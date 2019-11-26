ПСЖ в Мадриде. Зидан не собирается мстить, а «Реал»?

сегодня, 19:30

«Соккер.ру» анонсирует матч с крутой афишей на «Сантьяго Бернабеу», в котором «Реал» должен доказать свою боеспособность.

5 фактов о противостоянии «Реала» и ПСЖ

1. Сегодня «Реал» и ПСЖ проведут 10-й официальный матч. На стороне «сливочных» минимальный перевес: 4 победы, 3 поражения и 2 ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей: 12:11 в пользу парижан. В матче первого круга ПСЖ разгромил «Королевский клуб» со счетом 3:0.

2. Основной голкипер ПСЖ Кейлор Навас прошедшим летом перебрался в Париж из Мадрида, где на протяжении пяти лет верой и правдой служил «Реалу». Навас — трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «сливочных», а в этом розыгрыше он не пропустил ни одного мяча в четырех матчах.

3. ПСЖ выиграл всего лишь один матч в Мадриде из четырех, в остальных трех случаях сильнее оказывались хозяева. Победе ПСЖ уже стукнуло 25 лет, а в XXI веке «Реал» дважды бил парижан на своем поле — 1:0 и 3:1.

4. Что касается турнирных задач, то ПСЖ уже оформил выход в плей-офф, а «Реал» сделает это, если выиграет сегодня, или если «Брюгге» не обыграет «Галатасарай» в параллельном матче.

5. Как не сказать накануне схватки «Реала» и ПСЖ о Килиане Мбаппе, который однажды, возможно, сменит Париж на Мадрид, и это будет грандиознейший трансфер. Приезд Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» (пока что в составе ПСЖ ) две главные спортивные газеты испанской столицы (As и Marca) отметили, разместив Килиана на обложках. Зидан тоже в очередной сказал, что обожает наблюдать за игрой Мбаппе, хотя «сегодня это всего лишь один из наших соперников».

5 реплик о «Реале»

1. «Реал» выиграл 5 из 6 последних матчей (общий счет — 19:1), пропустив всего-навсего один гол, который стал следствием грубейшей ошибки Серхио Рамоса в дебюте матча с «Реал Сосьедадом» в прошедший уик-энд. Впрочем, оплошность капитана исправили Бензема, Вальверде и Модрич: «сливочные» выиграли 3:1.

2. Помимо Начо, Лукаса Васкеса и Хамеса Родригеса, в матче с ПСЖ Зидан не может рассчитывать на бразильского вингера Винисиуса Жуниора. Бразильский вингер не включен в заявку.

3. В стартовый состав «Реала» в нынешнем сезоне ворвался не только Эден Азар, которому по статусу положено (хотя бельгиец как раз пока не очаровывает), но и два молодых южноамериканца: уругваец Вальверде и бразилец Родриго. Федерико — уже полноправный член полузащиты наравне с Кроосом, Каземиро и Модричем, а на счету Родриго есть хет-трик в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

4. 20.8 ударов в среднем за игру наносят футболисты «Реала» в нынешней Лиге чемпионов. Это второй показатель среди всех команд, выше только «Бавария» с совсем уж космическими 24.3 ударами. ПСЖ (12 ударов) только 19-й по этому показателю.

5. И Зидан, и Куртуа на предматчевой пресс-конференции открестились от идеи мести. По их словам, «Реал» не думает ни о каком реванше, просто стремится добиться положительного результата в матче с сильным соперником. Только и всего. Как будто и не было никаких 0:3 в Париже. Интересно, что сказал бы Рамос?

5 реплик о ПСЖ

1. После сенсационного поражения от «Дижона» в начале февраля ПСЖ одержал три скромных победы над «Брюгге», «Брестом» и «Лиллем».

2. В матче с «Реалом», наконец-то, должен дебютировать в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Неймар. До сих пор бразильцу мешали дисквалификация и травмы. Правда, не факт, что Неймар появится в старте.

3. У ПСЖ четыре победы и 0 пропущенных мячей в нынешней Лиге чемпионов. Прекрасные цифры 10:0 в графе забитых и пропущенных голов. Сумеет ли «Реал» подпортить статистику парижанам?

4. Томас Тухель перед непростым выбором: впервые в сезоне он может рассчитывать на всю свою звездную атаку. Если немецкий тренер оставит схему 4-3-3, то придется кого-то из квартета Ди Мария, Неймар, Мбаппе, Икарди оставить на скамейке. Но можно сыграть по схеме 4-2-3-1, чтобы выпустить на поле всю эту славную ораву.

5. Килиан Мбаппе в 2019 году забил 32 гола во всех турнирах, но самокритично отметил, что «Золотой мяч» в этом году не заслужил, в отличие от Месси.

5 прогнозов на матч «Реал» - ПСЖ

1. ПСЖ впервые пропустит в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Ну, серьезно. Четыре «сухих» матчах — вполне достаточно, да и «Реал», нащупавший свою игру, должен поразить ворота Кейлора Наваса на «Сантьяго Бернабеу». Кстати, «сливочные» никогда не проигрывали французским клубам в родных стенах.

2. Обе команды используют схему 4-3-3. Скорее всего, Томас Тухель не отойдет от стандартной расстановке и оставит на скамейке Неймара, а с первых минут в атаке сыграют Ди Мария, Мбаппе и Икарди.

3. Не хотите мстить — и не отомстите! Кажется, «Реал» не выиграет сегодня. Но и не проиграет. Ставим на результативную ничью.

4. Очаровательно! Вне зависимости от результата игра должна понравиться зрителям. Результат не довлеет над командами: ПСЖ уже в плей-офф, «Реал» вряд ли упустит свой шанс. Хороший момент, чтобы сыграть не только ответственно, но и с удовольствием.

5. Свист и аплодисменты «Сантьяго Бернабеу». Точно говорю, это будет одной из тем для разговоров во время матча и после него. Программа минимум: болельщики «Реала» встретят овацией Кейлора Наваса и освистают Гарета Бэйла, если он появится на поле. Не исключаю, что мадридская публика удостоит приветствия Килиана Мбаппе, если он как-то себя проявит. В Мадриде хотят, чтобы талантливый форвард переоделся в белоснежную футболку, а сегодня такой повод выразить ему респект.