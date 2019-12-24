Оказались в РПЛ – забудьте о топ-5

24 декабря 2019, 20:15

«Соккер.ру» сожалеет, что нет работающего профессионального трамплина для достойных футболистов.

Получится стать успешным титулованным в топ-5, как Видич или Иванович, только если быстро убежишь. Вспоминаем после новостей о Халке в Испании о звездах РПЛ , которые в элитных лигах пока не играли.

Живанилдо Халк

Суперзвезда РПЛ , ноги-базуки – Халк очаровал, тащил «Зенит». А еще показал, что его агрессия на поле сочетается с жертвенностью вне футбола. Живанилдо сделал, как просил клуб – уехал в Китай. Взял деньги в интересах семьи. Но и в РПЛ пересидел – стоило уехать в 2015-м, и в Китае потерял время, и в сборной не закрепился.

Жаль, ведь футболист-то замечательный. Но теперь в 33 года максимум, кого может заинтересовать – «Эспаньол», 20 команду Примеры. Но и этот клуб с китайским владельцем! Халку не стать звездой «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» или «Баварии». Живанилдо послушал «Порту», когда перешел в «Зенит», «лазурных» – когда уехал в Китай. Зря не был эгоистом.

Вратарь начинается с головы. У молодого Акинфеева не хватило мужества и сдержанности, чтобы рискнуть и уехать. Также можно учесть банальное ограничение – Игорь немножко мелковат для классического вратаря гранда 2010-х. Только в «Реале» были невысокие Касильяс и Навас, но Игоря скауты других клубов оценивали строже, примерно как Пикфорда, которого тоже в чемпионский клуб АПЛ не взяли.

Гранды предпочитают огромных вратарей. Буффон, Де Хеа, Нойер, Чех, Облак, Алиссон, Куртуа или Кепа с большим размахом рук и мощным прыжком. Впрочем, Акинфеева от перехода в условный МЮ остановил не рост, а Гинер. Сам вратарь уверен, что даже предложений предметных не было. Или были? Жаль, что так и не сыграл в клубе уровня полуфинала ЛЧ , ведь мог уехать, попробовать себя, а не получилось бы – вернулся.

Алекс Мескини

Чем бразилец не подходит хотя бы на роль эдакого Ракитича из «Севильи»? Возможно, Алекс все-таки не тянул на лидера чемпионов Англии или Испании, но в топ-5 мастер подобного уровня должен был провести сотни матчей. Но ни кубка УЕФА , ни любых других серьезных трофеев в коллекции бывшего лидера «Спартака» нет. А по тонкости понимания игры Алекс выделялся. Даже Промес прямолинейнее работает, пускай выше по схеме и результативнее.

Но Квинси шанс получил и не использовал, а Алекс уехал из России, ведь у жены была сложная беременность. Сейчас с ребенком все хорошо, судя по семейным фотографиям, но Мескини так и не смог перерасти статус звезды бразильской Серии А, хотя из России в топ-5 попадали и более неподготовленные, менее профессиональные. Но сильных бразильцев в Европе столько, что именно в Алекса никто не поверил.

У Сергея есть мозги, а защитник с мозгами – страшная сила. Вот только ЦСКА настолько неудачно выступал в обороне в ЛЧ , что Акинфеев собрал ту самую серию, и ее тень накрыла всех. При этом вспомните, что еще на Евро-2008, куда Сергей поехал победителем Кубка УЕФА , без него и с ним получалась разная по организации оборона. И через 10 лет без возвращения ветерана Испанию вряд ли бы на ЧМ -18 прошли.

Игнашевич умел играть в пас, был рослым и крепким футболистом, который много лет радовал даже у чужих ворот. Жаль, что Гинер не умеет отпускать, поэтому Сергей застрял в ЦСКА , когда был подходящий возраст для игры в топ-5. С другой стороны, вспомните, как прощались с Жирковым – отправили не туда, чем обрекли на неудачу. Но вспомните Ван Бюйтена, например. Пять лет в «Баварии», победа в ЛЧ . Но чем он лучше, чем Игнашевич?

Виноват сам футболист? В этом случае - да. Ленивый, с сомнительными методами подготовки – обвинял ЦСКА , что делали непонятные инъекции, повлиявшие на вес. Карвальо не был примером профи, не хватало чемпионского характера и трудолюбия, хотя имел большой талант и все, чтобы оказаться в серьезной западной лиге, став суперзвездой. Или хотя бы зажечь в отдельных матчах, как еще один не большой любитель лишних движений на поле – Аршавин.

Андрей выбил шанс в «Арсенале», а плеймейкер ЦСКА в топ-5 не сыграл. Жаль, ведь в той же Серии А принимали пузатых пешеходов. У Карвальо беды завязаны на характере, и отчасти – на травмах, причиной которых были, в том числе, недоработки на тренировках. Покупателям нравился футбол Даниэла, но узнавали о способе жизни и не хотели попадаться на удочку, ведь примера Жо в «Сити» всем в топ-5 хватило.

Веллитон формально сыграл в топ-5 – Луис Энрике его разок выпустил на замену в «Сельте». Вернблум никогда не был настолько однозначным персонажем, чтобы серьезный клуб с ним связался. Но наличие Фернандеса в РПЛ – преступление против футбола. Судите сами. Сейчас Марио играет на классе – нет того задора, что раньше, наверное, не хватает мотивации. Еще один выход в ЛЧ , где молодые «армейцы» будут четвертыми в группе? Плавали, знаем.

Слабый стимул, а в сборную России Фернандеса вызывали бы из любой точки Европы – не причина оставаться. Также учтите, что Халк, Карвальо или следующий в списке – люди, под которых нужно подстраивать игру новой команды. А выдающихся правых латералей нет даже в «Барселоне» или «Ювентусе». Но Марио оказался домоседом. Уже пожалел, или еще пожалеет? Фернандесу некуда расти в России, а переход в «Зенит» после покупки Караваева неактуален. Лучший момент для отъезда в топ-5, наверное, потерян.

Мигель Данни

Еще одно преступление против логики футбола. Не может человек, который так играл, ни дня в жизни не провести на уровне топ-5. Но у «Зенита» вход рубль, а выход – куда дороже. Даже родных Кержакова и Аршавина отпустили не сразу, а судьбу Быстрова помните. Уехал не за границу, но вернули силой. Это сейчас Рибалта рулит, и Паредес уехал сразу, как захотел. Раньше лишь Тимощук да Шкртел сумели уйти на явное повышение.

А вот у Данни не получилось. Скорее всего, потенциальным покупателям называлась слишком большая цена, а отчасти из-за травм – объективная составляющая. Мигель ведь везучий неудачник, рвал «кресты», что ужасно, но возвращался. Но в этом списке смотрится органично, ведь по уровню полностью подходил для серьезной команды из топ-5. Неужели покупатели боялись травм? Но у Данни 257 матчей за «Зенит», далеко не «хрустальный».

И уж точно не такой кутила, как Вагнер Лав – еще один кандидат в список. Но крестник Гинера играл за «Монако», в топ-5 все-таки оказался, хотя неудачно выбрал и место, и время. А Халк может повторить опыт Лава лишь в тридцать три года. Плохо, что ведущие клубы РПЛ не думают о будущем своих лучших футболистов. Неготовность того же Промеса к Ла Лиге поразила – футболист приличный, как показывает в «Аяксе», но в топ-5 не зажег.

Не удивительно, что гранды не спешат покупать звезд РПЛ , что легионеров, что местных. Репутация в скаутских кругах не лучшая, стереотип сформирован. Но молодые россияне после Головина должны пытаться вырасти в профессии, а легионеры стараться не повторять ошибки Халка. Большая вина и беда российских клубов – в их составах даже хорошие футболисты не ставятся востребованными.