Список тренеров Физруков в истории АПЛ.

сегодня, 20:41

Сегодня все часто говорят, об отставке Оле-Гуннара Сульшера с пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Некогда отличный футболист, супер-запасной, как сказал сам Ферги, футболист, который принес «манкунианцам» победу в финале ЛЧ 99 года, но как видим из него тренер совсем некудышный. По началу тренировал «Кардифф Сити», понятно, что назначили его тренером по середине сезона, и рассчитывать на что-то серьезное невозможно с таки клубом, но вердикт однозначен, те покинули элиту, а это уже минус в его карьере. Сегодня и в «Манчестер Юнайтеде» у него ничего не получает. Хотя, когда он сменил Жозе Моуриньо, клуб выдал впечатляющую серию из побед в том числе прошли камбеком ПСЖ в ЛЧ . И его рассматривали, как хорошую и адекватную замену, как на человеку из системы клуба, как на человека, который сможет исправить положение, встряхнуть и перестроить команду, и они смогут снова бороться за высокие позиции, и трофеи. Однако МЮ с трудом идет на 10-ой строчке, провалив полностью начала сезона, выдав худший старт с 1986 года, и начинаешь задумываться - выходит Сульшер просто обыкновенный физрук. Так что давайте поглядим, кого еще можно в Англии отнести к данному термину. Как всегда я, подготовил свою 10-ку, и сегодня открывает наш список:

Франк Де Бур - и так голландец был отличным футболистом, но в итоге не стал выдающимся тренером. После успешной работы с «Аяксом», выиграв с ними три подряд титула, а через год еще один зарекомендовал себя как молодого тренера с большими перспективами на будущее в Европе. Но все пошло по другом сценарию, сначала возглавил в итальянской Серии А «Интер», но был снят со своего поста, проведя на посту тренера «Интера» лишь 85 дней, из-за несуразной игры команды. Дальше отправился в АПЛ возглавив «Кристал Пэлас», но спустя 78 дней он был уволен после четырёх поражений в четырёх стартовых матчах чемпионата Англии, при этом его подопечные не забили ни одного гола. Это худший показатель среди всех клубов в высшем дивизионе страны за 93 года. А сам Де Бур также установил антирекорд Премьер-Лиги по продолжительности работы.

- в свое время Макларен был помощником Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», однако в 2001 году начал свою собственную карьеру тренера возглавив «Мидлсбро». Если до этого «смоги» постоянно не могли надолго удержаться в лиге, он же исправил это, превратя клуб в крепкого середняка чемпионата, который даже смог выиграть кубок Лиги в 2004 году. Ведь до этого «боро» несколько раз проигрывал свои финалы два в кубке лиги 97 и 98 года, а также финал КА в том же 97-ом, тем самым впервые клуб под его руководством дебютировал в еврокубках, а в 2006 году дошли до финала Кубка Уефа. Также Макларен часто превлекал молодых футболистов к основе клуба .

Но стоили ему стать тренером сборной Англии, как она не попала на Евро 2008, пропустив вперед себя сборную России и Хорватии, хоть он и выиграл Титул в Эрдивизе с «Твенте», но развить дальше успех не смог, после был «Вольфсбург», также провал, а затем вернулся в Англию, тренируя «Дерби Каунти», «Ноттингем Форест», который так и не удалось поднять в элиту, затем «Ньюкасл», который довел до такого состояния, что даже Рафаэль Бенитес ничего не смог изменить, в итоге это привело к очередному вылету «сорок» из высшего дивизиона, а затем КПР , где тоже все пошло не так. Как понимаем его карьера пошла на спад, и клубы в большинстве случаем также не добивались ничего под его руководством, что его смело сегодня можно отнести к данной когорте тренеров.

- в свое время Ходжсон заработал репутацию в Англии персона нонграте, в большей степени работал с северными клубами скандинавии в Швеции, но вернувшись в Англию в конце 90-х из «Блэкберна» был уволен, хотя уже без него они покинули элиту, но с его подачи все началось, однако в первом сезоне занял с «Роверс» 6-ую строчку, которая позволила им принять участие в еврокубках. Почти через 10 лет он вернулся обратно, и отработал с «Фулхэмом» три сезона, выйдя с ними в финал кубка ЛЕ , после перешел в «Ливерпуль» и был уволен из команды из-за неудовлетворительных результатов через полгода. Дальше была работа со сборной Англией, когда на ЧМ 2014 сборная впервые за долгое время не смогла преодолеть групповую стадию не выиграв ни одного матча заняли 4 строчку, а на Евро 2016 его сборная сенсационно проиграла в 1/8 - 1:2 Исландии, после этого уволили. Как видим Ходжсон полностью проваливается в Англии, следовательно подходит под термин - физрука.

- шотландец 10 лет возглавлял «Эвертон», при нем «ириски» постоянно финишировали в зоне еврокубков, и играли в ЛЕ , а в 2005 году даже попали в четверку сильнейших клубов лиги, причем так высоко впервые взобрались с момента создания АПЛ , что даже перегнали «Ливерпуль». Он рассматривался как перспективный тренер, и по замыслу самого Ферги, он идеальная кандидатура для «красных дьяволов». Однако перейдя в МЮ он полностью провалился, хоть и выиграл суперкубок Англии. После неполного сезона с МЮ был назначен на должность главного тренера испанского «Реал Сосьедад», но кроме победы над «Барселоной», что-то положительное в его работе вспомнить сложно, клуб барахтался возле зоны вылета, дальше работал с «Сандерлендом» и клуб выбыл из АПЛ , но компенсацию за разрыв контракта не стал с них брать. Пол сезона поработал еще и с «Вест Хэмом», но продлевать соглашения с ним не стали, и с тех пор он никого не тренирует. В «Эвертоне» он из себя что-то представлял, покинув их стал настоящем физруком, который еще часто вспоминает, что переход в МЮ ему поломал карьеру, уволили не дав ничего изменить. Но его результат был налицо, хотя сегодня Сульшер выглядит еще хуже, но все же тогда шотландцу достался чемпионский состав.

Реми Гард - французский специалист начал свой путь на родине возглавляя клуб лиги 1 Лион, и вместе с ними завоевал кубок франции и суперкубок франции, но покинул их по соглашению сторон. А в 2015 году возглавил в АПЛ бедствующую «Астон Виллу.», при этом стартовал с ничьей против «Манчестер Сити», но как понимаем это был чисто случайный успех. Однако уже через 5 месяцев после назначения, в конце марта 2016 года, когда «Львы» фактически потеряла шансы остаться в Премьер-лиге, он покинул клуб. Больше Европейские клубы он не возглавлял, а перебравшись в МЛС даже в канадском клубе был уволен по середине сезона.

- он был прекрасным футболистом, приехал на закате карьеры выступать за «Челси» сначала в качестве игрока, а затем был назначен главным тренером, и впервые за четверть века выиграл с ними кубок Англии. Однако после этого был уволен по середине следующего сезона, когда «пенсы» шли вторыми, также играли в кубке обладателей кубка и бились в кубке лиги, но из-за разногласий с руководством клуба был уволен, команда взяла три трофея в конце сезона, когда его сменил Джанлука Виалли, но скорей всего не в самом тренере был успех клуба, а в тех игроках, которые там играли. Следующий его клуб оказался также из АПЛ «Ньюкасл», где помимо неудовлетворительных результатов, еще стал конфликтовать с лидером Аланом Ширером, после был «Фейеноорде», в МЛС «Гэлакси», и даже побывал в российском чемпионате возглавив грозненский «Терек», но как понимаем из великого игрока получился абсолютно никакой тренер.

- будучи игроком итальянец играл за «Челси» с которым выиграл несколько трофеев, а после возглавив клуб про середине сезона заменив Боаша в 2012 выиграл еще и Лигу Чемпионов и КА уже в качестве коуча. А затем стал полноценным тренером, но развить свой успех не смог, сначала под его руководством «синие» проиграли в суперкубке УЕФА от «Атлетико Мадрида» - 1:4, а затем и в суперкубке Англии от «Манчестер Сити» - 2:3, и перед новым годом его попрасили на выход из-за неудовлетворительных результатов, хотя начало было и достаточно убедительным - 7 побед при одной ничьей, однако после клуб терял очки. Но об его успехе с «Челси» можно рассматривать в большей степени, как на стечение обстоятельство и чистое везение, когда игроки где-то вытянули на эти победы, чем на тренерский его успех, после он тренировал еще сезон «Шальке», а затем вернувшись в Англию еще «Астон Виллу», которая закупилась хорошими игроками, но из-за провала на старте уже в чемпионшипе, когда после 11 туров клуб шел лишь девятнадцатым был уволен, и с тех пор больше никого не тренирует. Явно из него тренер, так себе получился.

- он был отличным защитником и капитаном «Манчестер Юнайтед», но вот тренировать у Брюса совсем не шло, все клубы за которые он брался из АПЛ вылетали, а в чемпионшипе не могли пробиться наверх. Даже сегодня возглавляя «Ньюкасл» многие букмекеры и эксперты перед стартом сезона предрекли им итоговый вылет, так как в его тренерские способности никто не верит.

- после его успеха с «Порту» и победы в ЛЕ , его называли новым Моуриньо, и он возглавил «Челси», но из-за корявой игры команды, когда она скатилась на 5, а затем на 6 строчку по середине сезона его попросили на выход, дальше он тренировал другой коллектив из лондона «Тоттенхэм», и также его ждал итоговый провал, хоть по началу все шло удачно, но увольнение по середине сезона из-за посредственной игры клуба, а после - 0:5 от «Ливерпуля» попросили с вещами на выход. Дальше работал с российском «Зенитом», но имея их возможности, не выиграть с ними может только ленивый, так его еще и дисквалифицировали на шесть матчей, спекся и поплыл португальский тренеришка, так что рассматривать данный успех не стоит. После поехал на заработки в китай, откуда вернулся обратно через год. А совсем недавно возглавил французский «Марсель», и как поговаривают сегодня также может быть уволен, если по окончанию сезона клуб не попадет в еврокубки. Так что по большому счету посл успеха с «Порту» в ЛЕ , развить свой тренерский успех не смог, а в АПЛ как понимаем карьера не задалась, и вместо второго «особенного» получили «обыкновенного».

- он вывел «Брэдфорд» в АПЛ в 99-ом, и сумел даже сохранить прописку в элите, а затем поднял таким же способом и «Уиган Атлетик» по мимо того, что сохранил прописку, вывел сразу их в финал кубка Лиги, в котором понятно, МЮ был сильнее. Но вот его карьера в качестве тренера «Дерби Каунти» оказалась самой неудачной. Он пришел на смену Биллу Дэвису, который начал сезон 2007/2008 в качестве их тренера, но не смог исправить ситуации, а наоборот она стала еще хуже, не смог выиграть с командой ни в одном из 24 матчей, а они под его руководством набрали всего 5 очков. В итоге"Бараны" заработали в том сезоне 11 балов, и вылетели с последнего места, установив антирекорд АПЛ .

Как думаете, каких коучей можно еще отнести в данный список тренеров, которые стали физруками?! - Мне кажется тренера «святых», особенно после самого крупного домашнего поражения в истории английских чемпионатов «Саутгемптона» от «Лестера» - 0:9, уже удостоен данного титула по умолчанию.