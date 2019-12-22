Тренер «Зенита» отдохнул в Африке, Малком завёл пёсика

вчера, 10:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

В данном выпуске «Соккер.ру» расскажет о том, как проводят отпуск представители РПЛ . Также Вас ждет обзор активности европейских футболистов.

Защитник «Зенита» вместе с семьей улетел на море.

Полузащитник «Крыльев Советов» нашел во время отпуска ананас.

Наставник «Ростова» продолжает свои мексиканские каникулы.

Нападающий «Зенита» Малком завел пёсика! Предлагаем назвать питомца Газпромом.

Форвард «Краснодара» слетал в Барселону вместе со своей подругой. Будем надеяться, что игрок может это повторить уже вместе со своей командой в Лиге чемпионов.

Пара посетила Эль Классико, как вам такой вид? Можно ли с этих мест отличить Ракитича от Модрича?

Игрок краснодарской команды отправился вместе с семьей в Индонезию.

Нападающий «быков» Ари продолжает отдыхать в Бразилии.

Туда же отправился и защитник «Спартака» Айртон.

Легенда «Зенита» уже нарядил ёлку, а Вы?

Наставник «Зенита» слетал в Африку для съемок фильма про детей-альбиносов.

Наставник «Торпедо» решил вместо отдыха съездить на стажировку в «Марсель» к экс-тренеру «Зенита» .

А теперь перейдем к представителям других футбольных чемпионатов:

Известный карикатурист Омар Момани изобразил знаменитый гол форварда «Ювентуса» в ворота «Сампдории».

А как Вам такой вариант?

Гражданская жена страйкера туринцев Джорджина Родригес покаталась вместе с детьми на санях (в этом посте не только фото, но и видео).

Вечный оппонент португальца Лео Месси тоже умеет высоко прыгать!

Игрок «Ман Сити» с невестой Владой Седан. Примерно такое же выражение лица у футболиста должно быть после взгляда на турнирную таблицу АПЛ .

Пока гранды европейского футбола заманивают в свои ряды форварда «РБ Зальцбурга» Эрлинга Холанда, рулевой «Ливерпуля» под шумок увел хавбека австрийской команды Такуми Минамино.

Немецкий специалист встретился с легендарным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером в Катаре.

Также он успел передразнить рулевого «Монтеррея», который требовал желтую карточку для игрока «красных» в полуфинальном матче КЧМ .

Экс-защитник МЮ Патрис Эвра продолжает «отжигать». На «фото» он рядом с бывшим игроком «красных дьяволов» Паком Джи Суном.

Нападающий «Челси» уже готов к Рождеству!

Ёлочка также готова дома и у лидера «Барселоны» .

Сможете повторить?

Как Вам гимн Лиги чемпионов в таком исполнении?

Экс-защитник «Барселоны» решил посетить Египет.

Жозе Моуриньо решил подрабатывать в «Эвертоне».

Недавно появилась информация о том, что хавбек «Баварии» играет за клуб в реплике детской формы.

Девушки дня:

Ирина Морозюк, жена хавбека «Ризерспора» Николая Морозюка.

Карина, подруга полузащитника «Зари» Владислава Кочергина.

Жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова продолжает будоражить своих подписчиков пикантными фото.