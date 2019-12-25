Чёртова дюжина. Дикие истории российского футбола за 2019 год

25 декабря 2019, 16:29

Феноменальное судейство, гениальные трансферы, травля футболистов и фанатов. «Соккер.ру» никого не щадит!

13 место. Оскорбление арбитра в Грозном

«Судья продажная! Козел ты!» - после этой культовой фразы, прозвучавшей на «Ахмат Арене» несколько лет назад в адрес Михаила Вилкова, нас трудно удивить оскорбительными выкриками в адрес арбитров в Грозном, поэтому только 13-е место. Напомним, если вы запамятовали: еще в августе «Спартак» выиграл в гостях у «Ахмата», а арбитр Алексей Сухой удалил с поля форварда хозяев Аблайе Мбенга. Некто взял микрофон и сказал пару ласковых слов об арбитре на весь стадион. Только и всего.

12 место. Черчесов и агентские игры

Дело ясное, что дело темное, и хотя явных доказательств никто не предоставил, пахнуло от этой истории чем-то нехорошим. Главного тренера сборной России обвинили в том, что он не вполне объективен в своем выборе состава, и это не разговор о преференциях футболистам с осетинскими корнями, а о влиянии на клубы с высоты своего кресла в угоду интересам своего друга-агента. Тему довольно быстро замяли, но осадочек, как говорится, остался.

11 место. Газон на стадионе «Динамо»

К концу года эта история немного забылась, но и о ней стоит вспомнить. Стадион «Динамо» планировали открыть 10 марта матчем со «Спартаком», а в итоге «бело-голубые» отметили новоселье спустя два с лишним месяца, потому что газон забраковала комиссия РФС . И спасибо ей, потому что это был бы первый и последний день недешевого газона: играть на новой, не укоренившейся траве — абсолютная глупость. Впрочем, «Динамо» так или иначе спустило кругленькую сумму в унитаз, ведь на 10 марта была запланирована праздничная программа, приглашены звезды. Поступили по принципу чукчи: купили билет на самолет и не полетели.

10 место. Вечные проблемы с календарем и планированием

Самое дрянное — привыкать к тому, что плохо. В РПЛ стабильные проблемы с календарем, руководство лиги просто не в силах спланировать проведение чемпионата и утвердить устраивающие всех даты без балагана и в сроки. Мы уже начали воспринимать это как данность или реагировать апатично, хотя все это от разгильдяйства и элементарного нежелания сделать хорошо. Простите, но когда за 10 дней до очередного тура неизвестно точное время начала матчей — это дичь, за которую господину Прядкину должно быть стыдно.

9 место. Федотова вынудили уйти из «Оренбурга»

«Оренбург» регулярно страдал от судейских решений по ходу первой части сезона, толковый тренер Владимир Федотов не раз обращал внимание на ребят со свистком, а потом просто устал. Вот вы можете представить себе в Англии или Испании, чтобы президент клуба сделал такое заявление: «Наш тренер устал видеть потухшие взгляды ребят после украденных арбитрами очков. Вероятно, он присматривается к клубам, имеющим большее влияние на судейский корпус». Занавес. А, нет, не занавес: Федотов покинул «Оренбург» и перешел на работу в «Сочи». Выводы делайте сами.

8 место. Гулиев и избитый пешеход

Событие произошло не на футбольном поле, но главный герой, вернее — антигерой, футболист. Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев сначала наехал на пешехода на своем «Мерседесе», а потом избил парня до полусмерти. Пострадавший оказался американским гражданином, но опомнившемуся Аязу удалось как-то договориться с Майклом Коулом, чтобы тот не писал заявление, иначе пошел бы по стопам Мамаева с Кокориным.

7 место. Малкольм Баду и Андреа Романьоли - топ-трансферы «Спартака»

Летняя трансферная кампания «Спартака» получилась очень бурной и успешной. Успешной не для клуба, конечно, но для кого-то — точно. Новый генеральный директор Томас Цорн не смог толком объяснить, зачем накануне нового лимита нужен правый защитник из второй команды «Вольфсбурга» и вратарь-ноунейм из «Ромы» за 2 миллиона евро, не сумевший заиграть даже в Серии C. Баду хотя бы иногда появляется на поле в составе «Спартака-2», хотя и является бессмысленным балластом, а имя-фамилию вратаря даже удалось забыть с лета, когда грянул этот удивительный трансфер.

6 место. Уходи, Кононов Олег!

Конечно, это дикая дичь, когда целый стадион в несколько тысяч голосов посылает в пешее эротическое своего собственного тренера. Кононов вообще не должен был возглавлять «Спартак», но угодить в такую атмосферу ненависти никому не пожелаешь.

5 место. Полный аут. Европейский позор клубов РПЛ

18 лет такого не было, и вот. Все, все до единого российские клубы вылетели из еврокубков в 2019 году, в весенней стадии нам некого поддерживать. Дружно решили сосредоточиться на РПЛ . А что, разве не классно? Профессиональные футболисты, чьи контракты не зависят от насыщенности календаря, за полгода — с начала декабря до конца мая, проведут за свои клубы от 11 до 14 официальных матчей (в зависимости от успехов в Кубке России). Условный «Ливерпуль» за этот же отрезок может провести до 40 встреч.

4 место. Трансфер Сутормина за 50 000 рублей

Даже Баду и Романьоли не смогут переплюнуть трансфер Сутормина в «Зенит», полный цинизма и показательно демонстрируемого чувства собственного превосходства над плебеями. На тот момент кандидата в сборную России, выступающего за «Оренбург», сначала подписал «Рубин», но спустя 10 дней внезапно нашелся вариант перехода в «Зенит», причем за смешную сумму 50 тысяч рублей. Креативные ребята из Казани позже картонную фигуру Сутормина продали дороже. Забавно, что свои единственные два мяча в РПЛ за «Зенит» Алексей забил в ворота «Рубина». Еще одно наказание казанцам за то, что влезли поперек батьки?

3. Организация матчей в России: ОМОН, клетки, немотивированные задержания

В Ростове ОМОН без разбора «отметелил» болельщиков «Спартака» в душном подтрибунном помещении, где после окончания матча поклонников гостевой команды держали словно стадо. В Екатеринбурге задерживали фанатов «Зенита», местная полиция добилась того, что зенитовцы покинули трибуны на 60-й минуте в знак протеста. Во время кубкового матча с КАМАЗом спартаковцев запирали в натуральную клетку в нарушение всех норм регламента и безопасности. И таких историй десятки, в итоге чаша терпения перевесила, и в последнем туре года мы увидели мирную акцию протеста фанатов, вот только не похоже, что их кто-то услышал. При этом никто не говорит, что болельщиков нельзя трогать: напротив, полиция должна выполнять свою работу, придерживаясь буквы закона, но когда в ход идут дубинки, решетки и коллективные наказания — это средневековье какое-то.

2 место. Страсти вокруг Дзюбы

В этой истории прекрасно всё и все. И фанаты, которые ради веселья решили оскорблять капитана сборной России во время официального матча национальной команды. И чиновники, начавшие канистрами подливать бензин в тлеющий конфликт. И сам священный лев Дзюба, обидевшийся и спровоцировавший массовые задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге, а также последовавшие за ними акции протестов и пустые трибуны, которые так старательно пытались игнорировать во время трансляций матчей РПЛ . История для первого места, но судейская тема все-таки переплюнула даже приключения Дзюбы.

1 место. Судейство в РПЛ : скандалы, полуVAR, запрет на критику

Трудно говорить о вещах абсурдной величины, ведь эпитеты заканчиваются, а сравнить уже и не с чем. Российское судейство при Александре Егорове — это какой-то балаган, если не сказать другое слово на букву «Б». Смешно бывает, когда Егоров оправдывает своих подопечных, но клубам этот юмор уже надоел, только вот сместить Александра Анатольевича никому не под силу: белоснежными зубами цепляется за должность, в которой некомпетентен. Как он сам говорит, судить его может только Дюков.