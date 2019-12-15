«Арсенал» vs «Ман Сити». А вас, Артета, мы просим остаться

вчера, 16:34

«Соккер.ру» не исключает, что после встречи на «Эмирейтс» у «Арсенала» появится постоянный главный тренер.

Лицом к лицу

Противостоянию «Манчестер Сити» и «Арсенала» не хватает трех матчей до юбилейной отметки в 200 игр, а «канонирам» не хватает трех побед до 100 успехов над «горожанами». На стороне лондонцев серьезный исторический перевес: 97 побед при 45 ничьих и 55 поражениях в 197 матчах. Но в последнее время «Манчестер Сити» - абсолютный фаворит этой дуэли. Пять последних матчей «канониры» проиграли с разницей от двух мячей, а последняя победа над «горожанами» в рамках АПЛ была одержана четыре года назад, в декабре 2015-го.

Форма команд

Накануне выезда в Лондон «Манчестер Сити» одержал крупную победу в Лиге чемпионов над загребским «Динамо», но в семи матчах до этого команда Хосепа Гвардиолы выиграла лишь дважды. Если не кризис, то спад налицо. В предыдущих пяти турах АПЛ действующие чемпионы Англии набрали 7 очков из 15 возможных, проиграли два больших матча - «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» бы порадовался, если бы у него дела шли так. «Канониры» выиграли только один матч из 11 во всех турнирах — у «Вест Хэма» в предыдущем туре АПЛ , до этого была безвыигрышная серия из девяти встреч. На этом безрадостном участке у календаря «Арсенал» расстался с Унаи Эмери, которого заменил на тренерском мостике Фредди Юнгберг.

Шведа используют в качестве затычки, он временная персона, но с назначением постоянного тренера «Арсенал» не спешит. Для Юнгберга сегодняшний матч станет уже пятым. В четырех предыдущих встречах под руководством клубной легенды лондонцы одержали одну победу (3:1 над «Вест Хэмом»), потерпели поражение (1:2 от «Брайтона») и дважды играли вничью со счетом 2:2 (с «Норвичем» и «Стандардом» в Лиге Европы).

Составы и тактика

«Арсенал» и «Манчестер Сити» испытывают существенные кадровые затруднения. Хосеп Гвардиола по-прежнему не может рассчитывать на Серхио Агуэро, травмированных защитников Ляпорта и Стоунза, а также Лероя Сане, загремевшего в лазарет еще летом. Кроме того, есть сомнения относительно участия в матче с «Арсеналом» Давида Сильвы. В отсутствие капитана с первых минут может сыграть Фил Фоден или Илкай Гюндоган — зависит от стратегии, которую выберет Хосеп Гвардиола.

В лазарете «канониров» тоже шумно: здесь Тирни, Бельерин, Джака и Себальос. В понедельничном матче с «Вест Хэмом» Николя Пепе забил гол, отдал результативную передачу и получил несколько болезненных ударов по ногам от «молотобойцев», в матче со «Стандардом» форвард получил отдых, и Фредди Юнгберг рассчитывает, что Николя, несмотря на ушибы, сыграет против «Ман Сити». Ждем в стартовом составе и молодого бразильца Мартинелли, который при нынешнем тренерском штабе может усадить в запас опытного Ляказетта. В двух предыдущих матчах Габриэль отметился результативными действиями.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-2-3-1): Лено — Майтленд-Найлз, Чемберс, Давид Луис, Колашинац — Гендузи, Торрейра — Мартинелли, Озил, Пепе — Обамеянг.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон — Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди — Родриго, Де Брюйне, Гюндоган (Фоден) — Стерлинг, Бернарду Силва, Жезус.

«Арсенал», а Артета останется?

В делегации «Манчестер Сити» на «Эмирейтс» приедет бывший игрок «Арсенала» и, возможно, будущий тренер «канониров» Микель Артета. Испанец из штаба Хосепа Гвардиолы может занять тренерское кресло в «Арсенале», и если это произойдет, то мы получим объяснение, почему лондонский клуб тянул с назначением постоянного тренера. Микель известен своей порядочностью и человеческими качествами, для него было бы неэтично уйти из «Манчестер Сити» в «Арсенал» за неделю-две до очной встречи этих команд. После встречи на «Эмирейтс» этот барьер падет, Артета сможет возглавить «Арсенал», не боясь предать Гвардиолу, которому многим обязан. Если Микель действительно согласился на предложение «канониров», то как порядочный человек он сделает все именно в таком порядке.

Уголок политики

«Спорт вне политики» - это фраза из идеалистичного мира. Спорт всегда зависит от политики, вспомните хотя бы бойкоты Олимпиад и тот факт, что УЕФА разводит по разным углам команды из конфликтующих стран (Украина и Россия — самый яркий пример). Из-за Месута Озила встреча «Арсенала» и «Манчестер Сити» тоже оказалась под гнетом политики, центральный матч тура АПЛ не покажут в Китае. Всему виной слова полузащитника «канониров» на тему, далекую от футбола:

Восточный Туркестан — кровоточащая рана исламской уммы. Уйгуры — воины, сопротивляющиеся преследованиям, славные верующие, выступающие в одиночку против тех, кто силой отталкивает людей от ислама.

В Китае сжигается Коран, были закрыты мечети и исламские богословские школы, запрещены медресе. Религиозные деятели были убиты один за другим. Несмотря на всё это, мусульмане молчат.

Разве они не знают, что давать согласие на преследование — это и есть преследование? Достопочтенный Али, зять пророка Мухаммеда, говорил: «Если вы не можете предотвратить преследование, разоблачите его».

«Арсенал» отреагировал на заявление Озила, подчеркнув, что это личное мнение футболиста. Клуб осознанно и оперативно дистанцировался от слов Месута, причем опубликовал свою ноту в популярной в Китае социальной сети Weibo:

Клуб хочет сделать чёткое заявление относительно комментариев Месута Озила в социальных сетях. То, что написал Озил, является его личным мнением. «Арсенал» всегда придерживался принципа не вовлекаться в политику.

Не могу ничего плохого сказать о принципе «Арсенала», но такая реакция и моментальное отстранение от слов Озила — в первую очередь, защита «канонирами» своих бизнес-интересов в стране с самой большой численностью населения на планете. Но, как видим, это не сработало, и «Арсеналу» из-за заботы Месута об уйгурах суждено пострадать на китайском рынке, отказ федерального телевидения от трансляции матча — серьезный звоночек. Эта ситуация может ускорить процесс расставания «Арсенала» с Озилом, а большие клубы, пользуясь горьким опытом «канониров», точно начнут повсеместно включать в контракты футболистов пункт о запрете на политические высказывания в публичном пространстве.