ЦСКА проиграл всё, кроме чести. Но можно остаться и без неё

сегодня, 18:25

Армейцы стартовали с трех поражений в Лиге Европы. «Соккер.ру» - о целях на вторую половину группового турнира.

Как ЦСКА умудрился проиграть все три матча?

Три матча — три разные истории, но кое-что общее в поражениях от «Лудогорца», «Эспаньола» и «Ференцвароша» все-таки есть. Во-первых, ЦСКА все 8 мячей пропустил во вторых таймах, которые стали настоящим бичом армейцев в этом сезоне. Во-вторых, большинство из этих голов - «дешевые», то есть забиты не благодаря каким-то сверхусилиям и суперизобретательности соперников, а из-за нелепых ошибок «красно-синих» у своих ворот. Кажется, все защитники, выходившие на поле, успели напортачить, да и Акинфеев не остался в стороне. Игорь и под собой мяч пропускал, и неудачно отбивал перед собой, и пенальти зарабатывал. Полный «набор джентльмена».

Конечно, матч в Болгарии, где ЦСКА пропустил 5 мячей после перерыва, ведя 1:0 после первого тайма, стоит особняком. «Лудогорец» без шансов разорвал команду , но в домашних играх с «Эспаньолом» и «Ференцварошем» ЦСКА мог рассчитывать на положительные результаты, ведь в обоих встречах было преимущество и по ударам, и по владению мячом, но свои шансы армейцы упускали, а оппонентам дарили шикарные возможности, за которые те строго наказали. При стечении обстоятельств и сопутствии удачи турнирное положение могло быть не столь плачевным, но разве армейцы оказались на дне незаслуженно?

У армейцев остались шансы на выход из группы?

Чтобы претендовать на выход из группы, необходимо одержать победы во всех оставшихся матчах и набрать 9 очков. это понимает и обещает, что команда продолжит бороться. Все бы ничего, но поверить в чудесное преображение как-то не получается. ЦСКА будет играть против команд, которым проиграл три матча с общим счетом 1:8. Какие предпосылки, что теперь армейцы вдруг возьмут и последовательно обыграют «Ференцварош», «Лудогорец» и «Эспаньол»?

А ведь шанса на ошибку больше нет, 9 очков — еще надежда, даже 7 — скорее всего, вылет. Кстати, в первом круге «красно-синие» дважды играли дома, то есть остался всего один матч при своих болельщиках и два выезда. Это не добавляет шансов. Если ЦСКА сумеет переломить турнирную ситуацию и завоюет путевку в плей-офф после такого ужасного старта, то это будет сродни подвигу, но де-факто этому российскому клубу осталось сыграть три матча в евросезоне.

«Ференцварош» - неудобный противник для ЦСКА ?

Венгерский клуб уже один раз выбивал ЦСКА из еврокубков. В сезоне 1994/95 эти команды встретились в 1/16 Кубка Кубков. Армейцы считались фаворитами, за пару лет до этого они саму «Барселону» обыгрывали на «Камп Ноу», а тут сломали зубы о венгерский орешек. Каждый клуб выиграл на своем поле со счетом 2:1, а когда пришла пора бить пенальти, у игроков «Фради» нервы оказались крепче — 7:6.

И сегодняшний «Ференцварош» уже поставил подножку ЦСКА на « ВЭБ -Арене», хотя армейцы действовали с игровым и территориальным преимуществом, создавали острые моменты, но забить-то не смогли. В Москве команда сумела эволюционировать по ходу матча, нивелировать сильные стороны команды Ганчаренко, а что дождались своего шанса — это уже удача, которая не всегда любит смелых, порой без ума от терпеливых. Дома «Ференцварош» тоже вряд ли станет лезть на рожон, тем более у Реброва стало больше информации о сопернике. Если «Фради» вновь сыграет на слабых сторонах армейцев, дождется ошибки, то подтвердит реноме неудобного соперника.

Как команды провели время между очными матчами?

Две недели назад ЦСКА уступили «Ференцварошу» 0:1, а через несколько дней после той встречи команда Ганчаренко потерпела поражение с аналогичным счетом от «Динамо». Именно в этот момент Виктор Михайлович подавал в отставку, которую Гинер не принял. После этого ЦСКА вырвал победу в кубковом матче у «Уфы» на последних секундах и сыграл с «Зенитом» 1:1 на выезде.

«Ференцварош», в свою очередь, одержал гостевую победу в чемпионате над «Види» - одним из своих конкурентов в борьбе за титул, а потом не сумел переиграть дома «Мезоковешд» - еще одну команду, которая хорошо идет по сезону. Любопытно, что в этом матче на гол украинца Игнатенко ответил грузин Зивзивадзе. «Фради» лидирует в турнирной таблице в триумвирате с двумя своими последними соперниками, причем у команды Сергея Реброва преимущество — матч в запасе.

Где армейцам черпать мотивацию на оставшиеся матчи ЛЕ ?

Виктор Ганчаренко и футболисты ЦСКА перед матчем в Венгрии единодушны в том, что нужно бороться до конца, набирать по максимуму очков в оставшихся матчах и так далее, однако допускаю, что у армейцев будут проблемы с настроем на евротурнир. Трудно настроить себя на позитивный лад и найти мотивацию, когда цели очень и очень призрачные.