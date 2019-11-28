У «пожилой фрау» новый кавалер 

вчера, 10:15

«Соккер.ру» - о последних событиях в берлинской «Герте».

Среди недели сменился тренер в «Герте». Анте Чович был отправлен в отставку. На вахту заступил знаменитый футболист и не самый успешный тренер Юрген Клинсманн.

Отставка тренера «пожилой фрау», как говорится, сюрпризом не стала. «Герта», обладающая крепким составом, в прошлом сезоне дравшая «Баварию», в новом чемпионате выглядит, мягко говоря, неважно. Столичный коллектив плетётся на пятнадцатом месте, откуда до зоны вылета рукой подать. При том, что состав «бабушки» не претерпел тектонических изменений. Да, ушёл в «Интер» Валентино Лазаро, а также еще несколько игроков, нечасто выходивших на поле. Зато пришли сразу несколько интересных футболистов - основной защитник сборной Бельгии Дедрик Бойата, его соотечественник - нападающий Доди Люкебакио, который в бытность футболистом «Фортуны» сотворил хет-трик в ворота «Баварии», арендован у дортмундской «Боруссии» правый полузащитник Мариус Вольф. Кадры «старушки» позволяют ей бороться за место в Лиге Европы. Основной вратарь сборной Норвегии Руне Ярстейн, кандидаты в сборную Германии Марвин Платтенхардт и Никлас Штарк, готовые присоединиться к ним Максимиллиан Миттельштедт, Арне Майер и Лукас Клингер, очень интересный голландский полузащитник Джавайро Дилросун, капитан сборной Чехии Владимир Дарида, серб Марко Груич, опытнейшие бойцы Ведад Ибишевич и Саломон Калу. Можно перечислить весь состав, не забыв и двух бельгийцев.

Но главная перемена произошла в тренерском штабе. После того как «старушка» провалила второй круг и финишировала на 11-м месте, было решено расстаться с тренером Пале Дардаи. Нет, легенду клуба не отправили в отставку. Было решено, что Паль Дардаи-средний (есть ещё младший, и не так давно умер старший) поработает с молодёжной командой. Новым тренером был назначен тоже не чужой для «Герты» человек, её бывший футболист Анте Чович, который работал с резервистами. Вот такая рокировка в короткую сторону. При назначении нового наставника пресса спутала Анте Човича с бывшим тренером сборной Хорватии Анте Чачичем. Но потом журналисты разобрались, что имеют дело с другим человеком.

Чович, как братья Ковачи, родился в Берлине - в семье югославских гастарбайтеров. Был полузащитником. Поиграл за многие команды, в том числе и за молодёжную сборную Хорватии, но большую часть карьеры провёл в «Герте». Там и остался. Работал с молодёжью, подготовил для основы Миттельштедта, Майера, Клинтера и других. Поэтому руководство решило не искать тренера на стороне.

Любопытно, при Дардаи в составе присутствовали футболисты по фамилии Кёпке, Клинсманн и Дардаи, последний из них Паль Дардаи-младший, он же Палько - иногда выходил на поле. При Човиче Палько и сын чемпиона Европы 1996 нападающий Паскаль Кёпке оказались в глубоком резерве. Третий вратарь Джонатан Клинсманн, ещё не знавший, что его отец возглавит берлинцев в конце ноября, ушёл в швейцарский «Санкт-Галлен». Зато в штате оказался 18-летний полузащитник Морис Чович. Которого, правда, отец не выпускал на поле.

Чович-старший получил в наследство от Дардаи-среднего хорошую команду. Но она не заиграла. Кроме ничьей с «Баварией» в стартовом матче на «Альянц-Арене», особо и вспомнить нечего. В четырёх последних турах «Герта» потерпела четыре поражения, чем обрекла Човича на досрочное увольнение.

Возвращать из молодёжной команды Дардаи руководство не стало. Напрашивалось приглашение братьев Ковачей, не так давно освободившихся из «Баварии». Нико и Роберт - берлинцы, воспитанники «Герты», её бывшие игроки. Если для работы в «Баварии» их квалификация могла показаться недостаточно высокой, то на скамейке «пожилой фрау» Ковачи бы смотрелись органично. Но был сделан весьма неоднозначный выбор в пользу Юргена Клинсманна.

Замечательный в прошлом нападающий Юрген Клинсманн - не новичок в тренерском цехе. Он тренировал сборную Германии на домашнем чемпионате мира, занял с ней третье место. Правда, злые языки приписывали тот успех не столько Юргену, сколько его помощнику Йоахиму Лёву, даже говорили, что у Йоги без Клинси получается лучше. Что, собственно, и подтвердилось. Клинсманн же возглавил «Баварию», где провёл два сезона в бытность игроком. Надо сказать, неоднозначных сезона, ибо прекрасный бомбардир в первую очередь запомнился конфликтами. Обиделся на тренера Джованни Трапаттони из-за невинного анекдота про китайцев (маэстро Трапп забыл, что жена Юргена - китаянка), а своей ссорой с Лотаром Маттеусом едва не погубил команду. Когда Клинсманн ушёл в «Сампдорию», половина «Баварии» перекрестилась. Но Юрген вернулся через 11 лет в качестве главного тренера. 39-летний Оливер Кан, сомневавшийся заканчивать ли карьеру или ещё поиграть, решил: «я, пожалуй, уйду».

Он влетел в «Баварию» с кучей новых идей, но не продержался и года. Был уволен в апреле после десятого поражения. Футболисты вспоминали этот период с ужасом, о чём писал в автобиографии Филипп Лам. Клинсманн загонял игроков изнурительной физподготовкой, при этом тактические занятия оказывались чем-то типа шоу. Футболисты, ещё недавно внимательно слушавшие Отммара Хитцфельда, едва сдерживали смех на занятиях нового тренера. Настолько Юрген был «силён» в вопросах тактики.

Получив отставку в «Баварии», Клинсманн вернулся в США , где обосновался после завершения карьеры футболиста. В 2011 году американцы доверили ему национальную сборную. Сначала получалось неплохо. Юргена признали лучшим тренером Северной Америки. Он повёз сборную США на чемпионат мира в Бразилию, где «звёздно-полосатые» вышли из группы, дав бой будущим чемпионам мира и землякам своего тренера. Но в одной восьмой финала американцы встретили сборную Бельгии и отправились домой.

Клинсманн продолжил работу с американской сборной. Но осенью 2016 года был отправлен в отставку. То, что сборной США не оказалось среди участников чемпионата мира в России, есть и его «заслуга», причём немалая. Почти три года Юрген был без работы, пока его не пригласили в Берлин. Реакция болельщиков «Герты» выражается получившей популярность фразой из соцсетей: «Спасибо, что не Маттеус». Намёк, что есть в Германии не менее выдающийся футболист, оказавшийся бездарным тренером. Скептическое отношение к этому назначению, что греха таить. Но посмотрим, сможет ли Юрген изменить и ситуацию, и отношение к себе. Ведь после увольнения из «Баварии» прошло десять с лишним лет.

Интересно, вернёт ли Клинсманн из Швейцарии своего сына Джонатана? Когда-то этот юноша, в отличие от отца решивший защищать ворота, а не поражать их, высоко котировался. Американцы даже доверяли ему пост номер один в молодёжной сборной. Приглашался и в первую команду «звёздно-полосатых», но на поле не выходил, а потому не заигран. Пару лет назад возник вариант со сборной Китая, которой нужен был сильный голкипер. А ведь Клинсманн-младший еще и на половину китаец. Но подвело отсутствие практики. За два года пребывания в «Герте» - один неполный матч в Лиге Европы. Летом Джонатан подался в «Санкт-Галлен», но не играет и там. Приход отца на пост главного тренера «пожилой фрау» открывал бы перед Клинсманном новые возможности. Например, в ближайшем матче Юрген не сможет рассчитывать на удалённого неделю назад Ярстейна, поэтому будет выбирать между Томасом Крафтом, засидевшимся в запасе, и необстрелянным Деннисом Смаршем. Какой шанс для Джонатана, но он в Швейцарии. Однако вряд ли кто-то удивится, узнав о возвращении сына тренера уже в январе.