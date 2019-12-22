Тренер «Зенита» отдохнул в Африке, Малком завёл пёсика

В данном выпуске «Соккер.ру» расскажет о том, как проводят отпуск представители РПЛ. Также Вас ждет обзор активности европейских футболистов.
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вместе с семьей улетел на море.
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан нашел во время отпуска ананас.
Наставник «Ростова» Валерий Карпин продолжает свои мексиканские каникулы.
Нападающий «Зенита» Малком завел пёсика! Предлагаем назвать питомца Газпромом.
Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев слетал в Барселону вместе со своей подругой. Будем надеяться, что игрок может это повторить уже вместе со своей командой в Лиге чемпионов.
Пара посетила Эль Классико, как вам такой вид? Можно ли с этих мест отличить Ракитича от Модрича?
Игрок краснодарской команды Кристиан Рамирес отправился вместе с семьей в Индонезию.
Нападающий «быков» Ари продолжает отдыхать в Бразилии.
Туда же отправился и защитник «Спартака» Айртон.
Легенда «Зенита» Антон Заболотный уже нарядил ёлку, а Вы?
Наставник «Зенита» Сергей Семак слетал в Африку для съемок фильма про детей-альбиносов.
Наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич решил вместо отдыха съездить на стажировку в «Марсель» к экс-тренеру «Зенита» Андре Виллаш-Боашу.
А теперь перейдем к представителям других футбольных чемпионатов:
Известный карикатурист Омар Момани изобразил знаменитый гол форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота «Сампдории».
А как Вам такой вариант?
Гражданская жена страйкера туринцев Джорджина Родригес покаталась вместе с детьми на санях (в этом посте не только фото, но и видео).
Вечный оппонент португальца Лео Месси тоже умеет высоко прыгать!
Игрок «Ман Сити» Александр Зинченко с невестой Владой Седан. Примерно такое же выражение лица у футболиста должно быть после взгляда на турнирную таблицу АПЛ.
Пока гранды европейского футбола заманивают в свои ряды форварда «РБ Зальцбурга» Эрлинга Холанда, рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп под шумок увел хавбека австрийской команды Такуми Минамино.
Немецкий специалист встретился с легендарным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером в Катаре.
Также он успел передразнить рулевого «Монтеррея», который требовал желтую карточку для игрока «красных» в полуфинальном матче КЧМ.
Экс-защитник МЮ Патрис Эвра продолжает «отжигать». На «фото» он рядом с бывшим игроком «красных дьяволов» Паком Джи Суном.
Нападающий «Челси» Оливье Жиру уже готов к Рождеству!
Ёлочка также готова дома и у лидера «Барселоны» Лионеля Месси.
Сможете повторить?
Как Вам гимн Лиги чемпионов в таком исполнении?
Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес решил посетить Египет.
Жозе Моуриньо решил подрабатывать в «Эвертоне».
Недавно появилась информация о том, что хавбек «Баварии» Филиппе Коутиньо играет за клуб в реплике детской формы.
Девушки дня:
Ирина Морозюк, жена хавбека «Ризерспора» Николая Морозюка.
Карина, подруга полузащитника «Зари» Владислава Кочергина.
Жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова продолжает будоражить своих подписчиков пикантными фото.