии, хоть он и выиграл Титул в Эрдивизе с «Твенте», но развить дальше успех не смог, после был «Вольфсбург», также провал, а затем вернулся в Англию, тренируя «Дерби Каунти», «Ноттингем Форест», который так и не удалось поднять в элиту, затем «Ньюкасл», который довел до такого состояния, что даже Рафаэль Бенитес ничего не смог изменить, в итоге это привело к очередному вылету «сорок» из высшего дивизиона, а затем КПР, где тоже все пошло не так. Как понимаем его карьера пошла на спад, и клубы в большинстве случаем также не добивались ничего под его руководством, что его смело сегодня можно отнести к данной когорте тренеров.

Рой Ходжсон - в свое время Ходжсон заработал репутацию в Англии персона нонграте, в большей степени работал с северными клубами скандинавии в Швеции, но вернувшись в Англию в конце 90-х из «Блэкберна» был уволен, хотя уже без него они покинули элиту, но с его подачи все началось, однако в первом сезоне занял с «Роверс» 6-ую строчку, которая позволила им принять участие в еврокубках. Почти через 10 лет он вернулся обратно, и отработал с «Фулхэмом» три сезона, выйдя с ними в финал кубка ЛЕ, после перешел в «Ливерпуль» и был уволен из команды из-за неудовлетворительных результатов через полгода. Дальше была работа со сборной Англией, когда на ЧМ 2014 сборная впервые за долгое время не смогла преодолеть групповую стадию не выиграв ни одного матча заняли 4 строчку, а на Евро 2016 его сборная сенсационно проиграла в 1/8 - 1:2 Исландии, после этого уволили. Как видим Ходжсон полностью проваливается в Англии, следовательно подходит под термин - физрука.

Дэвид Мойес - шотландец 10 лет возглавлял «Эвертон», при нем «ириски» постоянно финишировали в зоне еврокубков, и играли в ЛЕ, а в 2005 году даже попали в четверку сильнейших клубов лиги, причем так высоко впервые взобрались с момента создания АПЛ, что даже перегнали «Ливерпуль». Он рассматривался как перспективный тренер, и по замыслу самого Ферги, он идеальная кандидатура для «красных дьяволов». Однако перейдя в МЮ он полностью провалился, хоть и выиграл суперкубок Англии. После неполного сезона с МЮ был назначен на должность главного тренера испанского «Реал Сосьедад», но кроме победы над «Барселоной», что-то положительное в его работе вспомнить сложно, клуб барахтался возле зоны вылета, дальше работал с «Сандерлендом» и клуб выбыл из АПЛ, но компенсацию за разрыв контракта не стал с них брать. Пол сезона поработал еще и с «Вест Хэмом», но продлевать соглашения с ним не стали, и с тех пор он никого не тренирует. В «Эвертоне» он из себя что-то представлял, покинув их стал настоящем физруком, который еще часто вспоминает, что переход в МЮ ему поломал карьеру, уволили не дав ничего изменить. Но его результат был налицо, хотя сегодня Сульшер выглядит еще хуже, но все же тогда шотландцу достался чемпионский состав.

Реми Гардфранцузский специалист начал свой путь на родине возглавляя клуб лиги 1 Лион, и вместе с ними завоевал кубок франции и суперкубок франции, но покинул их по соглашению сторон. А в 2015 году возглавил в АПЛ бедствующую «Астон Виллу.», при этом стартовал с ничьей против «Манчестер Сити», но как понимаем это был чисто случайный успех. Однако уже через 5 месяцев после назначения, в конце марта 2016 года, когда «Львы» фактически потеряла шансы остаться в Премьер-лиге, он покинул клуб. Больше Европейские клубы он не возглавлял, а перебравшись в МЛС даже в канадском клубе был уволен по середине сезона.

Рууд Гуллит - он был прекрасным футболистом, приехал на закате карьеры выступать за «Челси»  сначала в качестве игрока, а затем был назначен главным тренером, и впервые за четверть века выиграл с ними кубок Англии. Однако после этого был уволен по середине следующего сезона, когда «пенсы» шли вторыми, также играли в кубке обладателей кубка и бились в кубке лиги, но из-за разногласий с руководством клуба был уволен, команда взяла три трофея в конце сезона, когда его сменил Джанлука Виалли, но скорей всего не в самом тренере был успех клуба, а в тех игроках, которые там играли. Следующий его клуб оказался также из АПЛ «Ньюкасл», где помимо неудовлетворительных результатов, еще стал конфликтовать с лидером Аланом Ширером, после был «Фейеноорде»,  в МЛС «Гэлакси», и даже побывал в российском чемпионате возглавив грозненский «Терек», но как понимаем из великого игрока получился абсолютно никакой тренер.

Роберто Ди Маттео - будучи игроком итальянец играл за «Челси» с которым выиграл несколько трофеев, а после возглавив клуб про середине сезона заменив Боаша в 2012 выиграл еще и Лигу Чемпионов и КА уже в качестве коуча. А затем стал полноценным тренером, но развить свой успех не смог, сначала под его руководством «синие» проиграли в суперкубке УЕФА от «Атлетико Мадрида» - 1:4, а затем и в суперкубке Англии от «Манчестер Сити» - 2:3, и перед новым годом его попрасили на выход из-за неудовлетворительных результатов, хотя начало было и достаточно убедительным - 7 побед при одной ничьей, однако после клуб терял очки. Но об его успехе с «Челси» можно рассматривать в большей степени, как на стечение обстоятельство и чистое везение, когда игроки где-то вытянули на эти победы, чем на тренерский его успех, после он тренировал еще сезон «Шальке», а затем вернувшись в Англию еще «Астон Виллу», которая закупилась хорошими игроками, но из-за провала на старте уже в чемпионшипе, когда после 11 туров клуб шел лишь девятнадцатым был уволен, и с тех пор больше никого не тренирует. Явно из него тренер, так себе получился.

Стив Брюс - он был отличным защитником и капитаном «Манчестер Юнайтед», но вот тренировать у Брюса совсем не шло, все клубы за которые он брался из АПЛ вылетали, а в чемпионшипе не могли пробиться наверх. Даже сегодня возглавляя «Ньюкасл» многие букмекеры и эксперты перед стартом сезона предрекли им итоговый вылет, так как в его тренерские способности никто не верит.

Андреа Виллаш-Боаш - после его успеха с «Порту» и победы в ЛЕ, его называли новым Моуриньо, и он возглавил «Челси», но из-за корявой игры команды, когда она скатилась на 5, а затем на 6 строчку  по середине сезона его попросили на выход, дальше он тренировал другой коллектив из лондона «Тоттенхэм», и также его ждал итоговый провал, хоть по началу все шло удачно, но увольнение по середине сезона из-за посредственной игры клуба, а после - 0:5 от «Ливерпуля» попросили с вещами на выход. Дальше работал с российском «Зенитом», но имея их возможности, не выиграть с ними может только ленивый, так его еще и дисквалифицировали на шесть матчей, спекся и поплыл португальский тренеришка, так что рассматривать данный успех не стоит. После поехал на заработки в китай, откуда вернулся обратно через год. А совсем недавно возглавил французский «Марсель», и как поговаривают сегодня также может быть уволен, если по окончанию сезона клуб не попадет в еврокубки. Так что по большому счету посл успеха с «Порту» в ЛЕ, развить свой тренерский успех не смог, а в АПЛ как понимаем карьера не задалась, и вместо второго «особенного» получили «обыкновенного».

Пол Джуэлл - он вывел «Брэдфорд» в АПЛ в 99-ом, и сумел даже сохранить прописку в элите, а затем  поднял таким же способом и «Уиган Атлетик» по мимо того, что сохранил прописку, вывел сразу их в финал кубка Лиги, в котором понятно, МЮ был сильнее. Но вот его карьера в качестве тренера «Дерби Каунти» оказалась самой неудачной.  Он пришел на смену Биллу Дэвису, который начал сезон 2007/2008 в качестве их тренера, но  не смог исправить ситуации, а наоборот она стала еще хуже, не смог выиграть с командой ни в одном из 24 матчей, а они под его руководством набрали всего 5 очков. В итоге"Бараны" заработали в том сезоне 11 балов, и вылетели с последнего места, установив антирекорд АПЛ.

Как думаете, каких коучей можно еще отнести в данный список тренеров, которые стали физруками?! - Мне кажется Ральфа Хазенхюттля тренера «святых», особенно после самого крупного домашнего поражения в истории английских чемпионатов «Саутгемптона» от «Лестера» - 0:9, уже удостоен данного титула по умолчанию.

 

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