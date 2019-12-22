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Тренер «Зенита» отдохнул в Африке, Малком завёл пёсика

вчера, 10:00
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Полузащитник

В данном выпуске «Соккер.ру» расскажет о том, как проводят отпуск представители РПЛ. Также Вас ждет обзор активности европейских футболистов.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вместе с семьей улетел на море.

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан нашел во время отпуска ананас.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин продолжает свои мексиканские каникулы.

Нападающий «Зенита» Малком завел пёсика! Предлагаем назвать питомца Газпромом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigado @filhotescarandache !! Novo membro da família 🐶❤️

Публикация от Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97)

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев слетал в Барселону вместе со своей подругой. Будем надеяться, что игрок может это повторить уже вместе со своей командой в Лиге чемпионов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇪🇸

Публикация от Ivan Ignatev (@ignatev1013)

Пара посетила Эль Классико, как вам такой вид? Можно ли с этих мест отличить Ракитича от Модрича?

Игрок краснодарской команды Кристиан Рамирес отправился вместе с семьей в Индонезию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Family time These moments Stay forever in my mind “God is love ❤️ “ 🌱🙌🏽

Публикация от Cristian Ramírez (@cristianramirez1994)

Нападающий «быков» Ари продолжает отдыхать в Бразилии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@pousadamariabonitanoronha Prazer em lhe conhecer! Sou fã! @brunogagliasso 👋🏽👊🏽

Публикация от Ари (@ari_gol1000)

Туда же отправился и защитник «Спартака» Айртон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meu grande amor ❤️🙏🏻

Публикация от Ayrton Lucas ⚡️ (@ayrton97_)

Легенда «Зенита» Антон Заболотный уже нарядил ёлку, а Вы?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настроение 🎄

Публикация от ZE (@zabolotniy_anton)

Наставник «Зенита» Сергей Семак слетал в Африку для съемок фильма про детей-альбиносов.

 
 
 
 

Наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич решил вместо отдыха съездить на стажировку в «Марсель» к экс-тренеру «Зенита» Андре Виллаш-Боашу.

А теперь перейдем к представителям других футбольных чемпионатов:

Известный карикатурист Омар Момани изобразил знаменитый гол форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота «Сампдории».

А как Вам такой вариант?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Air Ronaldo ™️

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

Гражданская жена страйкера туринцев Джорджина Родригес покаталась вместе с детьми на санях (в этом посте не только фото, но и видео).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎶Let it snow, let it snow, let it snow...☃️❄️❤️ #christmas #love

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Вечный оппонент португальца Лео Месси тоже умеет высоко прыгать!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How about this leap by Messi 👀✈️ @skillersfactory

Публикация от Football • Soccer • Futbol (@goal)

Игрок «Ман Сити» Александр Зинченко с невестой Владой Седан. Примерно такое же выражение лица у футболиста должно быть после взгляда на турнирную таблицу АПЛ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👦🏼👧🏼🤘🏽😀

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

Пока гранды европейского футбола заманивают в свои ряды форварда «РБ Зальцбурга» Эрлинга Холанда, рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп под шумок увел хавбека австрийской команды Такуми Минамино.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Everyone’s been watching one Salzburg star and then Liverpool…

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

Немецкий специалист встретился с легендарным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером в Катаре.

Также он успел передразнить рулевого «Монтеррея», который требовал желтую карточку для игрока «красных» в полуфинальном матче КЧМ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klopp wasn’t too impressed with his opponent 🤪😂

Публикация от 433 (@433)

Экс-защитник МЮ Патрис Эвра продолжает «отжигать». На «фото» он рядом с бывшим игроком «красных дьяволов» Паком Джи Суном.

Нападающий «Челси» Оливье Жиру уже готов к Рождеству!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christmas vibe. 🎅🏻🎄 #CFC #Chelsea

Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

 

Ёлочка также готова дома и у лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

Сможете повторить?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The beautiful game 😍⚽️ @brianmengel @el_cambio_academy

Публикация от 433 | Skills (@433skills)

Как Вам гимн Лиги чемпионов в таком исполнении?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One musician, five parts to play, never-ending goosebumps 🎻 🇹🇷 @erdemaltinses_

Публикация от 433 (@433)

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес решил посетить Египет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We LOVE Egypt!! #GoodCrazyCouple🤪 #Love4all😝

Публикация от Dani Alves (@danialves)

Жозе Моуриньо решил подрабатывать в «Эвертоне».

Недавно появилась информация о том, что хавбек «Баварии» Филиппе Коутиньо играет за клуб в реплике детской формы.

Девушки дня:

Ирина Морозюк, жена хавбека «Ризерспора» Николая Морозюка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шальная императрица 😂😎

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Карина, подруга полузащитника «Зари» Владислава Кочергина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мальдивский фотоспам объявляю открытым 😍🏝✅

Публикация от K A R I N A ❤️ (@kkkarina_13)

Жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова продолжает будоражить своих подписчиков пикантными фото.

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mortid
mortid
сегодня в 02:21
Малком мог бы и целую псарню купить, за то бабло на которое развёл болотных недоумков :D
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 23:32
малком завёл пёсика,какая прелесть,получать зарплату в ,,чисто все народном достоянии,, но при этом завести пёсика,красота.
Заполярный
Заполярный
вчера в 19:45
СЕМАК ЛИЧНО В АФРИКЕ ТРАНСФЕРЫ ПРОСМАТРИВАЛ
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 18:36
Каждый год этой рвбрики а я все один
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