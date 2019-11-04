Дискотека «Бавария»

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«Соккер.ру» рассказывает о том, как закончилось пребывание братьев Ковачей у руля сильнейшего клуба Германии.

«Бавария» снова в центре внимания. Ситуацию вокруг главного тренера мюнхенцев оживила публикация в испанской газете Marca, где говорилось о недовольстве руководства клуба работой и его брата . Авторитетное издание утверждало, что Ковачам усиленно ищут замену. Назывались и причины, среди которых не самая убедительная игра «Баварии» в чемпионате, а также вялая победа в Кубке Германии над «Бохумом». Были названы и возможные преемники Нико Ковача.

Слухи о возможной отставке Ковачей возникали давно, даже по ходу прошлого сезона. Им в вину ставились и отставание баварцев от первого места, и снижение качества игры, и не лучшие отношения с лидерами команды, и даже нетрадиционные методы проведения тренировок. Нико и Роберта упрекали в том, что они в присутствии игроков общались между собой, а также со спортивным директором , не по-немецки, а на родном сербско-хорватском. Но сыновья югославских гастарбайтеров сохранили свои должности, а «Бавария» в итоге выиграла и чемпионат, и Кубок. А победителей, как известно, не судят.

Что касается потенциальных сменщиков, то было названо три кандидата. Первым испанцы назвали своего соотечественника – . Но, как вы думаете, сорвётся ли бывший тренер сборной Испании из «Севильи», где у него только начало получаться, на новое место? Есть ощущение, что Хулен серьёзно обжёгся с переходом в «Реал» и теперь будет с огромной осторожностью относиться к таким предложениям. Кандидат номер два – , который, по мнению авторов публикации, перерос «Аякс» и созрел для более серьёзной работы. Вполне возможно, но контракт Эрика с сильнейшим клубом Нидерландов рассчитан до мая 2022 года - выдернуть его из Амстердама будет стоить очень дорого. Кроме того, на тен Хага положила глаз «Барселона». Учитывая традиции, такой вариант развития событий куда более вероятен. Третий кандидат – , которому наскучило в «Тоттенхэме». Совсем недавно «Бавария», возглавляемая Ковачем, набила «шпорам» Почеттино семь штук в Лондоне в матче Лиге чемпионов, и подобную замену поймут далеко не все.

И можно было бы забыть про эту публикацию, но «Бавария» сама дала повод. В субботу чемпион был жестоко бит во Франкфурте местным «Айнтрахтом» - клубом, где братья Ковачи стали авторитетными тренерами, и откуда были приглашены мюнхенцами. Вспоминается фраза Жени Лукашина из «Иронии судьбы» - «лучше бы это был какой-то другой город». В воротах побывало пять мячей. Подобная неприятность случалась с Ману в последний раз семь с половиной лет назад - в финале Кубка Германии против дортмундской «Боруссии». Да дело не в куче пропущенных мячей, сама «Бавария» выглядела так себе. И провал не спишешь на раннее удаление .

Да, «Бавария» при Ковачах не стала лучше. Исчезла та пропасть, отделявшая мюнхенцев от остальных клубов Бундеслиги. Теперь баварцев могут обидеть все, если постараются. Но это было очевидно ещё до прихода немецких хорватов. Смена поколений, другие объективные трудности. Например, после возвращения в Дортмунд и травмы заметно ослаб центр обороны. Есть другие проблемы, но при этом состав команды остаётся сильнейшим в Германии. Вырастает в суперзвезду , исправно забивает , который не забыл отличиться и в игре с «Айнтрахтом». Потенциал мюнхенцев по-прежнему остаётся очень высоким.

Разгром во Франкфурте – это очень неприятное событие, но не трагедия. После десяти туров «Бавария» идёт четвёртой, уступая лидеру – «Боруссии» из Мёнхенгладбаха - на четыре очка. Посмотрим в прошлогоднюю таблицу: после десяти туров баварцы шли третьими, отставая от дортмундской «Боруссии» на те же четыре очка. Было и домашнее поражение 0:3 от другой «Боруссии», которое ненамного лучше субботних 1:5 от «Айнтрахта». Тогда «Бавария» совершила множество внеплановых потерь, но как всё закончилось в итоге? Поэтому ставить крест на мюнхенцах не стоит, кто бы их ни тренировал.

Слухи о скорой отставке Нико Ковача (ну и Роберта тоже) появились вскоре после финального свистка и пошли гулять подобно птицелову Диделю из стихотворения Эдуарда Багрицкого:

По Тюрингии дубовой, По Саксонии сосновой, По Вестфалии бузинной, По Баварии хмельной.

И закрутилась дискотека - в воскресенье уже отреагировала «Бавария». Появилась информация от Sport1.de, что президент клуба Ули Хенесс и председатель правления Карл-Хайнц Румменигге соберутся и обсудят будущее братьев Ковачей в Мюнхене. Звучало зловеще, ведь если в прошлом году руководство всякий раз сообщало о кредите доверия Нико и Роберту, то теперь чувствовался некий холодок. Вспомнилась история двухлетней давности, когда вот так же руководство задумалось о перспективах . Вскоре итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что новым тренером может стать . Куда его ещё этой осенью не сватали? Через несколько часов уже Bild поведал, что Ковачам дали два матча на исправление ситуации – это встреча Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» и встреча с дортмундской «Боруссией». Выдержат мюнхенцы - останутся и братья. Если нет, то Румменигге и Хёнесс снова пожертвуют выходным.

Но верить Bild - себя не уважать. В воскресенье вечером вдруг стало известно, что никаких двух матчей на исправление ситуации братья Ковачи не получат - оба получили расчёт. Вот что сказал Нико Ковач напоследок:

Это правильное решение для клуба в данный момент. Его заставили принять результаты и качество игры. Мы с моим братом Робертом благодарим «Баварию» за последние полтора года. За это время клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. Это было хорошее время.

Сразу вспомнился Самохвалов в кинокомедии Эльдара Рязанова «Служебный роман» - «Ты меня ударил и правильно сделал. Я бы сам себя ударил».

«Надо было что-то делать, вот и мы действовали», - объяснил позицию клуба Карл-Хайнц Румменигге, после чего отпустил дежурную фразу о благодарности за работу и пожелал успеха. Исполнять обязанности главного тренера будет 54-летний Ханс-Дитер Флик. Когда-то он возглавлял «Хоффенхайм», правда это давно и недолго. Запомнился же Флик тем, что помог Йоахиму Лёву выиграть чемпионат мира 2014 года в качестве помощника, а потом занимал административные посты в Манншафт и «Хоффенхайме». Летом Ханс-Дитер вошёл в тренерский штаб Нико Ковача. Играл Флик на позиции полузащитника в «Баварии» (это, как показывает практика, отягчающее обстоятельство) и «Кёльне». Пока что Ханс-Дитер Флик расценивается как фигура сугубо временная, и, наверное, таковой останется, как бы ни завершились два ближайших матча.

Кто же займёт место, ставшее вакантным, узнаем совсем скоро. Если руководство решилось на столь резкие шаги, то на примете есть подходящие кандидатуры. Наверняка нового тренера пригласят под Лигу чемпионов, ведь продлить свою гегемонию в Бундеслиге можно было с братьями Ковачами.