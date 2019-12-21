«Кристал Пэлас» - «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:23

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» проводят текущий сезон АПЛ на привычном для себя уровне. На экваторе сезона клуб из Лондона вплотную подобрался к первой пятерке, проведя серию удачных матчей в ноябре – декабре.

Подопечные Роя Ходжсона обыграли «Бернли» и «Борнмут», а также поделили очки с «Уотфордом» и «Брайтоном».

«Вест Хэм»

Мануэль Пеллегрини пока не может оправдать надежд, которые на него были возложены два года назад. Проведя ряд качественных трансферов, клуб из Лондоне не может на равных конкурировать с претендентами на зону еврокубков.

За счет гостевой победы над «Саутгемптоном», «Молотобойцам» удалось отдалиться от зоны вылета, но чувствовать себя в безопасности они по-прежнему не могут.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» - 2.20

Ничья – 3.62

Победит «Вест Хэм» - 3.42

Интересные факты

3 из 5 последних очных встреч соперников завершались вничью

Ставка на ОБЗ проходила в 5 последних встречах команд.

«Вест Хэм» не проигрывает в гостях «Кристал Пэлас» с 2013 года – 3 победы и 2 ничьи.

Прогноз

Несмотря на разные позиции в турнирной таблице АПЛ , «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» находятся на одном уровне. Это подтверждают и котировки БК Pinnacla, которая минимальное предпочтение отдает хозяевам.

В домашних матчах с «Молотобойцами», «Стекольщики» не могут себя проявить. Полагаем, что и в этот раз гости возьмут столь важные для себя очки. Ставку на Х2 можно разместить с коэффициентом 1.77.