Возмутительно и опасно. Борьба с расизмом в футболе

вчера, 15:55

«Соккер.ру» злится, что футбольные власти не признают неудачу. Пора менять методы, старая стратегия провалилась.

Светлокожий европеец не может понять, что чувствуют темнокожие, когда их оскорбляют. Но заметно, если повернули в борьбе за равенство не туда, и важно интересоваться мнением тех, кого оскорбляют.

Но в футболе поступают иначе. Например, в Италии начали показательно «бороться за равноправие». Знаете ведь, что скандальный заголовок «Черная пятница» открывал материал о недопустимости расизма в футболе?

Человек написал статью якобы на злобу дня, а название и коллаж выбрал, словно у него плантация в Кентукки 18 века. Серия А пошла дальше. Выдали мем в стиле банана, прилепленного к стене скотчем – два таких произведения продали за 240 тысяч долларов.

Но банан – явная издевка для привлечения внимания. А футбольные итальянцы подключили современное искусство к анти-расистской кампании, повесив на стену три картины. Написал их итальянский художник Симоне Фугаццотто, а изобразил тройку шимпанзе. Серьезно?

Не только «Милан» удивился, что именно такую акцию выдумали, не советуясь с клубами. «Ценности интеграции, мультикультурализма и братства» сложно поддержать самым примитивным расистским символом – аналогией человека с обезьяной.

Завтра расисты придут с этими картинами на трибуны и высмеют акцию, махая ими, когда мяч у темнокожего игрока. Задумка тупая – там якобы «западная», «восточная» и «темнокожая» обезьяны. Мол, все люди изначально - животные, а потому - братья.

Ясно, понятно. И не сработало – темнокожие в шоке, их ведь не спросили. Если делать заявления в стиле «раса – социальный конструкт», то никакой реальной помощи не предлагаете. От Лукаку не отстанут, если Ханданович заявит, что он тоже очень, очень темнокожий в душе.

Хорошо, хоть северных сов не выбрали в качестве символа. Фанаты киевского «Динамо» после того, как оскорбляли Тайсона из «Шахтера», выдумали смысл уханья – якобы поддерживают исчезающий вид птиц. Наверное, ультрас «Спартака» тоже любят сов, раз ухали Гильерме? Вряд ли, открыто называли Маринато обезьяной несколько лет назад.

В Англии тоже прорезались голоса расистов. Стерлинга оскорбляли старики с трибуны «Челси», один получил пожизненный запрет на посещение стадиона. А Фреда донимали болельщики «Сити». Бросали монеты, бутылки, зажигалки, издавали звуки, имитирующие обезьяньи. В итоге задержали всего одного из толпы.

А южнокореец Сон в игре против «Бернли» - той самой, когда забил лучший гол в карьере, стал жертвой расистских нападок 13-летнего ребенка. Подростка! В Испании аналогичную беду никто годами не замечает, замалчивает. Фанаты там не совсем буйные, конечно, но бывают исключения. Расистские заходы случались на «Бернабеу» - кстати, тоже от детей, и фанаты «сливочных» в колпаках «Ку-клукс-клана» попадались.

Это’О в «Барселоне» порывался покинуть поле, когда его оскорбляли фанаты «Сарагосы» еще в 2006 году. Но тогда в Ла Лиге решили бороться с проблемой штрафами и бессмысленной акцией, хотя понятно, что есть только один действенный способ. Чтобы в Европе на футболе не было целенаправленных оскорблений по расовому признаку, нужно ужесточить наказания.

Массовые акции ультрас сразу исчезнут. Можно начать с серьезных дисквалификаций для фанатских секторов, если именно оттуда слышны оскорбления, не поможет – целых стадионов. Технические поражения – для многократных доказанных случаев, чтобы исключить провокации. Если клуб сам не работает с фанатами – пусть теряет деньги и очки.

«Лацио» после антисемитских акций возит фанатов в бывшие концентрационные лагеря. И с расистами боролись, не видно, чтобы Кайседо в Риме ненавидели. Почему другие бездействуют? Светлокожим европейцам десятилетиями не совсем интересна проблема. Многие всегда посмеиваются, когда темнокожие футболисты злобно реагируют на оскорбления. Но массовые нападки могут сломать любого, независимо от цвета кожи.

Например, воспитанника «Манчестер Юнайтед». Молодой голкипер «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон чуть не совершил большую глупость – порывался съехать с обрыва на авто после серии оскорблений от фанатов. А темнокожих игроков прессуют так всю карьеру, но в ответ они не получают адекватную поддержку. Даже от напарников! Есть ведь эффективный метод борьбы для самих команд.

Можно не выходить на поле, когда трибуны оскорбляют твоего товарища. Вот только светлокожему человеку ближе слезы светлокожего. Например, многие в Италии смеялись над Балотелли, когда он отреагировал на оскорбление его темнокожей дочери. «Снова этот Марио бузит»! Футболисты не вступаются так, как стоило бы, за темнокожих или азиатских напарников.

В результате для самой борьбы с расизмом в футболе выбрали неудачные нарративы. Вроде истории с наказанием Бернанду Силвы за шутку в адрес его близкого друга Менди. Глупую, но шутку! Потому и нет реальных результатов. Светлокожие люди не прониклись проблемой, считают ее пустяковой и раздутой. Даже сами темнокожие и азиаты используют фразу: «Лучший метод борьбы с расизмом – игнорировать его».

Сон так и сказал, да и Стерлинг с Лукаку скорее терпят нападки, чем отбиваются. Явно не предлагали командам не выходить на поле в следующий раз. И вот тут важно понять практическую причину адекватной толерантности – сохранить мир вокруг. Европа снова становится злой, но при этом она не монокультурная.

Нужны реальные действия, не слова. Например, в России, если «Ахмат» разок не выйдет на второй тайм со «Спартаком» или «Зенитом» после понятных оскорблений, то начнется такой ксенофобский скандал, что ситуация точно изменится. Один технарь из-за фанатов – все задумаются. Но пока клубы бездействуют.

Например, Лукаку «Интер» защищает крайне вяло. Тут скорее «Рома» отреагировала. А бельгийцу объясняли, что просто не понял итальянскую культуру. Якобы оскорбляют не расисты, а фанаты, которые хотят вывести игрока из себя. А одно другому разве мешает? Впрочем, в Италии снова светлокожие учат темнокожих правильно реагировать на уханье.

Важно, чтобы в УЕФА и ФИФА поменяли общую стратегию. Нужны реальные рычаги влияния – наказания. Хватит глупых хештегов и заявлений о равенстве и братстве. Нет ассимиляции, нет равенства, нет братства, но нужно поставить на место зарвавшихся, ведь их количество растет, а светлокожие европейцы в основном отшучиваются после очередных случаев унижения «понаехавших».

Не смешно, что оскорбления футболистов других рас очень популярны в 21 веке. И страшно, что борьбу превратили в фарс – наказали Бернарду за мем, который адресовал другу, и нарисовали три картины с шимпанзе, которые якобы должны искоренить ксенофобию в Серии А. Все, расизм побороли, можем двигаться дальше.