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Чёртова дюжина. Дикие истории российского футбола за 2019 год

25 декабря 2019, 16:29

Феноменальное судейство, гениальные трансферы, травля футболистов и фанатов. «Соккер.ру» никого не щадит!

13 место. Оскорбление арбитра в Грозном

«Судья продажная! Козел ты!» - после этой культовой фразы, прозвучавшей на «Ахмат Арене» несколько лет назад в адрес Михаила Вилкова, нас трудно удивить оскорбительными выкриками в адрес арбитров в Грозном, поэтому только 13-е место. Напомним, если вы запамятовали: еще в августе «Спартак» выиграл в гостях у «Ахмата», а арбитр Алексей Сухой удалил с поля форварда хозяев Аблайе Мбенга. Некто взял микрофон и сказал пару ласковых слов об арбитре на весь стадион. Только и всего.

12 место. Черчесов и агентские игры

Дело ясное, что дело темное, и хотя явных доказательств никто не предоставил, пахнуло от этой истории чем-то нехорошим. Главного тренера сборной России обвинили в том, что он не вполне объективен в своем выборе состава, и это не разговор о преференциях футболистам с осетинскими корнями, а о влиянии на клубы с высоты своего кресла в угоду интересам своего друга-агента. Тему довольно быстро замяли, но осадочек, как говорится, остался.

11 место. Газон на стадионе «Динамо»

К концу года эта история немного забылась, но и о ней стоит вспомнить. Стадион «Динамо» планировали открыть 10 марта матчем со «Спартаком», а в итоге «бело-голубые» отметили новоселье спустя два с лишним месяца, потому что газон забраковала комиссия РФС. И спасибо ей, потому что это был бы первый и последний день недешевого газона: играть на новой, не укоренившейся траве — абсолютная глупость. Впрочем, «Динамо» так или иначе спустило кругленькую сумму в унитаз, ведь на 10 марта была запланирована праздничная программа, приглашены звезды. Поступили по принципу чукчи: купили билет на самолет и не полетели.

10 место. Вечные проблемы с календарем и планированием

Самое дрянное — привыкать к тому, что плохо. В РПЛ стабильные проблемы с календарем, руководство лиги просто не в силах спланировать проведение чемпионата и утвердить устраивающие всех даты без балагана и в сроки. Мы уже начали воспринимать это как данность или реагировать апатично, хотя все это от разгильдяйства и элементарного нежелания сделать хорошо. Простите, но когда за 10 дней до очередного тура неизвестно точное время начала матчей — это дичь, за которую господину Прядкину должно быть стыдно.

9 место. Федотова вынудили уйти из «Оренбурга»

«Оренбург» регулярно страдал от судейских решений по ходу первой части сезона, толковый тренер Владимир Федотов не раз обращал внимание на ребят со свистком, а потом просто устал. Вот вы можете представить себе в Англии или Испании, чтобы президент клуба сделал такое заявление: «Наш тренер устал видеть потухшие взгляды ребят после украденных арбитрами очков. Вероятно, он присматривается к клубам, имеющим большее влияние на судейский корпус». Занавес. А, нет, не занавес: Федотов покинул «Оренбург» и перешел на работу в «Сочи». Выводы делайте сами.  

8 место. Гулиев и избитый пешеход

Событие произошло не на футбольном поле, но главный герой, вернее — антигерой, футболист. Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев сначала наехал на пешехода на своем «Мерседесе», а потом избил парня до полусмерти. Пострадавший оказался американским гражданином, но опомнившемуся Аязу удалось как-то договориться с Майклом Коулом, чтобы тот не писал заявление, иначе пошел бы по стопам Мамаева с Кокориным.

7 место. Малкольм Баду и Андреа Романьоли - топ-трансферы «Спартака»

Летняя трансферная кампания «Спартака» получилась очень бурной и успешной. Успешной не для клуба, конечно, но для кого-то — точно. Новый генеральный директор Томас Цорн не смог толком объяснить, зачем накануне нового лимита нужен правый защитник из второй команды «Вольфсбурга» и вратарь-ноунейм из «Ромы» за 2 миллиона евро, не сумевший заиграть даже в Серии C. Баду хотя бы иногда появляется на поле в составе «Спартака-2», хотя и является бессмысленным балластом, а имя-фамилию вратаря даже удалось забыть с лета, когда грянул этот удивительный трансфер.

6 место. Уходи, Кононов Олег!

Конечно, это дикая дичь, когда целый стадион в несколько тысяч голосов посылает в пешее эротическое своего собственного тренера. Кононов вообще не должен был возглавлять «Спартак», но угодить в такую атмосферу ненависти никому не пожелаешь.

5 место. Полный аут. Европейский позор клубов РПЛ

18 лет такого не было, и вот. Все, все до единого российские клубы вылетели из еврокубков в 2019 году, в весенней стадии нам некого поддерживать. Дружно решили сосредоточиться на РПЛ. А что, разве не классно? Профессиональные футболисты, чьи контракты не зависят от насыщенности календаря, за полгода — с начала декабря до конца мая, проведут за свои клубы от 11 до 14 официальных матчей (в зависимости от успехов в Кубке России). Условный «Ливерпуль» за этот же отрезок может провести до 40 встреч.

4 место. Трансфер Сутормина за 50 000 рублей

Даже Баду и Романьоли не смогут переплюнуть трансфер Сутормина в «Зенит», полный цинизма и показательно демонстрируемого чувства собственного превосходства над плебеями. На тот момент кандидата в сборную России, выступающего за «Оренбург», сначала подписал «Рубин», но спустя 10 дней внезапно нашелся вариант перехода в «Зенит», причем за смешную сумму 50 тысяч рублей. Креативные ребята из Казани позже картонную фигуру Сутормина продали дороже. Забавно, что свои единственные два мяча в РПЛ за «Зенит» Алексей забил в ворота «Рубина». Еще одно наказание казанцам за то, что влезли поперек батьки?

3. Организация матчей в России: ОМОН, клетки, немотивированные задержания

В Ростове ОМОН без разбора «отметелил» болельщиков «Спартака» в душном подтрибунном помещении, где после окончания матча поклонников гостевой команды держали словно стадо. В Екатеринбурге задерживали фанатов «Зенита», местная полиция добилась того, что зенитовцы покинули трибуны на 60-й минуте в знак протеста. Во время кубкового матча с КАМАЗом спартаковцев запирали в натуральную клетку в нарушение всех норм регламента и безопасности. И таких историй десятки, в итоге чаша терпения перевесила, и в последнем туре года мы увидели мирную акцию протеста фанатов, вот только не похоже, что их кто-то услышал. При этом никто не говорит, что болельщиков нельзя трогать: напротив, полиция должна выполнять свою работу, придерживаясь буквы закона, но когда в ход идут дубинки, решетки и коллективные наказания — это средневековье какое-то.

2 место. Страсти вокруг Дзюбы

В этой истории прекрасно всё и все. И фанаты, которые ради веселья решили оскорблять капитана сборной России во время официального матча национальной команды. И чиновники, начавшие канистрами подливать бензин в тлеющий конфликт. И сам священный лев Дзюба, обидевшийся и спровоцировавший массовые задержания фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге, а также последовавшие за ними акции протестов и пустые трибуны, которые так старательно пытались игнорировать во время трансляций матчей РПЛ. История для первого места, но судейская тема все-таки переплюнула даже приключения Дзюбы.

1 место. Судейство в РПЛ: скандалы, полуVAR, запрет на критику

Трудно говорить о вещах абсурдной величины, ведь эпитеты заканчиваются, а сравнить уже и не с чем. Российское судейство при Александре Егорове — это какой-то балаган, если не сказать другое слово на букву «Б». Смешно бывает, когда Егоров оправдывает своих подопечных, но клубам этот юмор уже надоел, только вот сместить Александра Анатольевича никому не под силу: белоснежными зубами цепляется за должность, в которой некомпетентен. Как он сам говорит, судить его может только Дюков.

Теперь — официально, ведь в российском футболе ввели запрет на критику судейства для всех субъектов футбола. После первого нарушения отрезают ногу, после повторного — расстрел. Может быть, с мерой наказания я что-то путаю, но смысл вы поняли. А как насчет VAR, выборочно работающего в РПЛ? Фактически часть матчей одного чемпионата играется по другим правилам. Но это же мелочи, правда? Главное — чтобы все заткнулись и не болтали лишнего о судействе. Верной дорогой идем, товарищи…   

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Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
26 декабря в 16:09
Как только начал читать сразу понял - стиль Чистякова! Как и всегда - браво! Отличная статья, прекрасно написана, все по делу!
Правдин Семён
Правдин Семён ответил neukomm
26 декабря в 15:52
Во-первых,я не использовал слова "пустяк" и "мелочь". Во-вторых-взаимно.
neukomm
neukomm ответил Правдин Семён
26 декабря в 13:29
Что ж желаю тебе такого пустяка, в чужой стране особенно. Приедешь в Турцию, а тебе на улице нос разобьют. Мелочь же, что такого?
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
26 декабря в 09:59
Лучшая статья за год.
OLESOCC
OLESOCC
26 декабря в 07:40
Рыба гниёт с головы! Лучше не будет.
Правдин Семён
Правдин Семён
26 декабря в 02:02
По Романьоли уже ниже человек отписался. Я согласен. И ещё пару позиций притянуты за уши. Например :"...Гулиев...избил парня до полусмерти." Аяз,несомненно, быдло,но сломанный нос-не "полусмерть".
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил Так Себе Аналитик
26 декабря в 01:09
Российский футбол - это не спорт, это комбинат по превращению государственного капитала (представленного в различных формах: областных субсидий, бессмысленных спонсорских соглашений с монополиями и т.п.) в частный. Я бы сказал, это ценное явление, модель российской экономики в целом. Сравните с тем же ФК Роскосмос - деньги так же уходят наполовину на зарплату игроков (чиновников/конструкторов, хотя, подозреваю, сейчас на местах конструкторов сидят родственники чиновников тоже), строительство Космодрома Восточный можно сравнить с "Газпром Ареной" - так же строили неизвестно сколько, и неизвестно сколько яхт на эти деньги было куплено. Так же выхлоп нулевой - можем время от времени грозить Илону Маску наконец сделать что-то кроме переделанных советских ракет, но все понимают, что при таком уровне коррупции конкурентоспособной ракеты в принципе не получится, потому что чиновники просто хотят хапать много. И так же Дзюба на словах лев (даже не Толстой, но это не помогло), а на деле Сан-Марино забить не может. Или Чалов на словах - игрок топ-клуба АПЛ, а на деле не смог помочь обыграть "Ференцварош" или "Лудогорец", которые по трансфермаркту сравнимы с его собственной стоимостью.
Маск в качестве примера новаторства и независимости от госструктур-это что то новое.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
25 декабря в 22:48
За Вратаря ноунейма мясные заплатили чтоьы Рома не платила проценты Боки за Понсе
MaxRnD
MaxRnD
25 декабря в 22:26
Санта-Барбара
nubom
nubom ответил борька
25 декабря в 22:18
Этот список можно продолжить,а вот хорошего и вспомнить не про что! Вымуштрованный ОМОН, сверкающие дубинки, Да массовый уход болельщиков с трибун!
... малой части болельщиков! Очень малой... Да и вообще болельщиков, или людей, требующих к себе особой преференции?
борька
борька
25 декабря в 22:06
Этот список можно продолжить,а вот хорошего и вспомнить не про что!

Вымуштрованный ОМОН, сверкающие дубинки,
Да массовый уход болельщиков с трибун!
Старый Фриц
Старый Фриц
25 декабря в 21:37
    Roger Young
    Roger Young
    25 декабря в 21:00
    Все прекрасно. Просто не надо смотреть эту лигу.
    nubom
    nubom
    25 декабря в 20:49
    "Так Себе Аналитик" четко сформировал анамнез инфекции, охватившей российский спорт.. WADA только подтвердило - наше место в лепрозории!
    particular
    particular
    25 декабря в 20:08
    Дикости - дюжина, а хорошего и вспомнить, особо, нЕчего...
    112910415
    112910415
    25 декабря в 19:42
    как говорится, находимся в хорошем месте, но в плохое время !
    Nikola45
    Nikola45
    25 декабря в 19:31
    Согласен с автором! Что Тарасовка на 10 месте не новость и ничего сверх естественного в этом нет )) Это Само собой ! ))
    mihaluch
    mihaluch
    25 декабря в 19:22
    Судейство то что то из ряда вон выходящее. И что интересно с каждым годом судьи борзеют всё больше и больше.
    andrefino13
    andrefino13
    25 декабря в 18:58
    13 место, не уместно, там в микрофон все по делу сказано.
    Ruslan Abdiyev
    Ruslan Abdiyev
    25 декабря в 18:10
    Много узнал про РПЛ. АВТОРУ Respect!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    25 декабря в 17:57
    Российский футбол - это не спорт, это комбинат по превращению государственного капитала (представленного в различных формах: областных субсидий, бессмысленных спонсорских соглашений с монополиями и т.п.) в частный.

    Я бы сказал, это ценное явление, модель российской экономики в целом.

    Сравните с тем же ФК Роскосмос - деньги так же уходят наполовину на зарплату игроков (чиновников/конструкторов, хотя, подозреваю, сейчас на местах конструкторов сидят родственники чиновников тоже), строительство Космодрома Восточный можно сравнить с "Газпром Ареной" - так же строили неизвестно сколько, и неизвестно сколько яхт на эти деньги было куплено. Так же выхлоп нулевой - можем время от времени грозить Илону Маску наконец сделать что-то кроме переделанных советских ракет, но все понимают, что при таком уровне коррупции конкурентоспособной ракеты в принципе не получится, потому что чиновники просто хотят хапать много. И так же Дзюба на словах лев (даже не Толстой, но это не помогло), а на деле Сан-Марино забить не может. Или Чалов на словах - игрок топ-клуба АПЛ, а на деле не смог помочь обыграть "Ференцварош" или "Лудогорец", которые по трансфермаркту сравнимы с его собственной стоимостью.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    25 декабря в 17:48
    Судейство точно тема номер 1 в этом сезоне
    Bom Bom
    Bom Bom
    25 декабря в 17:13
    Здравый смысл и российский футбол - две параллельные прямые, особенности которых подчеркивает известная аксиома.
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