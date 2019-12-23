Безумный английский календарь

вчера, 19:36

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп недовольны. «Соккер.ру» вместе с читателями ищет ответ на вопрос: это нытье или голоса здравого смысла?

Хосеп Гвардиола уже не в первый раз жалуется на слишком жесткий график «Манчестер Сити» на стыке двух годов. Юрген Клопп в последнее время тоже часто бывает недоволен расписанием «Ливерпуля». Беспрецедентный случай произошел в середине прошлой недели, когда «красные» в течение суток вынуждены были сыграть в матче Кубка английской лиги против «Астон Виллы» и в полуфинале клубного чемпионата мира против «Монтеррея». Понятно, что выбора не оставалось, и прошлось задействовать два разных состава — по сути, пожертвовать английским турниром, где молодежь «Ливерпуля» проиграла 0:5. А ведь Клопп и раньше обозначал проблему:

Конечно, вы можете сказать: «Какого черта он ноет?! Он ведь зарабатывает столько денег!» Это не из-за того, что я не хочу работать, все причастные к футболу вам скажут, что это нереальный график, убивающий спортсменов. ФА , АФЛ, УЕФА , ФИФА — все они лезут в дела друг друга, никто не хочется садиться за стол и обсуждать, они только увеличивают темп. Раньше игроки могли отдохнуть во время товарищеских игр, но УЕФА вводит Лигу наций, словно у нас в футбол играют роботы. После этого мы удивляемся, почему лучшие футболисты не могут поддерживать высочайший уровень достаточно долго или получают травмы на фоне усталости. Конечно, вы можете сказать мне, что достаточно иметь большой состав, только эта игра не предназначена для больших составов. Сейчас точно есть дисбаланс между количеством футболистов в командах и количеством матчей, мы вынуждены лишать сильнейших игроков выходных, потому что не можем делить матчи на важные и не важные, мы оставляем их без отпусков, потому что есть еще и футбол сборных. Надеюсь, придет день, когда АПЛ , ФИФА , УЕФА и все остальные перестанут думать о своих кошельках и начнут заботиться о спортсменах, которые позволяют им существовать.

Полностью согласен в этом вопросе с Юргеном Клоппом и Хосеп Гвардиола, который в очередной раз высказался о «безумном, безумном» английском календаре накануне Boxing Day. Игры и без того шли по две в неделю, а сейчас у «горожан» будет 4 матча за восемь дней. Каталонский наставник «Манчестер Сити» вложил весь свой сарказм в комментарий грядущих развлечений, которые предстоит пережить его команде:

Я написал письмо руководству АПЛ , чтобы поблагодарить их. Мы поместим наших игроков в холодильник после игры с «Вулвс», чтобы они были готовы к «Шеффилду».

Как и прогнозировал Юрген Клопп, нытиками их с Гвардиолой называет, наверное, каждый второй, но, думаю, нужно обладать очень крутым самомнением или не обладать органом, осуществляющим мыслительную деятельность, чтобы вот так запросто наплевать на мнение двух самых успешных наставников в английском футболе сегодняшнего дня. Аргумент «все в равных условиях» здесь тоже не работает, это вообще дурацкая фраза, которой обычно оправдывают проведение матчей в плохих условиях. Знаете, на асфальте тоже все будут в равных условиях, но ведь никто не выгоняет профессионалов на такое покрытие. «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие английские команды тоже в равных условиях. В равно пагубных для всех.

Играть или не играть? Вот в чем вопрос

Можно сослаться на опыт других лиг, но ведь англичане родоначальники футбола, какая им разница, что там делают на континенте. Для протокола: в других чемпионатах на время рождественских и новогодних праздников наступает пауза. В Италии в прошлом году пробовали, но решили отказаться от эксперимента. На самом деле, никто ведь даже не требует АПЛ сделать паузу, как у Испании, Германии или Италии, речь о том, что стык старого и нового года — это всегда самый интенсивный отрезок сезона.

Допустим, есть традиция играть в Boxing Day – пожалуйста. Но Boxing Day – это только 26-е декабря, а матчи идут непрекращающейся чередой, часто команды получают меньше двух суток перерыва между играми. И вот это — чисто коммерческая история, потому что продавать подписки в праздники, очевидно, очень выгодно. С одной стороны, футбольные клубы работают в сфере развлечений и должны понимать, что в праздничные дни они более востребованы, чем в «мирное время».

Однако не стоит забывать и том, что футбол — это спорт, нарушать законы которого очень опасно, в первую очередь, для его участников. Английский футбольный календарь заполнен под горлышко, ведь хапуги хотят и два кубковых турнира, и 38 туров в АПЛ , и успешные выступления в еврокубках. Юрген Клопп прав: нужно от чего-то отказаться. Да кто же ему позволит? Аргумент о том, что после декабрьско-январской «соковыжималки» английские команды таскают ноги по полю, тоже ведь не работают.

Пути выхода и светлое будущее

Сказать честно, не вижу разрешения этой ситуации одним из путей, которые предполагает Клопп. Главный тренер «Ливерпуля» говорит мудрые вещи, только футбольный календарь не будет сокращаться. Скорее уж наоборот. Проблему постараются решить за счет увеличения составов и подготовки специалистов, готовых работать с большой обоймой. Глобально это станет логичным расширением в пользу больших брендов, которые начнут собирать под своими знаменами не по одной команде.

Существует ведь и другой дисбаланс, который нельзя не учитывать - между зрительскими потребностями и возможностями футболистов: многие болельщики готовы смотреть матчи любимого клуба через день и платить за это, а на стадионах топ-клубов спрос часто превышает предложение. Это неосвоенный коммерческий вакуум, который в ближайшие годы и десятилетия будет завоеван. Правда, это крестовый поход для богатых, и если футбол пойдет по этому пути, то разрыв между верхами и низами снова вырастет.