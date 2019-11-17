Футбольный Гарри Поттер и узники прошлого

вчера, 15:00

«Соккер.ру» хвалит тех, над кем годами в мире издеваются, ведь прекрасное поколение получает шанс всей жизни.

Призраки вечных неудач

История сборной Англии не трагичная, а трагикомичная. В восьмидесятых гениальный наркоман убежал ото всех, а потом забил рукой. До этого, имея многократного обладателя «Золотого мяча» в составе, англичане пропускали ЧМ . А сыграли дома на Евро-96 – вылетели по пенальти.

Еще в 80-х постоянно побеждали в КЕЧ без ставки строго на легионеров. Но к ЧМ -90 подошли сборной из полуфинала, не больше. Проигрывать немцам в футбол не грешно – почти все имеют такой опыт, но аргентинцам в 1998-м, если уже нет Марадоны и еще нет Месси – стыдно.

После Франции беднягу Бекхэма травили так, как редко кого в истории футбола. Затем тренеры были слабыми, а очень сильные игроки составляли плохую команду. С 2002 по 2014 год Англия не была реальным фаворитом крупных турниров. И в 2018-м - тоже. Зато хватало победы над Хорватией, чтобы разыграть кубок!

Конечно, Франция обыграла бы любого из возможных соперников – Россию, Швецию, Англию или Хорватию. Британцы не добрались до финала, зато показали, что научились драться. Не важно, это Лига Наций или чемпионат мира – играют иначе. И хотя бельгийцам уступают, ведь те опытнее, пластичнее и хитрее, британцы тоже стали фаворитами Евро-2020.

Если отталкиваться от мнения букмекеров, то дают 4.5 на Францию, что логично, но следом идет Англия – 5.5, затем Бельгия – 7.5, и Испания – 8.0. Предпосылки для веры в британцев имеются, но скажи кому в день вылета Англии от Исландии три года назад, что эту сборную будут считать вторым в списке фаворитов Евро-2020 – засмеяли бы.

Перспективы большого роста

Является ли Абрахам будущим Дрогба, дотянет по классу? Неизвестно. Маунт будет атакующей версией Лэмпарда? Узнаем позже. Деклан Райс тоже не готовый хавбек для финала ЛЧ . И Рэшфорд не попадет в «Барселону» за 200 млн евро – Маркус одаренный, но пока слишком молодой.

При этом всем названным меньше 22 лет, подходят для молодежки, но вместе с Хадсоном-Одои получают практику в АПЛ и мечтают составить конкуренцию Стерлингу и Кейну. Добавляем удивительный для любой сборной факт – редко играет лучший правый латераль планеты. Трент в отборе часто уступал Уокеру и Триппьеру.

Еще одним джокером на Евро может стать тот же Санчо. Вингер забивал и отдавал правильные передачи в сборной. И поскольку не числится в МС , где мог сидеть на лавке по причине конкуренции и возраста, как Фоден, и не перешел в МЮ , где засосала бы опасная трясина, то в «Боруссии» Д у Фавра может спокойно расти.

Не похож на сенсацию одного года, а поскольку в сборной Англии можно поискать и найти Санчо место – пускай даже в ущерб Рэшфорду, то возможен эффект Сержа Гнабри. Немецкий вингер из «Баварии» быстрее добрался до десятого гола за сборную, чем это сделал Клозе. А Мирослав был центральным форвардом – для тех, кто не застал кульбиты польского немца.

Левый защитник Чилуэлл тоже очень крутой, словами не описать. Игрок «Лестера» против Черногории сделал три голевые передачи, и понятно, что скоро перестанет быть футболистом «лис». Магуайру не хватает идеального напарника, но остальные позиции в Англии заняты невероятно перспективными игроками. Кейн или Стерлинг тоже не старики.

Дикая вариативность и класс

Немцы и французы приучили, что у сильной европейской сборной может быть несколько составов. Уже не странно, что есть тер Штеген и Нойер. Не удивляет, что два Менди и Эрнандес – конкуренты на позиции слева в защите в команде Дешама, и это далеко не все кандидаты. Испанцы тоже богаты на состав, но англичане с ними могут тягаться.

Речь не о только о самых молодых, упомянутых выше. Учтите, что в обойме Саутгейта самый старый перец – Кайл Уокер, хотя ему и тридцати нет, двадцать девять. Хендерсон тоже «ветеран», хотя на месяц моложе. А костяк составляют такие ребята, как Кейн, Магуайр, Стерлинг или Баркли, а им от 24 до 26. Гарету повезло работать с командой молодой, но закаленной в лиге с 38 турами.



АПЛ стала сильнее, приглашая лучших тренеров. Заманите Аллегри в «Тоттенхэм», а Симеоне – в новый «Манчестер Юнайтед», и получите лигу с сумасшедшим тактическим потенциалом. Так что Саутгейт частенько пожинает плоды коллег. Получалось в прошлом сезоне у Почеттино – набрал людей из «Тоттенхэма», получается у «Ливерпуля», где англичан мало – может копировать тактические уловки и прессинг Клоппа.

Одновременно сборная Англии остается именно командой людей, приглашенных из разных клубов. И что важно – состояние конкретных участников АПЛ не влияет на то, какой футбол крепкие парни, вроде Магуайра, показывают в составе «Трех львов». Прошло разделение, ведь появилась концепция игры. Раньше тренеры Англии не могли соединить на поле Лэмпарда и Джеррарда, не находили место Скоулзу, который на уровне сборной вторым Иньестой не стал.

Магия атакующего футбола

У Саутгейта именно команда одаренных Гарри Поттеров. Могут проиграть важный матч – как полуфинал Лиги Наций голландцам, но не разочаровывают по игре в дальнейшем. Англичане начали побеждать в серии пенальти – сатисфакция за десятилетия унижений. Пикфорд оказался незатейливым, но надежным голкипером. Его Петер Шмейхель, как Зоммера, не назовет крайне недооцененным, но Джордан в сборной на своем месте.



Случилось страшное для соперников: Англия поверила в себя, да и в команду начали верить фанаты. И поскольку важно учитывать одну деталь предстоящего Евро-2020 – турнир проведут во многих городах зоны УЕФА . Не обязательно географически Старого Света, ведь сыграют также в Баку, куда один из фаворитов вынужден будет лететь по ходу дела, тогда как другие сыграют часть поединков в родных стенах – получат преимущество.

А вот полуфиналы и финал пройдут на «Уэмбли». Лондон увидит ключевые матчи, и если англичане, играя дома в группе, заберутся в решающую стадию, то чем команда с Кейном, Стерлингом, Александер-Арнольдом, Чилуэллом, Хендерсоном и Магуайром не фаворит чемпионате? Разумеется, в Европе сразу несколько замечательных и развивающихся команд. Даже Франция не забронзовела и должна меняться, чтобы не провалиться.

Но у Англии есть физическая мощь, если закаленные в АПЛ мастера, и нет того, что мешало в прошлом. Раньше были большие звезды, которые сильнее переживали, как бы не попасть в список изгоев, нежели пытались понять друг друга на поле. Конечно, были в этих поколениях исключения – тот же Руни играл с душой за сборную Англии, оттого и забил так много, но даже у Уэйна почти никогда не было подходящего наставника.

Саутгейт - не шведский ловелас, не человек с зонтиком, не итальянский коллекционер живописи, не жадный любитель дартса, которого могут развести аферисты, и уж точно не неудачник. Гарет, пережив лично трагедию на Евро-96 – его удар в серии пенальти с немцами в полуфинале был единственным неточным из двенадцати, как тренер сделал выводы. Гарет точно на своем месте, и без 7:0 с Черногорией понятно.

Англия с Саутгейтом выиграла 25 из 40 матчей, разница мячей – 93:41. Бельгии, Хорватии, Испании и Нидерландам проигрывали, а швейцарцев не победили в основном время. Но ведь осечки, вроде неудачи с чехами в гостях после 5:0 в домашней игре, лишь злят молодой коллектив. Болгария и Черногория заплатили за чешскую победу погромом с общим счетом 13:0, а Косово сегодня не получит 3-4 мяча, только если англичане махнут рукой, решив задачу выхода на Евро-2020.

Но это вряд ли, сборной Англии понравилось играть в хороший, результативный и чаще всего победный футбол.