Показательное сравнение. «Юнайтед» против «Сити»

вчера, 17:12

Победа над Моуриньо воодушевила, но обыграть Гвардиолу – сложнее. «Соккер.ру» наглядно описывает состояние команды Сульшера.

«Манчестер Сити» плохо выступает в АПЛ в новом сезоне. После пятнадцати матчей потеряли очки в пяти, а за весь прошлый сезон оступились всего шесть раз. Гвардиола уже заявил, что чемпионская борьба окончена. А что же МЮ Сульшера? Проиграли «Астане», зато целых четыре матча в АПЛ – без поражений.

Пускай там две победы и две ничьи, но наличие интриги в дерби Манчестера нужно приветствовать. Однако не забывайте про общее состояние МЮ . Сегодня за врагов поболеют даже фанаты «Ливерпуля», но это не меняет статус команды Сульшера – аутсайдер дерби.

Разрыв – одиннадцать пунктов. Гвардиола потерял тринадцать пунктов, отпустив «Ливерпуль» на одиннадцать очков. Но мощный сосед опережает «Юнайтед» на такое же количество пунктов. Пропасть, ведь если отнять столько очков от показателя Сульшера – упадете на 19-е место, в зону вылета. Дожили, МЮ до вершины вдвое дальше, чем до предпоследней строчки. Причем никого подобный провал уже не удивляет.

Разница по голам – двадцать штук. «Сити» после 15 туров забил 43 раз, лучший результат сезона в АПЛ , на шесть больше, чем очень результативный «Ливерпуль», на восемь – чем «Лестер». «Юнайтед» со своими 23 голами держится на шестой позиции, опередив на один гол новичка лиги - «Астон Виллу». А если учесть, что «Сити» забил 32 мяча с игры, тогда как у МЮ 10 из 23 голов – контратаки, стандарты, пенальти и один автогол, то видим: Гвардиола сыграет с середняком по игре, вроде нынешнего «Арсенала».

Точность передач – из разных лиг. Соперники отдают мяч МЮ , поскольку знают, что команда Сульшера бракует почти каждый пятый пас. По точности передач в АПЛ , где класс игроков позволяет прилично держать мяч даже «Брайтону» и «Норвичу», МЮ находится на жалком девятом месте. «Ливерпуль» - шестой, «Лестер» - пятый, но важно учитывать стили. У команд Клоппа и Роджерса по 530-560 передач за матч, много рискованных ходов. А у коллектива Сульшера всего по 480 попыток. Лидирует, конечно же, МС – 650 пасов за вечер с точностью почти 89 %. А МЮ расположился между «Норвичем» и «Астон Виллой» - привет, уровень Чемпионшипа.

Умение держать удар – плюс. МЮ столько денег вложил в Де Хеа, Ван-Биссаку, Линделефа и Магуйара, что потраченные сотни миллионов – на трансферы и зарплаты, оправдываются. В 15 турах пропустили 18 раз, и это лишь на один мяч больше, чем у «Манчестер Сити». Но ведь МЮ потерял очки в 10 играх из 15. Из пропущенных мячей не сказались на результатах лишь три штуки – в поединках, когда побеждали, пропуская. А если глянуть на допущенные удары, то снова увидите классовую пропасть между соседями. МС – первый в списке, МЮ – пятый. Играют закрыто, тот же «Ливерпуль» рискует чаще. Но если бы «дьяволы» проиграли Моуриньо на днях, то шли сейчас на 14-м месте в таблице! Оборона спасает, но не сильно.

Качество футбола «Юнайтед» - позор. Почему «Ливерпуль» лидирует, а «Манчестер Сити» лишь на третьей строчке? Виноваты сами «горожане». Не выгрызали победы в трудную минуту, как делал соперник. Допускали явные ошибки, но к качеству самого футбола «Сити» – ноль вопросов. У Гвардиолы команда-каток – первые по голам, ударам, владению, точности паса, пасам под удары и качеству моментов во всей лиге. С соседями даже нельзя сравнивать.

Единственный параметр, по которому в лидерах идет МЮ – суммарное качество моментов у их ворот. Но «Сити» ниже в одном случае, а команда Сульшера чаще занимает позиции с 5 по 9. «Красные» на трансферном рынке потратили за последние годы больше, чем «Ливерпуль», а Оле-Гуннар жалуется на глубину состава. И рискует сегодня скатиться в район 12-го места. Игра в защите не стала индульгенцией. К слову, 18 пропущенных - шестой результат АПЛ , не первый. Тот же «Лестер», отдав Магуйара, пропустил девять раз, вдвое меньше.

Возможно предрождественское чудо?

Хотя «Манчестер Юнайтед» не клуб-скряга – как раз больших покупок у них много, их современная история напоминает британскую классику. Сюжет повести о Скрудже, который был добродушным и простым парнем из бедной семьи, но потом сколотил состояние и разлюбил себя и людей, особенно бедных и счастливых.

МЮ времен Фергюсона – уже богатый, но еще искренний, давно умер, как Скрудж. И сейчас клуб обречен на муки и вечные скитания в виде призрака великого прошлого. Но в футбольном случае рождественские духи не спешат радовать Сульшера мудростью – прошлое забыли, настоящее пугает, а успешное будущее под вопросом.

«Манчестер Сити» - сильнейший клуб города. И хотя помним гостевую победу «Юнайтед» в 2018, скорее должны оценивать клубы на дистанции. Команда Гвардиолы на две головы выше, чем коллектив Сульшера. Пропасть в подготовке и мастерстве не сократить с помощью одного дерби. МЮ определенно нужно пересмотреть ценности и встать на путь истинный.

За «дьяволов» пашет Рэшфорд, стараются МакТоминэй, Ван-Биссака, Марсьяль и Магуайр. Пытается спасать в АПЛ и ЛЕ вратарь Де Хеа. Но у «Манчестер Сити» совсем другой уровень амбиций и футбола. У Де Брюйне 9 голевых передач, Марез, Стерлинг, Бернарду, Давид и Родриго умеют все, что нужно для победы в дерби. В шести последних играх АПЛ у «Сити» против МЮ четыре успеха, в том числе – две подряд.

Будет забавно, если именно Гвардиола вынудит боссов «Юнайтед» действовать – сменить тренера и задуматься над увольнением Вудворда. Но скорее увидим старания МЮ , непростую победу МС и поражение для фанатов «дьяволов» - ничего не изменится. И это печально, ведь хеппи-энды нужны не только в рождественских сказках о жадности и отсутствии человеколюбия, как у Диккенса.

В футбольном смысле недостача человеколюбия выражается в том, как клубы уровня МЮ или «Арсенала» относятся к собственной публике. Результатами последних лет оскорбляют людей, что десятилетиями поддерживают бывших чемпионов. А «Манчестер Сити» даже после провала старта в АПЛ (по своим невероятным стандартам) оказался равноудаленным от лидера и соседей после 15 туров.

А «Манчестер Юнайтед» всего в семи очках от зоны вылета, причем плотность в таблице позволяет за два-три тура скатиться на 14 место, где были в конце октября. Пока «Манчестер Сити» огорчается, что не угнался за безупречным «Ливерпулем» - у «красных» 32 матча в АПЛ без поражений подряд, «дьяволы» порадуются даже ничьей в дерби, ведь продлят серию без поражений до пяти игр.