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Рикки-Тикки-Тави

24 декабря 2019, 17:00

«Соккер.ру» знакомит читателей с дебютантом сборной Италии, которого не разглядел «Ювентус».

Чемпион Италии последних лет планирует усилить фланги. Имеются два кандидата. Про первого – испанца Феррана Торреса из «Валенсии» наш сайт рассказывал на прошлой неделе. Второй – это правый крайний «Болоньи» Риккардо Орсолини. Пикантность ситуации состоит в том, что не далее как минувшим летом «Ювентус» спокойно продал этого футболиста.

«Юве» выручил от продажи 22-летнего игрока 15 миллионов евро и считал сделку успешной. Через полгода «Болонья» может согласиться вернуть Риккардо в Турин. Но не менее чем за 50 миллионов. «Россоблу» либо выручат за игрока сумму, в три раза превысившую потраченную, либо оставят у себя футболиста, чей дар расцвёл именно на арене «Ренато Даль Ара». Рикки, как называют Орсолини в Болонье, очень мощно проводит текущий сезон. В воскресенье он забил два мяча в ворота «Лечче» и принёс болонцам три очень важных очка. Этим дублем подвиги стремительного полузащитника не ограничиваются. Он ещё и в сборной Италии успел засветиться, забив в первой же встрече.

Имя героя сказки Редьярда Киплинга вынесено в заголовок не случайно. Рикки, подобно мангусту, очень быстр, пластичен и гибок. Он хорошо стоит на ногах, умеет уходить от подкатов и захватов. Левша, но играет справа. Любит резко сместиться в центр и пробить в стиле Арьена Роббена. Может внезапно нанести удар или совершить то, чего от него не ждут соперники. В его действиях порой нет логики. Если, конечно, оценивать игру Орсолини глазами защитников. Например, разогнаться, а потом резко затормозить перед движущимся навстречу соперником и отдать пас. Или вместо того чтоб ворваться в штрафную, взять да и пробить почти без замаха. Те, кто ещё пару лет назад называл Рикки «примитивным бегунком», должны забрать свои слова обратно. Этот парень далеко не прост.

Напротив, хитёр и изобретателен. Может пробить со штрафного с острого угла, когда все ждут передачи в центр штрафной. Может зажать ногами и подпрыгнуть с ним, - со времён мексиканца Куатемока Бланко такого никто не вытворял.

«Ювентус» купил Орсолини у «Асколи» летом 2017 года за 6 миллионов. Но так и не нашёл ему достойного применения. Сразу же отдал «Аталанте» в двухгодичную аренду. Бергамаски тоже не поняли новичка, перегрузив того работой в защите. Схема 3:5:2 предполагала большой объём оборонительных действий, а Рикки не очень любит находиться на своей половине поля. Его стихия – атака. 

Поэтому молодой футболист пробыл в «Аталанте» только полгода вместо предполагаемых двух, сыграл восемь встреч и был возвращён в Турин. Но возник вариант с арендой в «Болонью». Вторую часть сезона 2017-18 Орсолини отыграл в красно-синей футболке и ничем себя не проявил. Ключик к молодому футболисту подобрал Синиша Михайлович, возглавивший «россоблу» прошлой весной и спасший их от вылета из Серии А. Сербский специалист предоставил Рикки большую свободу действий на фланге. В итоге правый крайний забил немало важных мячей. Внёс свою лепту, причём немалую, в дело спасения «Болоньи». Получил хорошую прессу и любовь болельщиков. Но арендное соглашение предусматривало возвращение в «Юве». Судьба давала Риккардо новый шанс проявить себя и закрепиться в великом клубе.

Яркая игра на финише чемпионата, видимо, не убедила «Ювентус». Поэтому чемпион довольно легко согласился продать Орсолини в «Болонью». Теперь жалеет. Рикки, став уже не арендованным, а полноправным членом команды, прибавил ещё. В средней линии болонцев образовался очень интересный атакующий треугольник – Орсолини справа, Роберто Сориано в центре, а Никола Сансоне - слева. Правда центрфорвард – обладатель смешной косички Родриго Паласио – не всегда попадает в такт. Наверное, поэтому Синиша Михайлович так активно приглашал в «Болонью» Златана Ибрагимовича. Но шведский нападающий всё же сделал иной выбор. Жаль. С такими оруженосцами, как Орсолини и Сансоне, Златан мог бы провести ближайшие полсезона с пользой для себя и не только.

Возможно, «Болонья» могла бы выступать и лучше. Но не забудем об объективной причине, а именно тяжёлом заболевании Синиши Михайловича. Тренер борется с лейкемией и не может полноценно руководить игрой команды. Заменить во время болезни сербского специалиста было бы неэтично. Тем более что сам Синиша говорит, что работа для него – лучшее лекарство. Отсюда и неизбежные издержки в игре «россоблу».

Но вернёмся к Орсолини, который своей игрой добился приглашения в сборную Италии. Ранее он привлекался только в молодёжку. В первой и пока единственной игре за национальную команду Риккардо забил сам, а потом помог Федерико Кьезе завершить разгром сборной Армении с результатом 9:1. Прекрасное начало. Теперь только не останавливаться. Но судя по игре Рикки в Серии А, одним приглашением тренер сборной Роберто Манчини не ограничится.

Вернётся ли Риккардо в Турин? Многое зависит от самого футболиста. Вряд ли Орсолини захочет сидеть на лавочке в большом клубе. Но места в основе «старой синьоры» ему никто не гарантирует. Равно как любимый седьмой номер на футболке. Тем более что эта семёрка занята сами знаете кем.

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Правдин Семён
Правдин Семён
24 декабря в 22:02
Несмотря на то, что я говорил ранее, этот парень видится мне восходящей звездой.
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