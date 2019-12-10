Лига Чемпионов подводит итоги европейской футбольной осени

вчера, 14:30

Во вторник стартует последний 6-й тур Лиги Чемпионов. Вот так, совсем незаметно подошел к концу групповой этап этого клубного турнира Старого Света. Прошедшие матчи, игравшиеся этой осенью, подарили нам много прекрасных моментов. Для кого-то ожидания оправдались, а кто-то наоборот, разочаровался в своих любимцах. Это футбол и Лига Чемпионов как нельзя лучше демонстрирует нам все прелести и тонкости этого вида спорта.

Что нас ждет на футбольных полях Европы во вторник? Матчи предстоят очень интересные с точки зрения турнирного положения команд.

Будет ли сражение в Милане? Сумеет ли «Байер» одолеть «Ювентус»?

Самый ожидаемый матч Лиги Чемпионов по предварительным расчетам должен состоятся в Милане на стадионе «Сан Сиро». Миланский клуб «Интернационале» принимает дома «Барселону». В случае успеха «нерадзурри» могут рассчитывать на путевку в весеннюю стадию плей-офф Лиги Чемпионов. Ситуация в турнирной таблице группы «F» крайне запутанная. Две команды претендуют на вторую путевку в плей-офф, «Интер» и дортмундская «Боруссия». Однако у подопечных Антонио Конте шансов на успех не так много как может показаться на первый взгляд.

По статистическим показателям «Интер» пока опережает футболистов Дортмунда, однако соперник в предстоящем матче у них гораздо сильнее. Каталонская «Барселона» в любой ситуации всегда сильнее любого другого соперника, тем более, если сравнивать с чешской командой «Славия», соперника «Боруссии».

Хочется верить, что во вторник итальянская команда сумеет-таки добиться желаемого и пробьется в следующий раунд. Что касается «Боруссии», то команда слишком много упустила в нынешнем розыгрыше и теперь вынуждена цепляться за любую возможность. Остается подождать и увидеть, чем закончится игра в Милане. Даст ли бой «Интер» блистательной «Барселоне» или все надежды «нерадзурри» на благоприятный исход окажутся тщетными.

В группе «D» очень интересно противостояние «Байер» - «Ювентус». Даже при том, что «старая сеньора» уже решила вопрос со своей путевкой в стадию плей-офф, мучения для команды еще не закончились. Немецкий «Байер» будет кровь из носу стараться вырвать в предстоящей игре необходимые три очка, чтобы получить шанс на вторую путевку в весенний цикл игр. Правда, есть одно условие. Мадридский «Атлетико» должен сыграть вничью или проиграть у себя дома московскому «Локомотиву», что естественно находится под большим вопросом!

Матч в Зальцбурге и игра в Харькове

В группе «Е» где борьбу за выход в плей-офф ведут три команды, принципиальным будет противостояние в Зальцбурге. Местный клуб «Ред Булл» принимает клубного чемпиона Европы, команду «Ливерпуль». Несмотря на статус соперника, австрийцы имеют шансы склонить чашу весов в свою сторону. Будет приятно посмотреть, как грозный «Ливерпуль» будет экзаменовать австрийскую команду. В чудо верится с трудом, однако в Лиге Чемпионов все может быть.

Интересен другой момент. Осечкой «Ливерпуля» может сполна воспользоваться третья команда, итальянский «Наполи». Подопечные Карло Анчелотти имеют хорошие шансы на выход из группы, если обыграют дома бельгийский «Генк». Даже при условии, что в итальянской серии «А» неаполитанская команда не выигрывала с октября месяца, в предстоящей игре у футболистов «Наполи» весть все шансы реабилитироваться.

В Харькове нас ожидает принципиальный матч, в котором украинский чемпион донецкий «Шахтер» встречается с клубом «Аталанта». Итальянцы еще в состоянии выйти из группы, однако тогда им придется подпортить картину украинским футболистам. Одним словом матч в Харькове сравни грандиозному сражению, в котором на кону судьба второй путевки в плей-офф Лиги Чемпионов.