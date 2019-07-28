Команда, которая срочно нужна в РПЛ

28 июля 2019, 18:30

«Соккер.ру» говорит о расширении, но настоящем, футбольном. Затянулись поиски команды, которую давно хочется увидеть.

Фавориты Лиги чемпионов оторвались так далеко, что ни одного из них любой российский клуб не обыграет, если соперник находится на пике формы и показывает максимум. Проще говоря, если не валяет дурака. Шесть лет назад «Зенит» мог обыграть «Ливерпуль», пускай и в Лиге Европы. А позже вы видели результат команды Клоппа против «Спартака».

Времена изменились. ЦСКА обыграл «Реал»? Здесь как раз фактор состояния, состава и отношения соперника. «Рома» иначе отнеслась к «армейцам» - результат видели. Так что абсолютно все «стандартные» представители РПЛ в еврокубках являются ненадежными в ЛЧ и ЛЕ – «Локомотив» отвозили, а «Спартак» дожил до того, что «Рапид» обыграть не может.

«Зенит» в Лиге Европы набирал пункты в свой зачет, а заодно в таблицу РПЛ в группах, однако теперь в Лиге чемпионов никаких гарантий успеха. Последнее место в квартете не станет чем-то новым, ведь чемпионские ЦСКА , «Спартак» и «Локомотив» не блистали, пускай двое из трех цеплялись за третьи места в группах главного турнира и шли в плей-офф Лиги Европы.

Но если суммировать, то для счастья РПЛ нужна шестая сила. Команда, которая после частых сезонов с победой в Кубке России кого-то из топ-5 окажется в Лиге Европы и не подведет, сыграв в группе, а еще лучше – в весеннем плей-офф. Выделим такие команды и оценим, чего им не хватает?

Чего не хватает «Ростову»?

Большего количества домашних побед, ведь в прошлом сезоне их не хватило. Нужно играть без пиковых серий и спадов. Год назад хорошо стартовали, но потратили силы на Кубок России, где выбивали фаворитов. В гостях смотрелись не лучшим образом, соглашались на мировые, была проблема с реализацией моментов при сильной игре своей защиты.

«Ростов» не поплыл после зимы, потеряв ярких исполнителей из осенней части сезона, однако Карпин недобрал, ведь был явным претендентом на шестое место. Судя по качеству футбола в первых турах, «Ростов» мог справиться с задачей выхода в группу Лиги Европы. Это боевитая, опасная для соперников на короткой дистанции команда. Плюс фанатов полно – нужно их радовать еврокубками.

Чего не хватает «Динамо»?

Рикошетов и нового тренера? А если серьезно, то динамовцы по историческому статусу, новой инфраструктуре и старому-новому спонсору – готовая сила для борьбы за 5-6 места в лучшем случае. Пока нет состава для попытки вернуться в главный европейский кубок. В 2009 году пробовали пройти «Селтик» в квалификации в группу Лиги чемпионов – не удалось. Но чем «Динамо» хуже «Арсенала»?

Как клуб – ничем, но слабая реализация подводит, хотя есть удары, атаки, в целом нормальная работа в защите. Есть темп, когда игра идет, есть лидеры – Жоаозиньо, Каборе, Шунина, Шунича, Паршивлюка и Кардозу можно представить в группе Лиги Европы. Но пока Хохлов не сделал из «Динамо» команду, которая чаще радует, чем огорчает, хотя бы как «Ростов» в прошлом году. А успехи нужны, ведь спонсор серьезный и хочет в еврокубки со временем.

Чего не хватает «Ахмату»?

Трудно сказать, ведь середняк достойный. Бывали сезоны, когда у грозненцев футбол по качеству был близок не только к шестому месту, но даже к тому же «Краснодару» из-за схожести подходов. В РПЛ мало команд, что исповедуют интенсивный, атакующий футбол. Но не всегда «Ахмат играет так, как желает. Им зачтется, что годами были близки к прорыву, но порой откровенно не везло?

Европейские планы имеются. Не случайно комиссия из УЕФА наведывалась в Грозный – в „Ахмате“ прощупывают почву на всякий случай. Однако скорее верится в заход команды Рахимова в Лигу Европы через запасной вход – победу в Кубке России в сезоне, когда фавориты отвлекутся, что с ними случается, чем в превращение грозненцев в стабильно шестую команду РПЛ . Пока недотягивают, да и денег не вкладывают больше всех.

Чего не хватает „Рубину“?

В этом сезоне шестой силой не станут точно. Надо учесть, что у казанцев есть дисквалификация УЕФА , которую в прошлом году не удалось „отработать“, попав на место „Арсенала“. „Рубин“ не сыграет в ЛЕ раньше осени 2021 году – наказание перенеслось на этот сезон. Но раз летом „драконов“ не бросили на произвол судьбы – не видим массового оттока лучших игроков, то в Казани взяли паузу.

И вы знаете, что они умеют добиваться поставленных целей в спорте. По деньгам – если финансирование будет стабильным, пусть и не высоким, частенько были повыше конкурентов в борьбе за шестое место. Шаронов является молодым наставником с амбициями, у которого может быть не такой подход к игре, как у Бердыева. Более яркий „Рубин“, где на поле молодежь – Давиташвили, Кварацхелия, Степанов, Микелтадзе, Уремович, Коновалов и Сорокин, если откажутся от частых мировых в пользу побед, может зацепиться за высокое место.

Разговор очень актуален

Может, кто-то вне означенной четверки выстрелит и закрепится? Посмотрим, но пока „Арсенал“ проиграл „Нефтчи“ дома. Результат, который не говорит о туляках как о готовой мощной „шестой силе“, способной покусать ЦСКА и „Спартак“ при случае в таблице, а не только в очных матчах. Хотя еще могут исправить положение дел в ответном матче, помним поход „Уфы“ в групповой этап Лиги Европы – героический, но неудачный.

А ведь часики тикают, португальцы дышат в затылок. Удачные продажи позволяют „Порту“ забирать основных форвардов у „Спартака“. „Бенфика“ всегда может набрать состав на деньги от перехода Фелиша и остальных. И хотя в Португалии нет готовой „третьей силы“, расстояние в таблице коэффициентов такое, что Португалия быстро может обойти Россию. И это будет глупое поражение, ведь нелепо сравнивать бюджеты „Спартака“ и „Виктории“ - команды с аналогичной позицией в Примейре.

Также не стоит думать, что проблемный „Спортинг“ сильнее, чем яркий „Краснодар“ или упрямый „Локомотив“, которые при двух путевках в ЛЧ останутся без матчей, которые нужны им для перехода на самый высокий уровень. Шестая сила в РПЛ остро нужна, ведь не думайте, что откат к пяти путевкам будет означать счастливые годы и большие коэффициенты. „Спартак“ легко может не дойти до группы Лиги Европы, с ними всякое случалось.

Нужен сезон с шестью командами в группах, причем со многими в плей-офф. Надежда пока на умение „Арсенала“ преображаться от игры к игре и их камбэк в гостях, но надежнее получить мощную стабильную шестую команду на годы, чтобы не переживать о высоком месте в рейтинге УЕФА . По возможностям РПЛ именно шестая лига Европы, нельзя терять этот потом заработанный статус.

Кроме того, появление стабильной команды для шестой строчки утяжеляет задачи ЦСКА и „Спартака“, а позже и любого, кто скатится с пьедестала. Лига не потеряет, если появится еще один серьезный претендент на ЛЕ , ведь в прошлом были удачные отрезки у „Анжи“, „Динамо“, „Ростова“ и „Рубина“, а в Грозном просто заждались прорыва и настраиваются на еврокубки.

Команд много, место в еврокубках всего одно, причем лишь в случае определенного расклада в Кубке России. Интрига сезона, где конкуренция выше, чем в чемпионской борьбе.