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Оказались в РПЛ – забудьте о топ-5

24 декабря 2019, 20:15
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Халк
Халк
Нападающий
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник

«Соккер.ру» сожалеет, что нет работающего профессионального трамплина для достойных футболистов. 

Получится стать успешным титулованным в топ-5, как Видич или Иванович, только если быстро убежишь. Вспоминаем после новостей о Халке в Испании о звездах РПЛ, которые в элитных лигах пока не играли.

Живанилдо Халк 

Суперзвезда РПЛ, ноги-базуки – Халк очаровал, тащил «Зенит». А еще показал, что его агрессия на поле сочетается с жертвенностью вне футбола. Живанилдо сделал, как просил клуб – уехал в Китай. Взял деньги в интересах семьи. Но и в РПЛ пересидел – стоило уехать в 2015-м, и в Китае потерял время, и в сборной не закрепился.  

Жаль, ведь футболист-то замечательный. Но теперь в 33 года максимум, кого может заинтересовать – «Эспаньол», 20 команду Примеры. Но и этот клуб с китайским владельцем! Халку не стать звездой «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» или «Баварии». Живанилдо послушал «Порту», когда перешел в «Зенит», «лазурных» – когда уехал в Китай. Зря не был эгоистом.  

Игорь Акинфеев 

Вратарь начинается с головы. У молодого Акинфеева не хватило мужества и сдержанности, чтобы рискнуть и уехать. Также можно учесть банальное ограничение – Игорь немножко мелковат для классического вратаря гранда 2010-х. Только в «Реале» были невысокие Касильяс и Навас, но Игоря скауты других клубов оценивали строже, примерно как Пикфорда, которого тоже в чемпионский клуб АПЛ не взяли. 

Гранды предпочитают огромных вратарей. Буффон, Де Хеа, Нойер, Чех, Облак, Алиссон, Куртуа или Кепа с большим размахом рук и мощным прыжком. Впрочем, Акинфеева от перехода в условный МЮ остановил не рост, а Гинер. Сам вратарь уверен, что даже предложений предметных не было. Или были? Жаль, что так и не сыграл в клубе уровня полуфинала ЛЧ, ведь мог уехать, попробовать себя, а не получилось бы – вернулся.  

Алекс Мескини 

Чем бразилец не подходит хотя бы на роль эдакого Ракитича из «Севильи»? Возможно, Алекс все-таки не тянул на лидера чемпионов Англии или Испании, но в топ-5 мастер подобного уровня должен был провести сотни матчей. Но ни кубка УЕФА, ни любых других серьезных трофеев в коллекции бывшего лидера «Спартака» нет. А по тонкости понимания игры Алекс выделялся. Даже Промес прямолинейнее работает, пускай выше по схеме и результативнее. 

Но Квинси шанс получил и не использовал, а Алекс уехал из России, ведь у жены была сложная беременность. Сейчас с ребенком все хорошо, судя по семейным фотографиям, но Мескини так и не смог перерасти статус звезды бразильской Серии А, хотя из России в топ-5 попадали и более неподготовленные, менее профессиональные. Но сильных бразильцев в Европе столько, что именно в Алекса никто не поверил. 

Сергей Игнашевич

У Сергея есть мозги, а защитник с мозгами – страшная сила. Вот только ЦСКА настолько неудачно выступал в обороне в ЛЧ, что Акинфеев собрал ту самую серию, и ее тень накрыла всех. При этом вспомните, что еще на Евро-2008, куда Сергей поехал победителем Кубка УЕФА, без него и с ним получалась разная по организации оборона. И через 10 лет без возвращения ветерана Испанию вряд ли бы на ЧМ-18 прошли. 

Игнашевич умел играть в пас, был рослым и крепким футболистом, который много лет радовал даже у чужих ворот. Жаль, что Гинер не умеет отпускать, поэтому Сергей застрял в ЦСКА, когда был подходящий возраст для игры в топ-5. С другой стороны, вспомните, как прощались с Жирковым – отправили не туда, чем обрекли на неудачу. Но вспомните Ван Бюйтена, например. Пять лет в «Баварии», победа в ЛЧ. Но чем он лучше, чем Игнашевич?  

Даниэль Карвальо 

Виноват сам футболист? В этом случае - да. Ленивый, с сомнительными методами подготовки – обвинял ЦСКА, что делали непонятные инъекции, повлиявшие на вес. Карвальо не был примером профи, не хватало чемпионского характера и трудолюбия, хотя имел большой талант и все, чтобы оказаться в серьезной западной лиге, став суперзвездой. Или хотя бы зажечь в отдельных матчах, как еще один не большой любитель лишних движений на поле – Аршавин.  

Андрей выбил шанс в «Арсенале», а плеймейкер ЦСКА в топ-5 не сыграл. Жаль, ведь в той же Серии А принимали пузатых пешеходов. У Карвальо беды завязаны на характере, и отчасти – на травмах, причиной которых были, в том числе, недоработки на тренировках. Покупателям нравился футбол Даниэла, но узнавали о способе жизни и не хотели попадаться на удочку, ведь примера Жо в «Сити» всем в топ-5 хватило.  

Марио Фернандес 

Веллитон формально сыграл в топ-5 – Луис Энрике его разок выпустил на замену в «Сельте». Вернблум никогда не был настолько однозначным персонажем, чтобы серьезный клуб с ним связался. Но наличие Фернандеса в РПЛ – преступление против футбола. Судите сами. Сейчас Марио играет на классе – нет того задора, что раньше, наверное, не хватает мотивации. Еще один выход в ЛЧ, где молодые «армейцы» будут четвертыми в группе? Плавали, знаем.  

Слабый стимул, а в сборную России Фернандеса вызывали бы из любой точки Европы – не причина оставаться. Также учтите, что Халк, Карвальо или следующий в списке – люди, под которых нужно подстраивать игру новой команды. А выдающихся правых латералей нет даже в «Барселоне» или «Ювентусе». Но Марио оказался домоседом. Уже пожалел, или еще пожалеет? Фернандесу некуда расти в России, а переход в «Зенит» после покупки Караваева неактуален. Лучший момент для отъезда в топ-5, наверное, потерян.  

Мигель Данни 

Еще одно преступление против логики футбола. Не может человек, который так играл, ни дня в жизни не провести на уровне топ-5. Но у «Зенита» вход рубль, а выход – куда дороже. Даже родных Кержакова и Аршавина отпустили не сразу, а судьбу Быстрова помните. Уехал не за границу, но вернули силой. Это сейчас Рибалта рулит, и Паредес уехал сразу, как захотел. Раньше лишь Тимощук да Шкртел сумели уйти на явное повышение.  

А вот у Данни не получилось. Скорее всего, потенциальным покупателям называлась слишком большая цена, а отчасти из-за травм – объективная составляющая. Мигель ведь везучий неудачник, рвал «кресты», что ужасно, но возвращался. Но в этом списке смотрится органично, ведь по уровню полностью подходил для серьезной команды из топ-5. Неужели покупатели боялись травм? Но у Данни 257 матчей за «Зенит», далеко не «хрустальный».   

И уж точно не такой кутила, как Вагнер Лав – еще один кандидат в список. Но крестник Гинера играл за «Монако», в топ-5 все-таки оказался, хотя неудачно выбрал и место, и время. А Халк может повторить опыт Лава лишь в тридцать три года. Плохо, что ведущие клубы РПЛ не думают о будущем своих лучших футболистов. Неготовность того же Промеса к Ла Лиге поразила – футболист приличный, как показывает в «Аяксе», но в топ-5 не зажег. 

Не удивительно, что гранды не спешат покупать звезд РПЛ, что легионеров, что местных. Репутация в скаутских кругах не лучшая, стереотип сформирован. Но молодые россияне после Головина должны пытаться вырасти в профессии, а легионеры стараться не повторять ошибки Халка. Большая вина и беда российских клубов – в их составах даже хорошие футболисты не ставятся востребованными.  

Проверенные звезды РПЛ реже, чем нужно для развития их карьер, оказываются в топ-5. А те, кто уезжал, зачастую потенциал не реализовали – не подготовили. Если срочно не поменять подход, то Халк, Фернандес или Данни будущего просто откажутся приехать. Или уже отказываются?

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Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил pioner1987
25 декабря в 14:16
бред написал
Ты. Да.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
25 декабря в 11:43
Из этого опуса можно охапку цитат привести, характеризующих как автора от ЦСКА "бомбит"...
Халка Зенит "уговорил" слиться в Китай? Да ладно, с 7,5 мультов евротугриков годовых (не считая бонусов) сколько Миллер накинул Живанильде, чтобы тот только свалил подальше? Вот только смеха ради спрошу: а сыграл ли Халк за четыре сезона в Зените хоть один на уровне в Порту? Неа...
Гадать на кофейной гуще относительно игры Акинфеева в топ-5 вообще дело неблагодарное... Каки рассуждения о мотивах и решениях Гинера и самого Игоря. Нет, ежели у Вадима есть более серьёзные источники, чем "ОБС", тогда снимаю шляпу и приношу искренние извинения. Честное слово!
Хватит, на очередной "бан" уже налопотал. Но, на всякий случай, оговорюсь - ненормативной лексики, равно как оскорблений либо угроз кому-бы то ни было здесь не прозвучало.😜😜😜
Roger Young
Roger Young
25 декабря в 11:26
Мало примеров удачного продолжения карьеры. Больше на спад
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
25 декабря в 08:29
Таити, Таити... их и здесь неплохо кормят!
ekliziast
ekliziast
25 декабря в 07:35
А что, и за Акинфеем в очередь гранды стояли ? Однако он и даром им не нужен.
neukomm
neukomm
25 декабря в 07:20
"Репутация в скаутских кругах не лучшая, стереотип сформирован."
И после этого вы кричите, что зря Чалова не отпустили! Ушел бы, стал бы очередным неликвидом. Пусть сначала психологию подтянет. Все привыкли, что здесь в РПЛ со всеми сюсюкаются. Поэтому и не получается заиграть в Европе. Здесь они звезды, в Европе - середняки.
Насмешник
Насмешник
24 декабря в 23:36
Опрос бредовый. Лиги топ-5 состоят не только из топ-клубов. За команды из нижней половины турнирных таблиц заиграть мог любой из названных. И это тоже было бы топ-5. Другое дело, что никто особо не рвется из РПЛ в эти команды, в том числе легионеры. Так что статья нулевая.
pioner1987
pioner1987 ответил Иван Тасминский
24 декабря в 23:24
Что за ужасная и тупейшая критика Зенита. Миллион футболистов уходили из Зенита в более крутые клубы. Аршавин, Тимощук, Шкртел, тот же Передес, и это я так навскидку, если изучить вопрос то ещё больше можно найти. В общем тупой хейт и 0 логики. Это у нас называют статьями.
бред написал
Иван Тасминский
Иван Тасминский
24 декабря в 23:21
Что за ужасная и тупейшая критика Зенита. Миллион футболистов уходили из Зенита в более крутые клубы. Аршавин, Тимощук, Шкртел, тот же Передес, и это я так навскидку, если изучить вопрос то ещё больше можно найти. В общем тупой хейт и 0 логики. Это у нас называют статьями.
andreika20133
andreika20133 ответил Правдин Семён
24 декабря в 21:47
Отчасти согласен. Но и про Паредеса,и про Ивановича тут написано.
Дак он про всех написал Про Шкертла про Аршавина Все очень не плохо сыграли в ТОП-5. Но статья как называется --Оказались в рпл прощай топ -5. И что ????? Подтянул под статью всех кто ему подходил . А те кто сделали успешную карьеру в топ -5 просто упомянул в скользь-- Да они НЕМНОГО не подходят под концепцию статьи.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил andreika20133
24 декабря в 21:36
Отчасти согласен. Но и про Паредеса,и про Ивановича тут написано.
Правдин Семён
Правдин Семён
24 декабря в 21:35
Сложно комментировать Багрова. Даже если есть зерно смысла-хвалить не хочется,а за критику можно бан поймать.
andreika20133
andreika20133
24 декабря в 21:29
Хрень какую то написал притянутую за уши. А Паредес Иванович. Да куча игроков даже из Зенита просто сейчас вспомнить сложно .
ГНИДЫ
ГНИДЫ
24 декабря в 20:28
Снова Бомжи!
Одни проблемы от них.
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