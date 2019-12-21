«Кристал Пэлас» - «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Кристал Пэлас»
«Стекольщики» проводят текущий сезон АПЛ на привычном для себя уровне. На экваторе сезона клуб из Лондона вплотную подобрался к первой пятерке, проведя серию удачных матчей в ноябре – декабре.
Подопечные Роя Ходжсона обыграли «Бернли» и «Борнмут», а также поделили очки с «Уотфордом» и «Брайтоном».
«Вест Хэм»
Мануэль Пеллегрини пока не может оправдать надежд, которые на него были возложены два года назад. Проведя ряд качественных трансферов, клуб из Лондоне не может на равных конкурировать с претендентами на зону еврокубков.
За счет гостевой победы над «Саутгемптоном», «Молотобойцам» удалось отдалиться от зоны вылета, но чувствовать себя в безопасности они по-прежнему не могут.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кристал Пэлас» - 2.20
- Ничья – 3.62
- Победит «Вест Хэм» - 3.42
Интересные факты
- 3 из 5 последних очных встреч соперников завершались вничью
- Ставка на ОБЗ проходила в 5 последних встречах команд.
- «Вест Хэм» не проигрывает в гостях «Кристал Пэлас» с 2013 года – 3 победы и 2 ничьи.
Прогноз
Несмотря на разные позиции в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» находятся на одном уровне. Это подтверждают и котировки БК Pinnacla, которая минимальное предпочтение отдает хозяевам.
В домашних матчах с «Молотобойцами», «Стекольщики» не могут себя проявить. Полагаем, что и в этот раз гости возьмут столь важные для себя очки. Ставку на Х2 можно разместить с коэффициентом 1.77.